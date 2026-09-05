Грузовой автомобиль столкнулся с микроавтобусом в Новосибирской области: есть погибшие и пострадавшие

ДТП произошло 5 сентября на 46-м километре трассы К-19Р в Тогучинском районе. По предварительной версии сотрудников Госавтоинспекции, 35-летний водитель грузового автомобиля HOWO двигался в сторону Новосибирска, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с легковым автомобилем Suzuki.

От удара большегруз отбросило на пассажирский микроавтобус, который следовал по маршруту № 509 «Новосибирский автовокзал — Главный — рабочий посёлок Горный».

К сожалению, водитель скончался на месте происшествия от полученных тяжёлых травм. 12 пассажиров маршрутки, включая двоих детей, были госпитализированы. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Водитель грузовика задержан. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Фото с места ДТП