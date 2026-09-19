«Езжу и радуюсь»: честный отзыв владельца Volga K50 спустя 3000 км пробега

Автолюбитель из Новосибирска решил поделиться своими умозаключениями по поводу автомобиля Volga K50, который был приобретён им несколько недель назад. Сразу оговоримся: отзыв субъективный, эмоциональный и местами, возможно, слишком придирчивый. Но именно так и рождается честное мнение — из личного опыта, сравнений и мелких бытовых деталей, которые в салоне дилера кажутся неважными, а в ежедневной эксплуатации вылезают наружу. Далее рассказ идет от первого лица.

Вместо вступления

Опущу подробности того, почему именно этот автомобиль оказался у меня в гараже. У каждого свои причины и свой путь к покупке машины. Кто-то выбирает сердцем, кто-то кошельком, кто-то под давлением обстоятельств. Мне важнее остановиться на ощущениях от машины и на главном вопросе: может ли эта машина заменить «немцев» или «японцев»?

Кстати, пересел я на «Волгу» с Volkswagen Tiguan 2019 года с полным приводом и двигателем 1.4 л. Это важно, потому что сравнение будет неизбежным — хочу я того или нет. Tiguan был моей повседневной машиной, я привык к его эргономике, настройкам, поведению на трассе и в городе. Поэтому все плюсы и минусы Volga K50 я волей-неволей примеряю на этот опыт.

Сразу же скажу, чтобы кто-то нашёл ответ в начале и не читал всю статью. Нет. Немцев она не может заменить. Даже не близко. А вот с некоторыми японцами в плане комфорта эксплуатации, по моему мнению, поспорить может. Это не приговор и не восторг, а скорее попытка трезво оценить, что мы получили на выходе.

Характеристики модели

Характеристики Volga K50 выглядят так:

Параметр Значение Год выпуска 2026 Двигатель Бензин, 2.0 л, 238 л.с. Трансмиссия Автоматическая Привод 4WD Тип кузова Джип Руль Левый Поколение 1 поколение Расход топлива по трассе 10.0 л/100 км Расход топлива по городу 8.0 л/100 км Год приобретения 2026 Пробег 1 300 км Оценка автомобиля 9.0

Цифры цифрами, но любые характеристики — это только сухая теория. Настоящее лицо машины проявляется в мелочах: как она трогается, как реагирует на педаль, как ведёт себя на трассе, что показывает мультимедиа и сколько нервов забирает при подключении телефона. Поэтому перейду к живому опыту.

Минусы. Начну, пожалуй, с них

Они очень субъективны, но всё же о них хотят узнать больше, чем о плюсах. Я думаю, это нормально: люди всегда сначала ищут слабые места, чтобы понять, стоит ли вообще связываться с машиной. 😊

Отсутствие штатных Android Auto и Apple CarPlay

Сразу же записываю в минусы отсутствие штатных Android Auto и Apple CarPlay. Тут я бы остановился подробнее, потому что это не просто «нет функции», а целый квест.

Коробочка, которую дают при покупке, вроде бы решает этот вопрос. НО есть нюанс, как в том анекдоте про Петьку и Василия Ивановича. Инструкция, которая идёт вместе с этой коробочкой, гласит, что надо использовать комплектный провод: воткнуть его в USB-порт и подключиться к коробочке по Bluetooth. Дело в том, что в комплекте идёт провод USB-C на USB-C. А порт USB-C в передней части, в середине внизу ближе к пассажиру, не предназначен для передачи данных. Он предназначен только для зарядки гаджетов. Следовательно, комплектным проводом физически невозможно ничего подключить к головному устройству автомобиля.

И это сейчас я пишу за минуту, а тогда мне понадобилось минут 40, чтобы это понять. Ну или я просто туповат. Далее. Когда я это осознал, я подключил коробочку к разъёму USB-A — тому, что внизу ближе к водителю. И тут опять НО: к Bluetooth мой телефон не подключался. Он вообще не видел того Bluetooth, который был указан в инструкции. С этой проблемой я мучился полдня. Пробовал разные кабели, перезагружал всё, что можно, втыкал в разной последовательности, но ничего не помогало. Пока я не взял упаковку от этой коробочки и не увидел, что помимо Bluetooth у неё есть ещё и Wi-Fi соединение. Смекнув, что надо попробовать подключиться по Wi-Fi, я воткнулся в гнездо USB-A автомобиля, нашёл CarPlay в списке доступных Wi-Fi в телефоне, подключился — и о чудо! Я увидел на экране ГУ автомобиля заветное сообщение, что можно подключаться к Bluetooth. Который услужливо появился в списке в моём телефоне, и всё заработало. Я получил Android Auto.

Уж не знаю, пробовали ли сами сотрудники Волги подключать эту коробочку или изменения произошли в последний момент, но по прилагаемой инструкции ничего подключить не получится. Я не исключаю, конечно, что это я не особо умственно развит, но вдруг есть ещё такие же, как я, и им моя статья будет полезна.

Кстати, с этой коробочкой есть ещё один лайфхак. Когда выдаётся окно с просьбой подключить телефон по Bluetooth, справа сверху есть шестерёнка. Если её нажать, там будет возможность выбрать режим повышенной производительности для коробочки. Лично у меня это улучшило производительность навигатора: он стал работать чуть плавнее. Хотя, может, это всё эффект плацебо. Но вдруг кто-то тоже заметит изменения.

И ещё: менеджер при продаже машины сказал, что вроде как через пару месяцев должно выйти какое-то обновление для ГУ, которое решит вопрос со штатным Android Auto. Не знаю, так это или нет. Посмотрим.

Скудные мультимедийные возможности ГУ

Через Bluetooth не посмотришь фотки, музыка играет с качеством не очень хорошим, а видео и подавно не посмотришь. Вроде как это всё можно исправить, если вставить флешку. И опять мы натыкаемся на НО: но тогда исчезает Android Auto. Ну неужели нельзя было сделать два разъёма USB, которые могут передавать файлы на ГУ? Ну да ладно.

Подключаю я флешку с заранее записанными мультимедиа файлами и получаю следующий расклад. По музыке читается MP3 и даже FLAC. Качество звука сильно выше, чем через Bluetooth. Портит всё трёхполосный эквалайзер. От музыки Infinity ждёшь немного больше, чем получаешь. В Волге не потрудились дать нам какие-либо DSP-фишки, пресеты, возможность подстройки сцены и т.д. Но тогда дали бы хотя бы 12- или 16-полосный эквалайзер, который, я думаю, для многих закрыл бы вопрос с качеством звука. Сами динамики и саб сносные, из них можно выжать более-менее приятный звук, но с эквалайзером на 3 полосы сделать это крайне сложно. Хотя через пару недель я просто оставил эквалайзер в нулях и езжу так. То ли я прислушался, то ли колонки «прогрелись», то ли на Яндекс Музыке стали попадаться треки в основном в высоком качестве (стоит качество звука «превосходно»). До этого прям было слышно, насколько лучше играет радио и какой дрянной звук по Bluetooth. Сейчас пока терпимо, но верха я бы всё-таки поднял в районе голоса и немного в районе тарелок.

Что касается просмотра фильмов, то у меня воспроизвелись только MP4-файлы. При этом если в музыке браузер ещё как-то позволяет прыгать между папками (надо подниматься в самый верх списка и там жать кнопку назад), то вот с фото и видео так нельзя. ГУ просто сканирует флешку и выдаёт сразу же всё в одной куче. Сам разбирайся, где там фотки с отдыха, где сериал, где мультики, а где фильмы. Меня это не напрягает особо, так как смотреть фотки и видео некогда за рулём, но когда едет сын или жена и они хотят что-то глянуть, то желание пропадает сразу же, когда видишь всю эту мешанину из файлов.

Приборная панель

Идём дальше, и тут у нас приборная панель. Да, она электронная, да, чёткая, да, цвета сочные, да, можно выбрать тёмную или светлую тему. НО поменять её стиль нельзя никак (а я привык к круглым шкалам спидометра и тахометра). И что меня расстроило больше всего — информация, которую можно на неё вывести, крайне ограничена в объёме.

Плюс ко всему ещё и довольно непонятное управление информацией на приборной панели. Сама панель условно делится на три части: слева информация о поездке, в центре ассистенты безопасности, справа мультимедиа. Итак, если управление мультимедиа организовано кнопками на правой части руля и тут всё логично, то вот в центральной части вообще ничего поменять нельзя, а информацией на левой части вы управляете… правильно, подрулевым рычагом, на котором расположено управление светом (поворотники и фары). Л — логика. Ну или я просто привык к Тигуану.

Фото: Андрей Никитин, Новосибирск

А вот кнопки на левой части руля управляют адаптивным круиз-контролем. Кнопок там, как на пианино, навтыкали. Об удобстве управления этим делом рассуждать не буду. Ко всему можно привыкнуть. Итак, левой частью приборной панели мы управляем всего одной кнопкой на торце рычажка выбора режимов света фар. Коротким нажатием мы меняем отображаемую информацию, а длинным нажатием сбрасываем учёт пробега. Почему для управления музыкой нам надо 8 кнопок, а для выбора самой важной информации о пробеге — вопрос риторический.

Но с этим всем можно смириться, я даже уже думаю, что мне больше особо и не надо информации. Разве что не хватает количества места пустого в бензобаке. В Тигуане было очень удобно: подъехал на заправку, посмотрел, сколько заправлять, и не паришься. А тут приходится, как раньше, прикидывать примерно. Зато тут есть часы на панели приборов. В Тигуане такого не было. 🙂

Функционал проекционного дисплея

Очередной минус — функционал проекционного дисплея. Это моя первая машина с такой опцией. И к самому дисплею претензий нет. Он большой, чёткий, яркий, но вот количество данных, которые на него выводятся, кажется каким-то урезанным. Во всяком случае, когда выбираешь опцию VR-режим (или что-то типа того) в настройках машины, там на картинках столько всего показано, что будет выдаваться. По факту в лучшем случае будет дублироваться средняя часть приборной панели. И то, если этот самый VR выключить.

В общем, я бы не стал гнаться за проекционным дисплеем с таким функционалом. Но так как он просто есть, то пусть будет какой есть.

Функция чтения дорожных знаков

Много писать не буду. Об этом пишут на всех форумах и кричат из каждого утюга. Я считаю, что если уж такая функция и есть, то её либо надо привязывать к встроенному навигатору, либо давать возможность отключать перманентно хотя бы звуковое оповещение. Ну не знает машина, что знак прекращает действие после перекрёстка. Зачем мучать водителя этим звуком постоянно — непонятно. Сдаётся мне, что машину не тестировали особо перед выходом на наш рынок. Очень хочется верить, что эту проблему учтут при обновлении прошивки.

Нет возможности быстро переключить режим вождения

Чтобы его поменять, надо нажать шайбу регулировки громкости, а потом уже после того, как пройдёт анимация, выбирать режим. Если по трассе едешь за фурой и из Эко надо перейти в Спорт для обгона, то делается это не быстро. А обогнать надо быстро, иногда. На том же Тигуане можно было просто повернуть шайбу — и готово, а можно было вообще качнуть рычаг КПП вниз, и включается спортрежим. На трассе это очень удобно.

И в целом это, наверное, лично для меня все минусы, которые я бы выделил в машине. Можно, конечно, ещё писать, что эргономика не дотягивает до Тигуана и точность управления тоже не дотягивает, но так можно и про Toyota написать. Поэтому за минус я бы это не считал. Покупают же Toyota и радуются им.

Теперь плюсы

Справедливости ради напишу и плюсы, так как они в машине тоже присутствуют. И в основном они все связаны с комфортом от управления автомобилем.

Регулируемая жёсткость амортизаторов

Лично я вообще кайфую от этой опции. В режиме «Комфорт» машина прям плывёт. Я бы сказал так: в режиме «Комфорт» «последствия» даже от внезапных встреч с серьёзными ямами оказываются существенно меньше, чем ожидаешь. Вкупе с режимом «ЭКО» такие настройки позволяют ооочень плавно и размеренно трогаться с места, но при этом довольно динамично набирать скорость. Возможно, даже есть что-то мерседесовское в этом. Хотя, когда я ездил на GLC тоже 2019 года, я такой мягкости и плавности не замечал.

По городу я предпочитаю ездить именно в такой связке: «ЭКО» плюс подвеска «Комфорт». Особенно когда едешь вечером после работы ещё и с тренировки, уставший, можно спокойно любоваться вечерними огнями города, не напрягаясь, без этой спортивной резкости, нервозности и без спешки.

Панорамный люк

Так как до этого в машинах у меня такой опции не было, отнесу его к плюсам. Езжу всегда с открытой шторкой люка. Если открыть сам люк, то ехать спокойно можно только на скорости примерно 50 км/ч. Дальше уже начинаются неприятные воздушные «хлопки», и надо открывать хотя бы немного задние окна.

Комфортный салон

Поначалу экокожа мне показалась какой-то слишком уж дешёвой и не особо приятной на ощупь. У меня комплектация «Эксклюзив», там в середине сидений «бархатные» вставки. Вот они прям приятные. Но после того, как я протёр салон своими средствами, которыми чищу, она, во-первых, приняла более глубокий чёрный оттенок, во-вторых, стала мягче и приятнее на ощупь, и теперь вполне себе ничего так. Как будто перед продажей машина долго стояла и кожа слегка потеряла цвет и мягкость.

Сейчас претензий к салону почти нет. На трассе (периодически езжу по 800 км за раз по межгороду) просто включаешь круиз, слегка откидываешь спинку сиденья, включаешь массаж — и кайфуешь. Единственное, что я бы, наверное, доработал, — обшить карманы дверей войлоком. В Тигуане так было сделано. Мне кажется, полезно.

Фото: Андрей Никитин, Новосибирск

Динамика автомобиля

По динамике меня интересует в основном трассовая эксплуатация, так как в городе (как писал выше) я езжу в основном в режиме «ЭКО» очень медленно, без «шашек», без резких манёвров. И вот на трассе даже после 130 км/ч обгонять фуры стало делом обыденным. Если Тигуан сильно «сдувался» после 100 км/ч, то тут таких проблем нет. Средняя скорость по межгороду подросла сразу километров на 30. И вместо 10 часов можно доехать за 9. Что очень радует.

Расход, кстати, для такого бегемота тоже радует. Если по трассе ехать 90 км/ч, то укладываешься в 6,5–7 литров на 100 км. На 100 км/ч уже подбирается к 7,5–8 литрам. А если едешь ещё больше, то там и около 10–12 литров можно получить. По городу с моим стилем вождения у меня расход получается около 8 литров летом. Зимой пока не было возможности проверить.

Коробка переключается плавно

Коробка переключается плавно, набор скорости уверенный и ровный. Управляемость в «ЭКО» и в комфортном режиме похожа на Toyota (сравнить могу с Wish 2004, Camry 2009 и Sienta 2019). За одним исключением: подвеска живёт где-то внизу своей жизнью, отрабатывает профиль дороги, но тебе о нём не рассказывает. Первые километры у меня вообще было ощущение, что подвеска не связана с машиной и слишком «желейная» какая-то. Теперь привык и, наоборот, от этого кайфую.

Спортрежим включал всего пару раз, чтобы посмотреть, что это такое. Машина становится очень «резкой». На газ реагирует сразу же. Становится жёсткая, резкая. Не особо приемлю такое. Поэтому включил, посмотрел, что работает, и обратно на «ЭКО» или «Комфорт» переключился. 🙂

Большой багажник

Этот плюс я дописал, так как у меня был Тигуан. А там багажник довольно скромный. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что за 3 года эксплуатации Тигуана ни разу не было случая, когда приходилось что-то оставлять из-за того, что в машину это уже не запихать. Но тут багажник огромный, особенно если сложить второй ряд сидений.

Правда, пока не разобрался, как снимается шторка багажника и снимается ли вообще. Необходимости такой не было, а специально ковырять там не стал ничего. Плюс под основным полом есть ещё ниши для мелочи, а ещё ниже — куча места вокруг запаски, да и в ней самой можно разложить ещё кучу всего.

Первый итог

Я бы рассматривал именно кроссовер Volga K50 не в сравнении с какими-то «немцами» или «японцами», а как именно шаг нашего автопрома навстречу принципиально новым технологиям. Да, это «китаец». Да, там нашего почти ничего нет. Да, своего ничего не можем сделать сами. Но сейчас почти весь мир живёт именно по такому же принципу.

И тут главное, чтобы мы не бросили это начинание, а продолжали его совершенствовать, локализовывать. Если мы с этой машиной получили и технологии, и документацию, то это позволит нам проектировать и производить автомобили уже другого уровня. Очень хочется верить, что эту машину доведут до ума. Хотя бы вылечат детские болячки с мультимедиа, донастроят работу адаптивного круиза с этими знаками, научат его нашим ПДД и т.д. Чтобы можно было с гордостью говорить всем, что ты ездишь на Волге.

Уже сейчас я бы вполне мог посоветовать присмотреться к Волге тем, кто смотрит в сторону японцев. Мне кажется, до них она уже дорастает. Не до «Крузака», конечно, но до «Короллы», я думаю, вполне дотягивается. Конечно же, если мы не берём во внимание легендарную надёжность Toyota. А пока будем посмотреть.

Дополнение 1: 1000 км позади

Проехал ещё 1000 км (200 в городе, 800 — очередной марш-бросок между городами). Есть что сказать по поводу машины. Спойлер: с каждым пройденным километром на этой машине она мне нравится всё больше и больше.

Сразу к делу:

Адаптивный круиз-контроль (ICC)

Работает как-то агрессивно, что ли. Не скажу, что плохо, но на Тигуане он вмешивался не так сильно в движение. Подруливает он прям активно, хотя иногда хочется держаться чуть ближе к какой-то из сторон полосы. Он же держит по центру. При движении слегка с горы, когда скорость понемногу увеличивается от наката, если включён ICC или ACC, машина начинает тормозить рывками. То есть скорость увеличилась на 1 км/ч больше, чем надо, она тормозит. Скорость убавилась на 1 км/ч, и тут же от наката начинает прибавляться, машина опять притормаживает. И иногда это прям нервирует, я даже отключал. Хотя дошло до этого только 1 раз.

Автоматический дальний свет и знаки

Автоматический дальний свет считает, что знаки — это машины, и выключается от них. Но так было и на Тигуане: его матричные фары гасили сегменты со знаками. А несколько раз я поймал ещё неприятную штуку. Но получается это в строго определённых обстоятельствах. Когда навстречу едет колонна дальнобойщиков и они появляются из-за поворота, пусть даже и небольшого, при приближении к этой колонне Волга почему-то начинает тормозить. Если один грузовик едет — ей всё равно. Если колонна по прямой едет — то всё равно. Но стоит попасть в ситуацию, как я описал, и получается вот такая вот реакция адаптивного круиза. Почему так — не знаю, но обделался я знатно в первые два раза. Хотя через 300 км уже привык и знал, что скинет на 5–10 км/ч скорость и дальше наберёт. Главное, чтобы сзади машин не было. А то вот тем, кто сзади, сюрприз будет, конечно.

Проекция

Проекцию за 2300 км так и не распробовал. Может, ещё больше времени надо. Ни в городе, ни за городом особой пользы от неё пока не понял.

Свет от фар

Свет от фар ночью отличный. Светит ярко, освещает ровно столько, сколько надо. Автодальний работает корректно. Один раз было такое, что он не увидел машину, которая появлялась из-за поворота, но в целом всё ОК.

Ехал я обратно гружёный под завязку. Если получится, то прикреплю фотки, сколько было взято с собой вещей. Ещё немного — и как грузовая газель можно работать. В полном грузу с тремя людьми и собакой на борту машина вообще чувствует себя превосходно. Недостатка мощности ни разу не ощутил. Любой обгон — это просто песня. Жмёшь педаль газа и получаешь уверенное, прогнозируемое ускорение. Фуры обгонялись каждый раз с восторгом: как это всё легко. Хоть на 60 км/ч, хоть на 100, хоть на 130. После Тигуана с 1.4 л такие обгоны меня лично впечатляют.

Связка «Комфорт» + подвеска «Спорт»

Ещё в городе распробовал связку режима «Комфорт» с подвеской в режиме «Спорт». Получается что-то похожее на мягкий Тигуан. Едет очень уверенно. Бодро. Крены сильно меньше, чем в комфортной подвеске. При этом нет «дёрганности» режима «Спорт» от педали газа. Рулёжка приятная. Опаздывал на совещание, прыгнул в машину и в таком режиме поехал довольно «динамично». Очень приятно удивился, как Волга одновременно динамично и деликатно едет. На служебном ТЛК200 с водителем при такой поездке у меня ощущения не такие приятные остаются.

Фото: Андрей Никитин, Новосибирск

Вместимость багажника

Вместимость багажника радует. Приложу фото, сколько всего туда входит. Уже повозил и стиральную машинку, и шкаф в коробке длиной 2 метра, и кучу шмоток. Но вот комплект колёс от этой же машины в багажник не войдёт. Как минимум потому, что полка задняя не снимается. Их возить только со сложенным вторым рядом. Ну и плюс сделал пару фото салона, пока протирал его после очередной поездки с грузом различной тяжести. 🙂

P.S. про «Тойоты» и интерес людей

Кстати, часто вижу этот вечный спор о «Тойотах». Хочу сказать, что мы эксплуатируем служебные Тундры и ТЛК200. Машины 2019 года. На Тундрах прицепы возим с грузом по 1,5–3 тонны. На ТЛК ездит дирекция. Так вот к ним претензий вообще нет. Пробеги у них ушли уже далеко за несколько сотен тысяч километров, а ТЛК в ожидании директора стоит вообще целыми днями с заведёнными ДВС и зимой и летом, и всё у них отлично работает.

Просто мне сами машины Toyota не особо нравятся. Ну вот так уж получилось. Такой вот я человек. Мне они кажутся не очень современными. Хотя родители мои с 2008 года ездят только на Toyota и другого ничего не хотят покупать. На служебном ТЛК200, например, чтобы он был более-менее современный и управляемый, пришлось поменять тормоза в круг на Brembo, поменять ГУ, перешить сиденья на нормальную кожу, поставить обвес. Но сама машина по технике отличная. Претензий к ней нет. Все эти доработки от того, что хочется её эксплуатировать не совсем так, как это видит разработчик.

При этом я точно знаю, что рано или поздно я скорее всего пересяду на ТЛК или Прадо. Просто потому, что не захочу заморачиваться. Мне надо будет, чтобы машина просто ехала туда, куда мне надо, и точно доехала, и ничего больше. А пока есть возможность, вот экспериментирую с машинами. 🙂

И ещё. Волгу все фотографируют. Часто вижу в зеркало заднего вида, как люди фоткают мою машину прямо из своих машин. На улицах подходят постоянно, спрашивают про машину, фоткают. У людей она вызывает интерес. Даже люди, далёкие от автомобилей, когда слышат, что это Волга, делают удивлённое лицо и идут её рассматривать. Так что, может быть, при правильном подходе Волга найдёт своих покупателей.

Фото: Андрей Никитин, Новосибирск

Дополнение 2: полка всё-таки снимается

Благодаря своему отличному товарищу (Саня, привет!) узнал, что полка у меня всё-таки снимается. Просто надо было пытаться не саму полку двигать, а пластиковые кронштейны, которые входят в боковые стенки (фото приложил). Надавливаешь их в сторону шторки — и происходит магия. Не имел я дела раньше с такими вещами. До этого полка была только на Тигуане, там всё было совсем очевидно, как её снять. Поэтому 2500 км тупил. Знал бы я, как её снять, когда вещи грузил. 🙂

Теперь надо будет попробовать все 4 колеса в багажник без полки засунуть. Ну и ещё скоро подходит 3000 км. Дилер посоветовал на этом пробеге сделать ТО-0. Как будет подходить пробег, заеду. Посмотрю заодно, что по ценам на ТО и как там с этим обстоят дела.

Дополнение 3: ТО-0 после 3000 км

Пролетели быстро 3000 км. Записался к дилеру на ТО-0. Стоимостью был приятно удивлён. Акт выполненных работ приложу. Всё в сумме вышло порядка 17 тысяч рублей. На Тигуане аналогичная процедура по замене масла мне обходилась порядка 13 тысяч у неофициалов. Меня такой ценник устраивает.

Давно не был у официальных дилеров. Оказывается, теперь там есть и кинотеатр, и бильярд, и игровая приставка. В общем, можно время скоротать, пока с твоей машиной занимаются. В следующий раз сына возьму с собой, будем в бильярд играть. 🙂

Краткий вывод

Volga K50 — это не замена «немцам». Она не дотягивает до них по эргономике, мультимедиа, продуманности мелочей и общей отточенности. Но это и не провал. Это машина с характером, своими слабыми местами и вполне ощутимыми сильными сторонами. Главные плюсы — подвеска, динамика, комфорт, большой багажник, свет, расход и то ощущение интереса, которое она вызывает у окружающих. Главные минусы — мультимедиа, подключение Android Auto, приборная панель, проекция, чтение знаков и неудобное переключение режимов вождения.

Если сравнивать с японцами, то до «Короллы» в плане комфорта эксплуатации она, на мой взгляд, уже дотягивается. До «Крузака» — нет, и это нормально. Но как первый серьёзный шаг в новом направлении Volga K50 заслуживает внимания. Её хочется не просто ругать, а наблюдать, как её будут дорабатывать. Если производитель не бросит проект, вылечит детские болезни и научит машину уму-разуму, из неё может получиться вполне достойный автомобиль. А пока — будем посмотреть. Лично я о переходе с Тигуана не жалею.

По машине пока езжу и радуюсь. Доволен. Поймал себя на мысли, что уже даже и не думаю о том, правильно ли с Тигуана пересел. Понял для себя, что правильно.