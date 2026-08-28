BMW на скорости 211 км/ч въехал в «Тойоту» на трассе М‑8: пострадала женщина

27 августа на 1221-м километре федеральной трассы М‑8 «Холмогоры» в Приморском округе Архангельской области 32-летний водитель за рулем BMW X3M двигался по левой полосе на высокой скорости. Согласно записям видеорегистратора, его скорость в тот момент составляла 211 км/ч, что явно не соответствовало дорожным условиям и превышало допустимые пределы.
Не рассчитав безопасную дистанцию, водитель BMW не справился с управлением и врезался в автомобиль Toyota RAV4, который двигался в попутном направлении.
От сильного удара BMW отбросило в металлическое барьерное ограждение. Серьезно пострадала 65-летняя женщина, управлявшая кроссовером Toyota RAV4. Пенсионерку с различными травмами экстренно госпитализировали.
вот что значит
качественная отечественная музыка
качественное отечественное кено
тут тебе
и безмозглый бмв
и дура на равчике, которая не смотрит по зеркалам
и тошнящий на а/м погрузчик
все ма-ла-цы
доставили нам радость
что такое а/м? Если автомагистраль, то этот участок дороги ею не является. Обычные 90 км/ч
«этот участок дороги ею не является.»
откуда дровишки?
я смарю, на картинку и вижу:
1) хорошие отбойники
2) хорошую разметку с ПОЛОСОЙ РАЗГОНА (это атрибут а/м)
3) и освещение
Тут прошла инфа. Люди спрашивали власти: когда разрешат ездить 110 кмч по киевскому шоссе (отбойники, развязки, разметка — всё есть)
Пришел любопытный ответ: оказывается скорость ограничена 90кмч, потому что не на всей дороге есть освещение в ночное время.
Так что, судя по картинке, эта дорога сильно похожа на а/м и значит ограничение скорости 110 кмч, что автоматически исключает погрузчик из участников дорожного движения. Накуй с парохода (= жмись тварь максимально к обочине)
Это не скоростная магистраль.
Там рядом населенные пункты (деревню даже видно на фото) с ограничением скорости, а также сужение полос, камеры и даже автобусы бывают.
На БМВ дурачок. Никто не рассчитывал на его скорость 220 км/ч, хотя мадам тоже не помешало бы зеркалами пользоваться по назначению.
Кстати, скоростные участки на М8 есть, и не один, но даже там фиг ты спокойно проедешь даже 150 км/ч. Не раз и не два под меня в левый ряд выезжала какая-нибудь газель или фура, спасает только дистанция и сброс скорости.
Короче, надо летними ночами ездить, когда светло и пустые трассы)
а причем тут деревни?
Автобаны в германии и италии тоже проходят
черезмимо деревень.
Ах да, еще я ночами проехала много километров на М8, где нет освещения и разрешенная скорость 110 км/ч. Плюс колея в левом ряду и никаких отбойников. Так что не показатель)
«где нет освещения и разрешенная скорость 110 км/ч»
это любопытно, но не удивительно, потому что в каждой Провинции теперь своя «таблица умножения»
А вот ответ московских властей про освещение мне показался логичным,
Хотя в целом ситуация на киевке вызывает вопросы.
На забитом поганом мкаде ограничение 100 кмч, а на более свободной киевке 90. Ну. и ясен пень «камеры скорости» .
На хорде, когда ее только открыли, очень долго было ограничение только 60. Пустая дорога без светофоров и пешеходов с ограничением 60, даже не 90)
Ох, сколько я с нее штрафов привезла… Кажется, строительство дороги за год окупилось штрафами)
Педрилка на БМВ забыл, что он не один на дороге. Так обычно хрусты ездят.
на БМВ в архангельской области он один :о)))
тыресно как разрулят. превышение скорости является причиной ДТП или только перестроение ?
уже разрулили :о)
«Не рассчитав безопасную дистанцию, водитель BMW не справился с управлением«
Мне кажется, обоюдку дадут. Обе стороны накосячили
Почему не в трактор??? По всем законам жанра этот идиот должен быть подрихтовать трактор.
Но в VK Видео есть много другого контента —вдруг что-то приглянётся
И всё-таки мне не понятно, откуда у длббв деньги.