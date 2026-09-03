«Переходила дорогу в неположенном месте»: женщина погибла под колесами маршрутки в Махачкале

В Махачкале произошло ДТП с участием маршрутного такси. Жертвой стала 58-летняя женщина, переходившая улицу. На видео с камеры хорошо видно, что пострадавшая решила пересечь проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, при этом движение в том месте было очень интенсивным.

В момент наезда 27-летний водитель маршрутки двигался на высокой скорости. Он просто не успел затормозить, когда на дороге внезапно появился человек. Удар оказался смертельным — женщина скончалась на месте от полученных травм.

Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку. Им предстоит выяснить все детали случившегося, а также определить степень ответственности каждого из участников дорожной ситуации.