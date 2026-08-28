BMW на скорости 211 км/ч въехал в "Тойоту" на трассе М‑8: пострадала женщина
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BMW на скорости 211 км/ч въехал в «Тойоту» на трассе М‑8: пострадала женщина

Аварии в России
16 комментариев 16 комментариев

27 августа на 1221-м километре федеральной трассы М‑8 «Холмогоры» в Приморском округе Архангельской области 32-летний водитель за рулем BMW X3M двигался по левой полосе на высокой скорости. Согласно записям видеорегистратора, его скорость в тот момент составляла 211 км/ч, что явно не соответствовало дорожным условиям и превышало допустимые пределы.

Не рассчитав безопасную дистанцию, водитель BMW не справился с управлением и врезался в автомобиль Toyota RAV4, который двигался в попутном направлении.

От сильного удара BMW отбросило в металлическое барьерное ограждение. Серьезно пострадала 65-летняя женщина, управлявшая кроссовером Toyota RAV4. Пенсионерку с различными травмами экстренно госпитализировали.

BMW на скорости 211 км/ч въехал в &#171;Тойоту&#187; на трассе М‑8: пострадала женщина
BMW на скорости 211 км/ч въехал в &#171;Тойоту&#187; на трассе М‑8: пострадала женщина
Фото Госавтоинспекции Архангельской области
0
16 Комментариев
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16 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Bizon

вот что значит качественная отечественная музыка
качественное отечественное кено
тут тебе
и безмозглый бмв
и дура на равчике, которая не смотрит по зеркалам
и тошнящий на а/м погрузчик

все ма-ла-цы
доставили нам радость

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2
sanchess80

что такое а/м? Если автомагистраль, то этот участок дороги ею не является. Обычные 90 км/ч

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2
Bizon

«этот участок дороги ею не является.»
откуда дровишки?
я смарю, на картинку и вижу:
1) хорошие отбойники
2) хорошую разметку с ПОЛОСОЙ РАЗГОНА (это атрибут а/м)
3) и освещение

Тут прошла инфа. Люди спрашивали власти: когда разрешат ездить 110 кмч по киевскому шоссе (отбойники, развязки, разметка — всё есть)
Пришел любопытный ответ: оказывается скорость ограничена 90кмч, потому что не на всей дороге есть освещение в ночное время.

Так что, судя по картинке, эта дорога сильно похожа на а/м и значит ограничение скорости 110 кмч, что автоматически исключает погрузчик из участников дорожного движения. Накуй с парохода (= жмись тварь максимально к обочине)

Редактировалось 5 часов назад
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0
ailin

Это не скоростная магистраль.

Там рядом населенные пункты (деревню даже видно на фото) с ограничением скорости, а также сужение полос, камеры и даже автобусы бывают.
На БМВ дурачок. Никто не рассчитывал на его скорость 220 км/ч, хотя мадам тоже не помешало бы зеркалами пользоваться по назначению.

Кстати, скоростные участки на М8 есть, и не один, но даже там фиг ты спокойно проедешь даже 150 км/ч. Не раз и не два под меня в левый ряд выезжала какая-нибудь газель или фура, спасает только дистанция и сброс скорости.
Короче, надо летними ночами ездить, когда светло и пустые трассы)

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1
Bizon

а причем тут деревни?
Автобаны в германии и италии тоже проходят через мимо деревень.

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0
ailin

Ах да, еще я ночами проехала много километров на М8, где нет освещения и разрешенная скорость 110 км/ч. Плюс колея в левом ряду и никаких отбойников. Так что не показатель)

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1
Bizon

«где нет освещения и разрешенная скорость 110 км/ч»
это любопытно, но не удивительно, потому что в каждой Провинции теперь своя «таблица умножения»
А вот ответ московских властей про освещение мне показался логичным,

Хотя в целом ситуация на киевке вызывает вопросы.
На забитом поганом мкаде ограничение 100 кмч, а на более свободной киевке 90. Ну. и ясен пень «камеры скорости» .

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0
ailin

На хорде, когда ее только открыли, очень долго было ограничение только 60. Пустая дорога без светофоров и пешеходов с ограничением 60, даже не 90)
Ох, сколько я с нее штрафов привезла… Кажется, строительство дороги за год окупилось штрафами)

Редактировалось 4 часов назад
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0
Nordman51

Педрилка на БМВ забыл, что он не один на дороге. Так обычно хрусты ездят.

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2
Bizon

на БМВ в архангельской области он один :о)))

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2
Rubicon

тыресно как разрулят. превышение скорости является причиной ДТП или только перестроение ?

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1
Bizon

уже разрулили :о)
«Не рассчитав безопасную дистанцию, водитель BMW не справился с управлением«

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0
ailin

Мне кажется, обоюдку дадут. Обе стороны накосячили

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0
goldberg

Почему не в трактор??? По всем законам жанра этот идиот должен быть подрихтовать трактор.

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1
RedVodim

Но в VK Видео есть много другого контента —вдруг что-то приглянётся

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0
UELL

И всё-таки мне не понятно, откуда у длббв деньги.

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0
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