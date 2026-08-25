«В 10 раз пьянее нормы»: нетрезвый водитель устроил ДТП в Петропавловске-Камчатском

В Петропавловске-Камчатском 38-летний водитель внедорожника Toyota Land Cruiser Prado не выдержал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди Toyota Fielder. От удара внедорожник отбросило на ещё один Toyota Land Cruiser Prado, за рулём которого находился 70-летний мужчина.

В результате ДТП травмы получил 40-летний водитель автомобиля Toyota Fielder. Медики оказали ему необходимую помощь непосредственно на месте – госпитализация не потребовалась.

В ходе разбирательства выяснились обстоятельства: виновник не только не имел водительского удостоверения, но и управлял автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Показания алкотестера составили 1,599 мг/л абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе – это превышает установленную законом норму ровно в 10 раз.