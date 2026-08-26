"Отец погиб, а сын - в тяжелом состоянии": два автомобиля столкнулись на перекрестке в Сунже
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«Отец погиб, а сын — в тяжелом состоянии»: два автомобиля столкнулись на перекрестке в Сунже

Аварии в России
9 комментариев 9 комментариев

ДТП произошло на перекрестке улиц Хашагульгова и Розы Люксембург в городе Сунжа (Ингушетия). Столкнулись иномарка BMW под управлением 37-летнего местного жителя и отечественная «Лада», за рулем которой находился 44-летний мужчина.

От удара водитель отечественной легковушки получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Его сын был экстренно госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу города Назрани. Он находится в тяжелом состоянии.

В отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело. Соответствующее решение принял следственный отдел Межмуниципального отдела МВД России «Сунженский». Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

&#171;Отец погиб, а сын &#8212; в тяжелом состоянии&#187;: два автомобиля столкнулись на перекрестке в Сунже
&#171;Отец погиб, а сын &#8212; в тяжелом состоянии&#187;: два автомобиля столкнулись на перекрестке в Сунже
&#171;Отец погиб, а сын &#8212; в тяжелом состоянии&#187;: два автомобиля столкнулись на перекрестке в Сунже
&#171;Отец погиб, а сын &#8212; в тяжелом состоянии&#187;: два автомобиля столкнулись на перекрестке в Сунже
Фото МВД и МЧС Республики Ингушетия
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9 Комментариев
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9 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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sokolowskiy

Судя по трещинам на лобовом стекле бэхи со стороны пассажира по нему изнутри ударили тупым и твёрдым предметом. Возможно головой.

Редактировалось 21 часов назад
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4
achi

100500

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1
Bizon

да, неожиданно

ЗЫ. бмв как всегда — в жопе шило
остался без ответа вопрос: сколько штрафов

чего-то не про всех пишут: сколько штрафов
участвовал ли в общедомовых пьянках субботниках,
переводил ли бабушку через дорогу,
собирал ли макулатуру

Редактировалось 21 часов назад
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2
Кирилл16

Так, для справки:
Ингушетия относится к числу наиболее дотационных субъектов в России: значительная часть ее доходов формируется за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета. В бюджете на 2025 год из 27 млрд рублей доходов на поступления из федеральной казны приходилось почти 20 млрд…
Уровень безработицы достигает примерно 26% – без работы остается каждый четвертый трудоспособный житель. В малом и среднем бизнесе заняты лишь около 11% работающих, остальные трудятся в бюджетной сфере…

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1
E_Lindros

дело было в джунглях и происходило в какой-то обезьянньей стае…ничо интересного, расходимся 😀 😀 😀

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1
Rubicon

Обезьяну сбросить со скалы. Думаю все, кого он обогнал, а также родственники погибшего, будут только ЗА!

Редактировалось 16 часов назад
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1
Ermolov K

» Мы будем судить тебя по законам гор «, — сразу вспоминается…

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0
lex77a

Владельцы бмв по-другому и не умеют…

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0
Maverick652

Наглая обезьяна. Может и накажут её. Но не факт.

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