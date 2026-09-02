ТОП-13 автошкол Москвы 2026: цены, стаж и условия обучения

Средняя стоимость обучения в автошколах Москвы в 2026 году составляет 49 500 ₽. Разброс цен на рынке — от 14 900 до 80 000 ₽. Итоговую сумму всё равно нужно сверять с договором конкретной школы.

Полный бюджет до получения прав в Москве — около 43 000 ₽ с учётом теории, практики, медкомиссии и госпошлины. Обучение на категорию B с механической коробкой начинается от 26 900 ₽.

🚗 В подборке 13 автошкол Москвы с ценами и условиями.

💰 Самый низкий указанный тариф у «Чайки» составляет 10 250 ₽.

🏍️ Категорию A предлагают «Чайка», «Аррис», «Мегаполис» и другие школы.

💻 Онлайн-теория есть у «Чайки», «Союза», «Автоунивера», «Формулы Авто» и других школ подборки.

🔎 Цену по запросу публикуют Автомобильная школа ЦАО ДОСААФ и

Коротко. Кому что подходит

Перед оплатой запросите смету по пунктам. Уточните стоимость теории, часов вождения, топлива, внутреннего экзамена, пересдач, сопровождения в ГИБДД, медкомиссии и госпошлины.

Сколько стоит выучиться на права в Москве

Цена из рекламы может покрывать только базовый пакет. К тарифу иногда добавляют медкомиссию, госпошлину и дополнительные часы вождения.

В Университетской автошколе курс стоит 22 700 ₽. Час вождения оплачивается отдельно и стоит 875 ₽. На той же странице указан второй вариант за 26 000 ₽ с ценой часа от 1 200 до 1 500 ₽.

Как собрана эта подборка и что мы проверяли

В список вошли школы с работающим официальным сайтом, по которым удалось проверить цену, формат занятий и адрес. Если сайт школы недоступен, проверить её условия нельзя — такие школы в подборку не попали.

Цены взяты с сайтов школ и открытых прайсов, они меняются: окончательную сумму называет школа в договоре. Для сравнения по другим городам есть рейтинг автошкол Санкт-Петербурга и автошколы Казани.

Чем автошколы отличаются друг от друга

Половина того, что школы выносят в рекламу, у всех одинаково. Программу и минимальный объём практики задаёт норматив: 56 часов вождения на механике, 54 на автомате и 18 на мотоцикле. Теория тоже типовая, а экзамен принимает ГИБДД, а не школа. Поэтому «у нас 56 часов» — не преимущество, а требование закона.

Реальные различия лежат в другом:

Что входит в цену. Главный источник разницы. В дешёвых пакетах отдельно оплачиваются бензин, занятия на автодроме, внутренний экзамен и подача машины к дому.

Главный источник разницы. В дешёвых пакетах отдельно оплачиваются бензин, занятия на автодроме, внутренний экзамен и подача машины к дому. Цена дополнительного часа. Норматива хватает не всем: если сдать с первого раза не получилось, добираете часы за свой счёт. Разброс по рынку — от нескольких сотен до полутора тысяч рублей за час.

Норматива хватает не всем: если сдать с первого раза не получилось, добираете часы за свой счёт. Разброс по рынку — от нескольких сотен до полутора тысяч рублей за час. Формат теории. Очные группы, онлайн или смешанный вариант. Для работающего человека это решает, доучится он или бросит.

Очные группы, онлайн или смешанный вариант. Для работающего человека это решает, доучится он или бросит. География. Ездить на площадку придётся два-три раза в неделю несколько месяцев. Филиал у дома экономит больше времени, чем любая скидка.

Ездить на площадку придётся два-три раза в неделю несколько месяцев. Филиал у дома экономит больше времени, чем любая скидка. Коробка передач. Учиться можно на механике или на автомате. Права после автомата действуют только на машины с АКПП — этот пункт потом не переиграть.

Учиться можно на механике или на автомате. Права после автомата действуют только на машины с АКПП — этот пункт потом не переиграть. Условия пересдачи. Где-то повторная попытка входит в договор, где-то оплачивается отдельно вместе с арендой машины.

Что проверить до того, как платить

Порядок вопросов, который экономит деньги и нервы. Он же — критерии, по которым сравнивали школы в этой подборке.

Полная сумма, а не «от». Просите смету по пунктам: теория, практика, ГСМ, автодром, внутренний экзамен, медсправка, госпошлина. Цена в рекламе — почти всегда нижняя граница. Сколько стоит час сверх программы. Умножьте на десять часов — примерно столько добирают те, кто не сдал сразу. Иногда дешёвый курс с дорогой практикой выходит дороже среднего пакета. Где площадка и класс. Смотрите не адрес головного офиса, а конкретный филиал, куда будете ездить. В карточках ниже у каждой школы есть ссылка «Как добраться». Расписание и формат теории. Вечерние группы, выходные, онлайн — выбирайте под свой график, а не наоборот. Механика или автомат. Решите до подписания договора: перевод внутри курса обычно платный. Что в договоре про пересдачи. Сколько попыток включено, платите ли за машину на экзамене, кто сопровождает в ГИБДД. Стаж школы. Год основания публикуют не все: из тринадцати школ подборки его указали семь. Самая давняя — Автомобильная школа ЦАО ДОСААФ, работает с 1969 года. Стаж проверяем и не подделывается так легко, как проценты сдачи. Своя площадка и где принимают экзамен. Отдельный плюс, если автодром школы аккредитован ГИБДД: экзамен сдают там же, где учились, а не на незнакомой площадке. Лицензия и заключение ГИБДД. У школы должны быть оба документа, и их показывают без уговоров.

Процент сдачи с первого раза мы намеренно не сравниваем: школы считают его по-разному и проверить цифру со стороны нельзя. Насколько аккуратно водят выпускники, косвенно показывает статистика ДТП по регионам — она обновляется по данным ГИБДД.

Все 13 автошкол Москвы в одной таблице: цены, онлайн-теория, рассрочка

Значения — те же, что в блоках выше. Цена «от» — минимальный публичный тариф школы, итог зависит от числа часов вождения.

Бюджетные автошколы Москвы: курс до 20 000 ₽

Самый низкий порог входа. Проверяйте, что входит в цену: у дешёвых пакетов часто отдельно оплачиваются бензин, автодром и внутренний экзамен.

Чайка

Автошкола Чайка в Москве — сайт школы

Сайт: avtoshkola-chayka.ru

Цена: 10 250–12 250 ₽

Онлайн-теория: да

Рассрочка: —

Категория A: да

У «Чайки» самый низкий тариф в подборке. Школа предлагает обучение на категорию A и онлайн-теорию.

Как добраться: Москва, Калашный переулок, 10 — ссылка откроет точку в Яндекс.Картах и навигаторе.

Плюсы Работает с 1976 года

Своя оборудованная площадка, экзамен ГИБДД проводится там же

Механика и автомат по одной цене — от 15 990 ₽

Семь категорий: A, B, C, D и все E Минусы На странице филиалов один адрес, хотя на главной заявлены три класса

Цена дополнительного часа не указана

Переобучение на C, D и категории E — по запросу, цен в прайсе нет

Союз

Автошкола Союз в Москве — сайт школы

Сайт: soyuz77.ru

Цена: 17 000 ₽

Онлайн-теория: да

Рассрочка: —

Категория A: —

У школы есть онлайн-формат. Стоимость указана одной суммой.

Как добраться: школа не публикует адрес на сайте — актуальный список филиалов смотрите на сайте школы.

Плюсы Заявлено 83 филиала по Москве

Два своих автодрома плюс более 20 партнёрских

Теорию можно проходить онлайн или очно

Беспроцентная рассрочка, старт обучения от 10 000 ₽ Минусы Год основания не указан

Цена дополнительного часа не публикуется

Цифры расходятся: на главной «40 автодромов», на профильной странице — два своих и 20 партнёрских

Ягуар

Автошкола Ягуар в Москве — сайт школы

Сайт: jaguar-avtoshkola.ru

Цена: 17 000 ₽

Онлайн-теория: —

Рассрочка: да

Категория A: —

«Ягуар» предлагает рассрочку. По цене школа находится на одном уровне с «Союзом».

Как добраться: Москва, Милютинский переулок, 18А — ссылка откроет точку в Яндекс.Картах и навигаторе.

Плюсы Работает с 2007 года

Теория онлайн в приложении, курс из 22 уроков

Более 300 точек вождения, инструктор встречает у метро

Четыре тарифа с открытыми ценами и отдельным списком доплат Минусы Своя площадка или автодром на сайте не заявлены

Фактически только категория B: по категории A цену не публикуют

Сверх тарифа платятся топливный сбор 750 ₽ за академический час, автомат +2 000 ₽, выбор времени и точки по 4 000 ₽

Академия Президента

Автошкола при Академии Президента — сайт школы

Сайт: avtoshkola-drive.ru

Цена: 19 900–29 900 ₽

Онлайн-теория: —

Рассрочка: —

Категория A: —

На сайте указаны три тарифа. Их стоимость составляет 19 900, 23 900 и 29 900 ₽.

Как добраться: Москва, улица Головачёва, 3, корпус 2 — ссылка откроет точку в Яндекс.Картах и навигаторе.

Плюсы 20 филиалов, у каждого указан адрес и станция метро

Восемь категорий: A, A1, B, B1, BE, C, CE, M

Опубликована цена дополнительного часа: 1 000 ₽ МКПП, 1 100 ₽ АКПП

Учебный автодром и крытые площадки, мотообучение круглый год Минусы Год основания на сайте не указан

Раздел филиалов раздут SEO-страницами под станции метро: сотни адресов ведут на одни и те же 20

Дополнительные часы продаются блоками минимум по два

Средний сегмент: полный курс с практикой за 20 000–35 000 ₽

Основная часть рынка. Здесь чаще встречается полный пакет с практикой и понятной ценой дополнительного часа.

Университетская автошкола

Университетская автошкола в Москве — сайт школы

Сайт: univeravto.ru

Цена: от 22 700 ₽

Онлайн-теория: да

Рассрочка: да

Категория A: да

Базовый курс стоит 22 700 ₽. Дополнительный час вождения указан по цене 875 ₽.

На той же странице есть второй вариант. Его цена составляет 26 000 ₽, час вождения стоит от 1 200 до 1 500 ₽.

Как добраться: школа не публикует адрес на сайте — актуальный список филиалов смотрите на сайте школы.

Плюсы Работает с 1999 года, лицензия № 040841

Своя закрытая площадка 0,48 га в Троицком округе

Теория онлайн идёт в прямом эфире, а не записью

Рассрочка 0% без банка, материнский капитал и налоговый вычет Минусы Всего два адреса: МГУ и Чертановская

Только категории A и B

В прайсе занятие описано как два часа, на странице категории B — как 60 минут

Аррис

Автошкола Аррис в Москве — сайт школы

Сайт: arrisavto.ru

Цена: 28 000 ₽

Онлайн-теория: —

Рассрочка: —

Категория A: да

«Аррис» предлагает обучение на категорию A. Цена курса составляет 28 000 ₽.

Как добраться: Москва, Бауманская улица, 16 — ссылка откроет точку в Яндекс.Картах и навигаторе.

Плюсы Работает с 1996 года

Своя закрытая площадка 4400 кв. м на Госпитальной набережной и вторая в Дзержинском

Обучение на механике и автомате с раздельными ценами

Поэтапная оплата, первый взнос от 14 600 ₽ Минусы Один учебный класс на Бауманской — филиалов в других районах нет

Цена дополнительного часа не опубликована, только фиксированные пакеты

Готовят только на категории A и B

Автофактор

Автошкола Автофактор в Москве — сайт школы

Сайт: autofactor.ru

Цена: 30 000–43 000 ₽

Онлайн-теория: да

Рассрочка: —

Категория A: да

У «Автофактора» есть онлайн-формат и программа на категорию A. Цена зависит от выбранного тарифа.

Как добраться: Москва, 1-й Хорошевский проезд, 6 — ссылка откроет точку в Яндекс.Картах и навигаторе.

Плюсы Четыре собственные площадки, две из них крытые и отапливаемые

Площадка на Полежаевской аккредитована ГИБДД — экзамен сдают там же, где учились

Три категории: A, B и C, работает с 1996 года

Три учебных центра: Беговая, Полежаевская, Сокол Минусы Рассрочка нигде не заявлена

Прайс из двух строк, для заявленной категории C цены нет

Цена дополнительного часа не указана

Город Дорог

Автошкола Город Дорог в Москве — сайт школы

Сайт: goroddorog-avto.ru

Цена: 30 400–41 760 ₽

Онлайн-теория: да

Рассрочка: да

Категория A: да

Школа сочетает онлайн-теорию и рассрочку. Также в фактуре указана категория A.

Как добраться: Москва, Новослободская улица, 20 — ссылка откроет точку в Яндекс.Картах и навигаторе.

Плюсы 66 учебных классов у метро по всей Москве

Теория на выбор: онлайн в приложении или очно, есть прямые эфиры с лектором

Опубликована цена дополнительных занятий: 5 000 ₽ за два

Рассрочка от самой школы, без банков и процентов Минусы Год основания на сайте не указан

Адреса дублируются: 66 метро-страниц приходятся примерно на 36 уникальных адресов

В официальных «Сведениях» указаны два филиала и учебный план только категории B

Формула Авто

Автошкола Формула Авто в Москве — сайт школы

Сайт: form-auto.ru

Цена: 32 500–34 000 ₽

Онлайн-теория: да

Рассрочка: да

Категория A: да

В диапазон включены тарифы от 32 500 до 34 000 ₽. Стоимость 79 500 ₽ относится к другой категории и в сравнение категории B не входит.

Как добраться: Москва, Нижегородская улица, 32 — ссылка откроет точку в Яндекс.Картах и навигаторе.

Плюсы 20 площадок для практики с адресами на странице филиалов

Прайс открыт целиком: четыре тарифа категории B и три категории A

Обучение на МКПП и АКПП по одной цене

Беспроцентная рассрочка от самой школы Минусы Год основания не указан — только «10 лет на рынке»

Заявлено 15 филиалов, а классов для теории на странице филиалов пять

Длительность дополнительного занятия не указана — цену часа не сравнить

Школы с сетью филиалов и своими площадками: от 35 000 ₽

Верхний сегмент. Обычно это школы с большой сетью филиалов и собственными площадками — платите за удобство графика и логистику.

Автоунивер

Сайт: avto-univer.ru

Цена: 41 900–46 900 ₽

Онлайн-теория: да

Рассрочка: да

Категория A: —

«Автоунивер» предлагает онлайн-теорию. Стоимость зависит от тарифа.

Как добраться: Москва, улица Миклухо-Маклая, 31 — ссылка откроет точку в Яндекс.Картах и навигаторе.

Плюсы 12 филиалов и свыше 30 площадок, включая крытые ангары

Цена одинакова для МКПП и АКПП: 41 900 / 49 900 / 63 900 ₽

Опубликована цена дополнительного вождения: 3 000 ₽ за 90 минут, блок от 5 занятий — 2 700 ₽

Рассрочка 0% на 3–4 месяца, принимают материнский капитал Минусы Только категории A, A1, M и B — нет C, CE, BE и D

Онлайн-теория записана видеоуроками, занятий в прямом эфире нет

Филиалы и площадки в списке не разделены: 12 филиалов сгруппированы по 19 станциям метро

Норд-Вест

Автошкола Норд-Вест в Москве — сайт школы

Сайт: avtoshkola-nordwest.ru

Цена: 56 500 ₽

Онлайн-теория: —

Рассрочка: —

Категория A: —

Адрес школы: ул. 3-я Мытищинская, 3с1.

Как добраться: Москва, 3-я Мытищинская улица, 3, строение 1 — ссылка откроет точку в Яндекс.Картах и навигаторе.

Плюсы Своя закрытая площадка при здании на проспекте Маршала Жукова

Парк: 31 легковой автомобиль, 4 мотоцикла и прицеп

Цена занятия опубликована с длительностью: 3 500 ₽ за 2 академических часа

Рассрочка без процентов: первый платёж 15 000 ₽, остаток двумя частями Минусы Всего четыре филиала: Полежаевская, Фили, Алексеевская, Отрадное

Год основания не указан

Прайс не вычищен: рядом с действующей скидкой висит просроченная с 2020 года

Мегаполис

Автошкола Мегаполис в Москве — сайт школы

Сайт: avtoshkola-megapolis.ru

Цена: 58 500 ₽

Онлайн-теория: да

Рассрочка: —

Категория A: да

В фактуре указаны онлайн-теория и категория A. Для программ школы приведены такие объёмы практики:

B на АКПП: 54 часа

B на МКПП: 56 часов

A: 18 часов.

Как добраться: Москва, Тушинская улица, 8 — ссылка откроет точку в Яндекс.Картах и навигаторе.

Плюсы Четыре категории: M, A, A1 и B на механике и автомате

Три тарифа категории B по числу часов: 28, 40 или 56 на механике

Цена дополнительного занятия указана с длительностью

Крытая тёплая мотоплощадка — категорию A учат и зимой Минусы Рассрочки нет — только оплата в два или три этапа с первым взносом 15 000 ₽

Год основания не указан, есть только даты лицензий 2015 и 2016 года

Цена дополнительного занятия расходится по филиалам: от 1 500 до 3 000 ₽

Школы без публичного прайса: цену называют в приёмной

Школа не публикует прайс на сайте. Стоимость узнаёте в приёмной — обязательно просите смету по пунктам, а не общую сумму.

Автомобильная школа ЦАО ДОСААФ

Автомобильная школа ЦАО ДОСААФ — сайт школы

Сайт: dosaaf-centr.ru

Цена: цена по запросу

Онлайн-теория: —

Рассрочка: —

Категория A: да

Публичной цены нет. Прайс размещён в PDF на сайте школы.

Адреса:

ул. Антонова-Овсеенко, 6с1

ул. Планерная, 14.

Телефон: +7 (499) 256-34-87.

Как добраться: Москва, улица Антонова-Овсеенко, 6, строение 1 — ссылка откроет точку в Яндекс.Картах и навигаторе.

Плюсы Работает с 1969 года — старейшая школа подборки

Площадка для практики на территории самой школы, автопарк застрахован

Категория B: 138 часов теории и 57 часов вождения за 3 месяца

Рассрочка без комиссии на 3 или 6 месяцев Минусы Цену основных курсов на сайте не публикуют — только по телефону

Всего два адреса в Москве

Не указано, есть ли обучение на автомате, и сколько стоит дополнительное занятие

Где в Москве учат на мотоцикл: категория A и 18 часов практики

Категория A указана у десяти школ. Для «Мегаполиса» на сайте приведены 18 часов практики.

На категорию A можно записаться в следующих школах:

Как выбрать автошколу по району и не бросить на середине

Доступные в фактуре адреса находятся в разных районах Москвы. Перед записью сопоставьте адрес класса или площадки со своим маршрутом.

Проверьте расписание и время в пути до занятий. Эти условия влияют на регулярность посещения.

Скрытые доплаты: из чего складывается реальная цена обучения

Сравнивайте состав пакета, количество часов и цену дополнительных занятий. Одной цифры в рекламном объявлении недостаточно.

У Университетской автошколы курс стоит 22 700 ₽. Каждый час вождения оплачивается отдельно.

До подписания договора уточните стоимость медкомиссии, госпошлины, пересдач и дополнительных часов.

Рассрочка и оплата по этапам: кто из школ её даёт

Рассрочку или оплату по этапам заявляет половина школ подборки.

Рассрочку или оплату по этапам заявляют:

Перед заключением договора уточните первый взнос, срок, комиссии и цену дополнительных занятий.

Частые вопросы об обучении в автошколах Москвы

Сколько стоит выучиться на права в Москве? Разброс по рынку — от 14 900 до 80 000 ₽, типичная цена около 49 500 ₽. Полный бюджет до получения прав, вместе с медкомиссией и госпошлиной, — примерно 43 000 ₽. Сколько часов вождения положено по программе? Объём задан нормативом: 56 часов для категории B на механике, 54 на автомате и 18 для категории A. Это минимум для всех школ, а не преимущество отдельной. Что входит в цену обучения? Состав пакета у школ разный. До оплаты уточните, включены ли топливо, занятия на автодроме, внутренний экзамен, учебные материалы, медкомиссия, госпошлина и пересдачи. Можно ли учить теорию онлайн? Да, онлайн-теорию заявляют «Чайка», «Союз», «Автофактор», «Город Дорог», «Формула Авто», «Автоунивер», «Университетская автошкола» и «Мегаполис». Чем автошкола ДОСААФ отличается от частной? ДОСААФ — сеть ведомственных школ с многолетней историей, они готовят водителей всех категорий, включая спецтехнику. Требования к программе и экзамену для них те же, что и для частных школ. Автомобильная школа ЦАО ДОСААФ прайс на сайте не публикует — стоимость называют в приёмной. Что делать, если не сдал экзамен с первого раза? Записаться на повторную попытку и, если нужно, добрать часы вождения. Заранее выясните, сколько стоит дополнительный час и входит ли в договор машина для пересдачи: на этом складывается разница между рекламной ценой и итоговой суммой.