«Женщину намотало на колесо»: автомобиль снёс остановку с людьми в Нижнем Новгороде
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«Женщину намотало на колесо»: автомобиль снёс остановку с людьми в Нижнем Новгороде

Аварии в России
13 комментариев 13 комментариев
«Женщину намотало на колесо»: автомобиль снёс остановку с людьми в Нижнем Новгороде

Причиной жесткого ДТП на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде могла стать внезапная потеря сознания водителем. Об этом сообщают местные СМИ.

Трагический инцидент случился вечером 24 августа. По версии следствия, 54-летний житель региона, находившийся за рулем кроссовера Mazda CX-5, резко почувствовал недомогание. Мужчина потерял контроль над управлением, из-за чего автомобиль вылетел на «встречку», а затем врезался в толпу пешеходов на остановке.

Последствия аварии оказались печальными: 62-летняя женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Еще трое граждан получили травмы разной степени тяжести. У пострадавшей ровесницы погибшей врачи диагностировали ушибы и ссадины. Наиболее серьезные травмы — множественные ушибы головы и конечностей — зафиксированы у 21-летнего парня, а 17-летний подросток отделался повреждениями кожных покровов головы.

Очевидцы рассказывают:

«Женщину намотало на колесо».

«Автомобиль протащил женщину несколько десятков метров».

«Водитель вылетел на встречную, а затем протаранил остановку и снёс людей».

1
13 Комментариев
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13 комментариев
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Shpingolet

Синька или наркоман, объелся феназепама перед сном. Таких сразу на кол

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7
sanchess80

Сомневаюсь, что человек, который никогда не жаловался на сердце, никогда не обследовался, так вдруг вырубится. Во всяком случае вероятность не высокая. И если следствие выяснит, что жаловался на сердце, ходил по врачам и такое вот сотворил, то надо сажать как за пьяную езду.

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3
formatceft

Не, вот который обследовался так точно не попадет.
Был у меня случай на фирме: прихожу в офис, а там возня какая-то, все на панике. Выясняется: один из моих менеджеров утром перед работой забрал по дороге клиентский ноутбук и зашёл в кафе на первом этаже за кофиём. Купил кофе и при выходе из кафе отключился, упал и его начало колбасить. Прибежала охрана, там кровища (головой об пол тот ударился) вызвали скорую, те закинули в машину его и все что вокруг нашли.
Я такой: так бл@дь… Что это с ним и где клиентский ноут за 100 косарей… В общем, узнали у охраны в какую больницу его повезли и отправили туда нашего курьера за ноутом. Курьер немного странный у нас был и его никто не посвятил в ситуацию, почему манагер попал в больницу. В общем, этот курьер приехал в больничку, нашёл манагера, увидел его с перебинтованной головой, прокричал: «они перепутали тебя со мной», отключил телефон и пропал с радаров навсегда🤦.
Я такой думаю, что нахер за день сегодня такой. Прыгнул в машину и поехал сам в больницу разбираться. Ноут нашли, а у манагера как потом выяснилась была эпилепсия про которую он ясен хрен ничего никому на работе не сказал. А появилась она у него после катания с горки и получения ЧМТ с сотрясением. Ему выписывали таблетки от приступов, но он ясен хрен на них положил болт.
Это я всё к чему: народ ездит с купленными справками, забивает на лечение своих болячек и может вырубиться за рулём в любой момент.

Редактировалось 1 день назад
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10
alejandromartinez

Ещё многие думают, проходя «диспансеризацию», раз кардиограмма хорошая, то и всё в порядке. А она далеко не все патологии позволяет выявить, или показывает одно, а на деле — совсем другое. Чел ходит довольный, а сердце уже умирает.

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0
Nordman51

Ебать!

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2
Кирилл16

Кого?

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0
Bizon

«54-летний житель региона, находившийся за рулем кроссовера Mazda CX-5, резко почувствовал недомогание. Мужчина потерял контроль над управлением, из-за чего автомобиль вылетел на «встречку», а затем врезался в толпу пешеходов на остановке».
данунакуй
какая-то травоядная версия у следствия
«резко внезапно :о) почувствовал недомогание»,

не то что давеча, когда малой
1) специально отучился в автошколе
2) специально купил машину,
3) специально выехал ночью
чтобы давить себе подобных

меркую, что 54-летний недомоганец
это
или шибко богатый, что сразу оказал спонсорскую помощь нижегородскому гаи
или бывший сотрудник

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2
E_Lindros

да уж…там даже по этому видосу заметно, как он бабку раскатал в плюшку

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1
UELL

Здохляков, надо пожизненно лишать прав.

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0
Bizon

да он здоровее тебя

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0
UELL

Да я вижу. В 54, отключается.

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0
Shato

Ну правильно. Теперь вылечить и посадить.

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0
pusik_220

Че за фишка новая у людей, недомогание, стало плохо…
какие то странно-хуевые аргументы 🤔
стало плохо и сразу на газ сильнее давить? Дык тормоз рядом, дави блядь на тормоза
Аргумент, если ты сдох за рулем и машина потеряла контроль

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0
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