Можно ли парковаться на местах для инвалидов если нет знака
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Можно ли парковаться на местах для инвалидов если нет знака

ПДД
9 комментариев 9 комментариев

Представьте себе вполне обыденную ситуацию: автомобилист подъезжает к свободному месту на парковке и замечает на асфальте изображение инвалидной коляски. Однако поблизости не оказывается дорожного знака, который подтверждал бы назначение этого участка. Смысл нарисованного символа понятен любому водителю, но возникает закономерный вопрос — достаточно ли одной только разметки, чтобы место официально считалось отведённым для людей с инвалидностью?

Можно ли парковаться на местах для инвалидов если нет знака

Как оборудуют места для инвалидов на стоянках

Места для людей с инвалидностью должны быть оборудованы на всех официальных парковках — будь то торговые центры, больницы, административные здания или жилые комплексы. Их количество напрямую зависит от вместимости стоянки: чем больше машиномест, тем больше среди них должно быть выделенных.

Как правило, такие участки располагают максимально близко к входу в здание, чтобы сократить расстояние, которое человеку с ограниченными возможностями нужно преодолеть от автомобиля до двери. Кроме того, эти места делают шире обычных — это необходимо для того, чтобы у водителя или пассажира было достаточно пространства для выхода из салона, особенно если используется кресло-коляска.

Но важно понимать: ни увеличенная ширина, ни узнаваемый символ на асфальте сами по себе не заменяют дорожного знака. Именно знак является первоочередным информатором о специальном назначении участка и должен быть установлен при подъезде к нему.

Кто имеет право парковаться и что для этого нужно

Оставить автомобиль на месте для инвалидов вправе два категории водителей: сам человек с инвалидностью, управляющий машиной, либо тот, кто перевозит такого пассажира. Однако это право необходимо подтвердить документально.

Во-первых, сведения об автомобиле должны быть внесены в официальный реестр транспортных средств, принадлежащих инвалидам или используемых для их перевозки.

Во-вторых, на машине должен быть установлен специальный опознавательный знак «Инвалид».

В-третьих, при себе необходимо иметь документы, подтверждающие право на использование такого места — справку об инвалидности или иной документ, предусмотренный законодательством.

Если оснований для парковки на выделенном месте нет, водителю грозит штраф в размере 5000 рублей. Кроме того, автомобиль могут эвакуировать на специализированную стоянку, и тогда финансовые последствия окажутся значительно серьёзнее: помимо самого штрафа, придётся оплатить стоимость перемещения машины и её хранения на спецстоянке, а также потратить время на получение разрешения на возврат транспортного средства.

Если есть только разметка, но нет знака

Особенно острый вопрос возникает в ситуации, когда на асфальте нанесено изображение инвалидной коляски, а соответствующего дорожного знака поблизости нет.

В Госавтоинспекции разъяснили: рисунок на покрытии должен быть лишь дополнением к знаку 6.4 «Парковка» в сочетании с табличкой 8.17 «Инвалиды». Следовательно, если дорожные знаки отсутствуют, то формально место не считается специально отведённым, и на нём могут оставлять свои машины все желающие водители без риска быть оштрафованными.

Тем не менее на практике ситуации бывают разные, и штрафы иногда выписываются даже при отсутствии знака. Если водителя всё же оштрафовали, специалисты рекомендуют зафиксировать отсутствие знака на фото — желательно с нескольких ракурсов, чтобы было видно окружающую обстановку и привязку к конкретному парковочному месту. Эти снимки следует приложить к жалобе, которую можно подать в ГИБДД в течение десяти дней с момента вынесения постановления. В большинстве случаев при наличии фотодоказательств жалобу удовлетворяют, а штраф отменяют.

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9 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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не становлюсь на таких местах. Знаю инвалида-колясочника — говорит что запаркованные «инвалиды» болт кладут на него, когда пытается отвоевать законное парковочное место. Твари.

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2
Vikmark

Тоже не паркуюсь там никогда, имею инвалидность 3 группы, но без права на парковку на спец местах. К сожалению много моральных инвалидов, которым насрать на пдд и трудности маломобильных!

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1
formatceft

Вообще, если это не во дворе, а на дороге, то там нет смысла парковаться, если ты не инвалид, т.к. эвакуатор тачку увозит за 15 минут с инвалидского места в Москве. Ну а если оно незаконное (нет знака и т.д.) то соответственно не увозит.

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0
MishaBob

Зачем ругаться? Фотофиксация нарушения и обращение на сайте ГИБДД, с загрузкой фото нарушения.

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1
Rubicon

всем пох. Вчера удивился тёте на Ку7, стояла на светофоре, потом тупо выехала на последних секундах красного на середину перекрёстка для поворота налево и стоит, пропускает поехавших прямо встречников. Что это ? Понты? Добровольный взнос в бюджет страны?

Редактировалось 1 час назад
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2
E_Lindros

изза кривой геолокации, например, «помощник москвы» не позволяет оформить нарушение. да, наверное только др. ресурсы искать

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0
formatceft

В смысле, отвоевать законное парковочное место? Если знака нет, значит оно незаконное. У нас один «инвалид» во дворе вообще на одно парковочное место поставил запорное устройство со словами: «я инвалид, мне положено». Схера ли положено, если нет знака? Причём он застолбил себе место не у своего дома, а у соседного, моего.
Мне лично похеру что там на асфальте нарисовано, если знака нет, все идут в сад.

Редактировалось 19 минут назад
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0
E_Lindros

снимки следует приложить к жалобе, которую можно подать в ГИБДД в течение десяти дней с момента вынесения постановления. В большинстве случаев при наличии фотодоказательств жалобу удовлетворяют, а штраф отменяют.

ага, эти пидары выносят постановление, а в базу и тебе попадает только через 10 дней…иди судись лошок!

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2
E_Lindros

я так с якобы наездом на газон встрял.. а там нихуясебе 5000р. штраф…покурил инфу, проще оплатить((((((((( твари бля!

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1
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