ТОП-13 автошкол Москвы 2026: цены, стаж и условия обучения

Средняя стоимость обучения в автошколах Москвы в 2026 году составляет 49 500 ₽. Разброс цен на рынке — от 14 900 до 80 000 ₽. Итоговую сумму всё равно нужно сверять с договором конкретной школы.
Полный бюджет до получения прав в Москве — около 43 000 ₽ с учётом теории, практики, медкомиссии и госпошлины. Обучение на категорию B с механической коробкой начинается от 26 900 ₽.
- 🚗 В подборке 13 автошкол Москвы с ценами и условиями.
- 💰 Самый низкий указанный тариф у «Чайки» составляет 10 250 ₽.
- 🏍️ Категорию A предлагают «Чайка», «Аррис», «Мегаполис» и другие школы.
- 💻 Онлайн-теория есть у «Чайки», «Союза», «Автоунивера», «Формулы Авто» и других школ подборки.
- 🔎 Цену по запросу публикуют Автомобильная школа ЦАО ДОСААФ и
Коротко. Кому что подходит
|Бюджет
|Кому подходит
|Цена от
|Школы
|До 20 000 ₽
|минимальный порог входа
|от 10 250 ₽
|От 20 000 до 35 000 ₽
|полный пакет с практикой
|от 22 700 ₽
|От 35 000 ₽
|сеть филиалов и удобный график
|от 41 900 ₽
|Цена по запросу
|прайс уточняется в школе
|—
Перед оплатой запросите смету по пунктам. Уточните стоимость теории, часов вождения, топлива, внутреннего экзамена, пересдач, сопровождения в ГИБДД, медкомиссии и госпошлины.
Сколько стоит выучиться на права в Москве
Цена из рекламы может покрывать только базовый пакет. К тарифу иногда добавляют медкомиссию, госпошлину и дополнительные часы вождения.
В Университетской автошколе курс стоит 22 700 ₽. Час вождения оплачивается отдельно и стоит 875 ₽. На той же странице указан второй вариант за 26 000 ₽ с ценой часа от 1 200 до 1 500 ₽.
Как собрана эта подборка и что мы проверяли
В список вошли школы с работающим официальным сайтом, по которым удалось проверить цену, формат занятий и адрес. Если сайт школы недоступен, проверить её условия нельзя — такие школы в подборку не попали.
Цены взяты с сайтов школ и открытых прайсов, они меняются: окончательную сумму называет школа в договоре. Для сравнения по другим городам есть рейтинг автошкол Санкт-Петербурга и автошколы Казани.
Чем автошколы отличаются друг от друга
Половина того, что школы выносят в рекламу, у всех одинаково. Программу и минимальный объём практики задаёт норматив: 56 часов вождения на механике, 54 на автомате и 18 на мотоцикле. Теория тоже типовая, а экзамен принимает ГИБДД, а не школа. Поэтому «у нас 56 часов» — не преимущество, а требование закона.
Реальные различия лежат в другом:
- Что входит в цену. Главный источник разницы. В дешёвых пакетах отдельно оплачиваются бензин, занятия на автодроме, внутренний экзамен и подача машины к дому.
- Цена дополнительного часа. Норматива хватает не всем: если сдать с первого раза не получилось, добираете часы за свой счёт. Разброс по рынку — от нескольких сотен до полутора тысяч рублей за час.
- Формат теории. Очные группы, онлайн или смешанный вариант. Для работающего человека это решает, доучится он или бросит.
- География. Ездить на площадку придётся два-три раза в неделю несколько месяцев. Филиал у дома экономит больше времени, чем любая скидка.
- Коробка передач. Учиться можно на механике или на автомате. Права после автомата действуют только на машины с АКПП — этот пункт потом не переиграть.
- Условия пересдачи. Где-то повторная попытка входит в договор, где-то оплачивается отдельно вместе с арендой машины.
Что проверить до того, как платить
Порядок вопросов, который экономит деньги и нервы. Он же — критерии, по которым сравнивали школы в этой подборке.
- Полная сумма, а не «от». Просите смету по пунктам: теория, практика, ГСМ, автодром, внутренний экзамен, медсправка, госпошлина. Цена в рекламе — почти всегда нижняя граница.
- Сколько стоит час сверх программы. Умножьте на десять часов — примерно столько добирают те, кто не сдал сразу. Иногда дешёвый курс с дорогой практикой выходит дороже среднего пакета.
- Где площадка и класс. Смотрите не адрес головного офиса, а конкретный филиал, куда будете ездить. В карточках ниже у каждой школы есть ссылка «Как добраться».
- Расписание и формат теории. Вечерние группы, выходные, онлайн — выбирайте под свой график, а не наоборот.
- Механика или автомат. Решите до подписания договора: перевод внутри курса обычно платный.
- Что в договоре про пересдачи. Сколько попыток включено, платите ли за машину на экзамене, кто сопровождает в ГИБДД.
- Стаж школы. Год основания публикуют не все: из тринадцати школ подборки его указали семь. Самая давняя — Автомобильная школа ЦАО ДОСААФ, работает с 1969 года. Стаж проверяем и не подделывается так легко, как проценты сдачи.
- Своя площадка и где принимают экзамен. Отдельный плюс, если автодром школы аккредитован ГИБДД: экзамен сдают там же, где учились, а не на незнакомой площадке.
- Лицензия и заключение ГИБДД. У школы должны быть оба документа, и их показывают без уговоров.
Процент сдачи с первого раза мы намеренно не сравниваем: школы считают его по-разному и проверить цифру со стороны нельзя. Насколько аккуратно водят выпускники, косвенно показывает статистика ДТП по регионам — она обновляется по данным ГИБДД.
Все 13 автошкол Москвы в одной таблице: цены, онлайн-теория, рассрочка
Значения — те же, что в блоках выше. Цена «от» — минимальный публичный тариф школы, итог зависит от числа часов вождения.
|Школа
|Цена от
|С какого года
|Доп. занятие
|Онлайн
|Рассрочка
|Кат. A
|Чайкабольше опций
|10 250–12 250 ₽
|1976
|не указана
|✓
|✓
|✓
|Союз
|17 000 ₽
|—
|не указана
|✓
|✓
|✓
|Ягуарбольше опций
|17 000 ₽
|2007
|не указана
|✓
|✓
|✓
|Академия Президента
|19 900 ₽
|—
|1 000 ₽
|✓
|✓
|✓
|Университетская автошколабольше опций
|22 700 ₽
|1999
|1 920 ₽
|✓
|✓
|✓
|Аррисбольше опций
|28 000 ₽
|1996
|не указана
|✓
|✓
|✓
|Автофактор
|30 000–43 000 ₽
|1996
|не указана
|✓
|✓
|Город Дорог
|30 400–41 760 ₽
|—
|5 000 ₽
|✓
|✓
|✓
|Формула Авто
|32 500–34 000 ₽
|—
|4 500 ₽
|✓
|✓
|✓
|Автоунивербольше опций
|41 900–46 900 ₽
|2008
|3 000 ₽
|✓
|✓
|✓
|Норд-Вест
|56 500 ₽
|—
|3 500 ₽
|✓
|✓
|✓
|Мегаполис
|58 500 ₽
|—
|3 000 ₽
|✓
|✓
|Автомобильная школа ЦАО ДОСААФбольше опций
|по запросу
|1969
|не указана
|✓
|✓
|✓
Бюджетные автошколы Москвы: курс до 20 000 ₽
Самый низкий порог входа. Проверяйте, что входит в цену: у дешёвых пакетов часто отдельно оплачиваются бензин, автодром и внутренний экзамен.
Чайка
Сайт: avtoshkola-chayka.ru
- Цена: 10 250–12 250 ₽
- Онлайн-теория: да
- Рассрочка: —
- Категория A: да
У «Чайки» самый низкий тариф в подборке. Школа предлагает обучение на категорию A и онлайн-теорию.
Как добраться: Москва, Калашный переулок, 10 — ссылка откроет точку в Яндекс.Картах и навигаторе.
Плюсы
- Работает с 1976 года
- Своя оборудованная площадка, экзамен ГИБДД проводится там же
- Механика и автомат по одной цене — от 15 990 ₽
- Семь категорий: A, B, C, D и все E
Минусы
- На странице филиалов один адрес, хотя на главной заявлены три класса
- Цена дополнительного часа не указана
- Переобучение на C, D и категории E — по запросу, цен в прайсе нет
Союз
Сайт: soyuz77.ru
- Цена: 17 000 ₽
- Онлайн-теория: да
- Рассрочка: —
- Категория A: —
У школы есть онлайн-формат. Стоимость указана одной суммой.
Как добраться: школа не публикует адрес на сайте — актуальный список филиалов смотрите на сайте школы.
Плюсы
- Заявлено 83 филиала по Москве
- Два своих автодрома плюс более 20 партнёрских
- Теорию можно проходить онлайн или очно
- Беспроцентная рассрочка, старт обучения от 10 000 ₽
Минусы
- Год основания не указан
- Цена дополнительного часа не публикуется
- Цифры расходятся: на главной «40 автодромов», на профильной странице — два своих и 20 партнёрских
Ягуар
Сайт: jaguar-avtoshkola.ru
- Цена: 17 000 ₽
- Онлайн-теория: —
- Рассрочка: да
- Категория A: —
«Ягуар» предлагает рассрочку. По цене школа находится на одном уровне с «Союзом».
Как добраться: Москва, Милютинский переулок, 18А — ссылка откроет точку в Яндекс.Картах и навигаторе.
Плюсы
- Работает с 2007 года
- Теория онлайн в приложении, курс из 22 уроков
- Более 300 точек вождения, инструктор встречает у метро
- Четыре тарифа с открытыми ценами и отдельным списком доплат
Минусы
- Своя площадка или автодром на сайте не заявлены
- Фактически только категория B: по категории A цену не публикуют
- Сверх тарифа платятся топливный сбор 750 ₽ за академический час, автомат +2 000 ₽, выбор времени и точки по 4 000 ₽
Академия Президента
Сайт: avtoshkola-drive.ru
- Цена: 19 900–29 900 ₽
- Онлайн-теория: —
- Рассрочка: —
- Категория A: —
На сайте указаны три тарифа. Их стоимость составляет 19 900, 23 900 и 29 900 ₽.
Как добраться: Москва, улица Головачёва, 3, корпус 2 — ссылка откроет точку в Яндекс.Картах и навигаторе.
Плюсы
- 20 филиалов, у каждого указан адрес и станция метро
- Восемь категорий: A, A1, B, B1, BE, C, CE, M
- Опубликована цена дополнительного часа: 1 000 ₽ МКПП, 1 100 ₽ АКПП
- Учебный автодром и крытые площадки, мотообучение круглый год
Минусы
- Год основания на сайте не указан
- Раздел филиалов раздут SEO-страницами под станции метро: сотни адресов ведут на одни и те же 20
- Дополнительные часы продаются блоками минимум по два
Средний сегмент: полный курс с практикой за 20 000–35 000 ₽
Основная часть рынка. Здесь чаще встречается полный пакет с практикой и понятной ценой дополнительного часа.
Университетская автошкола
Сайт: univeravto.ru
- Цена: от 22 700 ₽
- Онлайн-теория: да
- Рассрочка: да
- Категория A: да
Базовый курс стоит 22 700 ₽. Дополнительный час вождения указан по цене 875 ₽.
На той же странице есть второй вариант. Его цена составляет 26 000 ₽, час вождения стоит от 1 200 до 1 500 ₽.
Как добраться: школа не публикует адрес на сайте — актуальный список филиалов смотрите на сайте школы.
Плюсы
- Работает с 1999 года, лицензия № 040841
- Своя закрытая площадка 0,48 га в Троицком округе
- Теория онлайн идёт в прямом эфире, а не записью
- Рассрочка 0% без банка, материнский капитал и налоговый вычет
Минусы
- Всего два адреса: МГУ и Чертановская
- Только категории A и B
- В прайсе занятие описано как два часа, на странице категории B — как 60 минут
Аррис
Сайт: arrisavto.ru
- Цена: 28 000 ₽
- Онлайн-теория: —
- Рассрочка: —
- Категория A: да
«Аррис» предлагает обучение на категорию A. Цена курса составляет 28 000 ₽.
Как добраться: Москва, Бауманская улица, 16 — ссылка откроет точку в Яндекс.Картах и навигаторе.
Плюсы
- Работает с 1996 года
- Своя закрытая площадка 4400 кв. м на Госпитальной набережной и вторая в Дзержинском
- Обучение на механике и автомате с раздельными ценами
- Поэтапная оплата, первый взнос от 14 600 ₽
Минусы
- Один учебный класс на Бауманской — филиалов в других районах нет
- Цена дополнительного часа не опубликована, только фиксированные пакеты
- Готовят только на категории A и B
Автофактор
Сайт: autofactor.ru
- Цена: 30 000–43 000 ₽
- Онлайн-теория: да
- Рассрочка: —
- Категория A: да
У «Автофактора» есть онлайн-формат и программа на категорию A. Цена зависит от выбранного тарифа.
Как добраться: Москва, 1-й Хорошевский проезд, 6 — ссылка откроет точку в Яндекс.Картах и навигаторе.
Плюсы
- Четыре собственные площадки, две из них крытые и отапливаемые
- Площадка на Полежаевской аккредитована ГИБДД — экзамен сдают там же, где учились
- Три категории: A, B и C, работает с 1996 года
- Три учебных центра: Беговая, Полежаевская, Сокол
Минусы
- Рассрочка нигде не заявлена
- Прайс из двух строк, для заявленной категории C цены нет
- Цена дополнительного часа не указана
Город Дорог
Сайт: goroddorog-avto.ru
- Цена: 30 400–41 760 ₽
- Онлайн-теория: да
- Рассрочка: да
- Категория A: да
Школа сочетает онлайн-теорию и рассрочку. Также в фактуре указана категория A.
Как добраться: Москва, Новослободская улица, 20 — ссылка откроет точку в Яндекс.Картах и навигаторе.
Плюсы
- 66 учебных классов у метро по всей Москве
- Теория на выбор: онлайн в приложении или очно, есть прямые эфиры с лектором
- Опубликована цена дополнительных занятий: 5 000 ₽ за два
- Рассрочка от самой школы, без банков и процентов
Минусы
- Год основания на сайте не указан
- Адреса дублируются: 66 метро-страниц приходятся примерно на 36 уникальных адресов
- В официальных «Сведениях» указаны два филиала и учебный план только категории B
Формула Авто
Сайт: form-auto.ru
- Цена: 32 500–34 000 ₽
- Онлайн-теория: да
- Рассрочка: да
- Категория A: да
В диапазон включены тарифы от 32 500 до 34 000 ₽. Стоимость 79 500 ₽ относится к другой категории и в сравнение категории B не входит.
Как добраться: Москва, Нижегородская улица, 32 — ссылка откроет точку в Яндекс.Картах и навигаторе.
Плюсы
- 20 площадок для практики с адресами на странице филиалов
- Прайс открыт целиком: четыре тарифа категории B и три категории A
- Обучение на МКПП и АКПП по одной цене
- Беспроцентная рассрочка от самой школы
Минусы
- Год основания не указан — только «10 лет на рынке»
- Заявлено 15 филиалов, а классов для теории на странице филиалов пять
- Длительность дополнительного занятия не указана — цену часа не сравнить
Школы с сетью филиалов и своими площадками: от 35 000 ₽
Верхний сегмент. Обычно это школы с большой сетью филиалов и собственными площадками — платите за удобство графика и логистику.
Автоунивер
Сайт: avto-univer.ru
- Цена: 41 900–46 900 ₽
- Онлайн-теория: да
- Рассрочка: да
- Категория A: —
«Автоунивер» предлагает онлайн-теорию. Стоимость зависит от тарифа.
Как добраться: Москва, улица Миклухо-Маклая, 31 — ссылка откроет точку в Яндекс.Картах и навигаторе.
Плюсы
- 12 филиалов и свыше 30 площадок, включая крытые ангары
- Цена одинакова для МКПП и АКПП: 41 900 / 49 900 / 63 900 ₽
- Опубликована цена дополнительного вождения: 3 000 ₽ за 90 минут, блок от 5 занятий — 2 700 ₽
- Рассрочка 0% на 3–4 месяца, принимают материнский капитал
Минусы
- Только категории A, A1, M и B — нет C, CE, BE и D
- Онлайн-теория записана видеоуроками, занятий в прямом эфире нет
- Филиалы и площадки в списке не разделены: 12 филиалов сгруппированы по 19 станциям метро
Норд-Вест
Сайт: avtoshkola-nordwest.ru
- Цена: 56 500 ₽
- Онлайн-теория: —
- Рассрочка: —
- Категория A: —
Адрес школы: ул. 3-я Мытищинская, 3с1.
Как добраться: Москва, 3-я Мытищинская улица, 3, строение 1 — ссылка откроет точку в Яндекс.Картах и навигаторе.
Плюсы
- Своя закрытая площадка при здании на проспекте Маршала Жукова
- Парк: 31 легковой автомобиль, 4 мотоцикла и прицеп
- Цена занятия опубликована с длительностью: 3 500 ₽ за 2 академических часа
- Рассрочка без процентов: первый платёж 15 000 ₽, остаток двумя частями
Минусы
- Всего четыре филиала: Полежаевская, Фили, Алексеевская, Отрадное
- Год основания не указан
- Прайс не вычищен: рядом с действующей скидкой висит просроченная с 2020 года
Мегаполис
Сайт: avtoshkola-megapolis.ru
- Цена: 58 500 ₽
- Онлайн-теория: да
- Рассрочка: —
- Категория A: да
В фактуре указаны онлайн-теория и категория A. Для программ школы приведены такие объёмы практики:
- B на АКПП: 54 часа
- B на МКПП: 56 часов
- A: 18 часов.
Как добраться: Москва, Тушинская улица, 8 — ссылка откроет точку в Яндекс.Картах и навигаторе.
Плюсы
- Четыре категории: M, A, A1 и B на механике и автомате
- Три тарифа категории B по числу часов: 28, 40 или 56 на механике
- Цена дополнительного занятия указана с длительностью
- Крытая тёплая мотоплощадка — категорию A учат и зимой
Минусы
- Рассрочки нет — только оплата в два или три этапа с первым взносом 15 000 ₽
- Год основания не указан, есть только даты лицензий 2015 и 2016 года
- Цена дополнительного занятия расходится по филиалам: от 1 500 до 3 000 ₽
Школы без публичного прайса: цену называют в приёмной
Школа не публикует прайс на сайте. Стоимость узнаёте в приёмной — обязательно просите смету по пунктам, а не общую сумму.
Автомобильная школа ЦАО ДОСААФ
Сайт: dosaaf-centr.ru
- Цена: цена по запросу
- Онлайн-теория: —
- Рассрочка: —
- Категория A: да
Публичной цены нет. Прайс размещён в PDF на сайте школы.
Адреса:
- ул. Антонова-Овсеенко, 6с1
- ул. Планерная, 14.
Телефон: +7 (499) 256-34-87.
Как добраться: Москва, улица Антонова-Овсеенко, 6, строение 1 — ссылка откроет точку в Яндекс.Картах и навигаторе.
Плюсы
- Работает с 1969 года — старейшая школа подборки
- Площадка для практики на территории самой школы, автопарк застрахован
- Категория B: 138 часов теории и 57 часов вождения за 3 месяца
- Рассрочка без комиссии на 3 или 6 месяцев
Минусы
- Цену основных курсов на сайте не публикуют — только по телефону
- Всего два адреса в Москве
- Не указано, есть ли обучение на автомате, и сколько стоит дополнительное занятие
Где в Москве учат на мотоцикл: категория A и 18 часов практики
Категория A указана у десяти школ. Для «Мегаполиса» на сайте приведены 18 часов практики.
На категорию A можно записаться в следующих школах:
- Чайка
- Университетская автошкола
- Автомобильная школа ЦАО ДОСААФ
- Аррис
- Автофактор
- Город Дорог
- Формула Авто
- Мегаполис
Как выбрать автошколу по району и не бросить на середине
Доступные в фактуре адреса находятся в разных районах Москвы. Перед записью сопоставьте адрес класса или площадки со своим маршрутом.
- Автомобильная школа ЦАО ДОСААФ. ул. Антонова-Овсеенко, 6с1 и ул. Планерная, 14.
- Норд-Вест. ул. 3-я Мытищинская, 3с1.
Проверьте расписание и время в пути до занятий. Эти условия влияют на регулярность посещения.
Скрытые доплаты: из чего складывается реальная цена обучения
Сравнивайте состав пакета, количество часов и цену дополнительных занятий. Одной цифры в рекламном объявлении недостаточно.
У Университетской автошколы курс стоит 22 700 ₽. Каждый час вождения оплачивается отдельно.
До подписания договора уточните стоимость медкомиссии, госпошлины, пересдач и дополнительных часов.
Рассрочка и оплата по этапам: кто из школ её даёт
Рассрочку или оплату по этапам заявляет половина школ подборки.
Рассрочку или оплату по этапам заявляют:
Перед заключением договора уточните первый взнос, срок, комиссии и цену дополнительных занятий.
Частые вопросы об обучении в автошколах Москвы
Разброс по рынку — от 14 900 до 80 000 ₽, типичная цена около 49 500 ₽. Полный бюджет до получения прав, вместе с медкомиссией и госпошлиной, — примерно 43 000 ₽.
Объём задан нормативом: 56 часов для категории B на механике, 54 на автомате и 18 для категории A. Это минимум для всех школ, а не преимущество отдельной.
Состав пакета у школ разный. До оплаты уточните, включены ли топливо, занятия на автодроме, внутренний экзамен, учебные материалы, медкомиссия, госпошлина и пересдачи.
Да, онлайн-теорию заявляют «Чайка», «Союз», «Автофактор», «Город Дорог», «Формула Авто», «Автоунивер», «Университетская автошкола» и «Мегаполис».
ДОСААФ — сеть ведомственных школ с многолетней историей, они готовят водителей всех категорий, включая спецтехнику. Требования к программе и экзамену для них те же, что и для частных школ. Автомобильная школа ЦАО ДОСААФ прайс на сайте не публикует — стоимость называют в приёмной.
Записаться на повторную попытку и, если нужно, добрать часы вождения. Заранее выясните, сколько стоит дополнительный час и входит ли в договор машина для пересдачи: на этом складывается разница между рекламной ценой и итоговой суммой.