Легковой автомобиль и полицейская машина столкнулись на перекрестке в Кирове
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Легковой автомобиль и полицейская машина столкнулись на перекрестке в Кирове

Аварии в России
4 комментария 4 комментария
Легковой автомобиль и полицейская машина столкнулись на перекрестке в Кирове

В Кирове на улице Ленина произошло ДТП с участием автомобиля полиции. Судя по кадрам, опубликованным очевидцами, патрульная машина двигалась с включёнными проблесковыми маячками и пересекала перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. В этот момент со стороны улицы Хлыновской на перекрёсток выехал легковой универсал. Водитель иномарки, вероятно, не ожидал появления спецтранспорта, и столкновения ему избежать не удалось.

УАЗ на полном ходу врезался в бок универсала. От сильного удара легковушку развернуло. В результате ДТП оба транспортных средства получили механические повреждения.

По предварительной информации, в аварии никто не пострадал. В настоящее время обстоятельствах случившегося устанавливаются.

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4 Комментария
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4 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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E_Lindros

ну мент-водятел просто воспарил над быдлом жизни — маячок!! и ты бессмертный и неуязвимый, хуле

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3
vasya

дык и на легковой не «Божий одуванчик», если-б углы не резал возможно и проскочил

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0
Shato

И так ещё контрольно в бок тюкнул. Чтобы веселее было.

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1
Shpingolet

Пи*дец. На буханке и при обычной езде трудно остановиться, а этот мент летел как в последний раз

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