"В 10 раз пьянее нормы": нетрезвый водитель устроил ДТП в Петропавловске-Камчатском
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«В 10 раз пьянее нормы»: нетрезвый водитель устроил ДТП в Петропавловске-Камчатском

Аварии в России
16 комментариев 16 комментариев
«В 10 раз пьянее нормы»: нетрезвый водитель устроил ДТП в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском 38-летний водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado не выдержал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди Toyota Fielder. От удара внедорожник отбросило на ещё один Toyota Land Cruiser Prado, за рулём которого находился 70-летний мужчина.

В результате ДТП травмы получил 40-летний водитель автомобиля Toyota Fielder. Медики оказали ему необходимую помощь непосредственно на месте – госпитализация не потребовалась.

В ходе разбирательства выяснились обстоятельства: виновник не только не имел водительского удостоверения, но и управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Показания алкотестера составили 1,599 мг/л абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе – это превышает установленную законом норму ровно в 10 раз.

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16 Комментариев
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16 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Wizard

Что за норма алкоголя в крови? Это если у меня ноль покажет — то ниже нормы?

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Shpingolet

0,16 мг этилового спирта на 1 литр воздуха — норма. Можешь вечером 0.25 водки махнуть, с утра смело за руль садись

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0
Wizard

Ну всё, теперь буду соблюдать норму опьянения))

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1
ak100

До 10 гр организм сам вырабатывает в сутки этилового спирта. Если что, то ссылайся на это))

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0
Кирилл16

10 грамм в сутки это за год 3,65 литра этанола…

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1
E_Lindros

фигня, я в субботу летом на турбазах и по литру засаживал, а на след. день в 11 утра уже рулил в сторону хаты. выхлоп 0,00 показывало

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0
alejandromartinez

Это всё слишком индивидуально, чтобы равняться на какой-либо объём и время приёма/замера.

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0
E_Lindros

ессесьно…знаю тех, кто до вечера ходит с выхлопом, хоть закусывай после них

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0
formatceft

ессесьно…знаю тех, кто до вечера ходит с выхлопом, хоть закусывай после них

У меня так. Если нормально выпью, на следующий день жена говорит что пиздец какой перегар. Я алкотестер достаю, при ней дую — НОЛЬ!

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0
E_Lindros

ментам хер докажешь, если есть выхлоп, но на тестере ноль. потащут в лабораторию

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0
neapol

Я сам после литра накануне за руль не сунусь… хотя с утра на алкотестере 0,00. Но торможу просто капитально, реакции нет ваще и хожу туплю в прострации до вечера.

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0
E_Lindros

)) напомнил мне!….
было как то летом.24г. ..еду также в 11-00 в воскресенье с турбазы домой, бухали оч сильно в субботу, бошка трещит и кривая вся, в животе фигово, чуть в окно не фонтанируешь-)) (шутка)….ну вот кароч, менты, «кустовой» пост на обычном их месте в Мособласти тормозят. А рядом еще кореш гад сидит с пузырём водки и банкой огурцов, похмеляется сучок….Мент сунулся в окно, от меня не перегарит, а самое главное у меня и вид значит был нормальный..вот чо удивило. Мы дальше и поехали спокойно. кореш сучок, подлечившись, залез на заднее сиденье и там захрапел…

Редактировалось 22 часов назад
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0
slogic

Литр спирта?!

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1
formatceft

Да, 0.25L выветривается за ночь.

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0
E_Lindros

Камчатск-Петропалский — город контрастов…
а гниду синюю нужно набутылить жёстко, тварь!

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0
RedVodim

> травмы получил 40-летний водитель автомобиля Toyota Fielder

Всё — как внуки задумывали, подарив пьющему деду крузак: травмы будет получать кто-то другой.

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