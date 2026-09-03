«Двигался по полосе для общественного транспорта»: мотоцикл и каршеринговый авто столкнулись в Петербурге

1 сентября у дома № 23 по улице Типанова в Санкт-Петербурге 40-летний мужчина на мотоцикле BMW двигался по полосе, предназначенной для общественного транспорта, и столкнулся с автомобилем Haval , которым управляла 29-летняя женщина.

После удара мотоцикл по инерции продолжил движение и врезался в два припаркованных автомобиля — Mercedes и Chevrolet.

Байкер получил крайне тяжёлые травмы. Его экстренно госпитализировали, но, к сожалению, в больнице он скончался. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку всех обстоятельств случившегося.