«Воет коробка, дергается сцепление»: история одной покупки Tenet T4L

7 июня 2026 года автор данного отзыва приобрёл в ООО «Автомир-Трейд» в Новосибирске новый автомобиль TENET T4L. Машина покупалась не за наличные в полном объёме: часть стоимости была закрыта за счёт trade-in. Он сдал свой любимый Outlander XL, добавил 90 000 рублей и оформил кредит в Совкомбанке на 7 лет. Для него это была долгожданная покупка, поэтому уже в первые минуты после выезда из салона он ожидал только положительных эмоций от нового автомобиля. Далее рассказ идет от имени автора.

Паспортные данные автомобиля

Двигатель: 1.5, бензиновый, 147 л. с.

Коробка передач: роботизированная.

Привод: передний.

Автомобиль был куплен в 2026 году.

Модель Tenet T4L выпускается с 2026 года.

Первый выезд и появление постороннего шума

Однако уже по дороге домой, проехав всего около 20 километров после выезда из автосалона, я столкнулся с первым серьёзным дефектом. В трансмиссии появился посторонний высокочастотный шум — выраженный гул или вой, который возникал при движении под нагрузкой. По своему звуку он напоминал шум изношенного ступичного подшипника, но при этом был отчётливо связан именно с работой трансмиссии.

Этот шум имеет чёткую механическую зависимость от выбранной передачи и оборотов двигателя. Наиболее отчётливо дефект проявляется на третьей передаче в диапазоне 2200–2400 об/мин и на четвёртой передаче в диапазоне 1700–1800 об/мин. Проверить и зафиксировать это достаточно легко: нужно переключиться в ручной режим коробки передач и выставить M3 или M4. В таком режиме на экране одновременно видны и текущая передача, и обороты двигателя, поэтому связь шума с конкретными параметрами работы силового агрегата становится очевидной.

Помимо шума в трансмиссии, почти сразу проявилась ещё одна проблема — некорректная работа сцепления. При интенсивном замедлении автомобиля примерно через одну секунду после полной остановки происходит сильный толчок, сопровождающийся ощутимым содроганием силового агрегата. Такое поведение машины нельзя назвать нормальным, особенно для нового автомобиля с небольшим пробегом.

Обращение к официальному дилеру и замена трансмиссии

16 июня 2026 года я сделал видео- и аудиозапись проявления дефекта. На тот момент пробег автомобиля составлял всего 206 километров. С этими материалами я передал автомобиль в ООО «Автомир-Трейд» по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, 87, для проведения диагностики. Мы вместе с мастером прокатились на машине, и мастер подтвердил наличие дефекта. После этого автомобиль был оставлен в ремонтной зоне для более точной диагностики и возможного гарантийного ремонта.

При приёмке автомобиля мне не выдали заказ-наряд: его только показали, но на руки не передали. Также не был оформлен и выдан акт приёма-передачи автомобиля. Вместо этого мне выдали расписку о получении машины. По срокам ремонта сотрудники сообщили, что он займёт «примерно две недели».

На время ремонта мне выдали подменный автомобиль Chery Tiggo 4 Pro. Я уехал на нём домой, но по дороге заметил в нём точно такой же дефект коробки передач. Это ещё больше усилило мои сомнения в том, что проблема является единичным случаем, случайно возникшим именно в моей машине.

19 июня 2026 года менеджер-приёмщик позвонил мне и уведомил, что в автомобиле будет проведена полная замена трансмиссии. На тот момент это выглядело как серьёзный шаг со стороны дилера и давало надежду на то, что неисправность будет устранена полностью.

1 июля 2026 года я в очередной раз проверил телематику автомобиля и обнаружил, что за время нахождения машины в ремонте на ней проехали 90 километров. Это вызвало у меня вопросы, поэтому я сразу связался с «Автомиром» и поинтересовался, как продвигается ремонт. В ответ мне предложили перезвонить 4 июля.

4 июля 2026 года со мной по телефону связался менеджер-приёмщик и сообщил, что на автомобиле действительно была произведена замена трансмиссии, однако недостаток не был устранён окончательно. По его словам, вой стал тише, но полностью не исчез. Таким образом, даже после столь серьёзного ремонта проблема сохранилась.

Визит к дилеру и претензия

5 июля 2026 года я лично посетил ООО «Автомир-Трейд» и побеседовал с менеджером-приёмщиком. При свидетелях он подтвердил, что посторонний шум в коробке передач остался. Также он объяснил, что мастер проехал так много километров после замены коробки именно потому, что шум не уходил. Я заявил приёмщику, что такой ремонт меня не устраивает, и настаивал на замене автомобиля на новый. Соответствующая претензия была передана в клиентский отдел.

7 июля 2026 года мне позвонили из клиентского отдела и сообщили, чтобы я сдал подменный автомобиль и забирал свой «отремонтированный» автомобиль. Моя претензия о том, что ремонт не помог, была фактически проигнорирована. Никаких внятных объяснений по поводу сохранившегося дефекта мне не дали.

В тот же день, 7 июля, днём мне пришла телеграмма, отправленная 6 июля. В ней говорилось, что ремонт моей машины был окончен 1 июля и что я должен забрать автомобиль в течение 36 часов. В противном случае мне угрожали платной стоянкой стоимостью 400 рублей в сутки. При этом с момента окончания ремонта прошло уже 6 дней, счётчик якобы уже тикал, но никто не торопился своевременно меня уведомить.

8 июля 2026 года я посетил ООО «Автомир-Трейд» и сдал подменный автомобиль. Кроме того, вместе с мастером я провёл тест-драйв моего автомобиля и лично убедился, что вой никуда не исчез. Я забрал машину, предварительно написав в заказ-наряде, что ремонт оказался неэффективным, а вой коробки передач сохранился.

Пока я ехал домой, я продолжил тестировать коробку. Выяснилось, что вой не только не пропал, но стал проявляться даже сильнее и добавился ещё один диапазон: режим ЭКО, скорость M5, обороты 1000–1100 под нагрузкой «в горку». Такие обороты роботизированная коробка выставляет самостоятельно.

Вывод

Таким образом, на данный момент я протестировал уже три коробки передач. На всех трёх присутствует вой в одном и том же диапазоне. Это даёт основания считать, что речь идёт не о случайном единичном дефекте, а о системной проблеме. Вопрос лишь в том, где именно она проявляется: во всех автомобилях Tenet или только в какой-то одной партии, с которой мне не повезло.

Сейчас я хочу провести полноценный тест-драйв, чтобы зафиксировать вой коробки передач во всех возможных диапазонах. Однако есть бытовое затруднение: в баке осталось очень мало бензина, а очереди на АЗС с топливом по нормальной цене огромные — можно простоять несколько часов. Я жду зарплату, после чего куплю бензин на АЗС, где нет очереди, пусть и по 140 рублей за литр, и тогда поеду на полноценную фиксацию дефекта.