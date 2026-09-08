Автошколы Рязани 2026: цены на обучение на права и адреса
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Обзор автошкол Рязани 2026: сколько стоит обучение на права категорий A, B

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Обзор автошкол Рязани 2026: сколько стоит обучение на права категорий A, B

Мы открыли сайты восьми рязанских автошкол и собрали то, что можно проверить: цены, адреса, автопарк и состав курса. Получилось 20 адресов и неприятная закономерность.

Половина школ города не даёт нормально сравнить себя с другими. 2 не публикуют цену вообще, одна не публикует ни адреса, ни телефона, а самая обустроенная школа прячет стоимость за квизом. Номер лицензии текстом называет только одна школа из восьми.

  • 🚗 Восемь школ Рязани с работающими сайтами: цены, адреса, автопарк и условия оплаты.
  • 💰 Курс категории B — от 19 990 до 72 000 ₽, плюс медсправка и пошлина 4000 ₽ сверху.
  • 📍 За городом учат тоже: филиалы есть в Рыбном и Михайлове.
  • 🔎 Две школы цену не показывают, ещё одна — ни одного адреса.

Содержание

Сколько стоит выучиться на права в Рязани

Таблицу можно отсортировать по любому столбцу и найти школу по названию. Цены — за курс категории B с сайтов школ на сентябрь 2026 года. По умолчанию школы идут в том же порядке, что и в обзоре ниже: сверху те, кто подробнее рассказывает о себе.

Автошкола Цена за курс Адресов Экзамен ГИБДД Теория онлайн Категории
Вояж 36 500–47 500 ₽ 3 входит да A, A1, B
Доверие Авто 45 000 ₽ 4 не указано A, B, C, D, E
Магистраль не публикуется 4 не указано да A, B
Фаворит 45 000–72 000 ₽ 4 не указано да A, B
RED 19 990 ₽ 2 не указано да B
Вектор от 20 750 ₽ 1 не указано да B
ДОСААФ не публикуется 2 входит да B
Форсаж 20 000 ₽ не указано A, B

Про цены в этой подборке

Все суммы взяты с официальных сайтов школ в сентябре 2026 года и меняются: акции заканчиваются, тарифы пересматриваются. Окончательную цену называет школа в договоре — её и стоит сверять. Мы не считали за школы то, чего они не публиковали.

Обзор автошкол Рязани

В каждой карточке контакты, полный список адресов с пометкой, что это: учебный класс, автодром или офис, а также автопарк и состав цены. Всё, что ниже, взято с официальных сайтов школ.

Как устроен порядок

Школы идут по тому, насколько подробно они рассказывают о себе на своём сайте: указана ли цена и что в неё входит, опубликованы ли адреса, автопарк, состав преподавателей, часы работы и условия по экзамену. Качество обучения этим порядком не измеряется: со стороны его проверить нельзя. Здесь видно другое — сколько школа даёт вам данных, чтобы решить самому. Отсортировать список по цене можно в таблице выше.

Вояж

Обзор автошкол Рязани 2026: сколько стоит обучение на права категорий A, B
Автошкола Вояж в Рязани — сайт школы

Сайт: автошколавояж.рф

  • Цена: 36 500–47 500 ₽
  • Адреса: 1 учебный класс, 2 офиса
  • Инструкторов: 9
  • Экзамен в ГИБДД: входит в стоимость
  • Категории: A, A1, B
  • Оплата: рассрочка, налоговый вычет

Контакты

Часы работы: Пн–Пт 9:00–17:00, суббота и воскресенье выходные.

«Вояж» работает с 2013 года и держит учебный класс на Новосёлова, в торговом центре «21 Век», плюс два офиса в центре. Девять инструкторов, свой автодром в черте города, машины — Renault Logan и Sandero. Из всех школ города здесь дальше всего идут в объяснениях: тарифы расписаны по составу, до 134 часов теории и 40 занятий вождения, а рядом названы даже суммы налогового вычета, которые ученик потом вернёт.

Учебные машины: Renault Logan и Renault Sandero, количество не указано.

Адреса:

Плюсы

  • Единственная школа подборки, публикующая номер лицензии текстом — 62Л01 № 0000357
  • Три тарифа с расписанным составом: 134 часа теории, 40 занятий, бензин и машина на экзамен
  • Называет конкретные суммы налогового вычета: 5525 ₽ за категорию B
  • Работает с 2013 года, девять инструкторов, свой автодром в черте города

Минусы

  • Автомат дороже механики на 4000 ₽
  • Офис работает только по будням до 17:00 — для работающего человека неудобно
  • Из трёх адресов учебный класс всего один, остальные два — офисы
  • Количество учебных машин не раскрыто, названы только две модели

Доверие Авто

Обзор автошкол Рязани 2026: сколько стоит обучение на права категорий A, B
Автошкола Доверие Авто в Рязани — сайт школы

Сайт: doverieavto.ru

  • Цена: 45 000 ₽
  • Адреса: 3 учебных класса, 1 автодром
  • Экзамен в ГИБДД: на сайте не указано
  • Категории: A, B, C, D, E

Контакты

Часы работы: Ежедневно 10:00–21:00, выходные 10:00–16:00.

«Доверие Авто» выложило прайс таблицей по всем категориям сразу: B за 45 000 ₽, A за 15 000–18 000, C за 25 000, D за 19 000, пакет B и C за 58 000 и переподготовку с B на C за 34 000 ₽. Такого набора нет больше ни у кого в городе. Работает ежедневно до девяти вечера, включая выходные, автодром стоит на Окружной, а один из классов — в Михайлове, для тех, кому в Рязань ездить далеко.

Учебные машины: Kia Rio, количество не указано.

Адреса:

Плюсы

  • Единственная школа подборки с полным прайсом таблицей по всем категориям, от A до E
  • Самый широкий набор категорий: A, B, C, D и E, есть переподготовка с B на C
  • Работает ежедневно до 21:00, включая выходные
  • Свой автодром на Окружной и классы в Дядьково, на Гоголя и в Михайлове

Минусы

  • Что входит в цену курса, на сайте не описано ни одним словом
  • Про рассрочку, маткапитал и налоговый вычет не сказано ничего
  • Ни номера лицензии, ни числа инструкторов, ни количества машин
  • Почты и соцсетей на сайте нет, только четыре телефона

Магистраль

Обзор автошкол Рязани 2026: сколько стоит обучение на права категорий A, B
Автошкола Магистраль в Рязани — сайт школы

Сайт: magistral-rzn.ru

  • Цена: на сайте не публикуется
  • Адреса: 3 учебных класса, 1 автодром
  • Инструкторов: 5
  • Экзамен в ГИБДД: на сайте не указано
  • Категории: A, B
  • Оплата: рассрочка, налоговый вычет

Контакты

Часы работы: Гагарина и Интернациональная Пн–Пт 10:00–19:00, Первомайский без выходных 10:00–20:00.

«Магистраль» выглядит самой обустроенной школой города: три класса в разных концах Рязани, свой автодром в Дашках Военных, пять инструкторов. Машины названы поимённо и не старше 2018 года — Volkswagen Polo на автомате и Renault Logan на механике. Класс на Первомайском работает без выходных до восьми вечера, что для работающего человека решает многое. Теорию можно проходить онлайн, но раз в две недели всё равно придётся приезжать в класс.

Учебные машины: Volkswagen Polo на автомате, Renault Logan на механике, мотоцикл Bajaj Boxer 150; машины не старше 2018 года, количество не указано.

Адреса:

Плюсы

  • Три учебных класса и свой автодром в Дашках Военных
  • Класс на Первомайском работает без выходных до 20:00
  • Автопарк назван поимённо: Volkswagen Polo на автомате и Renault Logan на механике, машины не старше 2018 года
  • Беспроцентная рассрочка с первым взносом 5000 ₽, помогают с налоговым вычетом

Минусы

  • Цены на сайте нет ни на главной, ни на странице «Цены» — вместо неё квиз, который обещает «персональную» стоимость
  • «Начни обучение за 5000 ₽» — это первый взнос рассрочки, а не цена курса
  • Номера лицензии на сайте нет
  • Сколько машин в автопарке, не указано, названы только модели

Фаворит

Обзор автошкол Рязани 2026: сколько стоит обучение на права категорий A, B
Автошкола Фаворит в Рязани — сайт школы

Сайт: автошкола-фаворит.рф

  • Цена: 45 000–72 000 ₽
  • Адреса: 4 учебных класса
  • Экзамен в ГИБДД: на сайте не указано
  • Категории: A, B
  • Оплата: рассрочка

Контакты

«Фаворит» строит предложение вокруг трёх тарифов, и разница между ними понятная: в старшем к базовому курсу добавляются двенадцать часов вождения и трансфер до занятия и обратно — такого больше нет ни у кого в подборке. Рассрочка идёт с бесплатными пересдачами. Три класса в Рязани и отдельный филиал в Рыбном со своим телефоном. Для тех, у кого уже есть права, отдельно считают категорию A без теории — 14 000 ₽ вместо 18 000.

Адреса:

Плюсы

  • Три тарифа с понятной разницей: в старшем плюс 12 часов вождения и трансфер до занятия и обратно
  • Рассрочка без процентов с бесплатными пересдачами
  • Три класса в Рязани плюс филиал в Рыбном
  • Отдельная цена категории A без теории — 14 000 ₽ для тех, у кого уже есть права

Минусы

  • Онлайн-теория стоит дороже очной — 47 000 ₽ против 45 000 ₽, у остальных школ бывает наоборот
  • Автомат дороже механики на 5000 ₽ в старшем тарифе
  • Ни автопарка, ни числа инструкторов, ни номера лицензии, ни часов работы на сайте нет
  • Полного адреса филиала в Рыбном на странице нет, только город

RED

Обзор автошкол Рязани 2026: сколько стоит обучение на права категорий A, B
Автошкола RED в Рязани — сайт школы

Сайт: red-rzn62.ru

  • Цена: 19 990 ₽
  • Адреса: 2 учебных класса
  • Экзамен в ГИБДД: на сайте не указано
  • Категории: B

Контакты

RED заявляет самую низкую цену подборки — 19 990 ₽ — и срок в полтора месяца. Два класса в центре, на Первомайском и на Гагарина, плюс своя площадка для вождения и возможность учить теорию дистанционно. Полтора месяца — это вдвое короче, чем называют «Вояж» и «Фаворит», поэтому первый вопрос школе стоит задать простой: сколько часов теории и вождения прописано в договоре.

Адреса:

Плюсы

  • Самая низкая заявленная цена в подборке — 19 990 ₽
  • Два класса в центре: на Первомайском и на Гагарина
  • Заявлены своя площадка для вождения и дистанционное обучение
  • Сайт предлагает самостоятельно проверить документы школы на сайте ГИБДД

Минусы

  • Срок обучения заявлен в полтора месяца — вдвое короче трёх месяцев, которые называют другие школы подборки
  • Ни числа часов теории и практики, ни того, что входит в цену, на сайте нет
  • Не раскрыто ничего об автопарке, инструкторах и лицензии
  • Про рассрочку, скидки и часы работы на сайте не сказано

Вектор

Обзор автошкол Рязани 2026: сколько стоит обучение на права категорий A, B
Автошкола Вектор в Рязани — сайт школы

Сайт: avtoschool-vektor.ru/ryazan

  • Цена: от 20 750 ₽
  • Адреса: 1 учебный класс
  • Экзамен в ГИБДД: на сайте не указано
  • Категории: B
  • Оплата: рассрочка, налоговый вычет

Контакты

«Вектор» пришёл в Рязань федеральной сетью, но работает через местное юрлицо — ООО «Вектор – Р» с рязанским ИНН. Механика и автомат стоят одинаково, теорию можно проходить онлайн, скидки по тысяче рублей дают студентам, именинникам и молодым мамам. В городе у школы один адрес — класс на Гагарина, 25.

Адреса:

Плюсы

  • Механика и автомат стоят одинаково
  • Теорию можно проходить онлайн
  • Юрлицо местное — ООО «Вектор – Р» с рязанским ИНН
  • Помогают вернуть 13% и дают скидки студентам, именинникам и молодым мамам

Минусы

  • Цена «от 20 750 ₽» стоит со звёздочкой, а расшифровка сведена к «подробности у менеджера»
  • В Рязани всего один адрес — класс на Гагарина, 25
  • Ни автопарка, ни инструкторов, ни часов работы, ни номера лицензии на странице нет
  • Про выход на экзамен в ГИБДД не сказано ничего

ДОСААФ

Обзор автошкол Рязани 2026: сколько стоит обучение на права категорий A, B
Автошкола ДОСААФ в Рязани — сайт школы

Сайт: ryazan.autoschool.dosaaf.ru

  • Цена: на сайте не публикуется
  • Адреса: 2 учебных класса
  • Экзамен в ГИБДД: входит в стоимость
  • Категории: B
  • Оплата: рассрочка, материнский капитал, налоговый вычет

Контакты

ДОСААФ держит в Рязани два адреса в разных концах города — на Новой и на Горького. Это единственная школа подборки, принимающая материнский капитал, и одна из трёх, кто помогает вернуть налоговый вычет. Подача автомобиля на экзамен в ГИБДД и бензин входят в цену курса, теорию и тесты можно проходить онлайн круглосуточно.

Адреса:

Плюсы

  • Принимают материнский капитал и помогают с налоговым вычетом
  • Подача автомобиля на экзамен в ГИБДД и бензин входят в цену
  • Два адреса в разных концах города — на Новой и на Горького
  • Теорию можно проходить онлайн

Минусы

  • Цены на сайте нет — узнать стоимость можно только по телефону
  • Большая часть сведений общая для всей сети ДОСААФ, рязанской конкретики почти нет
  • Ни автопарка, ни числа инструкторов, ни номера лицензии, ни часов работы
  • Телефон общий для всей сети, местного номера на странице нет

Форсаж

Обзор автошкол Рязани 2026: сколько стоит обучение на права категорий A, B
Автошкола Форсаж в Рязани — сайт школы

Сайт: forsazh62.ru

  • Цена: 20 000 ₽
  • Экзамен в ГИБДД: на сайте не указано
  • Категории: A, B

«Форсаж» опубликовал прайс прямо на главной и держит одни из самых низких цен в городе: категория B — 20 000 ₽, категория A — 6000 ₽, переквалификация — 13 000 ₽. Обучение идёт по программе из двух базовых курсов. На этом всё, что сообщает о себе школа, заканчивается: сайт состоит примерно из одной страницы.

Плюсы

  • Одна из самых низких цен подборки — 20 000 ₽ за категорию B
  • Отдельный недорогой тариф переквалификации за 13 000 ₽
  • Категория A всего 6000 ₽
  • Прайс опубликован таблицей прямо на главной

Минусы

  • Ни одного адреса и ни одного телефона на сайте нет — связаться и понять, куда идти, негде
  • Сайт совсем короткий: что входит в цену, сколько длится курс и какие часы — не сказано
  • Ни автопарка, ни инструкторов, ни номера лицензии, ни автодрома
  • Про рассрочку, скидки и налоговый вычет не упомянуто

Почему цены нельзя сравнивать в лоб

Разброс в подборке — от 19 990 до 72 000 ₽, почти вчетверо. Но крайние значения обманчивы: за ними стоят разные сроки, разный объём часов и разные способы подать цифру.

Цену прячут за квизом

Магистраль — школа с тремя классами, своим автодромом и пятью инструкторами — не показывает стоимость нигде. На странице «Цены» стоит квиз, обещающий «персональную» сумму. Единственное число на главной, «начни обучение за 5000 ₽», оказывается первым взносом рассрочки. У ДОСААФ цены нет тоже: узнать её можно только по телефону.

Начни обучение за 5000 рублей.

Главная страница автошколы «Магистраль». Это первый взнос рассрочки, а не цена курса

Цена со звёздочкой

Вектор заявляет «от 20 750 ₽» и ставит рядом звёздочку. Вся расшифровка сноски на странице — «подробности у менеджера». Что это: короткий пакет, акция или первый взнос — по сайту понять нельзя.

Короткий срок вместо низкой цены

RED обещает курс за 19 990 ₽ и полтора месяца обучения. Для сравнения, Вояж на свои 36 500 ₽ расписывает 134 часа теории и 40 занятий вождения, а Фаворит называет срок в три месяца. Сколько часов вы получите за полтора месяца, на сайте RED не сказано — это первый вопрос, который стоит задать в школе.

Автомат и онлайн могут стоить дороже

Вектор берёт за обе коробки одинаково. А вот Вояж просит за автомат на 4000 ₽ больше, Фаворит — на 5000 ₽. У Фаворит есть и вторая неожиданность: онлайн-теория стоит дороже очной, 47 000 против 45 000 ₽. Обычно дистанционный формат делают дешевле.

Что входит в цену, а за что доплачивать

Про выход на экзамен в ГИБДД прямо пишут только 2 школы из восьми: ДОСААФ, Вояж. У остальных 6 об этом не сказано ничего определённого.

Подробнее всех состав курса расписал Вояж: 134 часа теории, 40 занятий с персональным инструктором, бензин, внутренние экзамены и предоставление автомобиля на экзамен. У Фаворит разница между тарифами тоже понятна — в старшем добавляются двенадцать часов вождения и трансфер до занятия и обратно. А Доверие Авто, выложив полный прайс по всем категориям, ни словом не объясняет, что входит в эти 45 000 ₽.

Рассрочка, материнский капитал и налоговый вычет

Рассрочку предлагают 5 школы из восьми. Материнским капиталом можно заплатить только в одной — ДОСААФ, и это заметно меньше, чем в других городах: в Новосибирске такую возможность дают пять школ из десяти.

С возвратом 13% помогают 4 школы. Дальше всех пошёл Вояж — он называет конкретные суммы вычета: 5525 ₽ за категорию B и 2665 ₽ за категорию A. Остальные ограничиваются обещанием помочь.

Где учиться рядом с Рязанью

Ездить в город на каждое занятие необязательно: две школы держат классы за его пределами.

Практику всё равно придётся отрабатывать на автодроме, а экзамен сдавать в подразделении ГИБДД, так что перед записью уточните, где стоит площадка и куда школа выводит на экзамен.

Что не сходится на сайтах

Пока мы сверяли страницы, набралось 32 мест, где сайт чего-то недоговаривает. Часть из них — обычная небрежность. Но каждое такое место — вопрос, который дешевле задать до подписания договора.

Школа без адреса и телефона

Форсаж опубликовал прайс прямо на главной и держит одни из самых низких цен в городе. При этом на сайте нет ни одного адреса и ни одного телефона: куда приходить и как связаться, узнать негде. Не описано и то, что входит в цену, сколько длится курс и на каких машинах учат.

Лицензию публикует одна школа из восьми

Номер лицензии текстом называет только Вояж — 62Л01 № 0000357 от декабря 2013 года. Остальные семь либо выкладывают сканы, либо просто упоминают, что документы есть. Проверить лицензию можно самостоятельно в реестре Рособрнадзора по названию юридического лица: без действующей лицензии школа не имеет права допускать выпускников к экзамену в ГИБДД.

Что чаще всего не раскрывают

Автопарк не раскрывают 5 школ из восьми, число инструкторов называют только две. На этом фоне выделяются Магистраль, назвавший модели и год выпуска машин, и Вояж с девятью инструкторами. Часы работы публикуют четыре школы из восьми.

Как собрана подборка

Все цифры и адреса взяты с официальных сайтов школ. Школы без работающего официального сайта в подборку не вошли: проверить их условия нечем. Проценты сдачи экзаменов мы не публикуем — независимо подтвердить эти цифры невозможно.

Что ещё понадобится, кроме автошколы

Цена курса — не весь бюджет. К ней добавляются медицинская справка и государственная пошлина.

Медицинская справка

Без неё в автошколу не запишут, а к экзамену не допустят. Для категории B нужны четыре специалиста: терапевт, офтальмолог, психиатр и психиатр-нарколог. Нарколог вправе направить на анализы, если увидит основания.

Почему за справкой ходят в два места

Психиатра и психиатра-нарколога проходят только в государственном медучреждении по месту постоянной или временной регистрации. Остальных врачей — в любой клинике с лицензией на выдачу таких справок. Поэтому получить справку целиком за один визит в частный медцентр обычно не выходит.

🔴 Ни одна школа подборки не пишет, входит ли медкомиссия в стоимость курса и сколько она стоит. Это отдельная статья расходов, которую придётся выяснять самостоятельно.

Государственная пошлина

Её платит ученик, и с 1 сентября 2025 года суммы удвоились. По статье 333.33 Налогового кодекса пошлина составляет 4000 ₽ за водительское удостоверение на пластиковой основе, 6000 ₽ за удостоверение нового поколения с чипом и 3200 ₽ за международное. Ни один рязанский сайт эту сумму в прайсе не называет.

Сколько выходит на самом деле

Сложим для нижней границы: курс RED за 19 990 ₽ плюс медсправка и пошлина 4000 ₽ — уже около 26 000 ₽. Для курса за 45 000 ₽ полный бюджет подбирается к 51 000 ₽.

Частые вопросы

Сколько стоит выучиться на права в Рязани в 2026 году

Заявленные цены идут от 19 990 до 72 000 ₽. Нижняя граница — короткие курсы с неописанным составом, верхняя — расширенные тарифы с дополнительными часами вождения и трансфером. Основная масса полноценных программ укладывается в 36 000–47 000 ₽. К цене курса добавляются медсправка и пошлина 4000 ₽.

Дороже ли учиться на автомате

Зависит от школы. Вектор берёт за обе коробки одинаково, Вояж просит за автомат на 4000 ₽ больше, Фаворит — на 5000 ₽. Помните, что права, полученные на автомате, дают ограничение: водить машину с механической коробкой по ним нельзя.

Сколько длится обучение

Стандартный курс категории B — около 134 часов теории и порядка 40 занятий вождения, это примерно три месяца. Столько указывают Вояж и Фаворит. Предложения «за полтора месяца» встречаются, но объём часов в них на сайте не раскрыт — спрашивайте, сколько часов вождения прописано в договоре.

Можно ли оплатить обучение материнским капиталом

В Рязани об этом пишет только ДОСААФ. Помощь с возвратом 13% налогового вычета заявляют три школы, а конкретные суммы называет лишь Вояж — 5525 ₽ за категорию B. Подать на вычет можно и самостоятельно: понадобятся договор, чеки и копия лицензии школы.

Подборки по другим городам

Мы разбираем автошколы так же подробно и в других городах: автошколы Перми, автошколы Москвы, автошколы Санкт-Петербурга, автошколы Казани и автошколы Краснодара.

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