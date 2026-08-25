«Женщину намотало на колесо»: автомобиль снёс остановку с людьми в Нижнем Новгороде

Причиной жесткого ДТП на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде могла стать внезапная потеря сознания водителем. Об этом сообщают местные СМИ.

Трагический инцидент случился вечером 24 августа. По версии следствия, 54-летний житель региона, находившийся за рулем кроссовера Mazda CX-5, резко почувствовал недомогание. Мужчина потерял контроль над управлением, из-за чего автомобиль вылетел на «встречку», а затем врезался в толпу пешеходов на остановке.

Последствия аварии оказались печальными: 62-летняя женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Еще трое граждан получили травмы разной степени тяжести. У пострадавшей ровесницы погибшей врачи диагностировали ушибы и ссадины. Наиболее серьезные травмы — множественные ушибы головы и конечностей — зафиксированы у 21-летнего парня, а 17-летний подросток отделался повреждениями кожных покровов головы.

Очевидцы рассказывают:

«Женщину намотало на колесо».

«Автомобиль протащил женщину несколько десятков метров».

«Водитель вылетел на встречную, а затем протаранил остановку и снёс людей».