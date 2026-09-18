На АЗС появился бензин К2 и К4: что за топливо и кому нельзя его заливать
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На АЗС появился бензин К2 и К4: что за топливо и кому нельзя его заливать

Автоновости
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Вы подъезжаете к привычной заправке, вставляете пистолет с надписью АИ-92 или АИ-95, оплачиваете бензин и машинально убираете чек в карман. А ведь именно в чеке может скрываться важная информация: вместо привычного класса К5 там вдруг указано К4 или даже К2. Большинство водителей не придают этому значения — и напрасно. Разница между обычным топливом и такими партиями может быть очень серьёзной, а для некоторых двигателей она способна обернуться дорогостоящим ремонтом.

На АЗС появился бензин К2 и К4: что за топливо и кому нельзя его заливать
Фото: 36on.ru

Почему на заправках вообще появились К2 и К4

Причина появления такого топлива не в моде и не в желании АЗС сэкономить, а в регуляторных послаблениях. Государство временно разрешило выпускать и продавать горючее с пониженным экологическим классом. Это сделано для того, чтобы дать нефтеперерабатывающим заводам технологическую передышку, снизить нагрузку на сложные установки глубокой гидроочистки и не допустить дефицита топлива в периоды пикового спроса.

Мера действует временно — по имеющимся данным, до лета 2027 года. Однако первые партии такого бензина уже начали появляться на заправках в разных регионах.

Октановое число и экологический класс — это не одно и то же

Многие водители путают октановое число и экологический класс, хотя это совершенно разные параметры. Цифры 92, 95 или 98 говорят только о детонационной стойкости бензина: способности топливно-воздушной смеси сжиматься в цилиндре без преждевременного самовоспламенения. Чем выше октановое число, тем сильнее топливо сопротивляется детонации.

А вот буква «К» с цифрой обозначает экологический класс, то есть степень очистки топлива и количество вредных соединений, которые попадают в двигатель и в выхлоп.

Сера — главный скрытый параметр

Ключевое отличие между классами кроется в содержании серы. В привычном для большинства современных автомобилей топливе класса К5 допускается не более 10 миллиграммов серы на килограмм. В классе К4 этот порог поднят до 50 миллиграммов — то есть серы может быть в пять раз больше. В классе К2 норма ещё выше: до 500 миллиграммов на килограмм.

Это значит, что очистка такого бензина может быть слабее примерно в пятьдесят раз по сравнению с К5. Именно повышенное содержание серы и её соединений становится главным фактором риска для современных двигателей и систем очистки выхлопа.

На АЗС появился бензин К2 и К4: что за топливо и кому нельзя его заливать

Кому высокосернистый бензин почти не страшен

Не всем автомобилям такое топливо противопоказано. Для старых карбюраторных двигателей или неприхотливых восьмиклапанных моторов повышенное содержание серы иногда даже полезно. Дело в том, что сера может выполнять роль своеобразной смазки для сёдел клапанов.

Простая «классика» ВАЗ, старые УАЗы, ранние Logan первого поколения и подобные неприхотливые машины нередко «проглатывают» такое топливо без капризов и заметных последствий. Если двигатель рассчитан на простые условия работы и не имеет сложных систем нейтрализации выхлопа, риск для него существенно ниже.

Современные катализаторы и фильтры — первая зона риска

Современные машины устроены иначе, и для них высокосернистый бензин может быть опасен. В первую очередь под удар попадают каталитические нейтрализаторы и сажевые фильтры бензиновых автомобилей, которые массово устанавливают на новые кроссоверы, седаны и внедорожники.

Соединения серы отравляют драгоценные металлы в сотах нейтрализатора, снижают его способность дожигать вредные компоненты выхлопа и могут приводить к перегреву узла. Со временем катализатор теряет эффективность, а его замена стоит очень дорого.

Турбомоторы с прямым впрыском — вторая зона риска

Вторая категория автомобилей, для которых такое топливо особенно нежелательно, — это турбомоторы с прямым впрыском. В таких системах давление в топливной рампе может достигать двухсот бар, а распылители форсунок имеют микроскопические отверстия.

При сгорании тяжёлых фракций и серных соединений эти сопла быстро покрываются нагаром. Факел распыла нарушается, топливная смесь начинает гореть неравномерно, что повышает локальную температуру в камере сгорания. В результате возрастает риск детонации, перегрева и ускоренного износа деталей.

Моторное масло теряет защиту быстрее

Третий удар принимает на себя моторное масло. При сгорании высокосернистого бензина образуются оксиды серы. Вместе с картерными газами они прорываются вниз через поршневые кольца и вступают в реакцию с конденсатом. В итоге образуются кислоты, которые быстро нейтрализуют щелочной пакет присадок в масле.

Особенно чувствительны к этому малозольные масла стандартов 0W-20 или 5W-30 с допусками под экологию Евро-6. Их защитные свойства могут теряться в два раза быстрее. Если в двигатель залито современное масло под длинный межсервисный интервал, а в бак регулярно попадает бензин К4 или К2, масло может превратиться в бесполезную жидкость уже через 5000–6000 километров пробега.

Как распознать класс топлива на АЗС

Что делать водителю у колонки? Прежде всего — внимательно смотреть на маркировку. По закону заправки обязаны указывать класс топлива на пистолетах, размещать обозначения рядом со счётчиком и печатать его в фискальном чеке. Это может выглядеть как «АИ-92-К4» или «АИ-95-К2».

Если вы видите только «АИ-95» и не видите класс, стоит уточнить у оператора или посмотреть чек. Иногда информация есть на самой колонке, но её легко не заметить.

На АЗС появился бензин К2 и К4: что за топливо и кому нельзя его заливать

Что делать владельцу современного автомобиля

Если у вас свежая иномарка с наддувом, сложным прямым впрыском или современной системой нейтрализации выхлопа, лучше целенаправленно искать колонки с маркировкой К5. Это особенно важно для машин с турбомотором, катализатором и сажевым фильтром.

Если же выбора на трассе не оказалось и пришлось залить полный бак топлива класса К4, паниковать не стоит: за пару заправок катастрофы обычно не произойдёт. Но в таком случае стоит взять за правило сократить интервал замены моторного масла и не крутить двигатель до предельных оборотов под полной нагрузкой. Лучше также не заправляться таким бензином постоянно.

Заключение

Бензин К2 и К4 — это не новое октановое число, а пониженный экологический класс топлива с повышенным содержанием серы. Для старых неприхотливых двигателей он может быть относительно безопасен и даже полезен. Но для современных машин с катализаторами, сажевыми фильтрами, турбиной и прямым впрыском такое топливо несёт реальные риски: от ускоренного износа форсунок и нейтрализатора до преждевременной потери свойств моторного масла. Поэтому внимательно смотрите на маркировку в чеке и на колонке, а при возможности выбирайте топливо класса К5.

А вы уже замечали новые обозначения на своих привычных АЗС или пока везде попадается только стандартный К5?

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Vlad976

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