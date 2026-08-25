«Решил выполнить разворот»: «Соболь» и Haval столкнулись в Кировской области

На трассе Подгорянка – Шихово в Кировской области произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Столкнулись «Соболь» и Haval.

На опубликованных кадрах видно, что водитель «Соболя», по всей видимости, решил выполнить разворот. Сначала он слегка сместился вправо, чтобы увеличить радиус манёвра, а затем резко вывернул руль влево. Этот неожиданный манёвр застал врасплох водителя кроссовера, который попытался уйти от столкновения, но избежать удара не удалось.

Судя по фотографиям с места происшествия, на кроссовере отсутствовали государственные регистрационные номера – вероятно, автомобиль был новым и ещё не поставлен на учёт. По предварительным данным Госавтоинспекции, оба водителя получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.