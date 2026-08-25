«Женщину намотало на колесо»: автомобиль снёс остановку с людьми в Нижнем Новгороде

Причиной жесткого ДТП на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде могла стать внезапная потеря сознания водителем. Об этом сообщают местные СМИ.
Трагический инцидент случился вечером 24 августа. По версии следствия, 54-летний житель региона, находившийся за рулем кроссовера Mazda CX-5, резко почувствовал недомогание. Мужчина потерял контроль над управлением, из-за чего автомобиль вылетел на «встречку», а затем врезался в толпу пешеходов на остановке.
Последствия аварии оказались печальными: 62-летняя женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой помощи. Еще трое граждан получили травмы разной степени тяжести. У пострадавшей ровесницы погибшей врачи диагностировали ушибы и ссадины. Наиболее серьезные травмы — множественные ушибы головы и конечностей — зафиксированы у 21-летнего парня, а 17-летний подросток отделался повреждениями кожных покровов головы.
Очевидцы рассказывают:
«Женщину намотало на колесо».
«Автомобиль протащил женщину несколько десятков метров».
«Водитель вылетел на встречную, а затем протаранил остановку и снёс людей».
Синька или наркоман, объелся феназепама перед сном. Таких сразу на кол
Сомневаюсь, что человек, который никогда не жаловался на сердце, никогда не обследовался, так вдруг вырубится. Во всяком случае вероятность не высокая. И если следствие выяснит, что жаловался на сердце, ходил по врачам и такое вот сотворил, то надо сажать как за пьяную езду.
Не, вот который обследовался так точно не попадет.
Был у меня случай на фирме: прихожу в офис, а там возня какая-то, все на панике. Выясняется: один из моих менеджеров утром перед работой забрал по дороге клиентский ноутбук и зашёл в кафе на первом этаже за кофиём. Купил кофе и при выходе из кафе отключился, упал и его начало колбасить. Прибежала охрана, там кровища (головой об пол тот ударился) вызвали скорую, те закинули в машину его и все что вокруг нашли.
Я такой: так бл@дь… Что это с ним и где клиентский ноут за 100 косарей… В общем, узнали у охраны в какую больницу его повезли и отправили туда нашего курьера за ноутом. Курьер немного странный у нас был и его никто не посвятил в ситуацию, почему манагер попал в больницу. В общем, этот курьер приехал в больничку, нашёл манагера, увидел его с перебинтованной головой, прокричал: «они перепутали тебя со мной», отключил телефон и пропал с радаров навсегда🤦.
Я такой думаю, что нахер за день сегодня такой. Прыгнул в машину и поехал сам в больницу разбираться. Ноут нашли, а у манагера как потом выяснилась была эпилепсия про которую он ясен хрен ничего никому на работе не сказал. А появилась она у него после катания с горки и получения ЧМТ с сотрясением. Ему выписывали таблетки от приступов, но он ясен хрен на них положил болт.
Это я всё к чему: народ ездит с купленными справками, забивает на лечение своих болячек и может вырубиться за рулём в любой момент.
Ещё многие думают, проходя «диспансеризацию», раз кардиограмма хорошая, то и всё в порядке. А она далеко не все патологии позволяет выявить, или показывает одно, а на деле — совсем другое. Чел ходит довольный, а сердце уже умирает.
Ебать!
Кого?
«54-летний житель региона, находившийся за рулем кроссовера Mazda CX-5, резко почувствовал недомогание. Мужчина потерял контроль над управлением, из-за чего автомобиль вылетел на «встречку», а затем врезался в толпу пешеходов на остановке».
данунакуй
какая-то травоядная версия у следствия
«резковнезапно :о) почувствовал недомогание»,
не то что давеча, когда малой
1) специально отучился в автошколе
2) специально купил машину,
3) специально выехал ночью
чтобы давить себе подобных
меркую, что 54-летний недомоганец
это
или шибко богатый, что сразу оказал спонсорскую помощь нижегородскому гаи
или бывший сотрудник
да уж…там даже по этому видосу заметно, как он бабку раскатал в плюшку
Здохляков, надо пожизненно лишать прав.
да он здоровее тебя
Да я вижу. В 54, отключается.
Ну правильно. Теперь вылечить и посадить.
Че за фишка новая у людей, недомогание, стало плохо…
какие то странно-хуевые аргументы 🤔
стало плохо и сразу на газ сильнее давить? Дык тормоз рядом, дави блядь на тормоза
Аргумент, если ты сдох за рулем и машина потеряла контроль