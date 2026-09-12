13 человек, включая двоих детей, погибли при лобовом столкновении рейсового микроавтобуса под Архангельском

Вечером 11 сентября 2026 года на 1180-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры» рейсовый пассажирский микроавтобус ГАЗель Next при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с лесовозом КамАЗ и легковым автомобилем Nissan с прицепом.
По уточнённым данным Следственного комитета России, погибли 13 человек, в том числе двое несовершеннолетних, ещё восемь госпитализированы.
Происшествие случилось около 20:58 мск на административной границе Холмогорского и Приморского округов Архангельской области, в районе 1180-го километра трассы М-8.
По предварительной версии следствия, водитель микроавтобуса, следовавшего по регулярному маршруту Северодвинск — Березник, при совершении маневра обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ, перевозившим лес, и легковым автомобилем Nissan с прицепом, двигавшимся во встречном направлении.
После удара все три транспортных средства получили значительные механические повреждения и оказались за пределами проезжей части.
На месте происшествия, по информации экстренных служб региона, работали медики, спасатели МЧС и сотрудники ГИБДД. Восемь пострадавших с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинские учреждения Архангельска и Северодвинска. Точный характер травм и состояние пострадавших в официальном сообщении СК России не раскрываются.
Возбуждены уголовные дела
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по факту ДТП возбуждены два уголовных дела.
Первое — по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Второе — по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
«На месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты регионального следственного управления СК России. Проводится детальный осмотр места ДТП и транспортных средств, устанавливаются и допрашиваются очевидцы», — говорится в официальном сообщении Следственного комитета, опубликованном в Telegram-канале @sledcom_press 12 сентября.
“Проведены обыски, в ходе которых изъята документация, связанная с организацией перевозки пассажиров, техническим состоянием транспорта и допуском его к эксплуатации.” — Следственный комитет Российской Федерации, 12.09.2026
По уголовным делам назначены судебно-медицинская, автотехническая, трасологическая и иные судебные экспертизы.
Следствием также устанавливаются обстоятельства организации пассажирской перевозки и соблюдение перевозчиком требований безопасности при оказании транспортных услуг. Фактическая скорость движения транспортных средств непосредственно перед столкновением, а также механизм и технические причины ДТП будут установлены экспертным путём.
Статистика трасс
Трасса М-8 «Холмогоры» — магистраль федерального значения, связывающая Москву с Архангельском через Вологду. Участок в районе 1180-го километра находится в зоне регулярных пригородных пассажирских перевозок между Северодвинском и районным центром Березник. По данным портала RusDTP, Архангельская область входит в число регионов с показателем смертности в ДТП выше среднего по России.
Только за последние два года на трассе М-8 в Архангельской области зафиксировано несколько тяжких происшествий с участием пассажирского транспорта. В январе 2026 года под Северодвинском произошло ДТП с участием школьного автобуса, были пострадавшие. В августе 2023 года на той же магистрали пострадали 12 человек при аварии рейсового УАЗа, двое погибли. Регулярность подобных инцидентов поднимает вопрос о системных проблемах безопасности на маршрутах регионального сообщения — прежде всего о техническом состоянии
подвижного состава, графике работы водителей и качестве контроля со стороны перевозчиков и регионального Минтранса.
«Происшествие случилось около 20:58 мск» все гнали в ночь. Лесовоз ползал в темноте — опять сцукр лес продают.
некуй обгонять,
если у тебя полный салон людей и в морду лупят фары встречника.
думаю, водила издох собака, а так бы подвесить его за ноги вниз головой.
щас следаки доки изымут и ВНЕЗАПНО выяснят, что водила-то, как обычно, и «прав не имел» :о)
и работал без Договора.
И тогда подвесят за ноги индивидуального предпринимателя Мастурбекова И.П.
пздц. 13 человек(((
за раз
сколько лет уже болтают (другого слова нет), что надо запретить использовать микроавтобусы по межгороду, а все без толку.
первую аварию с трупами (сорванная крыша, оторванные бошки у пассажиров, руль вошедший в живот шофера и т.п.) которую я увидел в своей жизни была на горьковке между владимиром и горьким. И была она ….была она…была она с РАФиком (БИНГО).
Микроавтобус — это ж не машина, а склеп на колесах.
Ни тебе силового каркаса, ни безопасной высоты, ни массы.
Короче, с т.зр. безопасности — это полная куйня.
13
в инторнетах пишут, что
газель некст вместимость:16 паксов +1 водятел, итого 17
у нас 13 + 8 = 21.
короче, явная нехватка автобусов и водителей, поэтому перегруз и мочегонки.
А следаки доки изымают, будут хозяйственные нарушения вешать.
Лучше бы погоны сняли и пошли баранку крутить.
Люди бы вам спасибо сказали.
Там же ещё легковая была, из этих восьмерых пострадавших часть могла быть в ней и в лесовозе — он тоже улетел. Выпускать с перегрузом в регулярный рейс это уж совсем зашквар.
Скорее всего, так и было, пострадали во всех ТС.
Максимальная вместимость автобуса «ГАЗель NEXT» составляет 22 пассажира (включая водителя). При этом количество сидячих мест обычно составляет 19 штук.Например, в модели ГАЗ-A65R52 на супердлинной базе шасси «ГАЗель NEXT» (полная масса около 4,6 тонны) в салоне установлено 19 кресел, а для стоящих пассажиров предусмотрены 3 места рядом с поручнями.
вот это «да»
а я думал, дети на коленях ехали