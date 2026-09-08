Автошколы Рязани 2026: цены на обучение на права и адреса

Мы открыли сайты восьми рязанских автошкол и собрали то, что можно проверить: цены, адреса, автопарк и состав курса. Получилось 20 адресов и неприятная закономерность.

Половина школ города не даёт нормально сравнить себя с другими. 2 не публикуют цену вообще, одна не публикует ни адреса, ни телефона, а самая обустроенная школа прячет стоимость за квизом. Номер лицензии текстом называет только одна школа из восьми.

🚗 Восемь школ Рязани с работающими сайтами: цены, адреса, автопарк и условия оплаты.

💰 Курс категории B — от 19 990 до 72 000 ₽, плюс медсправка и пошлина 4000 ₽ сверху.

📍 За городом учат тоже: филиалы есть в Рыбном и Михайлове.

🔎 Две школы цену не показывают, ещё одна — ни одного адреса.

Содержание

Сколько стоит выучиться на права в Рязани

Таблицу можно отсортировать по любому столбцу и найти школу по названию. Цены — за курс категории B с сайтов школ на сентябрь 2026 года. По умолчанию школы идут в том же порядке, что и в обзоре ниже: сверху те, кто подробнее рассказывает о себе.

Автошкола Цена за курс Адресов Экзамен ГИБДД Теория онлайн Категории Вояж 36 500–47 500 ₽ 3 ✓ входит да A, A1, B Доверие Авто 45 000 ₽ 4 — не указано — A, B, C, D, E Магистраль не публикуется 4 — не указано да A, B Фаворит 45 000–72 000 ₽ 4 — не указано да A, B RED 19 990 ₽ 2 — не указано да B Вектор от 20 750 ₽ 1 — не указано да B ДОСААФ не публикуется 2 ✓ входит да B Форсаж 20 000 ₽ — — не указано — A, B

Про цены в этой подборке Все суммы взяты с официальных сайтов школ в сентябре 2026 года и меняются: акции заканчиваются, тарифы пересматриваются. Окончательную цену называет школа в договоре — её и стоит сверять. Мы не считали за школы то, чего они не публиковали.

Обзор автошкол Рязани

В каждой карточке контакты, полный список адресов с пометкой, что это: учебный класс, автодром или офис, а также автопарк и состав цены. Всё, что ниже, взято с официальных сайтов школ.

Как устроен порядок Школы идут по тому, насколько подробно они рассказывают о себе на своём сайте: указана ли цена и что в неё входит, опубликованы ли адреса, автопарк, состав преподавателей, часы работы и условия по экзамену. Качество обучения этим порядком не измеряется: со стороны его проверить нельзя. Здесь видно другое — сколько школа даёт вам данных, чтобы решить самому. Отсортировать список по цене можно в таблице выше.

Вояж

Автошкола Вояж в Рязани — сайт школы

Сайт: автошколавояж.рф

Цена: 36 500–47 500 ₽

Адреса: 1 учебный класс, 2 офиса

Инструкторов: 9

Экзамен в ГИБДД: входит в стоимость

Категории: A, A1, B

Оплата: рассрочка, налоговый вычет

Контакты

Часы работы: Пн–Пт 9:00–17:00, суббота и воскресенье выходные.

«Вояж» работает с 2013 года и держит учебный класс на Новосёлова, в торговом центре «21 Век», плюс два офиса в центре. Девять инструкторов, свой автодром в черте города, машины — Renault Logan и Sandero. Из всех школ города здесь дальше всего идут в объяснениях: тарифы расписаны по составу, до 134 часов теории и 40 занятий вождения, а рядом названы даже суммы налогового вычета, которые ученик потом вернёт.

Учебные машины: Renault Logan и Renault Sandero, количество не указано.

Адреса:

Показать 3 адреса на карте

Плюсы Единственная школа подборки, публикующая номер лицензии текстом — 62Л01 № 0000357

Три тарифа с расписанным составом: 134 часа теории, 40 занятий, бензин и машина на экзамен

Называет конкретные суммы налогового вычета: 5525 ₽ за категорию B

Работает с 2013 года, девять инструкторов, свой автодром в черте города Минусы Автомат дороже механики на 4000 ₽

Офис работает только по будням до 17:00 — для работающего человека неудобно

Из трёх адресов учебный класс всего один, остальные два — офисы

Количество учебных машин не раскрыто, названы только две модели

Доверие Авто

Автошкола Доверие Авто в Рязани — сайт школы

Сайт: doverieavto.ru

Цена: 45 000 ₽

Адреса: 3 учебных класса, 1 автодром

Экзамен в ГИБДД: на сайте не указано

Категории: A, B, C, D, E

Контакты

Часы работы: Ежедневно 10:00–21:00, выходные 10:00–16:00.

«Доверие Авто» выложило прайс таблицей по всем категориям сразу: B за 45 000 ₽, A за 15 000–18 000, C за 25 000, D за 19 000, пакет B и C за 58 000 и переподготовку с B на C за 34 000 ₽. Такого набора нет больше ни у кого в городе. Работает ежедневно до девяти вечера, включая выходные, автодром стоит на Окружной, а один из классов — в Михайлове, для тех, кому в Рязань ездить далеко.

Учебные машины: Kia Rio, количество не указано.

Адреса:

Показать 2 адреса на карте

Плюсы Единственная школа подборки с полным прайсом таблицей по всем категориям, от A до E

Самый широкий набор категорий: A, B, C, D и E, есть переподготовка с B на C

Работает ежедневно до 21:00, включая выходные

Свой автодром на Окружной и классы в Дядьково, на Гоголя и в Михайлове Минусы Что входит в цену курса, на сайте не описано ни одним словом

Про рассрочку, маткапитал и налоговый вычет не сказано ничего

Ни номера лицензии, ни числа инструкторов, ни количества машин

Почты и соцсетей на сайте нет, только четыре телефона

Магистраль

Автошкола Магистраль в Рязани — сайт школы

Сайт: magistral-rzn.ru

Цена: на сайте не публикуется

Адреса: 3 учебных класса, 1 автодром

Инструкторов: 5

Экзамен в ГИБДД: на сайте не указано

Категории: A, B

Оплата: рассрочка, налоговый вычет

Контакты

Часы работы: Гагарина и Интернациональная Пн–Пт 10:00–19:00, Первомайский без выходных 10:00–20:00.

«Магистраль» выглядит самой обустроенной школой города: три класса в разных концах Рязани, свой автодром в Дашках Военных, пять инструкторов. Машины названы поимённо и не старше 2018 года — Volkswagen Polo на автомате и Renault Logan на механике. Класс на Первомайском работает без выходных до восьми вечера, что для работающего человека решает многое. Теорию можно проходить онлайн, но раз в две недели всё равно придётся приезжать в класс.

Учебные машины: Volkswagen Polo на автомате, Renault Logan на механике, мотоцикл Bajaj Boxer 150; машины не старше 2018 года, количество не указано.

Адреса:

Показать 3 адреса на карте

Плюсы Три учебных класса и свой автодром в Дашках Военных

Класс на Первомайском работает без выходных до 20:00

Автопарк назван поимённо: Volkswagen Polo на автомате и Renault Logan на механике, машины не старше 2018 года

Беспроцентная рассрочка с первым взносом 5000 ₽, помогают с налоговым вычетом Минусы Цены на сайте нет ни на главной, ни на странице «Цены» — вместо неё квиз, который обещает «персональную» стоимость

«Начни обучение за 5000 ₽» — это первый взнос рассрочки, а не цена курса

Номера лицензии на сайте нет

Сколько машин в автопарке, не указано, названы только модели

Фаворит

Автошкола Фаворит в Рязани — сайт школы

Сайт: автошкола-фаворит.рф

Цена: 45 000–72 000 ₽

Адреса: 4 учебных класса

Экзамен в ГИБДД: на сайте не указано

Категории: A, B

Оплата: рассрочка

Контакты

«Фаворит» строит предложение вокруг трёх тарифов, и разница между ними понятная: в старшем к базовому курсу добавляются двенадцать часов вождения и трансфер до занятия и обратно — такого больше нет ни у кого в подборке. Рассрочка идёт с бесплатными пересдачами. Три класса в Рязани и отдельный филиал в Рыбном со своим телефоном. Для тех, у кого уже есть права, отдельно считают категорию A без теории — 14 000 ₽ вместо 18 000.

Адреса:

Показать 2 адреса на карте

Плюсы Три тарифа с понятной разницей: в старшем плюс 12 часов вождения и трансфер до занятия и обратно

Рассрочка без процентов с бесплатными пересдачами

Три класса в Рязани плюс филиал в Рыбном

Отдельная цена категории A без теории — 14 000 ₽ для тех, у кого уже есть права Минусы Онлайн-теория стоит дороже очной — 47 000 ₽ против 45 000 ₽, у остальных школ бывает наоборот

Автомат дороже механики на 5000 ₽ в старшем тарифе

Ни автопарка, ни числа инструкторов, ни номера лицензии, ни часов работы на сайте нет

Полного адреса филиала в Рыбном на странице нет, только город

RED

Автошкола RED в Рязани — сайт школы

Сайт: red-rzn62.ru

Цена: 19 990 ₽

Адреса: 2 учебных класса

Экзамен в ГИБДД: на сайте не указано

Категории: B

Контакты

RED заявляет самую низкую цену подборки — 19 990 ₽ — и срок в полтора месяца. Два класса в центре, на Первомайском и на Гагарина, плюс своя площадка для вождения и возможность учить теорию дистанционно. Полтора месяца — это вдвое короче, чем называют «Вояж» и «Фаворит», поэтому первый вопрос школе стоит задать простой: сколько часов теории и вождения прописано в договоре.

Адреса:

Показать 2 адреса на карте

Плюсы Самая низкая заявленная цена в подборке — 19 990 ₽

Два класса в центре: на Первомайском и на Гагарина

Заявлены своя площадка для вождения и дистанционное обучение

Сайт предлагает самостоятельно проверить документы школы на сайте ГИБДД Минусы Срок обучения заявлен в полтора месяца — вдвое короче трёх месяцев, которые называют другие школы подборки

Ни числа часов теории и практики, ни того, что входит в цену, на сайте нет

Не раскрыто ничего об автопарке, инструкторах и лицензии

Про рассрочку, скидки и часы работы на сайте не сказано

Вектор

Автошкола Вектор в Рязани — сайт школы

Сайт: avtoschool-vektor.ru/ryazan

Цена: от 20 750 ₽

Адреса: 1 учебный класс

Экзамен в ГИБДД: на сайте не указано

Категории: B

Оплата: рассрочка, налоговый вычет

Контакты

«Вектор» пришёл в Рязань федеральной сетью, но работает через местное юрлицо — ООО «Вектор – Р» с рязанским ИНН. Механика и автомат стоят одинаково, теорию можно проходить онлайн, скидки по тысяче рублей дают студентам, именинникам и молодым мамам. В городе у школы один адрес — класс на Гагарина, 25.

Адреса:

Показать 1 адрес на карте

Плюсы Механика и автомат стоят одинаково

Теорию можно проходить онлайн

Юрлицо местное — ООО «Вектор – Р» с рязанским ИНН

Помогают вернуть 13% и дают скидки студентам, именинникам и молодым мамам Минусы Цена «от 20 750 ₽» стоит со звёздочкой, а расшифровка сведена к «подробности у менеджера»

В Рязани всего один адрес — класс на Гагарина, 25

Ни автопарка, ни инструкторов, ни часов работы, ни номера лицензии на странице нет

Про выход на экзамен в ГИБДД не сказано ничего

ДОСААФ

Автошкола ДОСААФ в Рязани — сайт школы

Сайт: ryazan.autoschool.dosaaf.ru

Цена: на сайте не публикуется

Адреса: 2 учебных класса

Экзамен в ГИБДД: входит в стоимость

Категории: B

Оплата: рассрочка, материнский капитал, налоговый вычет

Контакты

ДОСААФ держит в Рязани два адреса в разных концах города — на Новой и на Горького. Это единственная школа подборки, принимающая материнский капитал, и одна из трёх, кто помогает вернуть налоговый вычет. Подача автомобиля на экзамен в ГИБДД и бензин входят в цену курса, теорию и тесты можно проходить онлайн круглосуточно.

Адреса:

Показать 2 адреса на карте

Плюсы Принимают материнский капитал и помогают с налоговым вычетом

Подача автомобиля на экзамен в ГИБДД и бензин входят в цену

Два адреса в разных концах города — на Новой и на Горького

Теорию можно проходить онлайн Минусы Цены на сайте нет — узнать стоимость можно только по телефону

Большая часть сведений общая для всей сети ДОСААФ, рязанской конкретики почти нет

Ни автопарка, ни числа инструкторов, ни номера лицензии, ни часов работы

Телефон общий для всей сети, местного номера на странице нет

Форсаж

Автошкола Форсаж в Рязани — сайт школы

Сайт: forsazh62.ru

Цена: 20 000 ₽

Экзамен в ГИБДД: на сайте не указано

Категории: A, B

«Форсаж» опубликовал прайс прямо на главной и держит одни из самых низких цен в городе: категория B — 20 000 ₽, категория A — 6000 ₽, переквалификация — 13 000 ₽. Обучение идёт по программе из двух базовых курсов. На этом всё, что сообщает о себе школа, заканчивается: сайт состоит примерно из одной страницы.

Плюсы Одна из самых низких цен подборки — 20 000 ₽ за категорию B

Отдельный недорогой тариф переквалификации за 13 000 ₽

Категория A всего 6000 ₽

Прайс опубликован таблицей прямо на главной Минусы Ни одного адреса и ни одного телефона на сайте нет — связаться и понять, куда идти, негде

Сайт совсем короткий: что входит в цену, сколько длится курс и какие часы — не сказано

Ни автопарка, ни инструкторов, ни номера лицензии, ни автодрома

Про рассрочку, скидки и налоговый вычет не упомянуто

Почему цены нельзя сравнивать в лоб

Разброс в подборке — от 19 990 до 72 000 ₽, почти вчетверо. Но крайние значения обманчивы: за ними стоят разные сроки, разный объём часов и разные способы подать цифру.

Цену прячут за квизом

Магистраль — школа с тремя классами, своим автодромом и пятью инструкторами — не показывает стоимость нигде. На странице «Цены» стоит квиз, обещающий «персональную» сумму. Единственное число на главной, «начни обучение за 5000 ₽», оказывается первым взносом рассрочки. У ДОСААФ цены нет тоже: узнать её можно только по телефону.

Начни обучение за 5000 рублей. Главная страница автошколы «Магистраль». Это первый взнос рассрочки, а не цена курса

Цена со звёздочкой

Вектор заявляет «от 20 750 ₽» и ставит рядом звёздочку. Вся расшифровка сноски на странице — «подробности у менеджера». Что это: короткий пакет, акция или первый взнос — по сайту понять нельзя.

Короткий срок вместо низкой цены

RED обещает курс за 19 990 ₽ и полтора месяца обучения. Для сравнения, Вояж на свои 36 500 ₽ расписывает 134 часа теории и 40 занятий вождения, а Фаворит называет срок в три месяца. Сколько часов вы получите за полтора месяца, на сайте RED не сказано — это первый вопрос, который стоит задать в школе.

Автомат и онлайн могут стоить дороже

Вектор берёт за обе коробки одинаково. А вот Вояж просит за автомат на 4000 ₽ больше, Фаворит — на 5000 ₽. У Фаворит есть и вторая неожиданность: онлайн-теория стоит дороже очной, 47 000 против 45 000 ₽. Обычно дистанционный формат делают дешевле.

Что входит в цену, а за что доплачивать

Про выход на экзамен в ГИБДД прямо пишут только 2 школы из восьми: ДОСААФ, Вояж. У остальных 6 об этом не сказано ничего определённого.

Подробнее всех состав курса расписал Вояж: 134 часа теории, 40 занятий с персональным инструктором, бензин, внутренние экзамены и предоставление автомобиля на экзамен. У Фаворит разница между тарифами тоже понятна — в старшем добавляются двенадцать часов вождения и трансфер до занятия и обратно. А Доверие Авто, выложив полный прайс по всем категориям, ни словом не объясняет, что входит в эти 45 000 ₽.

Рассрочка, материнский капитал и налоговый вычет

Рассрочку предлагают 5 школы из восьми. Материнским капиталом можно заплатить только в одной — ДОСААФ, и это заметно меньше, чем в других городах: в Новосибирске такую возможность дают пять школ из десяти.

С возвратом 13% помогают 4 школы. Дальше всех пошёл Вояж — он называет конкретные суммы вычета: 5525 ₽ за категорию B и 2665 ₽ за категорию A. Остальные ограничиваются обещанием помочь.

Где учиться рядом с Рязанью

Ездить в город на каждое занятие необязательно: две школы держат классы за его пределами.

Рыбное — филиал Фаворит с отдельным телефоном.

— филиал Фаворит с отдельным телефоном. Михайлов — класс Доверие Авто на улице Октябрьской.

Практику всё равно придётся отрабатывать на автодроме, а экзамен сдавать в подразделении ГИБДД, так что перед записью уточните, где стоит площадка и куда школа выводит на экзамен.

Что не сходится на сайтах

Пока мы сверяли страницы, набралось 32 мест, где сайт чего-то недоговаривает. Часть из них — обычная небрежность. Но каждое такое место — вопрос, который дешевле задать до подписания договора.

Школа без адреса и телефона

Форсаж опубликовал прайс прямо на главной и держит одни из самых низких цен в городе. При этом на сайте нет ни одного адреса и ни одного телефона: куда приходить и как связаться, узнать негде. Не описано и то, что входит в цену, сколько длится курс и на каких машинах учат.

Лицензию публикует одна школа из восьми

Номер лицензии текстом называет только Вояж — 62Л01 № 0000357 от декабря 2013 года. Остальные семь либо выкладывают сканы, либо просто упоминают, что документы есть. Проверить лицензию можно самостоятельно в реестре Рособрнадзора по названию юридического лица: без действующей лицензии школа не имеет права допускать выпускников к экзамену в ГИБДД.

Что чаще всего не раскрывают

Автопарк не раскрывают 5 школ из восьми, число инструкторов называют только две. На этом фоне выделяются Магистраль, назвавший модели и год выпуска машин, и Вояж с девятью инструкторами. Часы работы публикуют четыре школы из восьми.

Как собрана подборка Все цифры и адреса взяты с официальных сайтов школ. Школы без работающего официального сайта в подборку не вошли: проверить их условия нечем. Проценты сдачи экзаменов мы не публикуем — независимо подтвердить эти цифры невозможно.

Что ещё понадобится, кроме автошколы

Цена курса — не весь бюджет. К ней добавляются медицинская справка и государственная пошлина.

Медицинская справка

Без неё в автошколу не запишут, а к экзамену не допустят. Для категории B нужны четыре специалиста: терапевт, офтальмолог, психиатр и психиатр-нарколог. Нарколог вправе направить на анализы, если увидит основания.

Почему за справкой ходят в два места Психиатра и психиатра-нарколога проходят только в государственном медучреждении по месту постоянной или временной регистрации. Остальных врачей — в любой клинике с лицензией на выдачу таких справок. Поэтому получить справку целиком за один визит в частный медцентр обычно не выходит.

🔴 Ни одна школа подборки не пишет, входит ли медкомиссия в стоимость курса и сколько она стоит. Это отдельная статья расходов, которую придётся выяснять самостоятельно.

Государственная пошлина

Её платит ученик, и с 1 сентября 2025 года суммы удвоились. По статье 333.33 Налогового кодекса пошлина составляет 4000 ₽ за водительское удостоверение на пластиковой основе, 6000 ₽ за удостоверение нового поколения с чипом и 3200 ₽ за международное. Ни один рязанский сайт эту сумму в прайсе не называет.

Сколько выходит на самом деле

Сложим для нижней границы: курс RED за 19 990 ₽ плюс медсправка и пошлина 4000 ₽ — уже около 26 000 ₽. Для курса за 45 000 ₽ полный бюджет подбирается к 51 000 ₽.

Частые вопросы

Сколько стоит выучиться на права в Рязани в 2026 году

Заявленные цены идут от 19 990 до 72 000 ₽. Нижняя граница — короткие курсы с неописанным составом, верхняя — расширенные тарифы с дополнительными часами вождения и трансфером. Основная масса полноценных программ укладывается в 36 000–47 000 ₽. К цене курса добавляются медсправка и пошлина 4000 ₽.

Дороже ли учиться на автомате

Зависит от школы. Вектор берёт за обе коробки одинаково, Вояж просит за автомат на 4000 ₽ больше, Фаворит — на 5000 ₽. Помните, что права, полученные на автомате, дают ограничение: водить машину с механической коробкой по ним нельзя.

Сколько длится обучение

Стандартный курс категории B — около 134 часов теории и порядка 40 занятий вождения, это примерно три месяца. Столько указывают Вояж и Фаворит. Предложения «за полтора месяца» встречаются, но объём часов в них на сайте не раскрыт — спрашивайте, сколько часов вождения прописано в договоре.

Можно ли оплатить обучение материнским капиталом

В Рязани об этом пишет только ДОСААФ. Помощь с возвратом 13% налогового вычета заявляют три школы, а конкретные суммы называет лишь Вояж — 5525 ₽ за категорию B. Подать на вычет можно и самостоятельно: понадобятся договор, чеки и копия лицензии школы.

Подборки по другим городам

Мы разбираем автошколы так же подробно и в других городах: автошколы Перми, автошколы Москвы, автошколы Санкт-Петербурга, автошколы Казани и автошколы Краснодара.