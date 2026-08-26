«Отец погиб, а сын — в тяжелом состоянии»: два автомобиля столкнулись на перекрестке в Сунже

ДТП произошло на перекрестке улиц Хашагульгова и Розы Люксембург в городе Сунжа (Ингушетия). Столкнулись иномарка BMW под управлением 37-летнего местного жителя и отечественная «Лада», за рулем которой находился 44-летний мужчина.
От удара водитель отечественной легковушки получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Его сын был экстренно госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу города Назрани. Он находится в тяжелом состоянии.
В отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело. Соответствующее решение принял следственный отдел Межмуниципального отдела МВД России «Сунженский». Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Судя по трещинам на лобовом стекле бэхи со стороны пассажира по нему изнутри ударили тупым и твёрдым предметом. Возможно головой.
100500
да, неожиданно
ЗЫ. бмв как всегда — в жопе шило
остался без ответа вопрос: сколько штрафов
чего-то не про всех пишут:
сколько штрафов
участвовал ли в общедомовых
пьянкахсубботниках,
переводил ли бабушку через дорогу,
собирал ли макулатуру
Так, для справки:
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Уровень безработицы достигает примерно 26% – без работы остается каждый четвертый трудоспособный житель. В малом и среднем бизнесе заняты лишь около 11% работающих, остальные трудятся в бюджетной сфере…
дело было в джунглях и происходило в какой-то обезьянньей стае…ничо интересного, расходимся 😀 😀 😀
Обезьяну сбросить со скалы. Думаю все, кого он обогнал, а также родственники погибшего, будут только ЗА!
» Мы будем судить тебя по законам гор «, — сразу вспоминается…
Владельцы бмв по-другому и не умеют…
Наглая обезьяна. Может и накажут её. Но не факт.