"Решил выполнить разворот": «Соболь» и Haval столкнулись в Кировской области
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«Решил выполнить разворот»: «Соболь» и Haval столкнулись в Кировской области

Аварии в России
6 комментариев 6 комментариев
«Решил выполнить разворот»: «Соболь» и Haval столкнулись в Кировской области

На трассе Подгорянка – Шихово в Кировской области произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Столкнулись «Соболь» и Haval.

На опубликованных кадрах видно, что водитель «Соболя», по всей видимости, решил выполнить разворот. Сначала он слегка сместился вправо, чтобы увеличить радиус манёвра, а затем резко вывернул руль влево. Этот неожиданный манёвр застал врасплох водителя кроссовера, который попытался уйти от столкновения, но избежать удара не удалось.

Судя по фотографиям с места происшествия, на кроссовере отсутствовали государственные регистрационные номера – вероятно, автомобиль был новым и ещё не поставлен на учёт. По предварительным данным Госавтоинспекции, оба водителя получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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6 Комментариев
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6 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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goldberg

Соболяка — наркомака.

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4
Bizon

314здец, тупой…на Соболе
100 м вперед х-кресток, разворачивайся не хАчу

вчера видел такого же долб#еба
кули, професси аналъ

Clipboard01.jpg
Редактировалось 1 день назад
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1
E_Lindros

соболист позавидовал новому китайскому ведру-)))

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0
UELL

Я сегодня первый раз увидел живьём этот аппарат. До этого, только на фотках, да видео. Мне понравился, он был в каком-то тёмно синем цвете. И задние фонари зашли.

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0
Shpingolet

Обои

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0
Nordman51

Зеркала же есть.

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