«Решил выполнить разворот»: «Соболь» и Haval столкнулись в Кировской области

На трассе Подгорянка – Шихово в Кировской области произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Столкнулись «Соболь» и Haval.
На опубликованных кадрах видно, что водитель «Соболя», по всей видимости, решил выполнить разворот. Сначала он слегка сместился вправо, чтобы увеличить радиус манёвра, а затем резко вывернул руль влево. Этот неожиданный манёвр застал врасплох водителя кроссовера, который попытался уйти от столкновения, но избежать удара не удалось.
Судя по фотографиям с места происшествия, на кроссовере отсутствовали государственные регистрационные номера – вероятно, автомобиль был новым и ещё не поставлен на учёт. По предварительным данным Госавтоинспекции, оба водителя получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Соболяка — наркомака.
314здец, тупой…на Соболе
100 м вперед х-кресток, разворачивайся не хАчу
вчера видел такого же долб#еба
кули, професси аналъ
соболист позавидовал новому китайскому ведру-)))
Я сегодня первый раз увидел живьём этот аппарат. До этого, только на фотках, да видео. Мне понравился, он был в каком-то тёмно синем цвете. И задние фонари зашли.
Обои
Зеркала же есть.