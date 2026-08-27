Автомобиль опрокинулся в результате ДТП в Нижнем Тагиле
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Автомобиль опрокинулся в результате ДТП в Нижнем Тагиле

ЧП и ДТП по Екатеринбургу
7 комментариев 7 комментариев
Автомобиль опрокинулся в результате ДТП в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на улице Садоводов произошло ДТП с участием двух автомобилей. По предварительным данным, водитель «Лады Гранты» выполнял маневр поворота налево и совершил столкновение с иномаркой, водитель которой двигался во встречном направлении.

Установлено, что за рулем отечественного автомобиля находился 46-летний мужчина, а иностранной машиной управлял 38-летний водитель. Оба участника аварии являются местными жителями.

В результате ДТП никто из людей не пострадал. Момент столкновения зафиксировала камера уличного наблюдения.

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7 Комментариев
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7 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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E_Lindros

 «Кузнечик завалил мессер!» 🙂 🙂

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4
ua4frr

Классика! Такое должны в авто школах крутить в режиме нон-стоп)))

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0
Shato

Что? Типа не забывайте, если пересекаете 2 полосы встречного направления, то не только по одной полосе могут двигаться автомобили, но и по второй?

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0
ua4frr

Да. Еще и в условиях ограниченной видимости…

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1
Ermolov K

Поспешиль — опоздаль ! ))

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0
Мишаня 007

Красаучег!!!!!

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0
Nordman51

Тагииииллл!!!

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