Автошколы Перми 2026: обучение на права, цены и адреса

Мы открыли сайты пятнадцати пермских автошкол и прочитали не рекламные страницы, а документы: перечни учебных машин, приказы о стоимости, договоры-оферты и сведения об образовательной организации. Получилось 97 адресов, четыре сотни строк фактуры и вывод, ради которого всё затевалось.

Цена курса категории B в Перми идёт от 20 000 до 74 000 ₽. Но разница в цене объясняет меньше, чем разница в том, что в эту цену входит. У одной школы выход на экзамен в ГИБДД включён в курс, у другой он же стоит 4 500 ₽ сверху, а у третьей на сайте написано «всё включено» — и тут же, в платных услугах, экзамен по 3 000 ₽ за город и столько же за площадку.

🚗 Пятнадцать автошкол Перми с работающими сайтами: цены, адреса, автопарк и условия оплаты.

💰 Самый дешёвый курс — 20 000 ₽ у «Дизеля», причём это единственная школа, которая разложила цену на теорию и практику прямо на сайте.

📍 Больше всего адресов у «Автореала» — 22 точки, включая семь автодромов в разных районах.

🧾 Экзамен в ГИБДД входит в стоимость у пяти школ, ещё у трёх он оплачивается отдельно, а у семи об этом на сайте не сказано вообще.

🔎 На сайтах нашлось более пятидесяти расхождений: от разных цен на соседних страницах до двух номеров лицензии у одной школы.

Содержание

Сколько стоит выучиться на права в Перми

Таблицу можно отсортировать по любому столбцу и найти школу по названию. Цены — за курс категории B с сайтов школ на сентябрь 2026 года; окончательную сумму называет школа в договоре.

Автошкола Цена от Адресов Экзамен ГИБДД Теория онлайн Категории Дизель 20 000 ₽ 2 — не указано — A, B Вектор от 22 950 ₽ 7 ✓ входит да A, B, C Леди Моторс от 23 000 ₽ 5 — не указано да — Урсус от 23 000 ₽ 2 — не указано — M, A, B, C, D, E Лайк 27 000–57 000 ₽ 4 — не указано да B Центральная автошкола Перми 30 000–51 000 ₽ 12 ✗ отдельно да A, B Автореал 33 200–43 650 ₽ 22 ✓ входит да A, B Драйв Люкс от 35 000 ₽ 4 ✓ входит да A, A1, M, B Луч 36 000 ₽ 6 — не указано да A, B Ника 36 000–40 500 ₽ 8 ✓ входит да A, B, C, D, BE, CE Вираж 39 000–54 000 ₽ 8 ✗ отдельно да A, B Прикамье 40 000 ₽ 2 — не указано да B АВТО-СИТИ 43 000–74 000 ₽ 3 ✗ отдельно да A, B За рулём 43 500–60 500 ₽ 10 ✓ входит да B Клаксон 159 48 900 ₽ 2 — не указано — B

Дешевле всего курс обходится в «Дизеле» — 20 000 ₽, и это единственная школа в подборке, которая показывает, из чего цена складывается: 4 000 ₽ за 134 часа теории плюс 16 000 ₽ за 56 часов практики. Дороже всех выходит расширенный пакет «АВТО-СИТИ» — до 74 000 ₽, но там в курс заложено вдвое больше часов вождения.

Разброс внутри одной школы бывает шире, чем разница между школами. У «Лайка» вилка от 27 000 до 57 000 ₽, у «Центральной» — от 30 000 до 51 000 ₽. Это разные программы: минимальная рассчитана на тех, кто уже сидел за рулём, максимальная — на тех, кто не трогал руль ни разу. Нижнюю границу и печатают в рекламе.

Что входит в цену, а за что доплачивать отдельно

Это главное, что мы вынесли из чтения сайтов. Курс за 43 000 ₽ с включённым экзаменом может оказаться выгоднее курса за 39 000 ₽, к которому потом добавится семь тысяч доплат. Сравнивать имеет смысл не цифру из рекламы, а полный набор.

Экзамен в ГИБДД: у кого входит, а у кого отдельной строкой

Прямо пишут, что выход на экзамен включён в стоимость, 5 школ: Автореал, Вектор, Драйв Люкс, За рулём, Ника. У «Автореала» в это же входит и медкомиссия, а «Драйв Люкс» уточняет, что сам подаёт заявку, готовит документы и предоставляет машину.

Отдельно за экзамен берут 3 школы. У «АВТО-СИТИ» выход в ГИБДД стоит 4 500 ₽. У «Виража» сверх курса набегает 7 000 ₽: медкомиссия 1 500 ₽, оформление документов 500 ₽, госпошлина 4 000 ₽ и сдача практического экзамена 1 000 ₽. В «Центральной» экзамен разбит на две части по 3 000 ₽ — отдельно город, отдельно площадка.

Оставшиеся 7 школ про экзамен в ГИБДД на сайте не пишут ничего определённого. В их списках «что входит» значатся только внутренние экзамены — это экзамен самой автошколы, а не государственный. Разница в деньгах здесь и прячется, так что вопрос стоит задать до подписания договора.

Доплаты, которые школы указали прямо на сайте

Автошкола Что сверх курса Дополнительное занятие АВТО-СИТИ выход на экзамен в ГИБДД — 4500 ₽ отдельно; дополнительное занятие 2700 ₽, пакет из 10 — 25 000 ₽; медкомиссия самостоятельно 2 700 ₽ за занятие 2 ак. часа Автореал — от 2 000 ₽ за занятие 90 минут Вектор дополнительные часы вождения по желанию за отдельную плату — Вираж сверх цены: медкомиссия 1500 ₽, оформление документов 500 ₽, госпошлина 4000 ₽, сдача практического экзамена 1000 ₽ — За рулём медкомиссия отдельно, раз в месяц; индивидуальные занятия и занятия на своей машине тоже отдельно — Лайк медкомиссия самостоятельно — Луч для внутреннего экзамена нужно принести документы и 220 ₽ — Ника госпошлину платит ученик — Центральная автошкола Перми сдача экзамена в ГИБДД оплачивается отдельно: 3000 ₽ город и 3000 ₽ площадка, аренда машины тем, кто сдаёт сам, — 2000 ₽; медкомиссия и госпошлина тоже отдельно 1 500 ₽ за 2 ак. часа на механике, 1 600 ₽ на автомате

Остальные школы цену дополнительного часа не публикуют. Это не значит, что доплат нет: значит, что узнать их можно только в самой школе. Если часов из базового курса не хватит — а это обычная история, — цена вопроса выяснится уже после подписания договора.

Рассрочка, материнский капитал и налоговый вычет

Рассрочку предлагают почти все — 14 школ из 15, и почти везде это рассрочка от самой автошколы, без банка и процентов. Единственное исключение — Драйв Люкс: на её сайте нет ни рассрочки, ни скидок, а договор требует предоплату в два этапа и удерживает 30% при расторжении.

Условия рассрочки различаются сильнее, чем кажется. «Автореал» растягивает оплату на 12 месяцев: полный курс за 22 500 ₽ превращается в двенадцать платежей по 1 875 ₽ без переплаты, первый взнос — от 1 000 ₽. «Вектор» даёт от двух до шести месяцев. «Центральная» берёт 5 000 ₽ при заключении договора, а дальше вы платите по факту — за каждый час вождения по 500 ₽.

Материнским капиталом можно оплатить обучение в двух школах: Вираж, Ника. Помощь с возвратом 13% налогового вычета заявляют Вектор, Ника. Остальные школы про эти два способа не пишут — что не мешает подать на вычет самостоятельно, если у школы есть лицензия и она выдаёт договор с чеками.

Автошколы по районам Перми

Пермь вытянута вдоль Камы на сорок километров, и дорога с Гайвы в центр отнимает больше часа. Ездить на теорию через весь город три месяца подряд соглашаются немногие, поэтому район — критерий не менее весомый, чем цена. Ниже — какие школы держат классы в каком районе.

Шире всех разошлись «Автореал» и «Центральная»: у первого 22 адреса, у второй 12. Но у «Автореала» большинство точек — это офисы для заключения договора, а учебный класс в документах указан один, на Власова, 37. Записаться рядом с домом и ездить на занятия через полгорода — вполне возможный сценарий, поэтому при звонке стоит уточнять, где именно проходит теория и где стоит автодром.

Разбор каждой школы: адреса, автопарк, плюсы и минусы

Школы идут от самой дешёвой к самой дорогой. В каждой карточке — контакты, полный список адресов с пометкой, что это: учебный класс, автодром или офис для заключения договора. Всё, что ниже, взято с официальных сайтов школ и их документов.

Дизель

Автошкола Дизель в Перми — сайт школы

Сайт: dieselperm.ru

Цена: 20 000 ₽

Адреса: 1 учебный класс, 1 автодром

Экзамен в ГИБДД: на сайте не указано

Категории: A, B

Оплата: рассрочка

Контакты

Часы работы: понедельник–пятница 9:00–20:00, выходные суббота и воскресенье.

«Дизель» — единственная школа в подборке, которая не прячет структуру цены. На сайте прямо написано: 20 000 ₽ складываются из 4 000 ₽ за 134 часа теории и 16 000 ₽ за 56 часов практики. Ни одна другая школа Перми так цену не разложила. Обратная сторона аскетизма: у школы нет ни одной соцсети, автопарк и педсостав на сайте не раскрыты вообще, а класс всего один — на Максима Горького, тогда как площадка стоит на Соликамской, в другом конце города.

Адреса:

ул. Максима Горького, 21 — класс

ул. Соликамская, 286 — площадка

Плюсы Цена разложена по частям прямо на сайте: теория 4 000 ₽ плюс практика 16 000 ₽ — итого 20 000 ₽

56 часов практики включены, учат и сдают экзамен на одной и той же машине с закреплённым инструктором

Автодром 8 гектаров, маршруты вождения согласованы с ГИБДД Перми

Рассрочка на весь срок, скидки студентам, документы на налоговый вычет Минусы Соцсетей нет вообще — ни одной ссылки на сайте

Автопарк и педсостав не раскрыты: ни марок, ни количества машин, ни числа инструкторов

Прямо не сказано, входит ли экзамен в ГИБДД в цену

Сайт сделан на React: без включённого JavaScript страница пустая

Один учебный класс на весь город, филиалов по районам нет, а площадка на другом конце Перми

Вектор

Автошкола Вектор в Перми — сайт школы

Сайт: avtoschool-vektor.ru/perm

Цена: от 22 950 ₽

Адреса: 7 учебных классов

Инструкторов: 8

Экзамен в ГИБДД: входит в стоимость

Категории: A, B, C

Оплата: рассрочка, налоговый вычет

Контакты

Часы работы: Екатерининская, 109а — ежедневно 9:00–21:00; остальные классы пн–пт 10:00–19:00 с перерывом 14:00–15:00.

«Вектор» держит семь классов и единственный из всех обещает Tesla в учебном парке — рядом с Hyundai Solaris, Lada Granta и Chery Tiggo. Механика и автомат стоят одинаково, а сменить коробку посреди обучения можно бесплатно: так делают немногие. Стоит знать, что пермская страница — франшизная: юридическое лицо зарегистрировано в Воронеже. И хотя школа рекламирует собственный автодром, адрес площадки в Перми на сайте не опубликован.

Учебные машины: машины не старше 2024 года: Hyundai Solaris, Lada Granta, Chery Tiggo 4 Pro, Hyundai Creta, Tesla Model 3; для категории C — ГАЗон 2023 года. Автомат и механика по одной цене, сменить коробку в процессе обучения можно бесплатно.

Адреса:

ул. Екатерининская, 109а, оф. 401 — класс

ул. Крупской, 30 — класс

Парковый проспект, 17 — класс

ул. Уральская, 75 — класс

ул. Чернышевского, 28 — класс

ул. Ушинского, 2 — класс

ул. Мира, 37, помещ. 8 — класс

Плюсы Семь филиалов в пяти районах города

Три категории на выбор: B, A и C, для грузовой — учебный ГАЗон 2023 года

Автомат и механика стоят одинаково, сменить коробку в процессе обучения можно бесплатно

Рассрочка от двух до шести месяцев без переплат, своё приложение для теории Минусы Заявлен собственный автодром, но адрес площадки в Перми не опубликован

Юрлицо — ООО «Учебно-методический центр Кама» с регистрацией в Воронеже: пермская страница франшизная

Номера лицензии в тексте нет, только скан на Яндекс.Диске

Ни одной цены за курс на сайте: во всех карточках «Узнать цену»

Адрес собственного автодрома не указан

Леди Моторс

Автошкола Леди Моторс в Перми — сайт школы

Сайт: lady-motors.ru

Цена: от 23 000 ₽

Адреса: 3 учебных класса, 1 автодром, 1 офис

Экзамен в ГИБДД: на сайте не указано

Оплата: рассрочка

Контакты

Часы работы: офис пн–пт 12:00–20:00, занятия вечером в будни и днём по субботам.

«Леди Моторс» — единственная школа в городе, которая строит позиционирование вокруг женской аудитории, хотя учит всех. Пять адресов, развитые соцсети, включая Telegram и Instagram. При этом раздел платных услуг цен не содержит — только отсылка к договору, автопарк не раскрыт, а из педсостава на сайте назван лишь директор. В контактах мы наткнулись и на прямую ошибку: у одного адреса ссылка «написать» ведёт на постороннюю почту.

Адреса:

ул. Екатерининская, 163, оф. 414 (дом быта «Новинка») — класс

ул. Ласьвинская, 86 (Кировский район) — площадка

ул. Невская, 24 — офис

Парковый — класс

ул. Ушакова, 24 — класс

Плюсы 56 часов вождения и возможность индивидуального расписания

Рассрочка без процентов, начать можно с предоплаты от 1000 ₽

Медкомиссия проходит прямо в школе, машину на экзамен предоставляют

Лицензия, устав и заключение ГИБДД выложены на сайте Минусы Режим работы противоречив внутри одной страницы: пятница указана и как рабочий день, и как выходной

В разделе платных услуг цен нет вовсе — только отсылка к договору, цифра «от 23 тысяч» стоит лишь на главной

Автопарк не раскрыт: ни марок, ни количества, ни типа коробки

Педагогический состав — только директор, списка инструкторов нет

В контактах битая ссылка: видимый адрес школы, а в mailto подставлена посторонняя почта

Урсус

Автошкола Урсус в Перми — сайт школы

Сайт: ursus-md.ru

Цена: от 23 000 ₽

Адреса: 1 учебный класс, 1 автодром

Инструкторов: 4

Экзамен в ГИБДД: на сайте не указано

Категории: M, A, B, C, D, E

Оплата: рассрочка

Контакты

Часы работы: понедельник–четверг 10:00–12:00 и 18:00–20:00.

«Урсус» работает по лицензии, выданной ещё в 2010 году, и берёт компактностью: один класс и свой автодром 0,38 гектара по одному и тому же адресу на Менжинского — на занятия и на площадку ходить в одно место. Расписание, правда, жёсткое: приём только с понедельника по четверг, с 10 до 12 и с 18 до 20. И цену стоит уточнять на месте: на главной висит «от 20 000 ₽», а в собственном прайс-листе от октября 2025 года категория B стоит 23 000 ₽.

Адреса:

ул. Менжинского, 54 к. 1 — класс и приём

ул. Менжинского, 54 — закрытый автодром 0,38 га

Плюсы Шесть категорий, включая мопедную M: M, A, B, C, D и E, со скидкой при обучении на несколько сразу

Учебный класс и собственный автодром 0,38 гектара находятся по одному адресу на Менжинского

Своя закрытая площадка с полным набором фигур, на сайте есть фото площадки и план учебных маршрутов

Проводит для предприятий программу повышения квалификации водителей Минусы Цена на главной и в собственном прайс-листе разная: на главной «категория B от 20 000 ₽», в прайсе от 07.10.2025 — 23 000 ₽

Перечня учебных машин нет вообще — только фотогалерея без марок

Часы работы на двух страницах сайта указаны по-разному

Сайт работает только по HTTP: на HTTPS сертификат самоподписанный

Сайт заброшен: последняя новость от ноября 2019 года, страница прайса пустая

Лайк

Автошкола Лайк в Перми — сайт школы

Сайт: xn—-7sbahr1ahlmbonr9f5c.xn--p1ai

Цена: 27 000–57 000 ₽

Адреса: 2 учебных класса, 1 автодром, 1 офис

Инструкторов: 12

Экзамен в ГИБДД: на сайте не указано

Категории: B

Оплата: рассрочка

Контакты

Часы работы: пн–пт 10:00–19:00; теория по будням вечером или утром в выходные.

«Лайк» — самая цифровая школа подборки: запись на вождение, оплата картой и график занятий живут в собственном мобильном приложении. Бензин входит в цену, экзамен сдают на той же машине, на которой учились. Вилка 27 000–57 000 ₽ — это разные программы, а не разные условия. Из минусов: марки учебных машин не названы, а входит ли выход на экзамен в ГИБДД в стоимость — на сайте прямо не сказано ни разу.

Учебные машины: машины отечественные и импортные, с механикой и автоматом; марки и количество не названы.

Адреса:

ул. Ленина, 66, оф. 713 — класс

бульвар Гагарина, 67, оф. 18 (скоро открытие) — класс

ул. Деревообделочная, 8 — автодром

Комсомольский пр., 24, оф. 60 (юридический адрес)

Плюсы Класс в самом центре, на улице Ленина рядом с эспланадой

Свой автодром на Деревообделочной

Четыре тарифа с разным объёмом практики — от 20 до 58 часов

Беспроцентная рассрочка от школы, запись на вождение через своё приложение Минусы Про экзамен в ГИБДД прямо не сказано, входит он в цену или нет: есть только общее «без скрытых платежей»

Два разных номера офиса на одном этаже: 713 в адресе и 708 в контактах

Номера лицензии в тексте нет, только скан

Только категория B

Цены свёрстаны картинками: ни поиском, ни копированием их не достать

Центральная автошкола Перми

Автошкола Центральная автошкола Перми в Перми — сайт школы

Сайт: autocenter59.ru

Цена: 30 000–51 000 ₽

Адреса: 10 учебных классов, 1 автодром, 1 офис

Инструкторов: 13

Экзамен в ГИБДД: оплачивается отдельно

Категории: A, B

Оплата: рассрочка

Контакты

Часы работы: 10:00–17:00, выходные суббота и воскресенье.

«Центральная» — вторая по охвату города: двенадцать адресов, классы почти во всех районах, от Гашкова до Сапфирной. Рассрочка устроена необычно и удобно: 5 000 ₽ при заключении договора, дальше платите по факту — час вождения категории B стоит 500 ₽, за каждый выдают квитанцию. Но на сайте одновременно написано «в стоимость обучения всё включено» и «никаких скрытых доплат» — и тут же, в платных услугах, сдача экзамена в ГИБДД по 3 000 ₽ за город и столько же за площадку.

Учебные машины: иномарки и отечественные машины, автомат или механика на выбор; модели и количество не названы.

Адреса:

Комсомольский пр., 34, оф. 229 — класс

ул. Гашкова, 10 (ДК «Металлист») — класс

ул. Карпинского, 106 — класс

ул. Куйбышева, 50а, оф. 413 — класс

ул. Куйбышева, 119, оф. 402 — класс

ул. Героев Хасана, 7а, оф. 310а — класс

ул. Юрша, 23 — класс

ул. Мира, 71а, оф. 32 — класс

ул. Сапфирная, 10 — класс

ул. Академика Веденеева, 39, оф. 6 — класс

ул. Краснополянская, 7, оф. 15 — офис

шоссе Космонавтов, 59 — закрытая площадка

Плюсы Двенадцать адресов на официальном сайте: классы в шести районах города из семи

Четыре программы категории B с явными часами: от ускоренной за 30 000 ₽ до максимальной за 51 000 ₽

Есть полностью онлайновое обучение и договор, оформляемый онлайн

Опубликована цена дополнительной практики и список учебных машин Минусы На сайте написано «в стоимость обучения всё включено» и «никаких скрытых доплат», а сдача экзамена в ГИБДД вынесена в платные услуги по 3000 ₽ за город и площадку

Цена «от 30 000 ₽» с оговоркой, что она «согласовывается с администрацией автошколы» — то есть заранее не фиксирована

Номера лицензии в тексте нет, PDF-выписка — скан без текстового слоя

Заявленные в агрегаторах 22 адреса официальным сайтом не подтверждаются: там 12

Цена не фиксирована: сайт прямо пишет, что стоимость согласовывается с администрацией

Автореал

Автошкола Автореал в Перми — сайт школы

Сайт: avtoreal.perm.ru

Цена: 33 200–43 650 ₽

Адреса: 1 учебный класс, 7 автодромов, 14 офисов

Инструкторов: 17

Экзамен в ГИБДД: входит в стоимость

Категории: A, B

Оплата: рассрочка

Контакты

Часы работы: 10:00–19:00, выходные суббота и воскресенье.

«Автореал» — рекордсмен подборки по географии: 22 адреса, из них семь автодромов в разных районах, и 18 моделей учебных машин поимённо, от ВАЗ-2114 до Skoda Rapid. Здесь же самая длинная рассрочка: до двенадцати месяцев без переплаты, первый взнос от 1 000 ₽. Медкомиссия и предоставление автомобиля на экзамен в ГИБДД — и площадка, и город — прямо названы входящими в стоимость курса. Нюанс в том, что большинство из 22 точек — офисы для заключения договора, а учебный класс в документах указан один.

Учебные машины: 18 моделей поимённо: Skoda Rapid и Fabia, Renault Logan и Sandero, Hyundai Solaris и Accent, Kia Rio, VW Polo, Nissan Almera, Ford Fiesta, Chevrolet Lacetti и Aveo, Daewoo Nexia, Lada Granta и Kalina, ВАЗ-2114 и 2115, ГАЗель NEXT. Количество машин по моделям не указано.

Адреса:

ул. Ленина, 26, оф. 302 (ТЦ «Привилегия») — офис

ул. Советская, 54, оф. 205 (у ЦУМа) — офис

ул. Пермская, 124, оф. 211 — офис

ул. Куйбышева, 65 (ТЦ «Громовский») — офис

Комсомольский пр., 54 (Гостиный Двор) — офис

ул. Революции, 7 — офис

ул. Солдатова, 26, оф. 2 (Крохалевка) — офис

ул. Холмогорская, 5 (Юбилейный) — офис

ул. Крупской, 22 (ост. «Цирк») — офис

ул. Хрустальная, 7, оф. 602 (Рабочий посёлок) — офис

ул. Гашкова, 13 (Вышка-2) — офис

бульвар Гагарина, 30б (ост. Студенческая) — офис

ул. Черняховского, 74, оф. 13 (Кислотные Дачи) — офис

шоссе Космонавтов, 61б, оф. 322 — офис

ул. Власова, 37 — класс

ул. Карпинского, 59/1 — площадка

ул. Локомотивная, 18/1 — площадка

ул. Патриса Лумумбы, 2 — площадка

ул. Циолковского, 2 — площадка

шоссе Космонавтов, 59 (PermExpo) — площадка

ул. Молдавская, 3 — площадка

ул. Уральская, 100 — закрытая площадка

Плюсы 14 офисов, и сайт сам группирует их по районам — единственная школа подборки, которая так делает

Семь автодромов в разных районах города, у каждого указан адрес

Медкомиссия, учебник и машина на экзамен ГИБДД входят в стоимость курса

Беспроцентная рассрочка без банка до 12 месяцев, первый взнос от 1 000 ₽, 18 моделей учебных машин перечислены поимённо Минусы Номера лицензии в текстовом виде нет — только картинки

Десять из четырнадцати офисов записаны в документах ещё и как учебные кабинеты, из-за чего адреса задваиваются

Сколько машин каждой модели — не раскрыто, только список из 18 наименований

Год основания прямо не указан, выводится из фразы про возраст школы, и рядом на главной стоит несогласованная цифра

Категория A описана одной строкой «от 7 500 ₽» без состава курса

Драйв Люкс

Автошкола Драйв Люкс в Перми — сайт школы

Сайт: driveluks.ru

Цена: от 35 000 ₽

Адреса: 3 учебных класса, 1 автодром

Инструкторов: 8

Экзамен в ГИБДД: входит в стоимость

Категории: A, A1, M, B

Контакты

Часы работы: понедельник–пятница, 10:00–18:00.

«Драйв Люкс» ведёт занятия в трёх местах, включая Култаево, и держит автоматизированный автодром на Встречной. Школа подробно расписывает, что берёт на себя экзамен: подаёт заявку, готовит документы и предоставляет машину. Но именно здесь мы нашли больше всего расхождений между рекламой и документами. Цены на главной выше, чем в собственном приказе школы: 35 000 ₽ против 30 000 ₽ за категорию B. В автопарке на главной рекламируются Renault Logan и Datsun mi-DO, которых нет в официальном перечне машин. И это единственная школа подборки без рассрочки.

Учебные машины: по официальному перечню — 19 единиц в аренде: 14 легковых кат. B (LADA Vesta ×4, Hyundai Solaris ×2, Hyundai Getz ×2, Lada Granta ×2, Hyundai Tucson, KIA Rio, KIA Picanto, VW Polo), 4 мотоцикла и прицеп; все с дублирующими педалями.

Адреса:

ул. Мира, 30, пом. 61–63 (Индустриальный) — класс

ул. Солдатова, 16, оф. 207 (Свердловский) — класс

с. Култаево, ул. Романа Кашина, 89 — класс

ул. Встречная, 28 — автоматизированный автодром

Плюсы Указаны объёмы программ: категория B — 134 часа теории и 56 практики

Автопарк перечислен поимённо, с годами выпуска и типом коробки, все машины с дублирующими педалями

Свой автодром, школа сама подаёт документы в ГИБДД и даёт машину на экзамен

Прямо оговорено, что можно докупить занятия и учиться на своей машине Минусы Цены на главной выше, чем в собственном приказе школы: кат. B — 35 000 ₽ против 30 000 ₽, кат. A — 27 500 ₽ против 24 500 ₽

На главной рекламируются Renault Logan и Datsun mi-DO, которых нет в официальном перечне транспортных средств

В подвале почта drive-luxe@yandex.ru, а в ссылке mailto подставлена другая — info@drivelux.ru

Две разные ссылки на группу ВК в разных блоках сайта

Сайт — одностраничник: отдельных страниц контактов и филиалов нет, robots.txt и карта сайта отдают 404

Луч

Автошкола Луч в Перми — сайт школы

Сайт: as-luch.ru

Цена: 36 000 ₽

Адреса: 4 учебных класса, 2 автодрома

Инструкторов: 8

Экзамен в ГИБДД: на сайте не указано

Категории: A, B

Оплата: рассрочка

Контакты

«Луч» интересен тем, что вышел за границы города: помимо классов на Комбайнёров и Леонова у него есть аудитории в Кондратово и Гамово — для жителей пригорода это ближе, чем ехать в Пермь. Автопарк раскрыт полностью: одиннадцать машин, из них Kia Rio и Nissan Almera на автомате, два мотоцикла. Инструктора можно поменять по просьбе — это прописано в условиях. Слабое место — сам сайт: часы работы не опубликованы вовсе, номера лицензии нет нигде, а две закрытые площадки указаны в разных разделах и между собой не сведены.

Учебные машины: 11 учебных машин: восемь легковых категории B — Lada Granta, Lada Vesta, Renault Logan, Hyundai Getz на механике, Kia Rio и Nissan Almera на автомате, — два мотоцикла и прицеп.

Адреса:

ул. Комбайнёров, 39 — класс на 16 мест и офис

ул. Леонова, 60 — класс на 16 мест

д. Кондратово, ул. Садовое кольцо, 14 — класс на 16 мест

д. Гамово, ул. 50 лет Октября, 1 — класс на 10 мест

ул. Ласьвинская, 86 — закрытая площадка

д. Ясыри — закрытая площадка 0,28 га

Плюсы Работает с 2002 года, инструктора можно поменять по просьбе — это прописано в условиях

Классы не только в Перми, но и в Кондратово и Гамово — жителям пригорода ближе, чем ехать в город

Четыре учебных класса с проектором и автотренажёром

Автопарк раскрыт поимённо: восемь машин категории B и мотоцикл, отдельные программы под механику и автомат Минусы Часы работы не опубликованы вообще

Номера лицензии нет нигде на сайте — только акты обследования и заключение ГАИ

Две разные закрытые площадки в разных разделах сайта, между собой они не сведены

Цена напечатана со звёздочкой, расшифровки сноски на сайте нет

Категории расходятся внутри сайта: на главной A, B и C, в разделе «Образование» только A и B

Ника

Автошкола Ника в Перми — сайт школы

Сайт: nika59.ru

Цена: 36 000–40 500 ₽

Адреса: 5 учебных классов, 3 автодрома

Инструкторов: 9

Экзамен в ГИБДД: входит в стоимость

Категории: A, B, C, D, BE, CE

Оплата: рассрочка, материнский капитал, налоговый вычет

Контакты

Часы работы: офис пн–чт 10:00–19:00, пт и вс 15:00–19:00, суббота выходной; у каждого филиала своё расписание — часть классов работает два-три дня в неделю.

«Ника» — самая крупная по автопарку: 41 учебная машина, включая грузовики, автобусы и мотоциклы, то есть здесь можно получить не только B, но и C, D и E. Одна из двух школ Перми, принимающих материнский капитал, и одна из двух, кто помогает с налоговым вычетом. Медкомиссию проходят прямо в автошколе. При этом маркетинг школы расходится с её же документами: на сайте написано «собственный автопарк» и «авто моложе 3 лет», а в официальном перечне все машины числятся в аренде, с годами выпуска от 2007-го. И номера лицензии на сайте два разных.

Учебные машины: 41 учебная машина: 29 легковых кат. B (VW Polo — 17 штук, Hyundai Solaris, Kia Rio, Hyundai Getz, Lada Vesta, Lada Granta, Skoda Fabia, Chevrolet Cruze), 6 мотоциклов, 2 грузовика, 2 автобуса и 2 прицепа. Автомат только у трёх машин.

Адреса:

ул. Липатова, 13 (вход с торца) — класс

ул. Докучаева, 42, оф. 8 — класс

ул. Ласьвинская, 32, каб. 4 — класс

ул. Калинина, 60 — класс

Краснокамск, Комсомольский пр., 23, оф. 209 — класс

Кировский район, площадка 2552 кв. м

ул. Ласьвинская, 86 — площадка 2400 кв. м

Краснокамск, ул. Промышленная, 13 — площадка 2400 кв. м

Плюсы Работает с 1999 года, медкомиссию можно пройти прямо в автошколе

Шесть категорий: A, B на механике и автомате, C, D, BE и CE

Пять филиалов и три автодрома, 56 часов практики, бесплатная пересдача внутреннего экзамена

Рассрочка до года без процентов, платёж от 1000 ₽ Минусы На сайте написано «собственный автопарк» и «учебные авто моложе 3 лет», а в официальном перечне все машины числятся в аренде, годы выпуска — с 2007 по 2023

Два разных номера лицензии на одном сайте: № 5804 в сведениях об организации и Л035-01212-59/00204586 в оферте, дата у обоих одна

Страницы цен обещают сопровождение на экзамен, а оферта оговаривает, что машина и инструктор на экзамен «могут предоставляться за отдельную плату»

Расписание филиалов разное и нигде не сведено: класс на Докучаева открыт только по вторникам, средам и воскресеньям

Цены только «от» — точную сумму считает квиз, а страница платных услуг цен не содержит

Вираж

Автошкола Вираж в Перми — сайт школы

Сайт: autoschool-virazh.ru

Цена: 39 000–54 000 ₽

Адреса: 6 учебных классов, 1 автодром, 1 офис

Инструкторов: 9

Экзамен в ГИБДД: оплачивается отдельно

Категории: A, B

Оплата: рассрочка, материнский капитал

Контакты

Часы работы: 10:00–19:00, выходные суббота и воскресенье.

«Вираж» разложил доплаты честнее всех: внутренние экзамены и сопровождение в ГАИ входят в цену, а медкомиссия 1 500 ₽, оформление документов 500 ₽, госпошлина 4 000 ₽ и сдача практического экзамена 1 000 ₽ вынесены отдельным блоком — итого 7 000 ₽ сверх курса. Неприятно, но честно: остальные школы про эти суммы просто молчат. У школы шесть классов, свой асфальтированный автодром с бетонной эстакадой и девять мастеров названы поимённо. Принимают материнский капитал, скидка 3 000 ₽ положена именинникам, студентам, многодетным, пенсионерам и молодым мамам.

Учебные машины: более 25 учебных машин на механике и автомате, шесть классов, свой асфальтированный автодром с бетонной эстакадой; марки не указаны.

Адреса:

проспект Парковый, 28А — класс

ул. Подольская, 33 (мкр. Садовый) — класс

ул. Карпинского, 35 — класс

пр-т Декабристов, 68 — класс

ул. Вижайская, 19, оф. 216 (мкр. Крохалева) — класс

ул. Ленина, 88, оф. 317 — класс

шоссе Космонавтов, 59 — площадка

ул. Куфонина, 22-68 (юридический адрес)

Плюсы Работает с 2008 года, обучено более 15 тысяч человек

Шесть классов в четырёх районах города плюс своя площадка с бетонной эстакадой

Публикует полный прайс тремя пакетами и отдельным списком допрасходы: медкомиссия 1500 ₽, госпошлина 4000 ₽

Опубликованы даты стартов групп и экзаменов в ГАИ по каждому адресу Минусы Номера лицензии в текстовом виде на сайте нет — только картинки документов

Госпошлина и сдача практического экзамена вынесены за пределы цены курса

Марки учебных машин не названы, указано только их количество

Цена дополнительного часа не указана

Только категории A и B, грузовых и автобуса нет

Прикамье

Автошкола Прикамье в Перми — сайт школы

Сайт: autoschool59.ru

Цена: 40 000 ₽

Адреса: 1 учебный класс, 1 автодром

Инструкторов: 4

Экзамен в ГИБДД: на сайте не указано

Категории: B

Оплата: рассрочка

Контакты

Часы работы: понедельник–пятница 9:00–21:00, выходные суббота и воскресенье.

«Прикамье» — маленькая школа с одним классом на Комсомольском проспекте и площадкой на Соликамской. В стоимость входят литература, бензин и внутренние экзамены с бесплатной пересдачей, теорию можно проходить онлайн, а школа берёт на себя сопровождение на всех экзаменационных этапах и помощь с медкомиссией. Автопарк назван марками — Lada Granta, Nissan Micra, Volkswagen Polo, — но без количества. Входит ли в цену выход на экзамен в ГИБДД, из списка не понять: там перечислены только внутренние экзамены.

Учебные машины: Lada Granta, Nissan Micra, Volkswagen Polo, есть машины с механикой и автоматом; количество не указано.

Адреса:

Комсомольский пр., 34, оф. 103 — класс

ул. Соликамская, 286 — площадка

Плюсы Цена одинакова для механики и автомата — 40 000 ₽, в неё входят теория, вождение, литература, топливо и внутренние экзамены с бесплатной пересдачей

Лицензия и реквизиты опубликованы полностью, учебный парк перечислен поимённо

Теорию можно проходить онлайн, рассрочка на весь период обучения

Класс на Комсомольском проспекте — центр города, Ленинский район Минусы Про экзамен в ГИБДД прямо не сказано: в списке «что входит» значатся только внутренние экзамены

Часы работы в сведениях и в подвале сайта разные: там «по предварительной договорённости»

Сколько машин в автопарке — не указано, только три марки

Только категория B, других категорий школа не ведёт

Площадка арендованная и в другом районе: класс в Ленинском, автодром в Мотовилихинском

АВТО-СИТИ

Автошкола АВТО-СИТИ в Перми — сайт школы

Сайт: avtocity59.ru

Цена: 43 000–74 000 ₽

Адреса: 2 учебных класса, 1 автодром

Инструкторов: 10

Экзамен в ГИБДД: оплачивается отдельно

Категории: A, B

Оплата: рассрочка

Контакты

Часы работы: семь дней в неделю; выход на экзамен в ГИБДД по вторникам на автомате и со среды по субботу на механике.

«АВТО-СИТИ» — самый дорогой вариант в подборке, до 74 000 ₽, но за эти деньги дают заметно больше часов: курсы на 30, 58 и 76 академических часов практики на выбор. Бензин включён, внутренние экзамены бесплатные, есть видеоразборы экзаменационных маршрутов и электронная запись на занятия. Школа работает без выходных и единственная прямо публикует расписание выхода на экзамен: по вторникам сдают на автомате, со среды по субботу — на механике. Выход в ГИБДД при этом стоит 4 500 ₽ отдельно, а дополнительное занятие — 2 700 ₽.

Учебные машины: иномарки на выбор с механикой или автоматом, обучение и экзамен на одной и той же машине; для категории A — мотоциклы. Марки и количество не названы.

Адреса:

ул. Пушкарская, 51 (мкр. Садовый) — класс

с. Фролы, ул. Центральная, 4 — класс

ул. 1905 года — автодром

Плюсы Свой автодром на улице 1905 года, экзамен ГИБДД на категорию A принимают прямо там

Работает с 2007 года

Прайс опубликован текстом: три пакета с указанием часов вождения и цена дополнительных занятий

Механика и автомат стоят одинаково, топливо включено в цену Минусы Выход на экзамен в ГИБДД вынесен из цены отдельной строкой в 4500 ₽

Номера лицензии в тексте нет — только скан на Яндекс.Диске

Марки и количество учебных машин не раскрыты

Один учебный класс на весь город — сайт сам предлагает жителям других районов только онлайн-теорию

Выход на экзамен в ГИБДД не входит в цену курса, это ещё 4 500 ₽

За рулём

Автошкола За рулём в Перми — сайт школы

Сайт: 2144559.ru

Цена: 43 500–60 500 ₽

Адреса: 7 учебных классов, 2 автодрома, 1 офис

Инструкторов: 32

Экзамен в ГИБДД: входит в стоимость

Категории: B

Оплата: рассрочка

Контакты

Часы работы: центральный офис пн–пт 11:00–19:00 без обеда, филиалы пн–пт 14:00–19:00; занятия бывают и после 19:00, набор в группы еженедельно.

«За рулём» — самая большая школа подборки по кадрам: 32 мастера производственного обучения в официальной таблице педсостава, восемь классов по городу и два автодрома. Площадка на Боровой — 0,43 гектара с эстакадой, ограждением и освещением. Выход в ГИБДД в составе группы включён в стоимость, документы школа готовит сама, а первые занятия по желанию можно провести на тренажёре. Смущает мелочь, которая говорит о внимании к сайту: в шапке заявлено восемь филиалов, в тексте — десять, а ссылка на файл лицензии не открывается.

Учебные машины: новые машины отечественного и зарубежного производства с механикой и автоматом, есть учебный тренажёр; площадка 0,43 га с эстакадой, ограждением и освещением. Марки не названы.

Адреса:

Комсомольский пр., 38, оф. 600 — центральный офис

ул. Мира, 5 — класс

ул. 9 Мая, 21, оф. 115 — класс

ул. Малкова, 14 — класс

ул. Калинина, 68 — класс

ул. Макаренко, 28 — класс

мкр. Гайва, ул. Вильямса, 37Б — класс

мкр. ПДК, ул. А. Щербакова, 33 (ДК им. Пушкина) — класс

ул. Боровая, 32 — автодром

ул. Макаренко, 28 — автодром

Плюсы Восемь классов в шести районах, включая Закамск и Гайву, плюс два своих автодрома

Два автодрома с указанными адресами

Прайс опубликован полностью: шесть вариантов курса под каждую коробку, медкомиссия и выход в ГИБДД включены

Рассрочка до трёх месяцев с сохранением скидки, первый взнос от 3 000 ₽ Минусы Сайт сам себе противоречит: в шапке «8 учебных филиалов», в тексте «10 филиалов»

Адрес на Макаренко, 28 указан и как класс, и как автодром

Размеры скидок не названы — предлагают узнавать по телефону

Ссылка на файл лицензии на сайте битая

Только категория B

Клаксон 159

Автошкола Клаксон 159 в Перми — сайт школы

Сайт: klakson159.ru

Цена: 48 900 ₽

Адреса: 1 учебный класс, 1 автодром

Инструкторов: 4

Экзамен в ГИБДД: на сайте не указано

Категории: B

Оплата: рассрочка

Контакты

Часы работы: понедельник–суббота 8:00–20:00.

«Клаксон 159» — школа одного адреса на Автозаводской с площадкой в Краснокамске. Здесь фиксированная стоимость обучения, беспроцентная рассрочка, теория по выходным и разбор экзаменационных маршрутов. Главное, что нужно знать до записи: весь учебный парк — три машины, Lada Granta, «Москвич 3» и Kia Rio, и все три на механике. Научиться водить автомат здесь нельзя. Ещё деталь: кнопка «Лицензия» на странице документов никуда не ведёт — ссылка пустая.

Учебные машины: три учебные машины, все на механике: Lada Granta, «Москвич 3» и Kia Rio, плюс прицеп. Машин с автоматом нет.

Адреса:

ул. Автозаводская, 23 — класс

Краснокамск, ул. Геофизиков, 3а — площадка 2400 кв. м

Плюсы Перечень учебных машин и список мастеров опубликованы отдельными документами с датой утверждения — 23 ноября 2025 года

Фиксированная стоимость и беспроцентная рассрочка, экзамен сдают на машине школы

Теория поставлена на выходные, офис работает до 20:00 — можно учиться без отрыва от работы

Своя закрытая площадка 2400 м² с эстакадой под все контрольные задания Минусы Самый маленький автопарк в подборке — три машины, все на механике: автомат выбрать нельзя

Кнопка «Лицензия» на странице документов не ведёт никуда — ссылка пустая

Перечень машин и список мастеров лежат только сканами на Google Drive, текстом на сайте их нет

Самая высокая стартовая цена в подборке — 48 900 ₽

Площадка не в Перми, а в Краснокамске: на практику нужно выезжать за город

Что не сходится на сайтах пермских автошкол

Пока мы сверяли рекламные страницы с документами, набралось 54 расхождений. Это не обвинение: часть из них — обычная небрежность, сайт правили в разное время разные люди. Но для будущего ученика каждое такое место — это вопрос, который лучше задать до подписания договора.

Цена на главной и цена в документах — разные

У Урсус на главной странице висит «категория B от 20 000 ₽», а в собственном прайс-листе, утверждённом в октябре 2025 года, та же категория стоит 23 000 ₽. У Драйв Люкс расхождение в другую сторону, и оно ощутимее: на главной курс категории B стоит 35 000 ₽, а в приказе о стоимости, подписанном директором, — 30 000 ₽. Категория A: 27 500 ₽ против 24 500 ₽ соответственно. Разница в пользу ученика, но узнать о ней можно, только открыв документ.

«Всё включено» рядом с прайсом на доплаты

Самый показательный случай — Центральная автошкола Перми. На страницах школы написано «в стоимость обучения всё включено» и «никаких скрытых доплат», а в разделе платных услуг у неё же указана сдача экзамена в ГИБДД: 3 000 ₽ за город и 3 000 ₽ за площадку, плюс 2 000 ₽ за аренду машины тем, кто сдаёт самостоятельно. Формально противоречия нет: экзамен — это не обучение. Но человек, прочитавший «всё включено», рассчитывает на другое.

Похожая история у Ника: страницы цен обещают сопровождение на экзамен и помечают пересдачи как входящие в стоимость, а договор-оферта той же школы оговаривает, что машина и инструктор на экзамен «могут предоставляться как за отдельную плату». Читать нужно оферту, а не баннер.

Реклама автопарка расходится с перечнем машин

Ника пишет на сайте «собственный автопарк» и «учебные авто моложе 3 лет». В официальном перечне транспортных средств у неё 41 машина, все — в аренде, а годы выпуска начинаются с 2007-го. Драйв Люкс рекламирует на главной Renault Logan и Datsun mi-DO, которых в перечне нет вовсе; зато там есть четыре LADA Vesta, Volkswagen Polo и Hyundai Tucson, о которых главная молчит.

Лицензии, которые непросто проверить

Номер лицензии текстом публикуют шесть школ из пятнадцати: остальные 9 выкладывают сканы и картинки, а иногда и их найти непросто. У Клаксон 159 кнопка «Лицензия» на странице документов не ведёт никуда — ссылка пустая. У За рулём файл лицензии не открывается. У Луч номера нет нигде: есть акты обследования и заключение ГАИ, но самой лицензии — нет. А у Ника номеров сразу два, разных: один в сведениях об организации, другой в оферте, даты при этом совпадают.

Проверить лицензию можно самостоятельно — в реестре Рособрнадзора по названию юридического лица. Это стоит сделать в любом случае: без действующей лицензии школа не имеет права допускать выпускников к экзамену в ГИБДД.

Мелочи, которые говорят о внимании к деталям

У За рулём в шапке сайта заявлено восемь филиалов, а в тексте на той же странице — десять; адрес на Макаренко, 28 фигурирует и как учебный класс, и как автодром. У Леди Моторс пятница указана одновременно рабочим днём и выходным, а в контактах ссылка «написать» ведёт на постороннюю почту. У Драйв Люкс в подвале сайта одна почта, а в ссылке подставлена другая, и на две разные группы ВКонтакте ведут ссылки из соседних блоков. У Прикамье часы работы в сведениях и в подвале не совпадают.

Где учиться рядом с Пермью

Если вы живёте не в городе, ехать в Пермь на каждое занятие теории необязательно: часть школ держит классы в пригороде.

Кондратово и Гамово — классы Луч, на 16 и 10 мест соответственно.

— классы Луч, на 16 и 10 мест соответственно. Култаево — учебный кабинет Драйв Люкс на улице Романа Кашина.

— учебный кабинет Драйв Люкс на улице Романа Кашина. Фролы — класс АВТО-СИТИ на Центральной.

— класс АВТО-СИТИ на Центральной. Краснокамск — класс и площадка Ника, там же школа принимает экзамены в ГИБДД, плюс площадка Клаксон 159 на улице Геофизиков.

Практику всё равно придётся отрабатывать на автодроме, а экзамен сдавать в подразделении ГИБДД, так что перед записью уточните, где именно стоит площадка и в каком городе школа выводит на экзамен.

Частые вопросы

Сколько стоит выучиться на права в Перми в 2026 году

Курс категории B стоит от 20 000 до 74 000 ₽ в зависимости от школы и программы. К этой сумме почти всегда добавляются медкомиссия и государственная пошлина, а у части школ — ещё и выход на экзамен в ГИБДД. Реальный бюджет удобнее считать так: цена курса плюс все доплаты, которые школа назовёт до подписания договора.

Можно ли учиться сразу на автомате

Почти везде — да, но не везде это бесплатно и не везде вообще возможно. Вектор берёт за автомат и механику одинаково и разрешает сменить коробку по ходу обучения. У Ника из 41 машины автомат только у трёх. А в Клаксон 159 автомата нет совсем: все три учебные машины на механике. Права, полученные на автомате, дают ограничение — на механике по ним ездить нельзя.

Сколько длится обучение

Школы называют срок от двух с половиной до четырёх месяцев. Программа категории B — это около 134 часов теории и 56 часов практики: такие цифры указывают Автореал, За рулём, Дизель и Драйв Люкс. Ускоренные программы сокращают не теорию, а количество часов вождения, и рассчитаны на тех, кто уже сидел за рулём.

Можно ли оплатить обучение материнским капиталом

Из пятнадцати школ подборки об этом прямо пишут две — Вираж и Ника. Остальные такой способ на сайте не упоминают, что не всегда значит отказ: вопрос стоит задать напрямую. Помощь с возвратом 13% налогового вычета заявляют Вектор и Ника, но подать на вычет можно и самостоятельно — понадобятся договор, чеки и копия лицензии школы.

Что будет, если не сдать экзамен с первого раза

Пересдача внутреннего экзамена самой автошколы у большинства бесплатна — это указывают Прикамье, Луч, Ника и АВТО-СИТИ. А вот пересдача в ГИБДД — отдельная история: там снова платится государственная пошлина, и, если школа берёт за выход на экзамен отдельно, эта сумма тоже повторится. У Центральная автошкола Перми это 3 000 ₽ за попытку в городе, у АВТО-СИТИ — 4 500 ₽ за выход.

Какие документы нужны для записи

Обычно достаточно паспорта и медицинской справки; часть школ просит ещё СНИЛС — например, Лайк. Медкомиссию почти везде проходят самостоятельно, но есть исключения: Ника проводит её прямо в автошколе, а у Автореал она включена в стоимость курса. Вираж указывает её цену отдельной строкой — 1 500 ₽.

Подборки по другим городам

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