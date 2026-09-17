Почему мультимедиа в новых автомобилях всё больше раздражает водителей

В современных автомобилях всё чаще обсуждают не мощность двигателя, не плавность хода и не расход топлива, а мультимедийную систему. Именно она становится главным источником недовольства российских водителей. По данным J.D. Power, на мультимедиа приходится четверть всех жалоб. При этом раздражение вызывают не столько сами экраны как элемент интерьера, сколько сложный интерфейс, медленная работа программного обеспечения и постоянные сбои. Даже опытные автолюбители, которые привыкли к разной технике, всё чаще признаются: новая машина может ехать хорошо, но её цифровая начинка портит всё впечатление.

Фото из открытых источников

Статистика Доля мультимедиа растёт

Сегодня каждый четвёртый владелец нового автомобиля в России предъявляет претензии не к мотору, не к подвеске и не к коробке передач, а именно к медиакомплексу. J.D. Power зафиксировали, что мультимедийные системы уверенно вышли в лидеры по числу обращений.

В исследовании за 2026 год мультимедиа впервые заняла первое место среди всех проблем, собрав 25% жалоб. В абсолютных цифрах это 42,4 проблемы на 100 машин — показатель PP100. Сама по себе цифра может показаться не критичной, но важно, что речь идёт именно о том узле, с которым водитель взаимодействует постоянно.

Интересно, что общий показатель — 42,4 проблемы на сотню автомобилей — за год не изменился. Однако доля мультимедиа в общем списке жалоб выросла. Это означает, что механическая часть и основные агрегаты становятся надёжнее, а вот сенсорные экраны, цифровые сервисы и онлайн-функции всё чаще вызывают нарекания. J.D. Power отмечают: общая надёжность новых машин растёт, но мультимедийные системы отстают. Более того, пять самых частых проблем связаны именно с ними. Получается, что производители научились лучше делать «железо», но не всегда могут обеспечить стабильную и понятную работу «софта».

Что именно выводят водителей из себя

«Российская газета» пишет, что чаще всего водителей раздражает не столько само оборудование, сколько запутанный интерфейс, тормозящее программное обеспечение и вечные проблемы с подключением. Простые действия — например, настройка радио или выбор маршрута — превращаются в настоящий квест. Подключение смартфона вообще становится отдельной лотереей: то соединение не устанавливается, то система не видит устройство, то связь обрывается в самый неподходящий момент.

Независимые автоиздания, ссылаясь на J.D. Power, подтверждают: больше всего претензий связано с интерфейсом, программным обеспечением и интеграцией со смартфонами.

На практике это означает, что чем больше функций переносится в сенсорные меню, тем выше вероятность, что водитель отвлечётся или просто не найдёт нужную настройку. То, что раньше делалось одним поворотом ручки или нажатием кнопки, теперь требует нескольких касаний, перехода по подменю и внимательного взгляда на экран. В движении это не только неудобно, но и потенциально опасно. J.D. Power подчёркивают: перегруженные экраны и сложные цифровые панели не упрощают жизнь, а добавляют ошибок и раздражения. Водитель тратит время и внимание не на дорогу, а на борьбу с интерфейсом.

Функция, которой почти не пользуются

Есть и почти анекдотичная статистика. Около 35% владельцев автомобилей с дополнительным экраном для пассажира — так называемым «штурманским» — ни разу им не пользовались. И только 6% включают его в каждой поездке.

Получается, что производители добавляют дорогостоящие и сложные решения, но реальная польза от них остаётся под большим вопросом. Для многих такой экран оказывается лишь красивой опцией, которая увеличивает цену автомобиля, но почти не влияет на повседневный комфорт.

Производители возвращают кнопки

Некоторые автопроизводители уже публично пообещали вернуть часть управления на обычные физические кнопки. Это не ностальгия по прошлому и не отказ от технологий. Скорее, это попытка снизить раздражение водителей и повысить безопасность. Возвращение механических элементов управления помогает меньше отвлекать водителя и не зависеть от глючного программного обеспечения. Кнопка или ручка не зависает, не требует обновления и не перезагружается в самый неподходящий момент. В этом смысле простые решения снова оказываются конкурентным преимуществом.

Электроника — ахиллесова пята не только мультимедиа

Проблемы не ограничиваются одной мультимедиа. Как показал предыдущий анализ, сложные электронные системы стали ахиллесовой пятой даже у лидеров рынка. Вопросы к эргономике и стабильности программного обеспечения возникают у владельцев машин разных брендов. J.D. Power отмечают: риски цифровых компонентов касаются не только медиакомплексов, но и систем помощи водителю. Например, в сентябре 2026 года Ford отозвал десятки тысяч пикапов из-за сбоя в системе заднего вида. Это показывает, что цифровые ошибки могут приводить не только к раздражению, но и к серьёзным отзывным кампаниям.

Российские реалии

В российских условиях, где техника должна работать и в мороз, и в дальних поездках по трассе, такие сбои — не просто мелочь. Зависшая медиасистема зимой или в дальней дороге может стать не только раздражающим фактором, но и реальной проблемой. Особенно если через неё управляется климат, навигация или базовые настройки автомобиля.

Если экран перестаёт реагировать, водитель может потерять доступ к функциям, которые в обычной ситуации кажутся второстепенными. В холодном климате и на больших расстояниях цена такой ошибки заметно возрастает.

Что делать водителям и чего ждать рынку

Пока производители экспериментируют с интерфейсами, водителям остаётся мириться с недоработками и искать обходные пути. Кто-то привыкает к голосовым командам, кто-то использует смартфон вместо встроенной системы, а кто-то просто старается не трогать лишний раз экран в движении. Если так пойдёт дальше, спрос на простые и понятные решения только вырастет.

Автолюбители ценит не модные гаджеты, а предсказуемость и удобство каждый день. Если автоконцерны не сделают выводы, рынок быстро расставит приоритеты в пользу тех, кто слышит реальные потребности водителей.