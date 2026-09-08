Автошколы Рязани 2026: цены на обучение на права и адреса

Мы открыли сайты восьми рязанских автошкол и собрали то, что можно проверить: цены, адреса, автопарк и состав курса. Получилось 20 адресов и неприятная закономерность.
Половина школ города не даёт нормально сравнить себя с другими. 2 не публикуют цену вообще, одна не публикует ни адреса, ни телефона, а самая обустроенная школа прячет стоимость за квизом. Номер лицензии текстом называет только одна школа из восьми.
- 🚗 Восемь школ Рязани с работающими сайтами: цены, адреса, автопарк и условия оплаты.
- 💰 Курс категории B — от 19 990 до 72 000 ₽, плюс медсправка и пошлина 4000 ₽ сверху.
- 📍 За городом учат тоже: филиалы есть в Рыбном и Михайлове.
- 🔎 Две школы цену не показывают, ещё одна — ни одного адреса.
Содержание
- Сколько стоит выучиться на права в Рязани
- Почему цены нельзя сравнивать в лоб
- Обзор автошкол Рязани
- Что входит в цену, а за что доплачивать
- Рассрочка, материнский капитал и налоговый вычет
- Что не сходится на сайтах
- Что ещё понадобится, кроме автошколы
- Частые вопросы
Сколько стоит выучиться на права в Рязани
Таблицу можно отсортировать по любому столбцу и найти школу по названию. Цены — за курс категории B с сайтов школ на сентябрь 2026 года. По умолчанию школы идут в том же порядке, что и в обзоре ниже: сверху те, кто подробнее рассказывает о себе.
|Автошкола
|Цена за курс
|Адресов
|Экзамен ГИБДД
|Теория онлайн
|Категории
|Вояж
|36 500–47 500 ₽
|3
|✓ входит
|да
|A, A1, B
|Доверие Авто
|45 000 ₽
|4
|— не указано
|—
|A, B, C, D, E
|Магистраль
|не публикуется
|4
|— не указано
|да
|A, B
|Фаворит
|45 000–72 000 ₽
|4
|— не указано
|да
|A, B
|RED
|19 990 ₽
|2
|— не указано
|да
|B
|Вектор
|от 20 750 ₽
|1
|— не указано
|да
|B
|ДОСААФ
|не публикуется
|2
|✓ входит
|да
|B
|Форсаж
|20 000 ₽
|—
|— не указано
|—
|A, B
Про цены в этой подборке
Все суммы взяты с официальных сайтов школ в сентябре 2026 года и меняются: акции заканчиваются, тарифы пересматриваются. Окончательную цену называет школа в договоре — её и стоит сверять. Мы не считали за школы то, чего они не публиковали.
Обзор автошкол Рязани
В каждой карточке контакты, полный список адресов с пометкой, что это: учебный класс, автодром или офис, а также автопарк и состав цены. Всё, что ниже, взято с официальных сайтов школ.
Как устроен порядок
Школы идут по тому, насколько подробно они рассказывают о себе на своём сайте: указана ли цена и что в неё входит, опубликованы ли адреса, автопарк, состав преподавателей, часы работы и условия по экзамену. Качество обучения этим порядком не измеряется: со стороны его проверить нельзя. Здесь видно другое — сколько школа даёт вам данных, чтобы решить самому. Отсортировать список по цене можно в таблице выше.
Вояж
Сайт: автошколавояж.рф
- Цена: 36 500–47 500 ₽
- Адреса: 1 учебный класс, 2 офиса
- Инструкторов: 9
- Экзамен в ГИБДД: входит в стоимость
- Категории: A, A1, B
- Оплата: рассрочка, налоговый вычет
Контакты
- Телефон: +7 (4912) 70-12-70
- Почта: avto.rzn62@mail.ru
Часы работы: Пн–Пт 9:00–17:00, суббота и воскресенье выходные.
«Вояж» работает с 2013 года и держит учебный класс на Новосёлова, в торговом центре «21 Век», плюс два офиса в центре. Девять инструкторов, свой автодром в черте города, машины — Renault Logan и Sandero. Из всех школ города здесь дальше всего идут в объяснениях: тарифы расписаны по составу, до 134 часов теории и 40 занятий вождения, а рядом названы даже суммы налогового вычета, которые ученик потом вернёт.
Учебные машины: Renault Logan и Renault Sandero, количество не указано.
Адреса:
- Народный бульвар, 4, оф. 3 (ТЦ «Лайм») — офис
- ул. Ленина, 16 — офис
- ул. Новосёлов, 17В, оф. 207 (ТЦ «21 Век») — класс
Плюсы
- Единственная школа подборки, публикующая номер лицензии текстом — 62Л01 № 0000357
- Три тарифа с расписанным составом: 134 часа теории, 40 занятий, бензин и машина на экзамен
- Называет конкретные суммы налогового вычета: 5525 ₽ за категорию B
- Работает с 2013 года, девять инструкторов, свой автодром в черте города
Минусы
- Автомат дороже механики на 4000 ₽
- Офис работает только по будням до 17:00 — для работающего человека неудобно
- Из трёх адресов учебный класс всего один, остальные два — офисы
- Количество учебных машин не раскрыто, названы только две модели
Доверие Авто
Сайт: doverieavto.ru
- Цена: 45 000 ₽
- Адреса: 3 учебных класса, 1 автодром
- Экзамен в ГИБДД: на сайте не указано
- Категории: A, B, C, D, E
Контакты
- Телефон: +7 (4912) 95-40-40
Часы работы: Ежедневно 10:00–21:00, выходные 10:00–16:00.
«Доверие Авто» выложило прайс таблицей по всем категориям сразу: B за 45 000 ₽, A за 15 000–18 000, C за 25 000, D за 19 000, пакет B и C за 58 000 и переподготовку с B на C за 34 000 ₽. Такого набора нет больше ни у кого в городе. Работает ежедневно до девяти вечера, включая выходные, автодром стоит на Окружной, а один из классов — в Михайлове, для тех, кому в Рязань ездить далеко.
Учебные машины: Kia Rio, количество не указано.
Адреса:
- село Дядьково, 2, этаж 2 — класс
- ул. Гоголя, 16, ком. 16 — класс
- Михайлов, ул. Октябрьская, 6 — класс
- 197 км Окружной, 7 — автодром
Плюсы
- Единственная школа подборки с полным прайсом таблицей по всем категориям, от A до E
- Самый широкий набор категорий: A, B, C, D и E, есть переподготовка с B на C
- Работает ежедневно до 21:00, включая выходные
- Свой автодром на Окружной и классы в Дядьково, на Гоголя и в Михайлове
Минусы
- Что входит в цену курса, на сайте не описано ни одним словом
- Про рассрочку, маткапитал и налоговый вычет не сказано ничего
- Ни номера лицензии, ни числа инструкторов, ни количества машин
- Почты и соцсетей на сайте нет, только четыре телефона
Магистраль
Сайт: magistral-rzn.ru
- Цена: на сайте не публикуется
- Адреса: 3 учебных класса, 1 автодром
- Инструкторов: 5
- Экзамен в ГИБДД: на сайте не указано
- Категории: A, B
- Оплата: рассрочка, налоговый вычет
Контакты
- Телефон: +7 (4912) 57-62-01
- Почта: magistral62rus@mail.ru
Часы работы: Гагарина и Интернациональная Пн–Пт 10:00–19:00, Первомайский без выходных 10:00–20:00.
«Магистраль» выглядит самой обустроенной школой города: три класса в разных концах Рязани, свой автодром в Дашках Военных, пять инструкторов. Машины названы поимённо и не старше 2018 года — Volkswagen Polo на автомате и Renault Logan на механике. Класс на Первомайском работает без выходных до восьми вечера, что для работающего человека решает многое. Теорию можно проходить онлайн, но раз в две недели всё равно придётся приезжать в класс.
Учебные машины: Volkswagen Polo на автомате, Renault Logan на механике, мотоцикл Bajaj Boxer 150; машины не старше 2018 года, количество не указано.
Адреса:
- ул. Гагарина, 33 — класс
- ул. Интернациональная, 16В — класс
- Первомайский проспект, 23/7 — класс
- район Дашки Военные — автодром
Плюсы
- Три учебных класса и свой автодром в Дашках Военных
- Класс на Первомайском работает без выходных до 20:00
- Автопарк назван поимённо: Volkswagen Polo на автомате и Renault Logan на механике, машины не старше 2018 года
- Беспроцентная рассрочка с первым взносом 5000 ₽, помогают с налоговым вычетом
Минусы
- Цены на сайте нет ни на главной, ни на странице «Цены» — вместо неё квиз, который обещает «персональную» стоимость
- «Начни обучение за 5000 ₽» — это первый взнос рассрочки, а не цена курса
- Номера лицензии на сайте нет
- Сколько машин в автопарке, не указано, названы только модели
Фаворит
Сайт: автошкола-фаворит.рф
- Цена: 45 000–72 000 ₽
- Адреса: 4 учебных класса
- Экзамен в ГИБДД: на сайте не указано
- Категории: A, B
- Оплата: рассрочка
Контакты
- Телефон: +7 (903) 839-10-91
- Соцсети: WhatsApp
«Фаворит» строит предложение вокруг трёх тарифов, и разница между ними понятная: в старшем к базовому курсу добавляются двенадцать часов вождения и трансфер до занятия и обратно — такого больше нет ни у кого в подборке. Рассрочка идёт с бесплатными пересдачами. Три класса в Рязани и отдельный филиал в Рыбном со своим телефоном. Для тех, у кого уже есть права, отдельно считают категорию A без теории — 14 000 ₽ вместо 18 000.
Адреса:
- ул. Весёлая, 20Б — класс
- ул. Дзержинского, 82 — класс
- ул. Сенная, 12 — класс
- Рыбное — отдельный филиал — класс
Плюсы
- Три тарифа с понятной разницей: в старшем плюс 12 часов вождения и трансфер до занятия и обратно
- Рассрочка без процентов с бесплатными пересдачами
- Три класса в Рязани плюс филиал в Рыбном
- Отдельная цена категории A без теории — 14 000 ₽ для тех, у кого уже есть права
Минусы
- Онлайн-теория стоит дороже очной — 47 000 ₽ против 45 000 ₽, у остальных школ бывает наоборот
- Автомат дороже механики на 5000 ₽ в старшем тарифе
- Ни автопарка, ни числа инструкторов, ни номера лицензии, ни часов работы на сайте нет
- Полного адреса филиала в Рыбном на странице нет, только город
RED
Сайт: red-rzn62.ru
- Цена: 19 990 ₽
- Адреса: 2 учебных класса
- Экзамен в ГИБДД: на сайте не указано
- Категории: B
Контакты
- Телефон: +7 (491) 299-05-01
- Почта: ryazanredprava@yandex.ru
RED заявляет самую низкую цену подборки — 19 990 ₽ — и срок в полтора месяца. Два класса в центре, на Первомайском и на Гагарина, плюс своя площадка для вождения и возможность учить теорию дистанционно. Полтора месяца — это вдвое короче, чем называют «Вояж» и «Фаворит», поэтому первый вопрос школе стоит задать простой: сколько часов теории и вождения прописано в договоре.
Адреса:
Плюсы
- Самая низкая заявленная цена в подборке — 19 990 ₽
- Два класса в центре: на Первомайском и на Гагарина
- Заявлены своя площадка для вождения и дистанционное обучение
- Сайт предлагает самостоятельно проверить документы школы на сайте ГИБДД
Минусы
- Срок обучения заявлен в полтора месяца — вдвое короче трёх месяцев, которые называют другие школы подборки
- Ни числа часов теории и практики, ни того, что входит в цену, на сайте нет
- Не раскрыто ничего об автопарке, инструкторах и лицензии
- Про рассрочку, скидки и часы работы на сайте не сказано
Вектор
Сайт: avtoschool-vektor.ru/ryazan
- Цена: от 20 750 ₽
- Адреса: 1 учебный класс
- Экзамен в ГИБДД: на сайте не указано
- Категории: B
- Оплата: рассрочка, налоговый вычет
Контакты
- Телефон: 8 (800) 511-95-02
«Вектор» пришёл в Рязань федеральной сетью, но работает через местное юрлицо — ООО «Вектор – Р» с рязанским ИНН. Механика и автомат стоят одинаково, теорию можно проходить онлайн, скидки по тысяче рублей дают студентам, именинникам и молодым мамам. В городе у школы один адрес — класс на Гагарина, 25.
Адреса:
Плюсы
- Механика и автомат стоят одинаково
- Теорию можно проходить онлайн
- Юрлицо местное — ООО «Вектор – Р» с рязанским ИНН
- Помогают вернуть 13% и дают скидки студентам, именинникам и молодым мамам
Минусы
- Цена «от 20 750 ₽» стоит со звёздочкой, а расшифровка сведена к «подробности у менеджера»
- В Рязани всего один адрес — класс на Гагарина, 25
- Ни автопарка, ни инструкторов, ни часов работы, ни номера лицензии на странице нет
- Про выход на экзамен в ГИБДД не сказано ничего
ДОСААФ
Сайт: ryazan.autoschool.dosaaf.ru
- Цена: на сайте не публикуется
- Адреса: 2 учебных класса
- Экзамен в ГИБДД: входит в стоимость
- Категории: B
- Оплата: рассрочка, материнский капитал, налоговый вычет
Контакты
- Телефон: 8 (800) 101-37-67
- Почта: support@dosaaf.ru
ДОСААФ держит в Рязани два адреса в разных концах города — на Новой и на Горького. Это единственная школа подборки, принимающая материнский капитал, и одна из трёх, кто помогает вернуть налоговый вычет. Подача автомобиля на экзамен в ГИБДД и бензин входят в цену курса, теорию и тесты можно проходить онлайн круглосуточно.
Адреса:
Плюсы
- Принимают материнский капитал и помогают с налоговым вычетом
- Подача автомобиля на экзамен в ГИБДД и бензин входят в цену
- Два адреса в разных концах города — на Новой и на Горького
- Теорию можно проходить онлайн
Минусы
- Цены на сайте нет — узнать стоимость можно только по телефону
- Большая часть сведений общая для всей сети ДОСААФ, рязанской конкретики почти нет
- Ни автопарка, ни числа инструкторов, ни номера лицензии, ни часов работы
- Телефон общий для всей сети, местного номера на странице нет
Форсаж
Сайт: forsazh62.ru
- Цена: 20 000 ₽
- Экзамен в ГИБДД: на сайте не указано
- Категории: A, B
«Форсаж» опубликовал прайс прямо на главной и держит одни из самых низких цен в городе: категория B — 20 000 ₽, категория A — 6000 ₽, переквалификация — 13 000 ₽. Обучение идёт по программе из двух базовых курсов. На этом всё, что сообщает о себе школа, заканчивается: сайт состоит примерно из одной страницы.
Плюсы
- Одна из самых низких цен подборки — 20 000 ₽ за категорию B
- Отдельный недорогой тариф переквалификации за 13 000 ₽
- Категория A всего 6000 ₽
- Прайс опубликован таблицей прямо на главной
Минусы
- Ни одного адреса и ни одного телефона на сайте нет — связаться и понять, куда идти, негде
- Сайт совсем короткий: что входит в цену, сколько длится курс и какие часы — не сказано
- Ни автопарка, ни инструкторов, ни номера лицензии, ни автодрома
- Про рассрочку, скидки и налоговый вычет не упомянуто
Почему цены нельзя сравнивать в лоб
Разброс в подборке — от 19 990 до 72 000 ₽, почти вчетверо. Но крайние значения обманчивы: за ними стоят разные сроки, разный объём часов и разные способы подать цифру.
Цену прячут за квизом
Магистраль — школа с тремя классами, своим автодромом и пятью инструкторами — не показывает стоимость нигде. На странице «Цены» стоит квиз, обещающий «персональную» сумму. Единственное число на главной, «начни обучение за 5000 ₽», оказывается первым взносом рассрочки. У ДОСААФ цены нет тоже: узнать её можно только по телефону.
Начни обучение за 5000 рублей.
Главная страница автошколы «Магистраль». Это первый взнос рассрочки, а не цена курса
Цена со звёздочкой
Вектор заявляет «от 20 750 ₽» и ставит рядом звёздочку. Вся расшифровка сноски на странице — «подробности у менеджера». Что это: короткий пакет, акция или первый взнос — по сайту понять нельзя.
Короткий срок вместо низкой цены
RED обещает курс за 19 990 ₽ и полтора месяца обучения. Для сравнения, Вояж на свои 36 500 ₽ расписывает 134 часа теории и 40 занятий вождения, а Фаворит называет срок в три месяца. Сколько часов вы получите за полтора месяца, на сайте RED не сказано — это первый вопрос, который стоит задать в школе.
Автомат и онлайн могут стоить дороже
Вектор берёт за обе коробки одинаково. А вот Вояж просит за автомат на 4000 ₽ больше, Фаворит — на 5000 ₽. У Фаворит есть и вторая неожиданность: онлайн-теория стоит дороже очной, 47 000 против 45 000 ₽. Обычно дистанционный формат делают дешевле.
Что входит в цену, а за что доплачивать
Про выход на экзамен в ГИБДД прямо пишут только 2 школы из восьми: ДОСААФ, Вояж. У остальных 6 об этом не сказано ничего определённого.
Подробнее всех состав курса расписал Вояж: 134 часа теории, 40 занятий с персональным инструктором, бензин, внутренние экзамены и предоставление автомобиля на экзамен. У Фаворит разница между тарифами тоже понятна — в старшем добавляются двенадцать часов вождения и трансфер до занятия и обратно. А Доверие Авто, выложив полный прайс по всем категориям, ни словом не объясняет, что входит в эти 45 000 ₽.
Рассрочка, материнский капитал и налоговый вычет
Рассрочку предлагают 5 школы из восьми. Материнским капиталом можно заплатить только в одной — ДОСААФ, и это заметно меньше, чем в других городах: в Новосибирске такую возможность дают пять школ из десяти.
С возвратом 13% помогают 4 школы. Дальше всех пошёл Вояж — он называет конкретные суммы вычета: 5525 ₽ за категорию B и 2665 ₽ за категорию A. Остальные ограничиваются обещанием помочь.
Где учиться рядом с Рязанью
Ездить в город на каждое занятие необязательно: две школы держат классы за его пределами.
- Рыбное — филиал Фаворит с отдельным телефоном.
- Михайлов — класс Доверие Авто на улице Октябрьской.
Практику всё равно придётся отрабатывать на автодроме, а экзамен сдавать в подразделении ГИБДД, так что перед записью уточните, где стоит площадка и куда школа выводит на экзамен.
Что не сходится на сайтах
Пока мы сверяли страницы, набралось 32 мест, где сайт чего-то недоговаривает. Часть из них — обычная небрежность. Но каждое такое место — вопрос, который дешевле задать до подписания договора.
Школа без адреса и телефона
Форсаж опубликовал прайс прямо на главной и держит одни из самых низких цен в городе. При этом на сайте нет ни одного адреса и ни одного телефона: куда приходить и как связаться, узнать негде. Не описано и то, что входит в цену, сколько длится курс и на каких машинах учат.
Лицензию публикует одна школа из восьми
Номер лицензии текстом называет только Вояж — 62Л01 № 0000357 от декабря 2013 года. Остальные семь либо выкладывают сканы, либо просто упоминают, что документы есть. Проверить лицензию можно самостоятельно в реестре Рособрнадзора по названию юридического лица: без действующей лицензии школа не имеет права допускать выпускников к экзамену в ГИБДД.
Что чаще всего не раскрывают
Автопарк не раскрывают 5 школ из восьми, число инструкторов называют только две. На этом фоне выделяются Магистраль, назвавший модели и год выпуска машин, и Вояж с девятью инструкторами. Часы работы публикуют четыре школы из восьми.
Как собрана подборка
Все цифры и адреса взяты с официальных сайтов школ. Школы без работающего официального сайта в подборку не вошли: проверить их условия нечем. Проценты сдачи экзаменов мы не публикуем — независимо подтвердить эти цифры невозможно.
Что ещё понадобится, кроме автошколы
Цена курса — не весь бюджет. К ней добавляются медицинская справка и государственная пошлина.
Медицинская справка
Без неё в автошколу не запишут, а к экзамену не допустят. Для категории B нужны четыре специалиста: терапевт, офтальмолог, психиатр и психиатр-нарколог. Нарколог вправе направить на анализы, если увидит основания.
Почему за справкой ходят в два места
Психиатра и психиатра-нарколога проходят только в государственном медучреждении по месту постоянной или временной регистрации. Остальных врачей — в любой клинике с лицензией на выдачу таких справок. Поэтому получить справку целиком за один визит в частный медцентр обычно не выходит.
🔴 Ни одна школа подборки не пишет, входит ли медкомиссия в стоимость курса и сколько она стоит. Это отдельная статья расходов, которую придётся выяснять самостоятельно.
Государственная пошлина
Её платит ученик, и с 1 сентября 2025 года суммы удвоились. По статье 333.33 Налогового кодекса пошлина составляет 4000 ₽ за водительское удостоверение на пластиковой основе, 6000 ₽ за удостоверение нового поколения с чипом и 3200 ₽ за международное. Ни один рязанский сайт эту сумму в прайсе не называет.
Сколько выходит на самом деле
Сложим для нижней границы: курс RED за 19 990 ₽ плюс медсправка и пошлина 4000 ₽ — уже около 26 000 ₽. Для курса за 45 000 ₽ полный бюджет подбирается к 51 000 ₽.
Частые вопросы
Сколько стоит выучиться на права в Рязани в 2026 году
Заявленные цены идут от 19 990 до 72 000 ₽. Нижняя граница — короткие курсы с неописанным составом, верхняя — расширенные тарифы с дополнительными часами вождения и трансфером. Основная масса полноценных программ укладывается в 36 000–47 000 ₽. К цене курса добавляются медсправка и пошлина 4000 ₽.
Дороже ли учиться на автомате
Зависит от школы. Вектор берёт за обе коробки одинаково, Вояж просит за автомат на 4000 ₽ больше, Фаворит — на 5000 ₽. Помните, что права, полученные на автомате, дают ограничение: водить машину с механической коробкой по ним нельзя.
Сколько длится обучение
Стандартный курс категории B — около 134 часов теории и порядка 40 занятий вождения, это примерно три месяца. Столько указывают Вояж и Фаворит. Предложения «за полтора месяца» встречаются, но объём часов в них на сайте не раскрыт — спрашивайте, сколько часов вождения прописано в договоре.
Можно ли оплатить обучение материнским капиталом
В Рязани об этом пишет только ДОСААФ. Помощь с возвратом 13% налогового вычета заявляют три школы, а конкретные суммы называет лишь Вояж — 5525 ₽ за категорию B. Подать на вычет можно и самостоятельно: понадобятся договор, чеки и копия лицензии школы.
Подборки по другим городам
Мы разбираем автошколы так же подробно и в других городах: автошколы Перми, автошколы Москвы, автошколы Санкт-Петербурга, автошколы Казани и автошколы Краснодара.