На АЗС появился бензин К2 и К4: что за топливо и кому нельзя его заливать

Вы подъезжаете к привычной заправке, вставляете пистолет с надписью АИ-92 или АИ-95, оплачиваете бензин и машинально убираете чек в карман. А ведь именно в чеке может скрываться важная информация: вместо привычного класса К5 там вдруг указано К4 или даже К2. Большинство водителей не придают этому значения — и напрасно. Разница между обычным топливом и такими партиями может быть очень серьёзной, а для некоторых двигателей она способна обернуться дорогостоящим ремонтом.

Почему на заправках вообще появились К2 и К4

Причина появления такого топлива не в моде и не в желании АЗС сэкономить, а в регуляторных послаблениях. Государство временно разрешило выпускать и продавать горючее с пониженным экологическим классом. Это сделано для того, чтобы дать нефтеперерабатывающим заводам технологическую передышку, снизить нагрузку на сложные установки глубокой гидроочистки и не допустить дефицита топлива в периоды пикового спроса.

Мера действует временно — по имеющимся данным, до лета 2027 года. Однако первые партии такого бензина уже начали появляться на заправках в разных регионах.

Октановое число и экологический класс — это не одно и то же

Многие водители путают октановое число и экологический класс, хотя это совершенно разные параметры. Цифры 92, 95 или 98 говорят только о детонационной стойкости бензина: способности топливно-воздушной смеси сжиматься в цилиндре без преждевременного самовоспламенения. Чем выше октановое число, тем сильнее топливо сопротивляется детонации.

А вот буква «К» с цифрой обозначает экологический класс, то есть степень очистки топлива и количество вредных соединений, которые попадают в двигатель и в выхлоп.

Сера — главный скрытый параметр

Ключевое отличие между классами кроется в содержании серы. В привычном для большинства современных автомобилей топливе класса К5 допускается не более 10 миллиграммов серы на килограмм. В классе К4 этот порог поднят до 50 миллиграммов — то есть серы может быть в пять раз больше. В классе К2 норма ещё выше: до 500 миллиграммов на килограмм.

Это значит, что очистка такого бензина может быть слабее примерно в пятьдесят раз по сравнению с К5. Именно повышенное содержание серы и её соединений становится главным фактором риска для современных двигателей и систем очистки выхлопа.

Кому высокосернистый бензин почти не страшен

Не всем автомобилям такое топливо противопоказано. Для старых карбюраторных двигателей или неприхотливых восьмиклапанных моторов повышенное содержание серы иногда даже полезно. Дело в том, что сера может выполнять роль своеобразной смазки для сёдел клапанов.

Простая «классика» ВАЗ, старые УАЗы, ранние Logan первого поколения и подобные неприхотливые машины нередко «проглатывают» такое топливо без капризов и заметных последствий. Если двигатель рассчитан на простые условия работы и не имеет сложных систем нейтрализации выхлопа, риск для него существенно ниже.

Современные катализаторы и фильтры — первая зона риска

Современные машины устроены иначе, и для них высокосернистый бензин может быть опасен. В первую очередь под удар попадают каталитические нейтрализаторы и сажевые фильтры бензиновых автомобилей, которые массово устанавливают на новые кроссоверы, седаны и внедорожники.

Соединения серы отравляют драгоценные металлы в сотах нейтрализатора, снижают его способность дожигать вредные компоненты выхлопа и могут приводить к перегреву узла. Со временем катализатор теряет эффективность, а его замена стоит очень дорого.

Турбомоторы с прямым впрыском — вторая зона риска

Вторая категория автомобилей, для которых такое топливо особенно нежелательно, — это турбомоторы с прямым впрыском. В таких системах давление в топливной рампе может достигать двухсот бар, а распылители форсунок имеют микроскопические отверстия.

При сгорании тяжёлых фракций и серных соединений эти сопла быстро покрываются нагаром. Факел распыла нарушается, топливная смесь начинает гореть неравномерно, что повышает локальную температуру в камере сгорания. В результате возрастает риск детонации, перегрева и ускоренного износа деталей.

Моторное масло теряет защиту быстрее

Третий удар принимает на себя моторное масло. При сгорании высокосернистого бензина образуются оксиды серы. Вместе с картерными газами они прорываются вниз через поршневые кольца и вступают в реакцию с конденсатом. В итоге образуются кислоты, которые быстро нейтрализуют щелочной пакет присадок в масле.

Особенно чувствительны к этому малозольные масла стандартов 0W-20 или 5W-30 с допусками под экологию Евро-6. Их защитные свойства могут теряться в два раза быстрее. Если в двигатель залито современное масло под длинный межсервисный интервал, а в бак регулярно попадает бензин К4 или К2, масло может превратиться в бесполезную жидкость уже через 5000–6000 километров пробега.

Как распознать класс топлива на АЗС

Что делать водителю у колонки? Прежде всего — внимательно смотреть на маркировку. По закону заправки обязаны указывать класс топлива на пистолетах, размещать обозначения рядом со счётчиком и печатать его в фискальном чеке. Это может выглядеть как «АИ-92-К4» или «АИ-95-К2».

Если вы видите только «АИ-95» и не видите класс, стоит уточнить у оператора или посмотреть чек. Иногда информация есть на самой колонке, но её легко не заметить.

Что делать владельцу современного автомобиля

Если у вас свежая иномарка с наддувом, сложным прямым впрыском или современной системой нейтрализации выхлопа, лучше целенаправленно искать колонки с маркировкой К5. Это особенно важно для машин с турбомотором, катализатором и сажевым фильтром.

Если же выбора на трассе не оказалось и пришлось залить полный бак топлива класса К4, паниковать не стоит: за пару заправок катастрофы обычно не произойдёт. Но в таком случае стоит взять за правило сократить интервал замены моторного масла и не крутить двигатель до предельных оборотов под полной нагрузкой. Лучше также не заправляться таким бензином постоянно.

Заключение

Бензин К2 и К4 — это не новое октановое число, а пониженный экологический класс топлива с повышенным содержанием серы. Для старых неприхотливых двигателей он может быть относительно безопасен и даже полезен. Но для современных машин с катализаторами, сажевыми фильтрами, турбиной и прямым впрыском такое топливо несёт реальные риски: от ускоренного износа форсунок и нейтрализатора до преждевременной потери свойств моторного масла. Поэтому внимательно смотрите на маркировку в чеке и на колонке, а при возможности выбирайте топливо класса К5.

А вы уже замечали новые обозначения на своих привычных АЗС или пока везде попадается только стандартный К5?