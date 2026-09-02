«Купил Geely Monjaro и не пожалел»: отзыв от реального владельца

В интернете сегодня можно найти множество обзоров на Geely Monjaro, но все они, как правило, делятся на два лагеря: одни авторы безоговорочно хвалят автомобиль, другие же разносят его в пух и прах. Правда, как это часто бывает, находится где-то посередине. Особенно ценным в такой ситуации является отзыв реального владельца, опубликованный на популярном автомобильном портале. Человек не просто прокатился на тест-драйве, а проехал на своём Monjaro уже 48 тысяч километров — солидный пробег, позволяющий сделать взвешенные выводы.

Почему автолюбитель выбрал Monjaro

Автор отзыва приобрёл дилерский экземпляр Geely Monjaro в комплектации Exclusive в конце 2023 года, но фактически сел за руль только в марте 2024-го. К моменту написания своего развёрнутого отзыва (ноябрь 2025 года) он уже почти полтора года эксплуатировал этот кроссовер.

До этого мужчина был преданным поклонником японского автопрома — в его послужном списке значатся Toyota Camry 70, Prado 150 и даже Lexus RX350. Такое разнообразие позволяет ему сравнивать Monjaro с очень разными по классу и характеру машинами, и его суждения звучат особенно убедительно.

Причины перехода с «японцев» на «китайца»

Автолюбитель откровенно признаётся, что устал от постоянной осторожности, которой требовали его предыдущие автомобили. На седанах Toyota он вечно боялся задеть днище о бордюр, поцарапать пороги о камень на грунтовке или зацепиться за неровность на лесной дороге. Особенно остро эта проблема вставала в поездках по живописным, но суровым местам — вокруг озера Байкал, по долине Чулышмана или по лесным просекам, где приходилось буквально «ехать на цыпочках».

Владельцу хотелось большего дорожного просвета, надёжного полного привода и просторного салона, чтобы путешествия были комфортнее и спокойнее. Бюджетные рамки не позволяли взять, например, Toyota Harrier с полным приводом (цена на него кусалась), а переднеприводная версия этого японца не устраивала по своим возможностям.

Тогда Monjaro стал разумным компромиссом: он предлагал внушительные габариты, мощный двигатель, богатое оснащение и, что немаловажно, доступную цену. Все эти факторы сошлись в одной точке, и выбор был сделан.

Первые морозы и капризы электроники

Первая серьёзная проблема поджидала автовладельца уже в первую зиму. При температуре -26 °C после дистанционного автозапуска приборная панель вдруг загорелась целым букетом ошибок — словно новогодняя ёлка. Двигатель, к счастью, завёлся, но ехать машина категорически отказывалась: скорость искусственно ограничивалась примерно десятью километрами в час, и набирать её не позволяла электроника.

Единственным спасением в тот момент стало снятие клеммы с аккумулятора и получасовая пауза — после этого ошибки пропали, но отдельные предупреждения продолжали всплывать ещё три дня. Автолюбитель не склонен драматизировать: он считает, что китайская электроника попросту не рассчитана на столь суровые морозы и перестраховывается, блокируя работу силового агрегата при малейших подозрениях на сбой. Интересно, что один из знакомых владельцев из северного региона подсказал ему простой способ профилактики — обработка дроссельной заслонки силиконовой смазкой, и после этой процедуры проблема якобы больше не возникала.

Неисправности по гарантии и странное поведение аккумулятора

На пробеге 53 тысячи километров случилась ещё одна неприятность — лопнул пыльник левого привода. Однако здесь владельцу повезло: дилер без лишних споров и проволочек заменил весь привод в сборе по гарантии, что говорит о добросовестном сервисе.

А вот с аккумулятором история оказалась более запутанной. Напряжение бортовой сети в разные моменты колебалось от 10,8 до 14,6 вольт, причём после долгого простоя оно нередко опускалось почти до 10,8 В. Несмотря на такие просадки, стартер крутил бодро даже в лютый мороз, и двигатель запускался без проблем. Дилер, проверив систему, не нашёл нарушений и признал параметры нормальными.

Тогда владелец самостоятельно поставил аккумулятор на принудительную подзарядку, после чего напряжение стабилизировалось около 12 В. Мужчина подозревает, что причина кроется либо в работе штатной сигнализации, либо в хитрой системе управления зарядкой, которая ведёт себя непредсказуемо. На всякий случай он уже присматривает более надёжную EFB-батарею — на случай, если штатная всё же решит окончательно сдаться.

Освещение, парктроники и другие досадные мелочи

Ещё одним разочарованием стал ближний свет — особенно на мокрой от реагентов зимней трассе, где он казался слишком тусклым и недальнобойным. Владельцу пришлось отрегулировать фары на специальном стенде: левую немного сместили вправо, правую подняли повыше. После этого освещение стало сносным, но автоматический дальний свет по-прежнему иногда «задумывается» и переключается с заметной задержкой. Для сравнения, на Toyota эта автоматика работает чётко и без сбоев.

Также владелец жалуется на слабую подсветку заднего хода — в тёмное время суток разглядеть препятствия за кормой непросто. К этому добавляется непривычно большой радиус разворота, который создаёт неудобства при парковке в плотном городском потоке. Отдельный пункт раздражения — музыкальная система при воспроизведении с флешки: она не запоминает последний воспроизводимый трек, и каждый раз приходится вручную перебирать файлы с самого начала, что для человека, привыкшего к простым и логичным решениям, становится настоящей головной болью.

Зимние шины, снег и багажнник

Зимой владельца подстерегает ещё одна специфическая трудность: в колёсные диски, особенно на низкопрофильной резине 245/45 R20, набивается снег. Однажды автолюбитель поленился сразу же почистить колёса после поездки, и снег так плотно спрессовался, что пришлось ехать на мойку и отмачивать его под струёй горячей воды. В другой раз он нечаянно оторвал передний аэродинамический брызговик, но эту поломку сам владелец относит к категории «мелочи, которые не стоят внимания».

Более серьёзный недостаток — багажник, который показался ему тесноватым для семейных путешествий. Пока он не загружал его полностью со всем походным снаряжением, но уже задумывается о том, что в будущем придётся либо покупать более компактные туристические кресла, либо устанавливать на крышу дополнительный багажный бокс.

Динамика, подвеска и ходовые качества

Теперь перейдём к тому, ради чего, собственно, и затевалась эта покупка. Владелец единодушно отмечает, что Monjaro — действительно резвый и энергичный автомобиль. Двигатель отлично сочетается с автоматической коробкой передач: трогание с места происходит плавно, без рывков, переключения почти незаметны, а тормоза отзывчивы и понятны. Подвеска упругая, но при этом не «дубовая», она отлично отрабатывает неровности даже в сильный мороз, когда резина и амортизаторы обычно становятся жёстче. Машина не козлит на волнах, не клюёт носом при торможении и уверенно держит прямую на трассе.

Автолюбитель с приятным удивлением заметил, что показания спидометра практически не имеют погрешности — это стало для него открытием после Toyota, где всегда приходилось мысленно корректировать скорость. Клиренс в 210 миллиметров позволяет забыть о страхе задеть днище о каждую ямку или лежачий полицейский.

Качество сборки, салон и электронные помощники

За полтора года активной эксплуатации в салоне ничего не заскрипело, не застучало и не разболталось — исключение составила лишь одна клипса на пыльнике, которая выпала и была легко заменена. Это говорит о достаточно высоком уровне сборки. Электронные ассистенты работают исправно: проекционный дисплей, контроль слепых зон, камеры кругового обзора — всё это здорово помогает при парковке и перестроениях. Адаптивный круиз-контроль со своей работой справляется отлично и выручает даже в плотных пробках.

Отдельно автолюбитель хвалит удобство после автозапуска: не нужно повторно нажимать кнопку запуска — система сама переводит автомобиль в рабочий режим. Уплотнители дверей и стёкол просыхают после мойки быстрее, чем на Toyota, а сам салон промерзает зимой медленнее — эту разницу заметила даже супруга владельца. Руль оказался настолько удобным, что впервые за много лет не потребовалось устанавливать дополнительный кожаный чехол. Пыль на тёмной панели не так бросается в глаза, как на глянцевых поверхностях Camry, что облегчает уход за интерьером.

Отопление, обогревы и климатическая установка

Система отопления и обогревы сидений, руля и лобового стекла работают безупречно — даже при полной загрузке салона стёкла не запотевают, а водитель и пассажиры чувствуют себя комфортно. Зимой автолюбитель предпочитает не пользоваться автоматическим климатом, а регулировать температуру и направление потоков вручную — и эта возможность предоставлена интуитивно понятными органами управления. Двери ни разу не замерзали, хотя автоматическое закрывание изредка даёт сбой, а вот открывание при приближении работает стабильно и без задержек, что добавляет удобства в повседневной эксплуатации.

Расход топлива: город и трасса

По данным бортового компьютера, за пять тысяч километров зимнего пробега средний расход составил около 13 литров на сотню — при этом владелец отмечает, что большая часть этих километров пришлась на трассу. В чисто городском цикле зимой, скорее всего, расход поднимется до 15 литров и даже выше. На загородной трассе при скорости 110 км/ч и с двумя пассажирами зимой удаётся уложиться примерно в 9 литров на сотню

Владелец подчёркивает, что трассовые показатели точны, а городской расход сильно зависит от манеры езды — автомобиль сам провоцирует водителя на более динамичную езду, и если поддаваться этому искушению, аппетит заметно растёт.

Сравнение динамики, комфорта и шумоизоляции с японцами

По разгонным характеристикам Monjaro до скорости 120-130 км/ч заметно быстрее Camry 70 с двухлитровым мотором, а дальше их мощностные возможности выравниваются. По общему уровню комфорта японский седан всё же остаётся впереди, но переднее пассажирское кресло в Monjaro имеет одно важное преимущество: оно регулируется по высоте, благодаря чему колени не оказываются подвешенными в воздухе, а посадка становится более естественной.

По шумоизоляции автолюбитель ставит примерный паритет, учитывая, что в Camry он дополнительно шумил двери, тогда как в Geely стоят двойные стёкла, которые уже от природы лучше гасят шум. Качество акустики — Bose у китайца и JBL у Toyota — он оценивает примерно одинаково: обе системы «так себе», но слушать их в повседневном режиме вполне терпимо.

Надёжность и долгосрочные перспективы

Вопрос долгосрочной надёжности остаётся открытым. Вряд ли Monjaro сможет переплюнуть легендарную неприхотливость «Тойоты», однако, судя по отзывам владельцев родственной модели Tugella, с пробегами за 250 тысяч километров мотор и коробка продолжают работать без серьёзных вмешательств. Это вселяет определённый оптимизм, хотя окончательные выводы делать рано.

Подводя итог своему полуторагодовалому опыту, владелец приходит к однозначному выводу: Monjaro — достойный автомобиль, редкий пример удачного баланса между ценой и предлагаемыми характеристиками. Это, по его словам, городской модник с умным характером, понятным управлением и хорошей динамикой, который при этом не боится лёгкого бездорожья. Несмотря на все перечисленные минусы — капризы электроники в мороз, неидеальный свет, мелкие огрехи и тесноватый багажник — он ни разу не пожалел о своей покупке. Машина полностью оправдала его ожидания, хотя и не является безупречной. Если вы сейчас стоите перед выбором между японским кроссовером и Geely Monjaro, его история может оказаться весьма полезной. Главное — понимать, что китайский автомобиль требует чуть больше внимания к мелочам, но взамен даёт очень много машины за свои деньги. Окончательное решение, конечно же, остаётся за вами.