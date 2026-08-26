Женщины стали чаще мужчин обращаться за выплатами по ОСАГО

Свежие данные, опубликованные страховыми компаниями, вызвали немало удивления среди экспертов и обычных автомобилистов. Оказывается, в 2026 году женщины-водители чаще мужчин становятся участниками событий, признаваемых страховыми случаями по полису ОСАГО. При этом многие не учитывают, что представительницы прекрасного пола всё ещё составляют меньшинство среди всех, кто находится за рулём.

Этот парадокс заставляет по-новому взглянуть на устоявшиеся стереотипы о женской аккуратности и мужской лихости на дорогах. Чтобы разобраться в причинах, корреспонденты обратились к профильным специалистам, а также изучили детали, которые при оформлении страховки часто упускают из виду.

Фото из открытых источников

Цифры, которые заставляют задуматься

Согласно отчёту страховой компании «Согласие», женщины за рулём в России составляют примерно 20 % от общего числа водителей, тогда как на мужчин приходится оставшиеся 80 %. Казалось бы, при таком значительном перевесе мужская аудитория должна была бы лидировать и по количеству ДТП, однако реальность оказалась иной. Частота страховых обращений среди женщин достигла 1,96 %, тогда как у мужчин этот показатель остановился на отметке 1,73 %.

Разница, хоть и не кажется колоссальной, но на фоне пятикратного численного превосходства сильного пола выглядит более чем красноречиво. Эти данные уже вызвали оживлённые дискуссии в профессиональном сообществе и могут повлиять на пересмотр некоторых подходов к тарификации в будущем.

Важное уточнение

Специалисты обращают внимание на ключевой нюанс: попадание в дорожно-транспортное происшествие далеко не всегда означает, что его причиной стала ошибка самого застрахованного лица. Зачастую столкновения провоцируют другие участники движения, неблагоприятные погодные условия, плохое состояние дорожного покрытия или внезапно возникшие препятствия.

Поэтому высокий процент обращений от женщин может отражать не столько их манеру вождения, сколько общую интенсивность и сложность дорожной обстановки, а также тот факт, что женщины чаще ездят по маршрутам с плотным трафиком (например, по делам, связанным с детьми или покупками). Кроме того, статистика учитывает все зафиксированные инциденты, независимо от степени виновности водителя, что тоже вносит свои коррективы.

Тотальные повреждения и скрытые факторы: что не учитывается в полисе

Интересно, что по количеству случаев, когда автомобиль признаётся непригодным к восстановлению (так называемые «тотальные» повреждения), женщины также незначительно опережают мужчин. Однако страховщики подчёркивают: при расчёте итоговой стоимости полиса ОСАГО пол водителя вообще не принимается во внимание. На первый план выходят совершенно другие параметры — возраст автомобилиста, его водительский стаж, наличие безаварийной истории и мощность транспортного средства.

Например, опытная 45-летняя женщина с двадцатилетним стажем и безупречной репутацией будет считаться гораздо менее рискованной для страховой компании, чем 20-летний юноша, только что получивший права и севший за руль мощного спорткара. Это означает, что индивидуальный профиль водителя имеет куда большее значение, чем гендерная принадлежность.

Экспертная оценка

Официальную позицию по данному вопросу озвучил Дмитрий Соколов, заместитель директора департамента андеррайтинга и управления продуктами компании «Согласие». В комментарии для «Российской газеты» он привёл наглядный пример: мужчина зрелого возраста с большим стажем, но управляющий мощным внедорожником, может создавать для страховщика значительно более высокий риск, чем спокойная женщина за рулём компактного городского хэтчбека.

По словам эксперта, основной упор в оценке делается на реальное поведение на дороге, частоту поездок и типичные маршруты. Именно поэтому в последнее время страховые компании активно внедряют комплексные методики, включающие анализ стиля вождения с помощью телематических устройств и учёт данных с видеорегистраторов. Такой подход позволяет максимально объективно подходить к каждому клиенту, не прибегая к упрощённым гендерным шаблонам.

Рыночные тренды и практические советы для автомобилистов

В дополнение к приведённой статистике, Российский союз автостраховщиков сообщает о росте среднего размера выплаты по ОСАГО в 2026 году — он увеличился на 8 % по сравнению с предыдущим годом. При этом общее число обращений от женщин выросло на целых 12 %, что может свидетельствовать как о повышении юридической грамотности, так и об изменении состава участников дорожного движения (например, о выходе на рынок молодых женщин-водителей). Эти тенденции ещё раз подтверждают: страховой рынок динамично меняется, и автовладельцам стоит внимательнее относиться к выбору страховщика и условиям договора.

Грамотное сравнение предложений, изучение рейтингов компаний и своевременное продление полиса с учётом бонусов за безаварийную езду помогут значительно сократить финансовые потери при наступлении страхового случая.

Кроме того, эксперты советуют регулярно проверять свой персональный коэффициент «бонус-малус» и не пренебрегать возможностью установки телематических приборов, которые могут дать скидку аккуратным водителям вне зависимости от их пола.