На Сахалине вертолет совершил жесткую посадку на автомобильную трассу

На Сахалине вертолёт Ми-8 внезапно начало терять высоту над автомобильной дорогой. В попытке смягчить падение экипаж снёс практически все деревья, оказавшиеся на пути. Именно они сыграли роль естественного барьера, который погасил скорость и остановил вертолёт.

По счастливой случайности, в результате жёсткой посадки никто не пострадал — ни находившиеся на борту люди, ни водители проезжавших мимо машин.

По предварительным данным, причиной инцидента могла стать неисправность гидравлической системы. По другой версии, Ми-8 не смог завершить полет из-за нехватки топлива.

На момент инцидента внутри вертолета находились восемь человек — члены избиркома. Несмотря на серьёзность ситуации, все они отделались лёгким испугом, серьёзных травм ни у кого не зафиксировано. Известно, что вертолёт возвращался с мыса Терпения, где досрочно проголосовали метеорологи. До конечной точки маршрута — аэродрома — оставалось всего пять километров, когда произошёл отказ техники.