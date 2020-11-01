ДТП на Промышленном шоссе в Ярославле

Прямой эфир
|
Подпишись ↓
Сегодня, 20:41 | Рубрика: Видеорегистратор
Ярославль. ДТП произошло на Промышленном шоссе. По словам автора ролика, его подрезал легковой автомобиль Opel Astra, в результате чего автомобиль с видеорегистратором занесло и отбросило на отбойник...
|Просмотров: 75 Комментариев: 4
|Подробнее
Сегодня, 20:30 | Рубрика: ЧП и ДТП по Санкт Петербургу, Видеорегистратор
Водитель автомобиля с видеорегистратором стал очевидцем ДТП в Санкт-Петербурге на проспекте Науки. «Лада Гранта» не вписалась в поворот и ушла в занос...
|Просмотров: 98 Комментариев: 6
|Подробнее
Сегодня, 20:20 | Рубрика: Аварии в России, Видеорегистратор, ГИБДД и полиция
В Вологодской области сотрудники ДПС спасли пешеходов. ДТП произошло на Северном шоссе в Череповце. Инспектор на патрульном автомобиле перед пешеходным переходом. Увидев в зеркало заднего вида несущуюся на людей легковушку, полицейский нажал на газ и преградил дорогу нарушителю...
|Просмотров: 263 Комментариев: 5
|Подробнее
Сегодня, 19:43 | Рубрика: Аварии в России
15 декабря около 18 часов на автодороге Ува — Сюмси 38-летний мужчина за рулем «Лады Гранты» на перекрестке неравнозначных дорог при развороте столкнулся с грузовиком КАМАЗ, который двигался в попутном направлении. Водитель «Лады» и его 39-летняя супруга погибли на месте...
|Просмотров: 265 Комментариев: 1
|Подробнее
Сегодня, 18:23 | Рубрика: Аварии в России, Видеорегистратор
ДТП произошло 13 декабря на парковке ТЦ «Макси» в Туле. Водитель автомобиля Ford Focus решил прокатить своего приятеля на «ватрушке» при помощи буксировочного троса...
|Просмотров: 643 Комментариев: 14
|Подробнее
Сегодня, 18:08 | Рубрика: Видеорегистратор
В объектив видеорегистратора очевидца попал момент ДТП на трассе М-7 в Лакинске Владимирской области. Водитель автомобиля Renault Logan неудачно вошел в поворот, в результате чего машину развернуло и ударило об ограждение...
|Просмотров: 281 Комментариев: 6
|Подробнее
Сегодня, 18:01 | Рубрика: Аварии в России, ЧП и ДТП Самары
16 декабря в 9:40 утра на 45 километре обводной дороги Самары женщина-водитель автомобиля Renault не справилась с управлением и столкнулась со встречным тягачом DAF. Погибли девушка-пассажир и ребенок, находившиеся в салоне легковушки...
|Просмотров: 376 Комментариев: 1
|Подробнее
Сегодня, 17:50 | Рубрика: Видеорегистратор
ДТП произошло в Смоленске. Водитель автомобиля с видеорегистратором выезжал на главную дорогу. Слева двигался Hyundai Solaris. Водитель «Соляриса» неудачно вошел в поворот...
|Просмотров: 267 Комментариев: 6
|Подробнее
Сегодня, 17:34 | Рубрика: Аварии в России
15 декабря на улице Садовой в Челябинске 26-летняя девушка на автомобиле Ford Focus выехала на встречную полосу и совершила столкновение с автобусом ПАЗ...
|Просмотров: 347 Комментариев: 4
|Подробнее
Сегодня, 17:27 | Рубрика: Видеорегистратор
ДТП произошло в Смоленске на улице Фрунзе. Автор ролика двигался по средней полосе. Слева по рельсам двигалась «Волга». Внезапно машину начало заносить. Она вылетела на встречную полосу и едва не столкнулась со встречным автомобилем.
|Просмотров: 246 Комментариев: 6
|Подробнее
Авторизация ↓
Популярное ↓
Прямой эфир
|
Опрос
Ваша скорость на трассе (км/ч)
Audi, BMW, Chevrolet, Daewoo, Daewoo Nexia, DAF, Ford, Ford Focus, Honda, Hyundai, Hyundai Solaris, KIA, KIA Rio, MAN, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Renault, Renault Logan, Scania, Skoda, Toyota, Toyota Camry, Toyota Corolla, Toyota Land Cruiser, Volkswagen, Volvo, Рено, Ростовская область, Рязанская область, Самара, Самарская область, Санкт-Петербург, Саратов, Свердловская область, Сочи, Ставропольский край, Татарстан, Тверская область, Тойота, Тюмень, УАЗ, Удмуртия, Украина, Уфа, Фольксваген, Форд, ХМАО, Челябинск, Челябинская область, Чувашия, Чувашская Республика, Шевроле, авария, автобус, Ауди, Башкирия, Башкортостан, БМВ, ВАЗ, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099, ВАЗ-2110, ВАЗ-2112, ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, видео, видеорегистратор, Волгоград, ГАЗ, Газель, ГИБДД, Гранта, грузовик, ДЭУ, ДПС, дтп, Екатеринбург, Жигули, Иркутская область, Казань, Калина, Камаз, Киа, Краснодар, Краснодарский край, Лада, Лада Гранта, Лада Калина, Лада Приора, Ленинградская область, М-5 «Урал», МАЗ, Мазда, маршрутка, Мерседес, микроавтобус, Москва, Московская область, мотоцикл, Нива, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ниссан, Новосибирск, Новосибирская область, Омск, Оренбург, Оренбургская область, очевидец, ПАЗ, Пермский край, Пермь, пешеход, Приора, фура
Показать все теги
Показать все теги
© «Русские Дороги». Все права защищены. При упоминании в сети интернет, а также использовании материалов активная ссылка на rusdtp.ru обязательна
Возрастная категория сайта 18+. Ответственность за содержание рекламных материалов несет рекламодатель.
Редакция не несет ответственность за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте rusdtp.ru. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Мы в Twitter |Условия использования | О нас |Обратная связь |