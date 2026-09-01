Lada Azimut: более 7 тысяч испытаний перед выходом на рынок
1

Lada Azimut: более 7 тысяч испытаний перед выходом на рынок

Аварии в России
6 комментариев 6 комментариев

АвтоВАЗ официально объявил о завершении грандиозного цикла испытаний своей новой модели — Lada Azimut. Масштаб подготовительной работы поражает даже опытных отраслевых экспертов: в общей сложности было проведено 7220 разнообразных тестов, а суммарный пробег тестовых прототипов превысил 1,5 миллиона километров. Для наглядности — этого расстояния достаточно, чтобы несколько раз обогнуть Землю по экватору. Но главная инженерная новость кроется в деталях: конструкторы внедрили 996 абсолютно новых или капитально модернизированных узлов. Это не просто рестайлинг, а глубокая перестройка автомобильной архитектуры, о которой мы расскажем детальнее.

Lada Azimut: более 7 тысяч испытаний перед выходом на рынок

Почему это событие важно для российского авторынка

Для большинства российских водителей известие о завершении испытаний Lada Azimut — это не просто рядовая новостная строка. Это сигнал о том, что отечественный автопром делает серьезную заявку на технологический прорыв. В нынешних рыночных реалиях, когда покупатели предъявляют повышенные требования к надежности, ремонтопригодности и адаптации к суровому климату, такая всесторонняя подготовка выглядит как продуманный шаг навстречу потребителю. Компания стремится доказать, что современный российский автомобиль способен конкурировать с зарубежными аналогами не только ценой, но и качеством инженерных решений.

Lada Azimut: более 7 тысяч испытаний перед выходом на рынок

Детали программы испытаний

По официальным данным пресс-службы АвтоВАЗа, в рамках подготовки Lada Azimut к серийному производству было организовано 7220 отдельных проверок. Из них 1050 испытаний проведены в цифровой среде — с использованием виртуального моделирования и сложных компьютерных симуляций, что позволило сэкономить время и ресурсы на ранних этапах разработки. Реальный же пробег тестовых образцов составил более 1,5 миллиона километров, а в процесс проверки было вовлечено 370 предсерийных машин. Такое количество автомобилей-испытателей дало инженерам обширную статистику, благодаря которой удалось выявить и оперативно устранить потенциальные слабые места еще до того, как модель поступит в дилерские центры.

Проверка силового агрегата

Особый акцент в ходе испытаний был сделан на силовую установку и трансмиссию. Двигатели и коробки передач Lada Azimut подверглись интенсивным нагрузкам на специализированных моторно-трансмиссионных стендах, где суммарная наработка агрегатов достигла 30 тысяч моточасов.

Столь жесткий режим позволяет с высокой долей уверенности прогнозировать ресурс и безотказность ключевых компонентов в условиях повседневной эксплуатации. Кроме того, специалисты компании провели более тысячи виртуальных расчетов, направленных на оптимизацию конструкции кузова и повышение пассивной безопасности, что особенно актуально с учетом требований современных краш-тестов.

996 новых деталей

Одним из самых ярких фактов в отчете АвтоВАЗа стало упоминание о 996 новых и глубоко модернизированных компонентах. Это касается не только экстерьера и интерьера, но и электронных систем управления, подвески, тормозных механизмов и шумоизоляции. По информации профильного портала Autonews, подобный уровень обновления комплектующих — явление довольно редкое даже для ведущих мировых брендов, не говоря уже о российских производителях.

Инженеры постарались учесть опыт предыдущих поколений, заменив устаревшие решения на более технологичные и надежные аналоги. Такой подход может послужить новым ориентиром для всей отечественной автомобильной промышленности, особенно на фоне усиливающейся конкуренции с импортными марками.

Lada Azimut: более 7 тысяч испытаний перед выходом на рынок

Мнение профессионального сообщества и первые отзывы

Российские автомобильные издания и отраслевые эксперты уже начали активное обсуждение сильных и потенциально спорных сторон Lada Azimut. Многие отмечают впечатляющий объем проведенных тестов и высокий процент новизны конструкции, однако высказываются и сдержанные мнения относительно практической ремонтопригодности некоторых систем. Тем не менее, сам факт столь масштабной проверки внушает оптимизм: в индустрии все чаще прибегают к экстремальным методам тестирования.

Например, недавно другой автопроизводитель испытывал свой гибридный кроссовер в условиях интенсивной жары, чтобы оценить работу систем охлаждения и электромоторов — подробности этого эксперимента можно найти в отдельных обзорах на тематических ресурсах.

0
6 Комментариев
Подписаться
Уведомить о
6 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
formatceft

Цена?

Ответить
0
Shato

Пусть к успеху, к хорошим показателем и результату достигается прошлым опытом и старыми результатами, а не просто статьями в инете. Как бы все не писали, что это прорыв, как бы автоблогеры в шортсах не хвалили, это никак не повысит надёжность и качество автомобиля. Веры Автовазу на данном этапе нет никакого. Примеры с Вестой, по моему, есть у каждого.

Редактировалось 2 часов назад
Ответить
0
formatceft

Веста хорошая тачка, но дорогая и гниет пздец как.

Ответить
0
gomenasai42

9 лет, кузов оцинкован, с моим пробегом уже не так резво бегает, но в целом ещё не совсем плохо.

Ответить
0
formatceft

Если посмотреть «эксперт на день» автофакт, то там они постоянно видят Весты ржавые в хлам жаже моложе 9 лет.

Ответить
0
Bizon

«Одним из самых ярких фактов в отчете АвтоВАЗа стало упоминание о 996 новых и глубоко модернизированных компонентах»
я чет не ф курил
«Азимут» — это же абсолютно новая модель.
Таких в Мире прежде не было :о)
Там все детали «новые», тогда откуда глубокая модернизация?
Модернизация — это когда 2109 => 21099 => 2115

Редактировалось 2 часов назад
Ответить
0
КонтактыВызвать эвакуатор


Соглашение
Политика конфиденциальности
© 2026 «РусДТП»
Автоновости

Что ждёт АвтоВАЗ, если утилизационный сбор отменят: реальный сценарий

Обсуждение возможной отмены утилизационного сбора всплывает всякий раз, когда речь заходит о высоких ценах на новые автомобили в России. Многие...

Что ждёт АвтоВАЗ, если утилизационный сбор отменят: реальный сценарий
411 просмотров
17
Подробнее
Автоновости

Jetta VS5 — кроссовер с немецкой душой и китайской пропиской. Стоит ли его покупать?

На фоне обилия китайских автомобилей, хлынувших на российский рынок, модель Jetta VS5 выделяется своей неоднозначной репутацией. Одни видят в ней...

Jetta VS5 — кроссовер с немецкой душой и китайской пропиской. Стоит ли его покупать?
172 просмотра
4
Подробнее
Автоновости

Автоподборщики в России: сколько зарабатывают, нюансы профессии

В последние годы российский рынок подержанных автомобилей переживает настоящий бум. С одной стороны, цены на новые машины растут быстрее зарплат, а...

Автоподборщики в России: сколько зарабатывают, нюансы профессии
154 просмотра
6
Подробнее
Автоновости

Каждый третий российский покупатель выбирает «Ладу» — и вот почему

Выбор автомобиля для российского водителя уже давно перестал быть исключительно делом личных предпочтений или эстетических пристрастий. Сегодня это...

Каждый третий российский покупатель выбирает «Ладу» — и вот почему
280 просмотров
30
Подробнее
Автоновости

Эти автомобили признаны небезопасными: Tesla, Xiaomi и другие попали под отзывную кампанию в Китае

Китайские регулирующие органы инициировали самую масштабную за всю историю страны отзывную кампанию, затронувшую сегмент электромобилей. Под...

Эти автомобили признаны небезопасными: Tesla, Xiaomi и другие попали под отзывную кампанию в Китае
156 просмотров
9
Подробнее
Автоновости

Гибридный кроссовер Avatr 07 получил российскую сертификацию: что известно о новинке

Автомобильный рынок России готовится пополниться еще одной значимой моделью — гибридный кроссовер Avatr 07 официально прошел все необходимые...

Гибридный кроссовер Avatr 07 получил российскую сертификацию: что известно о новинке
522 просмотра
13
Подробнее
Автоновости

Минпромторг ужесточает импорт автомобилей в Россию и вводит новые проверки

С 2027 года в России кардинально меняется порядок ввоза иностранных автомобилей. Министерство промышленности и торговли анонсировало введение...

Минпромторг ужесточает импорт автомобилей в Россию и вводит новые проверки
754 просмотра
12
Подробнее
Отзывы

«Машина скачет, словно резиновый мячик»: отзыв владельца Haval H3

В жизни автора данного отзыва наступил тот удивительный, немного странный и философский возрастной этап, когда при выборе автомобиля на первый план...

«Машина скачет, словно резиновый мячик»: отзыв владельца Haval H3
320 просмотров
11
Подробнее
ПДД

Кому и почему запрещено выезжать в левый ряд — разъяснение для водителей

Недавно в Москве произошёл показательный случай, который заставил многих автомобилистов задуматься о тонкостях Правил дорожного движения. Водитель...

Кому и почему запрещено выезжать в левый ряд — разъяснение для водителей
378 просмотров
8
Подробнее
Показать ещё
1
6 Комментариев
rusdtp logo icon
Авторизация
Или через почту и пароль
*
*
Войти

Пароли пользователей были сброшены в целях безопасности

Пожалуйста восстановите доступ, пройдя по этой ссылке. Если возникли трудности, напишите нам в группе Вконтакте.

rusdtp logo icon
Регистрация
Или через почту и пароль
*
*
*
Зарегистрироваться
У меня есть аккаунт. 
rusdtp logo icon
Восстановить пароль
Отправить пароль