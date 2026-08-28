BMW на скорости 211 км/ч въехал в «Тойоту» на трассе М‑8: пострадала женщина

27 августа на 1221-м километре федеральной трассы М‑8 «Холмогоры» в Приморском округе Архангельской области 32-летний водитель за рулем BMW X3M двигался по левой полосе на высокой скорости. Согласно записям видеорегистратора, его скорость в тот момент составляла 211 км/ч, что явно не соответствовало дорожным условиям и превышало допустимые пределы.

Не рассчитав безопасную дистанцию, водитель BMW не справился с управлением и врезался в автомобиль Toyota RAV4, который двигался в попутном направлении.

От сильного удара BMW отбросило в металлическое барьерное ограждение. Серьезно пострадала 65-летняя женщина, управлявшая кроссовером Toyota RAV4. Пенсионерку с различными травмами экстренно госпитализировали.

Фото Госавтоинспекции Архангельской области