Названа ошибка водителей, которая может привести ко взрыву автомобиля

Многие автомобилисты в ситуации, когда машина не заводится, сразу же спешат воспользоваться проводами для «прикуривания». Однако специалисты предупреждают: это, казалось бы, простая и рутинная процедура таит в себе серьезную опасность. Одна распространенная ошибка при подключении проводов способна не только вывести из строя электронику, но и привести к возгоранию под капотом или даже к взрыву. Чтобы избежать таких последствий, важно четко понимать, что именно вы делаете и в какой последовательности.

Как правильно диагностировать неисправность

Прежде чем подключаться к аккумулятору другой машины, крайне важно точно установить причину отказа двигателя. Специалисты напоминают, что главный признак разряженной аккумуляторной батареи — это характерное замедление работы стартера. Если при повороте ключа стартер крутится вяло, с заметным усилием, или вовсе издает лишь щелчки, а на приборной панели тускнеют лампочки, то это с высокой вероятностью указывает на глубокий разряд АКБ.

В то же время, если стартер вращается бодро и с обычной скоростью, а коленчатый вал двигателя прокручивается без затруднений, то проблема кроется совсем в другом узле. Это может быть неисправность в топливной системе, выход из строя катушек зажигания, проблемы с датчиками или электронным блоком управления. В такой ситуации попытки «прикурить» не только не помогут, но и могут отвлечь от верного диагноза, а также создать лишнюю нагрузку на электронику автомобиля. Поэтому первое правило грамотного водителя — убедиться, что причина отказа именно в севшем аккумуляторе, и только потом приступать к запуску от внешнего источника.

Чем опасно неправильное подключение проводов для «прикуривания»

Вторая, и гораздо более серьезная сторона вопроса, касается техники безопасности. Многие автолюбители, особенно новички, не придают значения порядку подсоединения клемм, а это может привести к катастрофическим последствиям. Одна из самых распространенных и роковых ошибок — это первоочередное подключение «минусовых» проводов от донорского автомобиля к неисправной машине. Дело в том, что в подкапотном пространстве всегда существует риск случайного соприкосновения свободного «плюсового» наконечника с металлическими элементами кузова, корпусом мотора или другими токопроводящими деталями.

В момент такого контакта возникает мощная электрическая дуга, сопровождаемая ярким искрением. Сама по себе искра уже представляет опасность, но главная угроза исходит от химических процессов, протекающих внутри аккумулятора. В процессе работы и особенно при глубоком разряде под крышкой батареи скапливается взрывоопасный водород, смешанный с парами электролита. Плюс ко всему, моторный отсек редко бывает идеально чистым — там часто присутствуют следы масла, топлива и других горючих жидкостей. Сочетание искры, взрывоопасного газа и масляных загрязнений с высокой долей вероятности приводит к резкому возгоранию. В замкнутом пространстве под капотом пламя распространяется мгновенно, и в особо тяжелых случаях это может закончиться не только пожаром, но и физическим взрывом аккумуляторной батареи, который способен нанести серьезные травмы находящимся рядом людям и повредить дорогостоящие узлы автомобиля.

Правильный алгоритм действий для безопасного запуска

Чтобы избежать подобных рисков и гарантированно защитить себя и свой автомобиль, достаточно строго соблюдать простой, но проверенный порядок подключения проводов. Профессионалы и опытные водители рекомендуют всегда начинать соединение с «плюсовых» выводов. Первым делом необходимо взять красный провод донорской батареи и надежно закрепить его на положительной клемме работающей машины. Второй конец этого же провода следует аккуратно, не касаясь других деталей, подсоединить к «плюсу» разряженного аккумулятора неисправного автомобиля.

Только после того, как плюсовые клеммы надежно зафиксированы, можно переходить к подключению «минусового» (черного) кабеля. Здесь тоже действует свое важное правило: опытные механики никогда не советуют цеплять «минус» непосредственно на отрицательную клемму севшей батареи. Правильнее и безопаснее будет найти на кузове или на двигателе прикуриваемого автомобиля чистый, неокрашенный участок металла — это может быть массивный болт, кронштейн или специальная площадка. Замыкание цепи в этом месте значительно снижает риск возникновения искры вблизи аккумулятора, так как последняя точка контакта оказывается удалена от источника выделения газов. Такой подход практически полностью исключает возможность воспламенения и делает процедуру «прикуривания» быстрой, эффективной и безопасной для всех участников.