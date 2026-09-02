На Сахалине вертолет совершил жесткую посадку на автомобильную трассу

На Сахалине вертолёт Ми-8 внезапно начало терять высоту над автомобильной дорогой. В попытке смягчить падение экипаж снёс практически все деревья, оказавшиеся на пути. Именно они сыграли роль естественного барьера, который погасил скорость и остановил вертолёт.
По счастливой случайности, в результате жёсткой посадки никто не пострадал — ни находившиеся на борту люди, ни водители проезжавших мимо машин.
По предварительным данным, причиной инцидента могла стать неисправность гидравлической системы. По другой версии, Ми-8 не смог завершить полет из-за нехватки топлива.
На момент инцидента внутри вертолета находились восемь человек — члены избиркома. Несмотря на серьёзность ситуации, все они отделались лёгким испугом, серьёзных травм ни у кого не зафиксировано. Известно, что вертолёт возвращался с мыса Терпения, где досрочно проголосовали метеорологи. До конечной точки маршрута — аэродрома — оставалось всего пять километров, когда произошёл отказ техники.
грузовик заставил тормозить и отруливать :), а так бы вертолет остался на дороге
Бывает…
Слава Богу без пострадавших.
Водители наверно были в шоке, увидев это зрелище.
наших людей ничем не удивишь
рег сыкло