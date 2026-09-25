«Залип» в телефон: в Чебоксарах автокран насмерть сбил женщину на пешеходном переходе

Утренняя трагедия у остановки «ВТИ Сервис» в Чебоксарах унесла жизнь 41-летней женщины. Она переходила дорогу по «зебре» вместе с девочкой, когда на них наехал тяжелый автокран.
Девочке удалось выжить чудом. Медики оказали ей помощь прямо на месте, и госпитализация не понадобилась.
Видеозапись момента ДТП показывает, что пешеходы смотрели направо по ходу движения и не заметили многотонную машину, приближавшуюся слева.
Водитель спецтехники даже не попытался затормозить перед переходом. Многотонный шина грузовик остановился только после наезда.
В соцсетях пишут, что водитель «залип» в телефон.
Ну что же вы… Смотрим сначала налево, потом направо — это даже не школа, это ещё в детском саду начинают внушать.
Так никогда не перейдешь. Надо 2 кирпича с собой носить.
Вот это пи*дец!!!! Это как ? Глупо, глупо, уважаемые и нелепо!!!!!
ага, с 13 с матча хорошее кено: «они
живутжили среди нас»
и после этого кто-то еще будет оправдывать пешеходов?
а давайте ВСЕХ дураков выпустим из дурдомов и посмотрим что будет.
особенно приглашаю к просмотру всяких человеколюбов и ментов, которые этих дураков сильно защищают, когда нормальные люди «дают им пезды».
Суициднице поделом, хорошо, что ребёнок не пострадал. Водиле на такой калыбахе в городе надо быть особенно внимательным, теперь посидит немного в русской тюрьме.
с#уяли?
проведем автотехническую экспертизу и докажем, что не имел технической возможности
а болтовня свидетелей, что кто-то там залипал в телефоне — это обычный ментовской бред (готовят обвинительную базу против водилы)
1) в кено никаких свидетелей я не вижу
2) когда он этих дур задавил. ясен пень, он тут же стал звонить на базу и сообщил о случившемся. Поэтому у него в руке оказался телефон, когда подошли зеваки и некрофилы
ЗЫ. про свидетелей.
я, когда был реальным свидетелем, как чел на грузовике сбил на смерть человека и меня допрашивала следователь АЖ прокуратуры.
сказал ей: да, машину видел, да, это машина сбила, но кто был за рулем я не видел.
Она написала: что был такой-то.
и говорит: прочетай и подпиши здесь, здесь и здесь
Я прочетал (я умею четать и понимать прочитанное) и сказал ей: вычеркни.
Поморщилась, но вычеркнула со словами: я его все равно посажу.
Я: посадишь, посадишь, но без меня
ЗЗЫ. сколько раз не подписывал показания, всегда менты врут.
так что, люди. не берите грех на душу, читайте внимательно свои показания и исправляйте ментовскую ложь.
тут уже не так важно, с телефоном он был или без. Он задавил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. Виновен. Точка. Условный срок будет или реальный, сказать сложно… Если трезвый, думаю, отделается поселением года на 2-3, по УДО выйдет через год-полтора
а почему может быть условный ?
У нас решение судей непредсказуемое, может у него жена или теща судья
В первый раз если трезвый и без отягчающих дают, обычно, условный. Типа, чтобы жизнь не ломать. Да и ущерб он на свободе лучше возмещать будет, чем на зоне.
почему еще важно не врать, даже если мораль по боку
в моем случае
водитель сидит высоко и слева, я стою на дороге справа
чисто физически я не мог его видеть…
Г — Геометрия , признаки подобия треугольников:
дверь справа ПОЛНОСТЬЮ перекрывает водителя слева от пешеходна на земле
И адвокат это доказывает, даже без следственного эксперимента. чиста на бумаге (дано, доказать, 5 класс школы для УО) и против меня возбуждается дело по факту лжесвидетельствования
шах и мат.
чсх, в этой схеме: менты не при делах.
т.е. они свидетеля заставляют (им это надо) дать ложные показания, тот их по врожденному слабоумию дает (не умеет понимать прочитанное) , потом это вскрывается.
Итог: свидетель в говне, а менты не при делах: а мы что? мы ничего, это же он сказал! Вот он расписался, что «с моих слов записано ВЕРНО»
Так что «Люди! Будьте бдительны» Юлиус Фучик
а где на видео телефон ?
А спасение в виде крюка было так близко(
судя по кадрам — тётка пыталась спасти ребёнка, оттянула от машины и уронила. Инстинкт, машинально. Судьба распорядилась так, что тётка попала под колесо, а ребёнок нет
Не, ну как-то надо думать; где ты, куда ты.