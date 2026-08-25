Эти автомобили признаны небезопасными: Tesla, Xiaomi и другие попали под отзывную кампанию в Китае

Китайские регулирующие органы инициировали самую масштабную за всю историю страны отзывную кампанию, затронувшую сегмент электромобилей. Под действие программы единовременно попали 11 ведущих автопроизводителей, работающих на внутреннем рынке. В этот перечень вошли как мировые гиганты, такие как Tesla, так и быстрорастущие локальные стартапы, включая Xiaomi, Xpeng и Leapmotor. Данный шаг демонстрирует решимость властей ужесточить контроль за безопасностью инновационного транспорта и создать новые стандарты качества, которым должны будут следовать все участники рынка.

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Причина отзыва: скрытые риски аварийного выхода

Ключевой причиной столь глобальных мер стали замечания регуляторов к конструкции систем аварийного открывания дверей. Особое внимание специалистов привлекли механические (скрытые) дверные ручки, которые в теории должны обеспечивать быстрый доступ в салон при полном обесточивании автомобиля или после серьезного ДТП.

В ходе проверок выяснилось, что в ряде моделей принцип действия этих элементов неочевиден для обычных пассажиров. Более того, в стрессовой ситуации или при деформации кузова воспользоваться ими крайне сложно, что создает прямую угрозу жизни и здоровью людей, пытающихся покинуть поврежденный электромобиль.

План действий производителей

Для устранения выявленных недостатков девять из одиннадцати компаний-участников кампании приняли решение о внедрении комплексных мер. Прежде всего, на автомобили будут нанесены специальные предупреждающие наклейки и маркировка, призванные повысить информированность водителей и пассажиров о том, как правильно открыть дверь в экстренной ситуации.

Параллельно с этим производители планируют выпустить масштабные обновления программного обеспечения. Эти обновления должны улучшить взаимодействие электронных систем безопасности и оптимизировать алгоритмы разблокировки, чтобы минимизировать время задержки при попытке покинуть салон.

Рекордный отзыв Tesla и нововведения

Наибольший объем работ предстоит выполнить компании Tesla. Американский бренд отзывает около 2,98 миллиона электромобилей, включая популярные модели Model 3, Model Y, Model S и Model X. Под действие программы подпадают как машины, собранные на заводах в Китае (гигафабрика в Шанхае), так и импортированные экземпляры.

Для повышения уровня безопасности Tesla внедрит не только специальную маркировку ручек, но и реализует совершенно новую функцию. Речь идет об автоматическом опускании боковых стекол сразу после удара, что должно обеспечить дополнительный путь для эвакуации пассажиров и доступ спасателей, даже если двери остаются заблокированными.

Реакция китайских стартаперов

Для многих китайских стартапов, таких как Xiaomi, Zeekr и Lynk & Co, данная отзывная кампания стала самой крупной за всю их непродолжительную, но яркую историю существования. Для молодых компаний это серьезный вызов, поскольку им придется оперативно организовать сервисные работы по всей стране.

Однако эксперты отмечают, что участие в подобных проверках — это неизбежный этап взросления, который позволит брендам завоевать доверие потребителей и доказать серьезность своих намерений в борьбе за лидерство на рынке новых энергетических транспортных средств.

Запрет скрытых ручек

Данная кампания является лишь прелюдией к грядущим кардинальным изменениям в законодательстве. Еще в начале года китайские власти официально анонсировали планы по введению полного запрета на использование скрытых дверных ручек, начиная с 2027 года. Причиной такого решения стали резонансные дорожно-транспортные происшествия, в которых люди не смогли своевременно выбраться из горящих или поврежденных автомобилей.

Параллельно с этим активно обсуждается возможность запрета рулей нестандартной формы (например, «штурвалов»), а также переноса критически важных органов управления на сенсорные экраны, что, по мнению чиновников, снижает концентрацию водителя.

Вывод

Крупнейшая отзывная кампания в Китае — это системный шаг государства по переформатированию рынка электромобилей в сторону абсолютного приоритета безопасности. Производителям придется не только исправить текущие недочеты, но и полностью пересмотреть подходы к проектированию кузова и систем пассивной безопасности в преддверии новых строгих требований, вступающих в силу с 2027 года.