Автомобиль опрокинулся в результате ДТП в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на улице Садоводов произошло ДТП с участием двух автомобилей. По предварительным данным, водитель «Лады Гранты» выполнял маневр поворота налево и совершил столкновение с иномаркой, водитель которой двигался во встречном направлении.
Установлено, что за рулем отечественного автомобиля находился 46-летний мужчина, а иностранной машиной управлял 38-летний водитель. Оба участника аварии являются местными жителями.
В результате ДТП никто из людей не пострадал. Момент столкновения зафиксировала камера уличного наблюдения.
«Кузнечик завалил мессер!» 🙂 🙂
Классика! Такое должны в авто школах крутить в режиме нон-стоп)))
Что? Типа не забывайте, если пересекаете 2 полосы встречного направления, то не только по одной полосе могут двигаться автомобили, но и по второй?
Да. Еще и в условиях ограниченной видимости…
Поспешиль — опоздаль ! ))
Красаучег!!!!!
Тагииииллл!!!