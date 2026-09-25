«Залип» в телефон: в Чебоксарах автокран насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

Утренняя трагедия у остановки «ВТИ Сервис» в Чебоксарах унесла жизнь 41-летней женщины. Она переходила дорогу по «зебре» вместе с девочкой, когда на них наехал тяжелый автокран.

Девочке удалось выжить чудом. Медики оказали ей помощь прямо на месте, и госпитализация не понадобилась.

Видеозапись момента ДТП показывает, что пешеходы смотрели направо по ходу движения и не заметили многотонную машину, приближавшуюся слева.

Водитель спецтехники даже не попытался затормозить перед переходом. Многотонный шина грузовик остановился только после наезда.

В соцсетях пишут, что водитель «залип» в телефон.