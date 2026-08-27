Автомобиль опрокинулся в результате ДТП в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на улице Садоводов произошло ДТП с участием двух автомобилей. По предварительным данным, водитель «Лады Гранты» выполнял маневр поворота налево и совершил столкновение с иномаркой, водитель которой двигался во встречном направлении.

Установлено, что за рулем отечественного автомобиля находился 46-летний мужчина, а иностранной машиной управлял 38-летний водитель. Оба участника аварии являются местными жителями.

В результате ДТП никто из людей не пострадал. Момент столкновения зафиксировала камера уличного наблюдения.