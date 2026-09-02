ТОП-13 автошкол Москвы 2026: цены, стаж и условия обучения
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ТОП-13 автошкол Москвы 2026: цены, стаж, плюсы и минусы каждой школы

Москва
ТОП-13 автошкол Москвы 2026: цены, стаж, плюсы и минусы каждой школы

Средняя стоимость обучения в автошколах Москвы в 2026 году составляет 49 500 ₽. Разброс цен на рынке — от 14 900 до 80 000 ₽. Итоговую сумму всё равно нужно сверять с договором конкретной школы.

Полный бюджет до получения прав в Москве — около 43 000 ₽ с учётом теории, практики, медкомиссии и госпошлины. Обучение на категорию B с механической коробкой начинается от 26 900 ₽.

  • 🚗 В подборке 13 автошкол Москвы с ценами и условиями.
  • 💰 Самый низкий указанный тариф у «Чайки» составляет 10 250 ₽.
  • 🏍️ Категорию A предлагают «Чайка», «Аррис», «Мегаполис» и другие школы.
  • 💻 Онлайн-теория есть у «Чайки», «Союза», «Автоунивера», «Формулы Авто» и других школ подборки.
  • 🔎 Цену по запросу публикуют Автомобильная школа ЦАО ДОСААФ и

Коротко. Кому что подходит

Бюджет Кому подходит Цена от Школы
До 20 000 ₽ минимальный порог входа от 10 250 ₽
От 20 000 до 35 000 ₽ полный пакет с практикой от 22 700 ₽
От 35 000 ₽ сеть филиалов и удобный график от 41 900 ₽
Цена по запросу прайс уточняется в школе

Перед оплатой запросите смету по пунктам. Уточните стоимость теории, часов вождения, топлива, внутреннего экзамена, пересдач, сопровождения в ГИБДД, медкомиссии и госпошлины.

Сколько стоит выучиться на права в Москве

Цена из рекламы может покрывать только базовый пакет. К тарифу иногда добавляют медкомиссию, госпошлину и дополнительные часы вождения.

В Университетской автошколе курс стоит 22 700 ₽. Час вождения оплачивается отдельно и стоит 875 ₽. На той же странице указан второй вариант за 26 000 ₽ с ценой часа от 1 200 до 1 500 ₽.

Как собрана эта подборка и что мы проверяли

В список вошли школы с работающим официальным сайтом, по которым удалось проверить цену, формат занятий и адрес. Если сайт школы недоступен, проверить её условия нельзя — такие школы в подборку не попали.

Цены взяты с сайтов школ и открытых прайсов, они меняются: окончательную сумму называет школа в договоре. Для сравнения по другим городам есть рейтинг автошкол Санкт-Петербурга и автошколы Казани.

Чем автошколы отличаются друг от друга

Половина того, что школы выносят в рекламу, у всех одинаково. Программу и минимальный объём практики задаёт норматив: 56 часов вождения на механике, 54 на автомате и 18 на мотоцикле. Теория тоже типовая, а экзамен принимает ГИБДД, а не школа. Поэтому «у нас 56 часов» — не преимущество, а требование закона.

Реальные различия лежат в другом:

  • Что входит в цену. Главный источник разницы. В дешёвых пакетах отдельно оплачиваются бензин, занятия на автодроме, внутренний экзамен и подача машины к дому.
  • Цена дополнительного часа. Норматива хватает не всем: если сдать с первого раза не получилось, добираете часы за свой счёт. Разброс по рынку — от нескольких сотен до полутора тысяч рублей за час.
  • Формат теории. Очные группы, онлайн или смешанный вариант. Для работающего человека это решает, доучится он или бросит.
  • География. Ездить на площадку придётся два-три раза в неделю несколько месяцев. Филиал у дома экономит больше времени, чем любая скидка.
  • Коробка передач. Учиться можно на механике или на автомате. Права после автомата действуют только на машины с АКПП — этот пункт потом не переиграть.
  • Условия пересдачи. Где-то повторная попытка входит в договор, где-то оплачивается отдельно вместе с арендой машины.

Что проверить до того, как платить

Порядок вопросов, который экономит деньги и нервы. Он же — критерии, по которым сравнивали школы в этой подборке.

  1. Полная сумма, а не «от». Просите смету по пунктам: теория, практика, ГСМ, автодром, внутренний экзамен, медсправка, госпошлина. Цена в рекламе — почти всегда нижняя граница.
  2. Сколько стоит час сверх программы. Умножьте на десять часов — примерно столько добирают те, кто не сдал сразу. Иногда дешёвый курс с дорогой практикой выходит дороже среднего пакета.
  3. Где площадка и класс. Смотрите не адрес головного офиса, а конкретный филиал, куда будете ездить. В карточках ниже у каждой школы есть ссылка «Как добраться».
  4. Расписание и формат теории. Вечерние группы, выходные, онлайн — выбирайте под свой график, а не наоборот.
  5. Механика или автомат. Решите до подписания договора: перевод внутри курса обычно платный.
  6. Что в договоре про пересдачи. Сколько попыток включено, платите ли за машину на экзамене, кто сопровождает в ГИБДД.
  7. Стаж школы. Год основания публикуют не все: из тринадцати школ подборки его указали семь. Самая давняя — Автомобильная школа ЦАО ДОСААФ, работает с 1969 года. Стаж проверяем и не подделывается так легко, как проценты сдачи.
  8. Своя площадка и где принимают экзамен. Отдельный плюс, если автодром школы аккредитован ГИБДД: экзамен сдают там же, где учились, а не на незнакомой площадке.
  9. Лицензия и заключение ГИБДД. У школы должны быть оба документа, и их показывают без уговоров.

Процент сдачи с первого раза мы намеренно не сравниваем: школы считают его по-разному и проверить цифру со стороны нельзя. Насколько аккуратно водят выпускники, косвенно показывает статистика ДТП по регионам — она обновляется по данным ГИБДД.

Все 13 автошкол Москвы в одной таблице: цены, онлайн-теория, рассрочка

Значения — те же, что в блоках выше. Цена «от» — минимальный публичный тариф школы, итог зависит от числа часов вождения.

Школа Цена от С какого года Доп. занятие Онлайн Рассрочка Кат. A
Чайкабольше опций 10 250–12 250 ₽ 1976 не указана
Союз 17 000 ₽ не указана
Ягуарбольше опций 17 000 ₽ 2007 не указана
Академия Президента 19 900 ₽ 1 000 ₽
Университетская автошколабольше опций 22 700 ₽ 1999 1 920 ₽
Аррисбольше опций 28 000 ₽ 1996 не указана
Автофактор 30 000–43 000 ₽ 1996 не указана
Город Дорог 30 400–41 760 ₽ 5 000 ₽
Формула Авто 32 500–34 000 ₽ 4 500 ₽
Автоунивербольше опций 41 900–46 900 ₽ 2008 3 000 ₽
Норд-Вест 56 500 ₽ 3 500 ₽
Мегаполис 58 500 ₽ 3 000 ₽
Автомобильная школа ЦАО ДОСААФбольше опций по запросу 1969 не указана

Бюджетные автошколы Москвы: курс до 20 000 ₽

Самый низкий порог входа. Проверяйте, что входит в цену: у дешёвых пакетов часто отдельно оплачиваются бензин, автодром и внутренний экзамен.

Чайка

ТОП-13 автошкол Москвы 2026: цены, стаж, плюсы и минусы каждой школы
Автошкола Чайка в Москве — сайт школы

Сайт: avtoshkola-chayka.ru

  • Цена: 10 250–12 250 ₽
  • Онлайн-теория: да
  • Рассрочка: —
  • Категория A: да

У «Чайки» самый низкий тариф в подборке. Школа предлагает обучение на категорию A и онлайн-теорию.

Как добраться: Москва, Калашный переулок, 10 — ссылка откроет точку в Яндекс.Картах и навигаторе.

Плюсы

  • Работает с 1976 года
  • Своя оборудованная площадка, экзамен ГИБДД проводится там же
  • Механика и автомат по одной цене — от 15 990 ₽
  • Семь категорий: A, B, C, D и все E

Минусы

  • На странице филиалов один адрес, хотя на главной заявлены три класса
  • Цена дополнительного часа не указана
  • Переобучение на C, D и категории E — по запросу, цен в прайсе нет

Союз

ТОП-13 автошкол Москвы 2026: цены, стаж, плюсы и минусы каждой школы
Автошкола Союз в Москве — сайт школы

Сайт: soyuz77.ru

  • Цена: 17 000 ₽
  • Онлайн-теория: да
  • Рассрочка: —
  • Категория A: —

У школы есть онлайн-формат. Стоимость указана одной суммой.

Как добраться: школа не публикует адрес на сайте — актуальный список филиалов смотрите на сайте школы.

Плюсы

  • Заявлено 83 филиала по Москве
  • Два своих автодрома плюс более 20 партнёрских
  • Теорию можно проходить онлайн или очно
  • Беспроцентная рассрочка, старт обучения от 10 000 ₽

Минусы

  • Год основания не указан
  • Цена дополнительного часа не публикуется
  • Цифры расходятся: на главной «40 автодромов», на профильной странице — два своих и 20 партнёрских

Ягуар

ТОП-13 автошкол Москвы 2026: цены, стаж, плюсы и минусы каждой школы
Автошкола Ягуар в Москве — сайт школы

Сайт: jaguar-avtoshkola.ru

  • Цена: 17 000 ₽
  • Онлайн-теория: —
  • Рассрочка: да
  • Категория A: —

«Ягуар» предлагает рассрочку. По цене школа находится на одном уровне с «Союзом».

Как добраться: Москва, Милютинский переулок, 18А — ссылка откроет точку в Яндекс.Картах и навигаторе.

Плюсы

  • Работает с 2007 года
  • Теория онлайн в приложении, курс из 22 уроков
  • Более 300 точек вождения, инструктор встречает у метро
  • Четыре тарифа с открытыми ценами и отдельным списком доплат

Минусы

  • Своя площадка или автодром на сайте не заявлены
  • Фактически только категория B: по категории A цену не публикуют
  • Сверх тарифа платятся топливный сбор 750 ₽ за академический час, автомат +2 000 ₽, выбор времени и точки по 4 000 ₽

Академия Президента

ТОП-13 автошкол Москвы 2026: цены, стаж, плюсы и минусы каждой школы
Автошкола при Академии Президента — сайт школы

Сайт: avtoshkola-drive.ru

  • Цена: 19 900–29 900 ₽
  • Онлайн-теория: —
  • Рассрочка: —
  • Категория A: —

На сайте указаны три тарифа. Их стоимость составляет 19 900, 23 900 и 29 900 ₽.

Как добраться: Москва, улица Головачёва, 3, корпус 2 — ссылка откроет точку в Яндекс.Картах и навигаторе.

Плюсы

  • 20 филиалов, у каждого указан адрес и станция метро
  • Восемь категорий: A, A1, B, B1, BE, C, CE, M
  • Опубликована цена дополнительного часа: 1 000 ₽ МКПП, 1 100 ₽ АКПП
  • Учебный автодром и крытые площадки, мотообучение круглый год

Минусы

  • Год основания на сайте не указан
  • Раздел филиалов раздут SEO-страницами под станции метро: сотни адресов ведут на одни и те же 20
  • Дополнительные часы продаются блоками минимум по два

Средний сегмент: полный курс с практикой за 20 000–35 000 ₽

Основная часть рынка. Здесь чаще встречается полный пакет с практикой и понятной ценой дополнительного часа.

Университетская автошкола

ТОП-13 автошкол Москвы 2026: цены, стаж, плюсы и минусы каждой школы
Университетская автошкола в Москве — сайт школы

Сайт: univeravto.ru

  • Цена: от 22 700 ₽
  • Онлайн-теория: да
  • Рассрочка: да
  • Категория A: да

Базовый курс стоит 22 700 ₽. Дополнительный час вождения указан по цене 875 ₽.

На той же странице есть второй вариант. Его цена составляет 26 000 ₽, час вождения стоит от 1 200 до 1 500 ₽.

Как добраться: школа не публикует адрес на сайте — актуальный список филиалов смотрите на сайте школы.

Плюсы

  • Работает с 1999 года, лицензия № 040841
  • Своя закрытая площадка 0,48 га в Троицком округе
  • Теория онлайн идёт в прямом эфире, а не записью
  • Рассрочка 0% без банка, материнский капитал и налоговый вычет

Минусы

  • Всего два адреса: МГУ и Чертановская
  • Только категории A и B
  • В прайсе занятие описано как два часа, на странице категории B — как 60 минут

Аррис

ТОП-13 автошкол Москвы 2026: цены, стаж, плюсы и минусы каждой школы
Автошкола Аррис в Москве — сайт школы

Сайт: arrisavto.ru

  • Цена: 28 000 ₽
  • Онлайн-теория: —
  • Рассрочка: —
  • Категория A: да

«Аррис» предлагает обучение на категорию A. Цена курса составляет 28 000 ₽.

Как добраться: Москва, Бауманская улица, 16 — ссылка откроет точку в Яндекс.Картах и навигаторе.

Плюсы

  • Работает с 1996 года
  • Своя закрытая площадка 4400 кв. м на Госпитальной набережной и вторая в Дзержинском
  • Обучение на механике и автомате с раздельными ценами
  • Поэтапная оплата, первый взнос от 14 600 ₽

Минусы

  • Один учебный класс на Бауманской — филиалов в других районах нет
  • Цена дополнительного часа не опубликована, только фиксированные пакеты
  • Готовят только на категории A и B

Автофактор

ТОП-13 автошкол Москвы 2026: цены, стаж, плюсы и минусы каждой школы
Автошкола Автофактор в Москве — сайт школы

Сайт: autofactor.ru

  • Цена: 30 000–43 000 ₽
  • Онлайн-теория: да
  • Рассрочка: —
  • Категория A: да

У «Автофактора» есть онлайн-формат и программа на категорию A. Цена зависит от выбранного тарифа.

Как добраться: Москва, 1-й Хорошевский проезд, 6 — ссылка откроет точку в Яндекс.Картах и навигаторе.

Плюсы

  • Четыре собственные площадки, две из них крытые и отапливаемые
  • Площадка на Полежаевской аккредитована ГИБДД — экзамен сдают там же, где учились
  • Три категории: A, B и C, работает с 1996 года
  • Три учебных центра: Беговая, Полежаевская, Сокол

Минусы

  • Рассрочка нигде не заявлена
  • Прайс из двух строк, для заявленной категории C цены нет
  • Цена дополнительного часа не указана

Город Дорог

ТОП-13 автошкол Москвы 2026: цены, стаж, плюсы и минусы каждой школы
Автошкола Город Дорог в Москве — сайт школы

Сайт: goroddorog-avto.ru

  • Цена: 30 400–41 760 ₽
  • Онлайн-теория: да
  • Рассрочка: да
  • Категория A: да

Школа сочетает онлайн-теорию и рассрочку. Также в фактуре указана категория A.

Как добраться: Москва, Новослободская улица, 20 — ссылка откроет точку в Яндекс.Картах и навигаторе.

Плюсы

  • 66 учебных классов у метро по всей Москве
  • Теория на выбор: онлайн в приложении или очно, есть прямые эфиры с лектором
  • Опубликована цена дополнительных занятий: 5 000 ₽ за два
  • Рассрочка от самой школы, без банков и процентов

Минусы

  • Год основания на сайте не указан
  • Адреса дублируются: 66 метро-страниц приходятся примерно на 36 уникальных адресов
  • В официальных «Сведениях» указаны два филиала и учебный план только категории B

Формула Авто

ТОП-13 автошкол Москвы 2026: цены, стаж, плюсы и минусы каждой школы
Автошкола Формула Авто в Москве — сайт школы

Сайт: form-auto.ru

  • Цена: 32 500–34 000 ₽
  • Онлайн-теория: да
  • Рассрочка: да
  • Категория A: да

В диапазон включены тарифы от 32 500 до 34 000 ₽. Стоимость 79 500 ₽ относится к другой категории и в сравнение категории B не входит.

Как добраться: Москва, Нижегородская улица, 32 — ссылка откроет точку в Яндекс.Картах и навигаторе.

Плюсы

  • 20 площадок для практики с адресами на странице филиалов
  • Прайс открыт целиком: четыре тарифа категории B и три категории A
  • Обучение на МКПП и АКПП по одной цене
  • Беспроцентная рассрочка от самой школы

Минусы

  • Год основания не указан — только «10 лет на рынке»
  • Заявлено 15 филиалов, а классов для теории на странице филиалов пять
  • Длительность дополнительного занятия не указана — цену часа не сравнить

Школы с сетью филиалов и своими площадками: от 35 000 ₽

Верхний сегмент. Обычно это школы с большой сетью филиалов и собственными площадками — платите за удобство графика и логистику.

Автоунивер

Сайт: avto-univer.ru

  • Цена: 41 900–46 900 ₽
  • Онлайн-теория: да
  • Рассрочка: да
  • Категория A: —

«Автоунивер» предлагает онлайн-теорию. Стоимость зависит от тарифа.

Как добраться: Москва, улица Миклухо-Маклая, 31 — ссылка откроет точку в Яндекс.Картах и навигаторе.

Плюсы

  • 12 филиалов и свыше 30 площадок, включая крытые ангары
  • Цена одинакова для МКПП и АКПП: 41 900 / 49 900 / 63 900 ₽
  • Опубликована цена дополнительного вождения: 3 000 ₽ за 90 минут, блок от 5 занятий — 2 700 ₽
  • Рассрочка 0% на 3–4 месяца, принимают материнский капитал

Минусы

  • Только категории A, A1, M и B — нет C, CE, BE и D
  • Онлайн-теория записана видеоуроками, занятий в прямом эфире нет
  • Филиалы и площадки в списке не разделены: 12 филиалов сгруппированы по 19 станциям метро

Норд-Вест

ТОП-13 автошкол Москвы 2026: цены, стаж, плюсы и минусы каждой школы
Автошкола Норд-Вест в Москве — сайт школы

Сайт: avtoshkola-nordwest.ru

  • Цена: 56 500 ₽
  • Онлайн-теория: —
  • Рассрочка: —
  • Категория A: —

Адрес школы: ул. 3-я Мытищинская, 3с1.

Как добраться: Москва, 3-я Мытищинская улица, 3, строение 1 — ссылка откроет точку в Яндекс.Картах и навигаторе.

Плюсы

  • Своя закрытая площадка при здании на проспекте Маршала Жукова
  • Парк: 31 легковой автомобиль, 4 мотоцикла и прицеп
  • Цена занятия опубликована с длительностью: 3 500 ₽ за 2 академических часа
  • Рассрочка без процентов: первый платёж 15 000 ₽, остаток двумя частями

Минусы

  • Всего четыре филиала: Полежаевская, Фили, Алексеевская, Отрадное
  • Год основания не указан
  • Прайс не вычищен: рядом с действующей скидкой висит просроченная с 2020 года

Мегаполис

ТОП-13 автошкол Москвы 2026: цены, стаж, плюсы и минусы каждой школы
Автошкола Мегаполис в Москве — сайт школы

Сайт: avtoshkola-megapolis.ru

  • Цена: 58 500 ₽
  • Онлайн-теория: да
  • Рассрочка: —
  • Категория A: да

В фактуре указаны онлайн-теория и категория A. Для программ школы приведены такие объёмы практики:

  • B на АКПП: 54 часа
  • B на МКПП: 56 часов
  • A: 18 часов.

Как добраться: Москва, Тушинская улица, 8 — ссылка откроет точку в Яндекс.Картах и навигаторе.

Плюсы

  • Четыре категории: M, A, A1 и B на механике и автомате
  • Три тарифа категории B по числу часов: 28, 40 или 56 на механике
  • Цена дополнительного занятия указана с длительностью
  • Крытая тёплая мотоплощадка — категорию A учат и зимой

Минусы

  • Рассрочки нет — только оплата в два или три этапа с первым взносом 15 000 ₽
  • Год основания не указан, есть только даты лицензий 2015 и 2016 года
  • Цена дополнительного занятия расходится по филиалам: от 1 500 до 3 000 ₽

Школы без публичного прайса: цену называют в приёмной

Школа не публикует прайс на сайте. Стоимость узнаёте в приёмной — обязательно просите смету по пунктам, а не общую сумму.

Автомобильная школа ЦАО ДОСААФ

ТОП-13 автошкол Москвы 2026: цены, стаж, плюсы и минусы каждой школы
Автомобильная школа ЦАО ДОСААФ — сайт школы

Сайт: dosaaf-centr.ru

  • Цена: цена по запросу
  • Онлайн-теория: —
  • Рассрочка: —
  • Категория A: да

Публичной цены нет. Прайс размещён в PDF на сайте школы.

Адреса:

  • ул. Антонова-Овсеенко, 6с1
  • ул. Планерная, 14.

Телефон: +7 (499) 256-34-87.

Как добраться: Москва, улица Антонова-Овсеенко, 6, строение 1 — ссылка откроет точку в Яндекс.Картах и навигаторе.

Плюсы

  • Работает с 1969 года — старейшая школа подборки
  • Площадка для практики на территории самой школы, автопарк застрахован
  • Категория B: 138 часов теории и 57 часов вождения за 3 месяца
  • Рассрочка без комиссии на 3 или 6 месяцев

Минусы

  • Цену основных курсов на сайте не публикуют — только по телефону
  • Всего два адреса в Москве
  • Не указано, есть ли обучение на автомате, и сколько стоит дополнительное занятие

Где в Москве учат на мотоцикл: категория A и 18 часов практики

Категория A указана у десяти школ. Для «Мегаполиса» на сайте приведены 18 часов практики.

На категорию A можно записаться в следующих школах:

Как выбрать автошколу по району и не бросить на середине

Доступные в фактуре адреса находятся в разных районах Москвы. Перед записью сопоставьте адрес класса или площадки со своим маршрутом.

Проверьте расписание и время в пути до занятий. Эти условия влияют на регулярность посещения.

Скрытые доплаты: из чего складывается реальная цена обучения

Сравнивайте состав пакета, количество часов и цену дополнительных занятий. Одной цифры в рекламном объявлении недостаточно.

У Университетской автошколы курс стоит 22 700 ₽. Каждый час вождения оплачивается отдельно.

До подписания договора уточните стоимость медкомиссии, госпошлины, пересдач и дополнительных часов.

Рассрочка и оплата по этапам: кто из школ её даёт

Рассрочку или оплату по этапам заявляет половина школ подборки.

Рассрочку или оплату по этапам заявляют:

Перед заключением договора уточните первый взнос, срок, комиссии и цену дополнительных занятий.

Частые вопросы об обучении в автошколах Москвы

Сколько стоит выучиться на права в Москве?

Разброс по рынку — от 14 900 до 80 000 ₽, типичная цена около 49 500 ₽. Полный бюджет до получения прав, вместе с медкомиссией и госпошлиной, — примерно 43 000 ₽.

Сколько часов вождения положено по программе?

Объём задан нормативом: 56 часов для категории B на механике, 54 на автомате и 18 для категории A. Это минимум для всех школ, а не преимущество отдельной.

Что входит в цену обучения?

Состав пакета у школ разный. До оплаты уточните, включены ли топливо, занятия на автодроме, внутренний экзамен, учебные материалы, медкомиссия, госпошлина и пересдачи.

Можно ли учить теорию онлайн?

Да, онлайн-теорию заявляют «Чайка», «Союз», «Автофактор», «Город Дорог», «Формула Авто», «Автоунивер», «Университетская автошкола» и «Мегаполис».

Чем автошкола ДОСААФ отличается от частной?

ДОСААФ — сеть ведомственных школ с многолетней историей, они готовят водителей всех категорий, включая спецтехнику. Требования к программе и экзамену для них те же, что и для частных школ. Автомобильная школа ЦАО ДОСААФ прайс на сайте не публикует — стоимость называют в приёмной.

Что делать, если не сдал экзамен с первого раза?

Записаться на повторную попытку и, если нужно, добрать часы вождения. Заранее выясните, сколько стоит дополнительный час и входит ли в договор машина для пересдачи: на этом складывается разница между рекламной ценой и итоговой суммой.

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В погоне за снижением расходов на обслуживание автомобиля многие водители соблазняются слишком дешёвыми предложениями моторного масла. Однако, как...

Почему экономия на моторном масле оборачивается убытками и как вовремя распознать подделку
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ПДД

Кому и почему запрещено выезжать в левый ряд — разъяснение для водителей

Недавно в Москве произошёл показательный случай, который заставил многих автомобилистов задуматься о тонкостях Правил дорожного движения. Водитель...

Кому и почему запрещено выезжать в левый ряд — разъяснение для водителей
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