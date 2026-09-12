13 человек, включая двоих детей, погибли при лобовом столкновении рейсового микроавтобуса под Архангельском

Вечером 11 сентября 2026 года на 1180-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры» рейсовый пассажирский микроавтобус ГАЗель Next при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с лесовозом КамАЗ и легковым автомобилем Nissan с прицепом.

По уточнённым данным Следственного комитета России, погибли 13 человек, в том числе двое несовершеннолетних, ещё восемь госпитализированы.

Фото: Открытые источники

Происшествие случилось около 20:58 мск на административной границе Холмогорского и Приморского округов Архангельской области, в районе 1180-го километра трассы М-8.

По предварительной версии следствия, водитель микроавтобуса, следовавшего по регулярному маршруту Северодвинск — Березник, при совершении маневра обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ, перевозившим лес, и легковым автомобилем Nissan с прицепом, двигавшимся во встречном направлении.

После удара все три транспортных средства получили значительные механические повреждения и оказались за пределами проезжей части.

Фото: Открытые источники

На месте происшествия, по информации экстренных служб региона, работали медики, спасатели МЧС и сотрудники ГИБДД. Восемь пострадавших с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения Архангельска и Северодвинска. Точный характер травм и состояние пострадавших в официальном сообщении СК России не раскрываются.

Возбуждены уголовные дела

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по факту ДТП возбуждены два уголовных дела.

Первое — по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Второе — по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты регионального следственного управления СК России. Проводится детальный осмотр места ДТП и транспортных средств, устанавливаются и допрашиваются очевидцы», — говорится в официальном сообщении Следственного комитета, опубликованном в Telegram-канале @sledcom_press 12 сентября.

“Проведены обыски, в ходе которых изъята документация, связанная с организацией перевозки пассажиров, техническим состоянием транспорта и допуском его к эксплуатации.” — Следственный комитет Российской Федерации, 12.09.2026

По уголовным делам назначены судебно-медицинская, автотехническая, трасологическая и иные судебные экспертизы.

Следствием также устанавливаются обстоятельства организации пассажирской перевозки и соблюдение перевозчиком требований безопасности при оказании транспортных услуг. Фактическая скорость движения транспортных средств непосредственно перед столкновением, а также механизм и технические причины ДТП будут установлены экспертным путём.

Статистика трасс

Трасса М-8 «Холмогоры» — магистраль федерального значения, связывающая Москву с Архангельском через Вологду. Участок в районе 1180-го километра находится в зоне регулярных пригородных пассажирских перевозок между Северодвинском и районным центром Березник. По данным портала RusDTP, Архангельская область входит в число регионов с показателем смертности в ДТП выше среднего по России.

Только за последние два года на трассе М-8 в Архангельской области зафиксировано несколько тяжких происшествий с участием пассажирского транспорта. В январе 2026 года под Северодвинском произошло ДТП с участием школьного автобуса, были пострадавшие. В августе 2023 года на той же магистрали пострадали 12 человек при аварии рейсового УАЗа, двое погибли. Регулярность подобных инцидентов поднимает вопрос о системных проблемах безопасности на маршрутах регионального сообщения — прежде всего о техническом состоянии

подвижного состава, графике работы водителей и качестве контроля со стороны перевозчиков и регионального Минтранса.