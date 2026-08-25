Легковой автомобиль и полицейская машина столкнулись на перекрестке в Кирове

В Кирове на улице Ленина произошло ДТП с участием автомобиля полиции. Судя по кадрам, опубликованным очевидцами, патрульная машина двигалась с включёнными проблесковыми маячками и пересекала перекрёсток на запрещающий сигнал светофора. В этот момент со стороны улицы Хлыновской на перекрёсток выехал легковой универсал. Водитель иномарки, вероятно, не ожидал появления спецтранспорта, и столкновения ему избежать не удалось.
УАЗ на полном ходу врезался в бок универсала. От сильного удара легковушку развернуло. В результате ДТП оба транспортных средства получили механические повреждения.
По предварительной информации, в аварии никто не пострадал. В настоящее время обстоятельствах случившегося устанавливаются.
ну мент-водятел просто воспарил над быдлом жизни — маячок!! и ты бессмертный и неуязвимый, хуле
дык и на легковой не «Божий одуванчик», если-б углы не резал возможно и проскочил
И так ещё контрольно в бок тюкнул. Чтобы веселее было.
Пи*дец. На буханке и при обычной езде трудно остановиться, а этот мент летел как в последний раз