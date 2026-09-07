Автошколы Новосибирска: обзор цен на обучение на права 2026

Мы открыли сайты десяти новосибирских автошкол и собрали то, что можно проверить: цены, адреса, автопарк и состав курса. Получилось 53 адреса и один неудобный вывод.

Сравнивать эти школы по цене напрямую бесполезно: каждая считает её по-своему. Одна называет платёж в месяц вместо суммы за курс, другая ставит звёздочку у цифры вдвое ниже рыночной, третья берёт разные деньги в разных филиалах.

🚗 Десять школ с работающими сайтами: цены, адреса, автопарк и условия оплаты.

💰 Курс категории B — 62 000–95 000 ₽, плюс медсправка и пошлина 4000 ₽ сверху.

📍 Шире всех «Мегаполис» — девятнадцать адресов на обоих берегах, включая Обь и Криводановку.

🔎 Две школы не публикуют цену вовсе, ещё одна — ни одного адреса.

Содержание

Сколько стоит выучиться на права в Новосибирске

Таблицу можно отсортировать по любому столбцу и найти школу по названию. Цены — за курс категории B с сайтов школ на сентябрь 2026 года. По умолчанию школы идут в том же порядке, что и в обзоре ниже: сверху те, кто подробнее рассказывает о себе. Нажмите на «Цена за курс», чтобы отсортировать по деньгам.

Автошкола Цена за курс Адресов Экзамен ГИБДД Теория онлайн Категории АвтоСтар 54 63 000–65 000 ₽ 8 ✓ входит — A, B Автостатус от 6 500 ₽ в месяц 3 ✓ входит да A, A1, B, C, D, E Драйв 62 000–85 000 ₽ 8 ✓ входит — B Чудо Светофор 70 000–75 000 ₽ 2 ✓ входит — B Мегаполис 65 000–94 000 ₽ 19 — не указано да A, B, C Форсаж 70 000–90 000 ₽ 2 — не указано — B Вектор от 27 450 ₽ 6 — не указано да A, B, D, CE ДОСААФ не публикуется 2 ✓ входит да B За рулём 65 000–95 000 ₽ — ✓ входит да A, B Государственная автошкола не публикуется 3 — не указано — A, M, B, C, D, CE

Основная масса предложений укладывается в 62 000–95 000 ₽, и разброс внутри одной школы часто шире, чем разница между школами: внутри одной школы это разные тарифы: отличается набор часов и услуг. Выбивается только «Вектор» со своими 27 450 ₽ — и как раз этой цифре верить сложнее всего.

Про цены в этой подборке Все суммы взяты с официальных сайтов школ в сентябре 2026 года и меняются: акции заканчиваются, тарифы пересматриваются. Окончательную цену называет школа в договоре — её и стоит сверять. Мы не считали за школы то, чего они не публиковали: если сайт указывает платёж в месяц, в таблице стоит платёж в месяц.

Обзор автошкол Новосибирска

В каждой карточке контакты, полный список адресов с пометкой, что это: учебный класс, автодром или офис, а также автопарк и состав цены. Всё, что ниже, взято с официальных сайтов школ.

Как устроен порядок Школы идут по тому, насколько подробно они рассказывают о себе на своём сайте: указана ли цена и что в неё входит, опубликованы ли адреса, автопарк, состав преподавателей, часы работы и условия по экзамену. Качество обучения этим порядком не измеряется: со стороны его проверить нельзя. Здесь видно другое — сколько школа даёт вам данных, чтобы решить самому. Отсортировать список по цене можно в таблице выше.

АвтоСтар 54

Автошкола АвтоСтар 54 в Новосибирске — сайт школы

Сайт: avtostar54.ru

Цена: 63 000–65 000 ₽

Адреса: 7 учебных классов, 1 офис

Экзамен в ГИБДД: входит в стоимость

Категории: A, B

Оплата: рассрочка, материнский капитал, налоговый вычет

Контакты

Часы работы: Пн–Пт 10:00–18:00, суббота и воскресенье выходные.

«АвтоСтар 54» работает двадцать лет — самый длинный стаж среди школ подборки, где он вообще указан. Восемь филиалов на обоих берегах плюс Краснообск, въезд на автодромы для учеников бесплатный, принимают материнский капитал и помогают с вычетом. Любопытная деталь: цена зависит от того, в какой филиал вы придёте. В шести адресах курс стоит 63 000 ₽, а на Богаткова, 210/1 и Первомайской, 96а — 65 000 ₽. Чем вызвана разница, сайт не поясняет.

Адреса:

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Плюсы Работает двадцать лет — дольше всех, кто вообще указал срок работы на сайте

Восемь филиалов на обоих берегах плюс Краснообск

Принимают материнский капитал и помогают с налоговым вычетом

Въезд на автодромы для учеников бесплатный Минусы Цена зависит от филиала: 63 000 ₽ в шести адресах и 65 000 ₽ ещё в двух, причина разницы не объясняется

Ни марок, ни количества учебных машин, ни числа инструкторов на сайте нет

Номер лицензии не опубликован

Акции заявлены, но что именно по ним дают — не написано

Автостатус

Автошкола Автостатус в Новосибирске — сайт школы

Сайт: avtostatus-avtoshkola.ru

Цена: от 6 500 ₽ в месяц

Адреса: 1 учебный класс, 1 автодром, 1 офис

Инструкторов: 150

Экзамен в ГИБДД: входит в стоимость

Категории: A, A1, B, C, D, E

Оплата: рассрочка, материнский капитал, налоговый вычет

Контакты

Часы работы: Офис Пн–Пт 9:00–19:00, занятия с 7:00 до 22:00.

«Автостатус» — самая крупная школа подборки по ресурсам: 172 единицы техники, 150 инструкторов, четырнадцать офисов, девять из которых у станций метро, и два автодрома — на правом и на левом берегу. Принимают материнский капитал, дают рассрочку до года без банка с первым взносом от 5000 ₽. Но сравнить его цену с остальными напрямую не выйдет: школа называет её помесячно — «от 6500 ₽ в месяц». Итоговую сумму за курс сайт не публикует. Рядом с конкурентами, которые пишут итог, это выглядит вдвое дешевле, хотя выводом такое сравнение не является.

Учебные машины: 172 единицы техники: Renault Logan, Hyundai Solaris в том числе 2025 года, Chery Tiggo 4 и Tiggo 4 Pro.

Адреса:

14 офисов по городу, девять из них у станций метро — общим списком на сайте не опубликованы

два автодрома, на правом и на левом берегу

рабочий посёлок Мошково, ул. Вокзальная, 36а — класс

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Плюсы Самый большой автопарк в подборке — 172 машины и 150 инструкторов

Два своих автодрома, на правом и на левом берегу

Рассрочка до года без банка, первый взнос от 5000 ₽

Принимают материнский капитал и помогают вернуть 13% налогового вычета Минусы Цена указана помесячно — «от 6500 ₽/мес»: рядом с конкурентами, которые пишут итог за курс, это выглядит вдвое дешевле

Попытки на экзамене в ГИБДД — часть тарифа: в дешёвом пакете оплачена только теория, практика идёт уже во втором

Полного списка из четырнадцати адресов на сайте нет, названы только их количество и привязка к метро

Ни номера лицензии, ни года основания на сайте нет — только «10+ лет»

Драйв

Автошкола Драйв в Новосибирске — сайт школы

Сайт: drive-nsk.ru

Цена: 62 000–85 000 ₽

Адреса: 6 учебных классов, 2 автодрома

Инструкторов: 9

Экзамен в ГИБДД: входит в стоимость

Категории: B

Оплата: рассрочка

Контакты

«Драйв» раскрылся подробнее многих: шесть учебных классов, два своих автодрома — один на 2800 квадратных метров на Аэропорту, — семь машин поимённо и девять инструкторов. Сопровождение в ГИБДД входит в стоимость. Но именно здесь коробка передач бьёт по кошельку сильнее всего в подборке: механика стоит 62 000 ₽, а автомат — 85 000 ₽. Разница в 23 000 ₽ тем заметнее, что почти все остальные школы города берут за обе коробки одинаково.

Учебные машины: семь машин поимённо: Hyundai Solaris, Renault Logan, Volkswagen Polo, две Lada Granta, Ford Focus и Skoda Rapid.

Адреса:

Показать 7 адресов на карте

Плюсы Шесть учебных классов и два своих автодрома, один на 2800 кв. м

Автопарк раскрыт поимённо: семь машин, от Lada Granta до Skoda Rapid

Девять инструкторов, сопровождение в ГИБДД входит в стоимость

Рассрочка без переплат с первым взносом 5000 ₽ Минусы Автомат дороже механики на 23 000 ₽ — 85 000 против 62 000, тогда как большинство школ подборки берут за обе коробки одинаково

Номера лицензии в тексте нет, только упоминание самого документа

Часы работы и формат теории на сайте не указаны

Цена дополнительных часов вождения не опубликована

Чудо Светофор

Автошкола Чудо Светофор в Новосибирске — сайт школы

Сайт: светофор54.рф

Цена: 70 000–75 000 ₽

Адреса: 1 автодром, 1 офис

Инструкторов: 8

Экзамен в ГИБДД: входит в стоимость

Категории: B

Оплата: рассрочка, налоговый вычет

Контакты

Часы работы: Занятия по будням, перерыв 12:00–13:00. Запись 10:00–18:00, автодром 8:00–18:00.

«Чудо Светофор» работает в Академгородке и честнее многих описывает, что именно покупает ученик: три месяца теории, 59 часов практики на механике или 57 на автомате, бензин, внутренние экзамены и первый экзамен в ГИБДД. Восемь мастеров названы поимённо, рассрочка разбита на три конкретных платежа без банков. Два минуса. Автодром стоит в Бердске — это почти сорок километров от Академгородка. И «первый экзамен» означает ровно первую попытку: что будет с пересдачей, на сайте не написано.

Адреса:

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Плюсы Первый экзамен в ГИБДД и бензин входят в стоимость

Механика и автомат стоят одинаково, разница только в часах практики

Рассрочка тремя платежами без банков и процентов

Восемь мастеров производственного обучения названы поимённо Минусы Автодром находится в Бердске, это почти 40 км от Академгородка

Номера лицензии на сайте нет

Марки и количество учебных машин не раскрыты

Входит только первая попытка экзамена, условия пересдачи не описаны

Мегаполис

Автошкола Мегаполис в Новосибирске — сайт школы

Сайт: mega54.com

Цена: 65 000–94 000 ₽

Адреса: 19 учебных классов

Экзамен в ГИБДД: на сайте не указано

Категории: A, B, C

Оплата: рассрочка, материнский капитал, налоговый вычет

Контакты

Часы работы: Пн–Чт 10:00–18:00, Пт до 17:00. Часть классов работает два-три дня в неделю.

«Мегаполис» — самая разветвлённая школа города: девятнадцать адресов, тринадцать на правом берегу и шесть на левом, включая Обь, Криводановку, Прокудское и Верх-Тулу. Механика и автомат стоят одинаково, теорию можно учить очно или онлайн, принимают материнский капитал. В пакете «Плюс» обучают на новых Haval 2025–2026 годов и на них же везут на экзамен, но доступно это только на правом берегу. Цена подана парой чисел — 65 000 ₽ и 77 000 ₽ за базовый курс, 84 000 и 94 000 ₽ за «Плюс», — и чем варианты внутри пары различаются, не сказано.

Учебные машины: на сайте перечислена 31 модель автомобилей, в пакете «Плюс» — Haval 2025–2026 годов; количество машин не указано.

Адреса:

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Плюсы Девятнадцать адресов на обоих берегах — самая широкая сеть в подборке

Одна из двух школ подборки, принимающих материнский капитал

Механика и автомат стоят одинаково, коробка на цену не влияет

Теорию можно проходить и очно, и онлайн Минусы Цена подана парой чисел — 65 000 / 77 000 ₽ и 84 000 / 94 000 ₽ за «Пакет+», без пояснения, чем варианты различаются

Обучение на новых Haval доступно только на правом берегу

Написано «подготовка к экзамену в ГИБДД», но входит ли сам выход на экзамен — не сказано

Ни номера лицензии, ни числа инструкторов, ни количества машин на сайте нет

Форсаж

Автошкола Форсаж в Новосибирске — сайт школы

Сайт: форсаж-нск.рф

Цена: 70 000–90 000 ₽

Адреса: 1 автодром, 1 офис

Экзамен в ГИБДД: на сайте не указано

Категории: B

Оплата: рассрочка

Контакты

Часы работы: Пн–Пт 9:00–18:00.

«Форсаж» — маленькая школа с одним офисом на Макаренко и своим автодромом на Кубовой. Учат только на категорию B и только на Kia Rio, зато и на механике, и на автомате. В цену входят литература, оформление документов и внутренние экзамены, есть рассрочка без процентов на три месяца. Обратная сторона: это самый дорогой вариант в подборке — 70 000 ₽ за групповое обучение и 90 000 ₽ за индивидуальное. Теорию дистанционно пройти нельзя, только очные группы по расписанию.

Учебные машины: Kia Rio с механикой и автоматом, количество машин не указано.

Адреса:

Показать 2 адреса на карте

Плюсы Одна из немногих школ города со своим автодромом на Кубовой

Механика и автомат на одной модели — Kia Rio

Рассрочка без процентов на три месяца

В цену входят литература, оформление документов и внутренние экзамены Минусы Дорогой курс: 70 000 ₽ за групповое обучение и 90 000 ₽ за индивидуальное

Номера лицензии на сайте нет, указан только ОГРН

Теорию дистанционно пройти нельзя, только очные группы

Про выход на экзамен в ГИБДД не сказано, входит он в цену или нет

Вектор

Автошкола Вектор в Новосибирске — сайт школы

Сайт: avtoschool-vektor.ru/novosib

Цена: от 27 450 ₽

Адреса: 6 учебных классов

Экзамен в ГИБДД: на сайте не указано

Категории: A, B, D, CE

Оплата: рассрочка, налоговый вычет

Контакты

«Вектор» держит шесть классов на обоих берегах, от Геодезической до Тюленина, и в отличие от пермского филиала той же сети работает через местное юрлицо — ООО «Вектор-НСК» с новосибирским ИНН. Механика и автомат стоят одинаково, теорию можно проходить в своём приложении. Смущает цена: «от 27 450 ₽» со звёздочкой — вдвое ниже всех остальных школ города, — а что скрывается за сноской, на странице не объясняется. Часы работы филиалов тоже не опубликованы.

Учебные машины: для категорий CE и D — ГАЗон 2023 года и ГАЗель Next; марки легковых машин и их количество не названы.

Адреса:

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Плюсы Шесть классов на обоих берегах, включая Тюленина и Геодезическую

Механика и автомат стоят одинаково

Теорию можно проходить онлайн через своё приложение

Юрлицо местное — ООО «Вектор-НСК» с новосибирским ИНН Минусы Заявленная цена «от 27 450 ₽» стоит со звёздочкой, а условия сноски на странице не раскрыты — она вдвое ниже всех остальных школ подборки

Часы работы филиалов не опубликованы вообще

Марки и количество легковых учебных машин не названы, указан только грузовой транспорт

Ни номера лицензии, ни числа инструкторов на сайте нет

ДОСААФ

Автошкола ДОСААФ в Новосибирске — сайт школы

Сайт: novosibirsk.autoschool.dosaaf.ru

Цена: на сайте не публикуется

Адреса: 2 учебных класса

Экзамен в ГИБДД: входит в стоимость

Категории: B

Оплата: рассрочка, материнский капитал, налоговый вычет

Контакты

ДОСААФ в Новосибирске держит два адреса — на Тульской и на Крылова. Теория и тесты доступны онлайн круглосуточно, подача автомобиля на экзамен в ГАИ и бензин входят в цену курса, принимают материнский капитал и помогают с вычетом. Слабое место — сам сайт: цены нет вовсе, узнать её можно только по телефону, а большая часть написанного относится ко всей сети ДОСААФ: новосибирской конкретики там мало. Ни автопарка, ни числа инструкторов, ни часов работы там не найти.

Адреса:

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Плюсы Принимают материнский капитал и помогают с налоговым вычетом

Подача автомобиля на экзамен в ГАИ и бензин входят в цену

Теорию и тесты можно проходить онлайн в любое время

Два новосибирских адреса — на Тульской и на Крылова Минусы Цены на сайте нет вовсе — сколько стоит курс, узнать можно только по телефону

Большая часть сведений на сайте общая для всей сети ДОСААФ: новосибирской конкретики мало

Ни автопарка, ни числа инструкторов, ни номера лицензии не раскрыто

Часы работы новосибирских филиалов не указаны

За рулём

Автошкола За рулём в Новосибирске — сайт школы

Сайт: zarulem54.ru

Цена: 65 000–95 000 ₽

Экзамен в ГИБДД: входит в стоимость

Категории: A, B

Оплата: рассрочка, налоговый вычет

Контакты

У «За рулём» три тарифа на категорию B: «Стандартный» за 65 000 ₽, «Оптимальный» за 75 000 ₽ и «Индивидуальный» за 95 000 ₽. Практики везде 56 или 58 часов, теорию можно проходить в приложении. Со среднего пакета медкомиссия бесплатна, а в цену входят «все экзамены, в том числе практика» — в базовом обещано только сопровождение. Главная претензия к школе не к ценам: на сайте нет ни одного адреса. Где классы, есть ли автодром, на каком берегу учат — узнать негде, автопарк и педсостав тоже не раскрыты.

Плюсы 56 или 58 часов практики во всех тарифах категории B

В пакетах от 75 000 ₽ медкомиссия бесплатна, а все экзамены включая практику входят в цену

Теорию можно проходить онлайн в приложении

Рассрочка без переплат, юрлицо местное — ООО «За рулём» с новосибирским ИНН Минусы Ни одного адреса на сайте нет — где находятся классы и есть ли автодром, узнать негде

Что именно входит в экзамены, зависит от тарифа: в базовом обещано лишь сопровождение

Автопарк, педсостав и номер лицензии не раскрыты вообще

Часы работы не опубликованы

Государственная автошкола

Автошкола Государственная автошкола в Новосибирске — сайт школы

Сайт: госавтошкола.рф

Цена: на сайте не публикуется

Адреса: 2 учебных класса, 1 офис

Экзамен в ГИБДД: на сайте не указано

Категории: A, M, B, C, D, CE

Оплата: материнский капитал, налоговый вычет

Контакты

Часы работы: Пн–Пт 9:00–18:00, Сб 10:00–13:00, Вс выходной.

Это единственное государственное учреждение в подборке — центр профессиональной подготовки Федерального дорожного агентства на Бородина, 62, с филиалами в Искитиме и Куйбышеве. Отсюда и самый широкий набор категорий: A, M, B, C, D и CE. Принимают материнский капитал, помогают вернуть 13%, есть скидка 5000 ₽, и школа работает по субботам, чего почти никто в подборке не делает. При этом о самом обучении сайт не сообщает почти ничего: ни цены, ни часов программы, ни того, что входит в стоимость. Рассрочка — единственная в подборке — не упоминается.

Адреса:

ул. Бородина, 62 — офис

филиал в Искитиме — класс

филиал в Куйбышеве — класс

Показать 1 адрес на карте

Плюсы Единственное федеральное государственное учреждение в подборке — центр профподготовки Федерального дорожного агентства

Шесть категорий, включая мопедную M: A, M, B, C, D и CE

Принимают материнский капитал и помогают вернуть 13%

Работает и по субботам, в отличие от большинства школ подборки Минусы Цены на сайте нет ни на главной, ни на странице «Стоимость обучения»

Не раскрыто ничего о самом обучении: ни часов, ни формата теории, ни того, что входит в цену

Ни автопарка, ни педсостава, ни номера лицензии

Рассрочка не упоминается — единственная школа подборки без неё

Почему цены нельзя сравнивать в лоб

Это главное, что мы вынесли из чтения сайтов. Цифра в рекламе у разных школ означает разное, и четыре приёма встречаются чаще всего.

Цена за месяц вместо цены за курс

Автостатус пишет «от 6500 ₽ в месяц». Рядом с «Драйвом» за 62 000 ₽ это выглядит на порядок дешевле, хотя сравниваются разные вещи: у одного платёж, у другого весь курс. Полной суммы сайт не называет, и подставлять её самим мы не станем — умножить рассрочку на число месяцев и выдать результат за цену школы значит придумать цифру, которой школа не публиковала. Спрашивайте итог по договору.

Цена со звёздочкой без сноски

Вектор заявляет «от 27 450 ₽» — вдвое ниже всех остальных школ города. Рядом с числом стоит звёздочка, но расшифровки на странице нет. Что это: акция, короткий пакет, цена другой категории или первый взнос — по сайту не понять.

Цена не зависит от того, выбираете ли вы обучение на автомате и механике. Со страницы цен автошколы «Мегаполис»

Цена зависит от филиала

У АвтоСтар 54 курс стоит 63 000 ₽ в шести адресах и 65 000 ₽ ещё в двух — на Богаткова, 210/1 и Первомайской, 96а. Разница небольшая, но её стоит знать заранее: записываясь «в АвтоСтар», вы записываетесь в конкретный филиал с конкретной ценой.

Автомат дороже механики

Большинство школ города берут за обе коробки одинаково — так у Вектор, Мегаполис и Чудо Светофор. Исключение одно, зато крупное: у Драйв механика стоит 62 000 ₽, а автомат — 85 000 ₽. Переплата за автомат составляет 23 000 ₽, то есть треть цены курса.

Что входит в цену, а за что доплачивать

Про выход на экзамен в ГИБДД прямо пишут 6 школ из десяти: АвтоСтар 54, Автостатус, ДОСААФ, Драйв, Чудо Светофор, За рулём. У остальных 4 на сайте об этом не сказано ничего определённого, и в их списках «что входит» упоминаются только внутренние экзамены — а это экзамен самой автошколы, не государственный.

Но «входит» — слово растяжимое, и Автостатус показывает это лучше всех. У него попытки на экзамене расписаны по тарифам: в «Стандарте» оплачена одна попытка теории, практика появляется только во «Всё включено», дополнительная пересдача — в «Комфорте» и «ВИП», а медкомиссия за счёт школы полагается исключительно в «ВИП». Экзамен здесь измеряется в оплаченных попытках.

В стоимость входят все экзамены, в том числе практика. Описание тарифа «Оптимальный» за 75 000 ₽ у автошколы «За рулём». В тарифе за 65 000 ₽ этой строки нет — там обещано только сопровождение

У Чудо Светофор формулировка мягче, но смысл тот же: в цену включён «первый экзамен в ГИБДД». Что происходит со второй попыткой, на сайте не написано. А ДОСААФ и Драйв говорят о сопровождении и подаче автомобиля на экзамен — это про машину и инструктора. Государственную пошлину ученик платит сам.

Рассрочка, материнский капитал и налоговый вычет

Материнским капиталом можно заплатить в пяти школах из десяти: АвтоСтар 54, Автостатус, ДОСААФ, Государственная автошкола, Мегаполис. Помощь с возвратом 13% заявляют восемь. Для сравнения, в нашей подборке по Перми маткапитал принимали лишь две школы из пятнадцати — в Новосибирске это почти норма, и семье с сертификатом здесь заметно проще.

Рассрочку дают девять школ из десяти, и почти везде это рассрочка от самой автошколы, без банка. Условия различаются сильно: Автостатус растягивает оплату до года с первым взносом от 5000 ₽, Чудо Светофор делит сумму на три конкретных платежа, Форсаж даёт три месяца без процентов. Единственное исключение — Государственная автошкола: рассрочка на сайте не упоминается вовсе.

Правый берег, левый берег и пригород

Новосибирск разрезан Обью, и это не географическая деталь, а ежедневная логистика: дорога с одного берега на другой в час пик съедает больше времени, чем само занятие. Сами школы мыслят именно так — «Мегаполис» группирует филиалы по берегам, «Автостатус» развёл по берегам свои автодромы. Поэтому и выбирать удобнее так же, по берегам.

Шире всех разошёлся «Мегаполис»: тринадцать адресов на правом берегу и шесть на левом. У «Автостатуса» четырнадцать офисов, девять из них у станций метро, — но общего списка с адресами на сайте нет, только их количество.

За городом учат тоже, и это редкость для подборок такого рода:

Обь, Криводановка, Прокудское, Верх-Тула — классы Мегаполис.

— классы Мегаполис. Краснообск — филиал АвтоСтар 54 на улице С-200.

— филиал АвтоСтар 54 на улице С-200. Мошково — класс Автостатус на Вокзальной.

— класс Автостатус на Вокзальной. Бердск — там стоит автодром Чудо Светофор, почти в сорока километрах от Академгородка.

— там стоит автодром Чудо Светофор, почти в сорока километрах от Академгородка. Искитим и Куйбышев — филиалы Государственная автошкола.

Практику всё равно придётся отрабатывать на автодроме, а экзамен сдавать в подразделении ГИБДД, так что перед записью уточните, где именно стоит площадка и на каком берегу школа выводит на экзамен.

Что не сходится на сайтах

Пока мы сверяли страницы, набралось 40 мест, где сайт чего-то недоговаривает. Часть из них — обычная небрежность. Но каждое такое место — вопрос, который дешевле задать до подписания договора, чем выяснять после.

Школа без адресов

Самый неудобный случай — За рулём. Тарифы расписаны подробно, есть телефон и юрлицо с новосибирским ИНН, но нет ни одного адреса. Где классы, где автодром, есть ли он вообще, на каком берегу учат — узнать негде. Автопарк и педсостав тоже не раскрыты. Записаться, не зная, куда придётся ездить три месяца, — так себе идея.

Школы без цен

ДОСААФ и Государственная автошкола не публикуют стоимость обучения нигде — ни на главной, ни на странице «Стоимость обучения». Узнать цену можно только звонком. Для государственного учреждения это особенно странно: остальные сведения об организации там раскрыты подробно, а самая нужная цифра отсутствует.

Что чаще всего не раскрывают

Номер лицензии текстом не публикует ни одна школа подборки — где-то есть сканы, где-то только упоминание документа. Проверить лицензию можно самостоятельно в реестре Рособрнадзора по названию юридического лица: без действующей лицензии школа не имеет права допускать выпускников к экзамену в ГИБДД.

Автопарк не раскрывают 5 школ из десяти, число инструкторов — 7. На этом фоне выделяются Драйв, назвавший все семь машин и девять инструкторов, и Автостатус со 172 единицами техники и 150 инструкторами. У Форсаж парк описан одной моделью — Kia Rio.

Мелочи, которые стоит знать заранее

У Чудо Светофор автодром находится в Бердске — почти сорок километров от класса в Академгородке. У Мегаполис обучение на новых Haval доступно только на правом берегу. У АвтоСтар 54 часть филиалов работает не каждый день, а у Мегаполис класс на Добролюбова открыт лишь по вторникам и четвергам. Государственная автошкола — единственная школа подборки, которая не упоминает рассрочку, зато работает по субботам.

Как собрана подборка Все цифры и адреса взяты с официальных сайтов школ и сверены с их же документами — приказами о стоимости, договорами и сведениями об организации. Школы без работающего официального сайта в подборку не вошли: проверить их условия нечем. Проценты сдачи экзаменов мы не публикуем — независимо подтвердить эти цифры невозможно.

Что ещё понадобится, кроме автошколы

Цена курса — не весь бюджет. К ней добавляются медицинская справка и государственная пошлина, а у части школ ещё и попытки на экзамене. Вот что стоит заложить сверх.

Медицинская справка

Без неё в автошколу не запишут, а к экзамену не допустят. Для категории B нужны четыре специалиста: терапевт, офтальмолог, психиатр и психиатр-нарколог. Нарколог вправе направить на анализы, если увидит основания.

Почему за справкой ходят в два места Психиатра и психиатра-нарколога проходят только в государственном медучреждении по месту постоянной или временной регистрации. Остальных врачей — в любой клинике с лицензией на выдачу таких справок. Поэтому получить справку целиком за один визит в частный медцентр обычно не выходит.

Из школ подборки медкомиссию берут на себя двое, и обе — за доплату по тарифу. У Автостатус она за счёт школы только в старшем пакете «ВИП», у За рулём — в тарифах от 75 000 ₽. Остальные отправляют проходить самостоятельно или вовсе про неё не пишут.

Государственная пошлина

Её платит ученик, и с 1 сентября 2025 года суммы удвоились. По статье 333.33 Налогового кодекса пошлина составляет 4000 ₽ за водительское удостоверение на пластиковой основе, 6000 ₽ за удостоверение нового поколения с чипом и 3200 ₽ за международное.

🔴 Ни одна школа подборки эту сумму в своих прайсах не называет — в отличие, например, от пермских, где её выносят отдельной строкой. Планируйте её сами.

Сколько выходит на самом деле

Сложим для нижней границы: курс Драйв на механике за 62 000 ₽ плюс медсправка и пошлина 4000 ₽ — уже под 68 000 ₽. Для курса за 75 000 ₽ полный бюджет подбирается к 81 000 ₽.

Пересдача обходится дороже, чем кажется: государственную пошлину при ней платить заново не нужно, но в школах, где попытки на экзамене расписаны по тарифам, вторая попытка либо входит в более дорогой пакет, либо оплачивается отдельно.

Частые вопросы

Сколько стоит выучиться на права в Новосибирске в 2026 году

Курс категории B стоит 62 000–95 000 ₽. Нижняя граница — «Драйв» с механикой, верхняя — индивидуальные программы «За рулём» и «Форсажа» и пакет «Мегаполиса» с новыми машинами. Единственное предложение заметно ниже рынка — «от 27 450 ₽» у «Вектора», но оно стоит со звёздочкой без расшифровки. К цене курса почти всегда добавляются медкомиссия и государственная пошлина.

Дороже ли учиться на автомате

В большинстве школ Новосибирска — нет: Вектор, Мегаполис и Чудо Светофор берут за обе коробки одинаково, разница только в количестве часов практики. Исключение — Драйв: механика 62 000 ₽, автомат 85 000 ₽. Помните, что права, полученные на автомате, дают ограничение — водить машину с механической коробкой по ним нельзя.

Можно ли оплатить обучение материнским капиталом

Да, и в Новосибирске это распространено больше, чем в других городах: о такой возможности пишут пять школ из десяти — АвтоСтар 54, Автостатус, ДОСААФ, Государственная автошкола, Мегаполис. Помощь с возвратом 13% налогового вычета заявляют восемь школ, но подать на вычет можно и самостоятельно: понадобятся договор, чеки и копия лицензии школы.

Что будет, если не сдать экзамен с первого раза

Это самый важный вопрос к договору. У Автостатус количество оплаченных попыток прямо зависит от тарифа: в базовом оплачена одна попытка теории, практика идёт во втором пакете, а дополнительная пересдача — только в двух старших. У Чудо Светофор в цену включён «первый экзамен в ГИБДД», про второй не сказано. Государственную пошлину при пересдаче ученик платит заново в любом случае.

Сколько длится обучение

Стандартный курс категории B — около 134 часов теории и 56–59 часов практики, это примерно три месяца. Столько и указывают Чудо Светофор, Драйв и Мегаполис. Уточняйте, сколько часов вождения вы получаете по договору: короткие ускоренные программы в рекламе обычно относятся к другим категориям или к тем, у кого права уже есть.

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