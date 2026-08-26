«Отец погиб, а сын — в тяжелом состоянии»: два автомобиля столкнулись на перекрестке в Сунже

ДТП произошло на перекрестке улиц Хашагульгова и Розы Люксембург в городе Сунжа (Ингушетия). Столкнулись иномарка BMW под управлением 37-летнего местного жителя и отечественная «Лада», за рулем которой находился 44-летний мужчина.

От удара водитель отечественной легковушки получил тяжелые травмы и скончался в больнице. Его сын был экстренно госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу города Назрани. Он находится в тяжелом состоянии.

В отношении водителя иномарки возбуждено уголовное дело. Соответствующее решение принял следственный отдел Межмуниципального отдела МВД России «Сунженский». Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Фото МВД и МЧС Республики Ингушетия