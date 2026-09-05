Ученые: «Запах нового автомобиля может быть опасен для водителя»

Многие автовладельцы по-настоящему наслаждаются тем самым особенным, едва уловимым запахом, который появляется в салоне сразу после покупки машины. Для одних это запах успеха и долгожданного обновления, для других — просто приятный бонус, ассоциирующийся с новизной и чистотой. Однако далеко не все задумываются о том, что за этой кажущейся безобидностью скрывается вполне реальная угроза для здоровья.

Согласно последним данным, опубликованным изданием «РГ» со ссылкой на серьёзное исследование, проведённое учёными Калифорнийского университета в Риверсайде, этот привычный для многих аромат далеко не так безвреден, как кажется на первый взгляд. По сути, он представляет собой сложный коктейль из летучих химических соединений, которые способны негативно влиять на самочувствие водителя и пассажиров.

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Что мы вдыхаем на самом деле

В процессе производства современных автомобилей производители активно используют самые разные синтетические материалы, которые призваны сделать интерьер красивым, долговечным и практичным. К сожалению, именно эти материалы зачастую становятся источником опасных испарений. В числе главных «виновников» — бензол, который является неотъемлемым компонентом при изготовлении прочного пластика, различных резиновых уплотнителей, а также многих стойких красителей, придающих обивке и панелям насыщенный цвет. Длительное и регулярное воздействие бензола на организм человека может обернуться крайне серьёзными последствиями, поражая кроветворную систему и нервные окончания.

Второй по значимости, но не менее опасный компонент — это формальдегид. Этот канцероген широко применяется в текстильной промышленности для придания тканям устойчивости к износу и сминаемости. Постоянный контакт с высокими концентрациями формальдегида в замкнутом пространстве автомобиля способен спровоцировать развитие хронических заболеваний дыхательных путей, вплоть до возникновения бронхиальной астмы, особенно у людей с ослабленным иммунитетом или предрасположенностью к аллергическим реакциям.

Особую тревогу у специалистов вызывает тот факт, что критическая концентрация вредных веществ в салоне накапливается чрезвычайно быстро. Результаты исследований, опубликованные в авторитетном журнале Environmental International, свидетельствуют о том, что всего двадцати минут пребывания в закрытом новом автомобиле достаточно для того, чтобы человеческий организм получил максимальную суточную дозу таких соединений, как бензол и формальдегид.

И это далеко не полный перечень угроз. Помимо указанных веществ, в воздухе салона присутствуют так называемые органофосфаты, которые используются в качестве антипиренов для снижения горючести материалов, а также фталаты, отвечающие за эластичность пластиковых и виниловых покрытий.

Главная опасность фталатов заключается в их способности накапливаться в организме с течением времени, постепенно нарушая работу эндокринной и репродуктивной систем, и вывести их оттуда бывает крайне сложно.

Как очистить воздух в авто

К счастью, полностью избежать вредного воздействия вполне реально, если придерживаться нескольких несложных, но действенных правил. В первую очередь, для быстрого снижения концентрации токсичных газов рекомендуется как можно чаще прибегать к интенсивному проветриванию, открывая все окна. Особенно остро эта необходимость встаёт в летний период, когда под воздействием прямых солнечных лучей салон автомобиля нагревается, и испарение вредных веществ из пластика и тканей усиливается в разы.

Поэтому перед тем как начать движение в жаркий день, стоит уделить пару минут тому, чтобы открыть двери и дать накопившимся газам выветриться естественным путём. Специалисты также советуют использовать штатный вентилятор на полную мощность перед посадкой, чтобы создать принудительный воздухообмен и выдуть застоявшийся воздух наружу.

Кроме того, отличным долгосрочным решением станет установка угольного фильтра салона. В отличие от обычных бумажных или синтетических аналогов, такой фильтр обладает абсорбирующими свойствами и способен задерживать не только мельчайшие частицы пыли и аллергенов, но и значительную часть вредных газообразных примесей. Своевременная замена этого фильтра и регулярное проветривание помогут превратить даже самый «пахучий» салон в гораздо более безопасное пространство для здоровья всех пассажиров.