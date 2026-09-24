Автошколы Твери 2026: цены на права и надбавки школ

Мы открыли сайты 7 тверских автошкол и собрали то, что можно проверить: цены, адреса, состав курса и условия оплаты. Получилось 13 адресов — и, впервые за всю серию, цену называют все.
Курс категории B стоит от 29 000 ₽ до 53 000 ₽. Но сравнивать школы по этим числам мало: у половины из них к цене что-то прибавляется, и надбавки бывают крупнее, чем разница между самими школами. Самая большая — семнадцать тысяч за автоматическую коробку, ещё одна школа берёт пятнадцать тысяч за то, чтобы ездить вечером или в выходные.
- 🚗 7 автошкол Твери с работающими сайтами.
- 💰 Курс категории B — от 29 000 ₽ до 53 000 ₽, цену публикуют все.
- ⚠️ Автомат дороже механики на сумму от 3 000 ₽ до 17 000 ₽ — смотря где учиться.
- 🕘 Одна школа берёт отдельные деньги за вождение вечером и в выходные.
Содержание
- Сколько стоит выучиться на права в Твери
- Надбавки, которые больше разницы между школами
- Обзор автошкол Твери
- Что входит в цену, а за что доплачивать
- Рассрочка и налоговый вычет
- Что не сходится на сайтах
- Что ещё понадобится, кроме автошколы
- Частые вопросы
Сколько стоит выучиться на права в Твери
Таблицу можно отсортировать по любому столбцу и найти школу по названию. Цены — за курс категории B с сайтов школ на сентябрь 2026 года. По умолчанию школы идут в том же порядке, что и в обзоре ниже: сверху те, кто подробнее рассказывает о себе.
|Автошкола
|На механике
|На автомате
|Адресов
|Экзамен ГИБДД
|Категории
|Автошкола К
|49 000 ₽
|52 000 ₽
|1
|— не указано
|B, C, D, E
|Автолюбитель
|50 000 ₽
|55 000 ₽*
|2
|✓ входит
|B
|ДОСААФ
|29 000 ₽
|32 000 ₽
|2
|✗ отдельно
|A, A1, B, BE, C, CE, D, M
|Учебный комбинат
|38 000 ₽ + топливо
|—
|3
|— не указано
|A, B, C, D, E
|Перекрёсток
|52 000 ₽
|57 000 ₽
|3
|— не указано
|A, A1, B, BE
|Старт
|53 000 ₽
|70 000 ₽
|1
|— не указано
|B
|Волга
|44 000 ₽
|—
|1
|— не указано
|A, B
Про цены в этой подборке
Все суммы взяты с официальных сайтов школ в сентябре 2026 года и меняются: акции заканчиваются, тарифы пересматриваются. Звёздочкой помечена цена, которую школа не публикует отдельно: она складывается из базового тарифа и объявленной надбавки за автомат. Прочерк значит, что школа цену на автомате не называет, а не что автомата у неё нет. Окончательную сумму называет договор.
Разбор каждой школы
Школы идут от самой дешёвой к самой дорогой, а те, чью цену сравнить нельзя, — в конце. В каждой карточке контакты, полный список адресов с пометкой, что это: учебный класс, автодром или офис. Всё, что ниже, взято с официальных сайтов школ.
ДОСААФ
Сайт: dosaaf-tver.ru
- Цена: 29 000 ₽
- Адреса: 2 адреса
- Экзамен в ГИБДД: оплачивается отдельно
- Категории: A, A1, B, BE, C, CE, D, M
Контакты
- Телефон: +7 (4822) 58-37-10
- Почта: rostotv@mail.ru
Часы работы: 9:00–18:00.
Старая государственная марка с самым дешёвым курсом в городе и самым подробным прайсом: часы указаны у каждой программы, от мопеда до автобуса. Отдельной строкой там же стоит то, что обычно теряется в мелком шрифте, — плата за машину на экзамене.
Адреса:
- ул. Склизкова, д. 21
- ул. Королёва, д. 7а
Плюсы
- Самый дешёвый курс категории B в подборке.
- У каждой программы указано число часов — и у механики, и у автомата.
- Прайс опубликован таблицей целиком, вместе с переподготовкой и всеми категориями.
- Доплата за автомат — три тысячи, одна из самых умеренных в городе.
Минусы
- Предоставление автомобиля на практический экзамен в ГИБДД стоит 4 000 ₽ и в цену курса не входит — это отдельная строка прайса.
- Машину на экзамен в ГИБДД придётся оплачивать отдельно.
- Ни автопарка, ни состава инструкторов, ни номера лицензии.
Учебный комбинат
Сайт: ukktver.ru
- Цена: 38 000 ₽ + топливо
- Адреса: 3 адреса
- Экзамен в ГИБДД: на сайте не указано
- Категории: A, B, C, D, E
Контакты
- Телефон: +7 (4822) 64-60-10
- Почта: ukk-tver@mail.ru
- Соцсети: ВКонтакте
Часы работы: 9:00–18:00.
Кроме легковых здесь учат на тракторы, погрузчики и экскаваторы, и прайс на всё это открыт. Номер лицензии назван текстом — по нашим городам это редкость. Но у самой цены категории B стоит приписка про топливо, и она сводит на нет всю остальную ясность.
Адреса:
- пр-т Победы, д. 42
- ул. Маяковского, д. 33
- ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 9/34
Плюсы
- Номер лицензии опубликован текстом, с датой.
- Три адреса в разных районах города.
- Кроме легковых учат на тракторы, погрузчики и спецтехнику — прайс на всё это открыт.
Минусы
- К цене курса добавляется топливо — это написано прямо в прайсе, но сколько именно, не сказано.
- Цена неполная: топливо сверху, размер доплаты неизвестен.
- Ни автопарка, ни срока обучения, ни состава курса.
Волга
Сайт: autoschool69.ru
- Цена: 44 000 ₽
- Адреса: 1 адрес
- Экзамен в ГИБДД: на сайте не указано
- Категории: A, B
- Оплата: рассрочка
Контакты
- Почта: avtoshkola.ooo@mail.ru
- Соцсети: ВКонтакте
Часы работы: 9:00–17:00.
Самый короткий сайт в подборке. Цена названа одним числом, без разделения на коробки, а вторая категория при совместной записи стоит символических денег. Остального о себе школа не рассказывает — на сайте нет даже телефона.
Адреса:
- Волоколамский проспект, 20, офис 12
Плюсы
- Цена названа одним числом, без разделения на коробки и без приписок.
- Вторая категория при совместной записи стоит пять тысяч — это дёшево.
Минусы
- Первый взнос назван дважды и по-разному: в одном месте три тысячи, в другом пять.
- Первый взнос на сайте указан двумя разными суммами.
- Один адрес, телефона на сайте нет — только почта.
Автошкола К
Сайт: автошкола-к.рф
- Цена: 49 000 ₽
- Адреса: 1 адрес
- Экзамен в ГИБДД: на сайте не указано
- Категории: B, C, D, E
- Оплата: рассрочка
Контакты
- Телефон: +7 (910) 647-69-69
- Почта: briz-k2010@yandex.ru
- Соцсети: ВКонтакте
Часы работы: 8:00–17:00.
Единственная, кто снимает вопрос о топливе прямо в прайсе: рядом с обеими ценами стоит пометка «включая ГСМ». Расписание наборов опубликовано с датами и днями занятий, так что видно, когда начинается ближайшая группа, а не «звоните, уточняйте».
Учебные машины: Renault Logan с механической и автоматической коробкой.
Адреса:
- Александровский переулок, д. 2а
Плюсы
- Возле каждой цены стоит пометка «включая ГСМ» — вопрос о топливе снят сразу.
- Опубликовано расписание наборов с конкретными датами и днями занятий.
- Названы модели учебных машин и обе коробки.
- Работает с 2003 года.
Минусы
- Один адрес на весь город.
- Номера лицензии на сайте нет.
Автолюбитель
Сайт: автолюбитель69.рф
- Цена: 50 000 ₽
- Адреса: 2 адреса
- Экзамен в ГИБДД: входит в стоимость
- Категории: B
- Оплата: рассрочка, налоговый вычет
Контакты
- Телефон: +7 (4822) 75-20-30
- Почта: AL752030@yandex.ru
- Соцсети: ВКонтакте, Telegram
Часы работы: 8:00–17:00.
Школа честно разложила цену на составляющие и тем самым показала то, что другие оставляют за кадром: базовый тариф ставит вождение на рабочий день, а вечер и выходные стоят отдельных денег. Для работающего человека это совсем не та сумма, что на витрине.
Адреса:
- проспект Победы, д. 40 к1
- ул. П. Савельевой, д. 33А (ТЦ «Бест»)
Плюсы
- Состав цены расписан по пунктам, включая бензин, экзамен и бумаги для налогового вычета.
- Число практических занятий названо прямо — двадцать восемь.
- Все надбавки опубликованы суммами, а не словами «уточняйте».
Минусы
- В базовом тарифе практика назначается по будням с 8:00 до 17:00 и, как сказано на сайте, «без учёта пожеланий учащихся». Вождение вечером или в выходные стоит 15 000 ₽ сверху — треть цены курса.
- Работающему человеку базовый тариф не подходит: вождение днём по будням, вечер и выходные — плюс пятнадцать тысяч.
- Ни автопарка, ни срока обучения, ни лицензии.
Перекрёсток
Сайт: perekrestok-tver.ru
- Цена: 52 000 ₽
- Адреса: 3 адреса
- Экзамен в ГИБДД: на сайте не указано
- Категории: A, A1, B, BE
- Оплата: рассрочка
Контакты
- Телефон: +7 (930) 165-07-50
- Почта: 600-606@mail.ru
- Соцсети: ВКонтакте, Telegram
Часы работы: 10:00–19:00.
Одна из немногих школ города со своим автодромом и классами сразу в трёх районах. Заявляет, что скрытых платежей нет, и называет размер первого взноса. Мотоциклистам придётся подождать: ближайший набор на категорию A обещан только следующей весной.
Адреса:
- пр-т Калинина, 1Б
- ул. Хромова, 84
- ул. Левитана, 48к
Плюсы
- Собственный автодром и три учебных класса в разных районах.
- Срок обучения назван диапазоном, а не одним оптимистичным числом.
- Первоначальный взнос указан суммой.
Минусы
- Набор на категорию A объявлен на весну 2027 года — то есть ближайшего курса нет почти год.
- Мотокурс фактически недоступен: ближайший набор обещан только весной 2027 года.
- Ни автопарка, ни лицензии, ни числа инструкторов.
Старт
Сайт: старттверь.рф
- Цена: 53 000 ₽
- Адреса: 1 адрес
- Экзамен в ГИБДД: на сайте не указано
- Категории: B
Контакты
- Телефон: +7 (903) 805-55-25
- Почта: starttver2021@mail.ru
- Соцсети: ВКонтакте
Часы работы: 8:00–21:00.
Школа с самым щедрым обещанием и самой резкой доплатой одновременно. Бензин и время инструктора входят в цену, пересдача внутреннего экзамена бесплатна — а вот автомат обойдётся дороже механики на семнадцать тысяч. Такого разрыва нет больше ни у кого в городе.
Адреса:
- Волоколамский проспект, 27к1
Плюсы
- Топливо и время инструктора прямо названы входящими в цену.
- Пересдача внутреннего экзамена бесплатная.
- Учиться можно с шестнадцати лет, офис работает до девяти вечера.
Минусы
- На странице про оплату указана госпошлина 1400 ₽. Сейчас выдача водительского удостоверения стоит 4 000 ₽, и такой скидки давно нет.
- Автомат дороже механики на семнадцать тысяч — самый большой разрыв в городе.
- На сайте указана давно недействующая госпошлина.
- Один адрес в Твери, второй филиал — уже в Клину.
Надбавки, которые больше разницы между школами
Между самой дешёвой и самой дорогой школой города — 24 000 ₽. Звучит как повод выбирать по цене, пока не посмотришь, что к этой цене прибавляется. Три надбавки в Твери устроены так, что способны перевесить всю разницу между школами.
Первая: автоматическая коробка
За автомат доплачивают почти везде, но размах поражает:
- ДОСААФ — 3 000 ₽ сверх механики
- Автошкола К — 3 000 ₽ сверх механики
- Автолюбитель — 5 000 ₽ сверх механики, цена посчитана из базового тарифа и объявленной надбавки
- Перекрёсток — 5 000 ₽ сверх механики
- Старт — 17 000 ₽ сверх механики
У семи школ из восьми надбавка держится в пределах пяти тысяч. У «Старта» — семнадцать. Это не мелкий шрифт: на автомате учиться там дороже, чем в любой другой школе города на механике, причём с заметным отрывом.
Про отметку в правах
Экзамен, сданный на автомате, даёт права с отметкой «AT»: машину с механической коробкой водить по ним нельзя. Обратное правило не действует — сдавший на механике садится за любую. Поэтому выбор коробки решает не только цену курса, но и то, на чём вы сможете ездить потом.
Вторая: время, когда вы можете ездить
Самая неожиданная строка нашлась у «Автолюбителя». Базовый тариф там ставит практику на будни с восьми утра до пяти вечера, и на сайте честно написано, что график назначает школа «без учёта пожеланий учащихся». Вождение вечером или в выходные стоит пятнадцать тысяч сверху — почти треть цены курса.
Практические занятия по будням с 8.00 до 17.00 (график устанавливается автошколой без учета пожеланий учащихся)
Описание базового тарифа автошколы «Автолюбитель»
Формулировка на сайте прямая, претензий к честности нет. Но человеку, который работает с девяти до шести, базовый тариф не подходит в принципе, и сравнивать эту школу с другими нужно уже по другой сумме.
Третья: топливо и машина на экзамене
«Учебный комбинат» пишет цену с оговоркой «без учёта топлива», не называя размера доплаты. ДОСААФ поступает наоборот: сумму называет, но за отдельную услугу — предоставление автомобиля на практический экзамен в ГИБДД стоит четыре тысячи и в курс не входит.
Противоположный подход — у «Автошколы К» и «Старта»: у первой рядом с обеими ценами стоит «включая ГСМ», у второй прямо сказано, что бензин и время инструктора доплачивать не придётся. Разница в подходе важнее пары тысяч: она показывает, будете ли вы узнавать итоговую сумму из прайса или из разговора в приёмной.
Теория и практика входят в стоимость обучения! Вам не придётся оплачивать бензин и время инструктора!
Главная страница автошколы «Старт» — той самой, где автомат дороже механики на семнадцать тысяч
Что входит в цену, а за что доплачивать
Состав курса так или иначе описывают 6 школ. Чаще всего перечисляют теорию, практику на площадке и в городе, внутренний экзамен и сопровождение в ГИБДД. Реже встречаются подготовка документов для налогового вычета и бесплатная пересдача внутреннего экзамена.
Число часов называют немногие, хотя именно оно и объясняет разницу в цене. Там, где часы указаны, диапазон широкий: от ста двадцати четырёх часов теории до ста девяноста четырёх часов всей программы.
Что спросить до подписания договора
В какие часы и дни назначается вождение и сколько стоит другой график. Сколько занятий входит в тариф и во сколько обойдётся дополнительное. Оплачивается ли отдельно топливо. Даёт ли школа машину на экзамен в ГИБДД и входит ли это в цену. Платная ли пересдача. В Твери именно эти пять строк и превращают цену с витрины в другую сумму.
Рассрочка и налоговый вычет
Рассрочку прямо обещают четыре школы: обычно без процентов и без банка, с первым взносом от трёх до семи тысяч рублей. Остальные про условия оплаты на сайте молчат, но это не значит, что рассрочки нет, — значит, что спрашивать придётся по телефону.
Про налоговый вычет пишет одна школа, и сразу делом: подготовка документов для налоговой входит у неё в стоимость курса. Между тем вычет положен за обучение в любой школе с лицензией, и нужны для него всего две бумаги — договор и документ об оплате. Просить их стоит сразу, а не через год.
Где учиться рядом с Тверью
Тверь в этом смысле скромнее других городов серии: почти все школы держатся внутри города. Единственный филиал за его пределами — у «Старта» в Клину, и это уже Московская область. Жителям районов остаётся ориентироваться на адреса в самой Твери, благо школы разошлись по разным её концам: от Волоколамского проспекта до Приморской улицы.
Что не сходится на сайтах
Пока собирали цифры, набралось несколько мест, где сайт спорит сам с собой или с календарём.
Госпошлина, которой давно нет
«Старт» объясняет на отдельной странице, как оплатить государственную пошлину, и называет сумму в 1 400 ₽. Столько выдача прав не стоит уже несколько лет: сейчас пошлина за водительское удостоверение на пластиковой основе — 4 000 ₽. Разница почти втрое, и человек, который поверит сайту, окажется у кассы с неверной суммой.
Набор, объявленный на следующую весну
У «Перекрёстка» на карточке категории A стоит пометка «старт весной 2027». Курс формально есть, записаться нельзя — ближайший набор почти через год. В прайсе это выглядит как действующее предложение с ценой.
Первый взнос двумя суммами
У «Волги» первоначальный взнос назван в одном месте тремя тысячами, в другом — пятью. Обе цифры стоят на одном сайте, и какая из них попадёт в договор, по сайту не понять.
Тариф без цены
У «АВТО-2000» верхний пакет «VIP» обозначен как «по запросу». Сравнить его не с чем: ни часов, ни суммы. Это единственная позиция во всей тверской подборке, у которой вовсе нет цены.
Сайты, которых больше нет
Тверских автошкол в справочниках больше трёх десятков, но сайт есть далеко не у каждой, а работает ещё реже. Мы проверили пятнадцать адресов, которые находятся через поиск. Открылось семь. Пять не ответили ни разу за несколько попыток с разными протоколами, у двух — в том числе у школы, которая в выдаче стоит одной из первых, — домен вообще не разрешается: сайта больше нет, хотя ссылка на него ещё живёт в поиске.
Ещё одна школа, которую поиск выдаёт по запросу про Тверь, на поверку оказалась в Новозавидовском — это Конаковский район, сотня километров от города. В подборку она не попала по географии, а не по качеству.
Номер лицензии называет одна школа
Обучать вождению без лицензии нельзя, и проверить её может любой — по номеру, в реестре. Текстом его публикует только «Учебный комбинат», причём вместе с датой. Остальные ограничиваются словом «лицензия» или сканом.
Что чаще всего не раскрывают
Модели учебных машин называют одна школа, год основания — две школы, часы работы — 7 школ. Состав инструкторов не раскрывает никто: ни имён, ни числа. Для сравнения, в других городах серии такие школы находились.
Как собрана подборка
Мы брали только официальные сайты школ и только то, что на них написано: цены, адреса, состав курса, условия оплаты. Ничего не досчитывали и не переносили из справочников — единственное исключение оговорено в таблице звёздочкой. Школы, чьи сайты не открылись, в подборку не попали. Порядок в обзоре определяется полнотой раскрытия, а не качеством обучения: качество со стороны не измеряется, и мы не делаем вид, что измерили.
Что ещё понадобится, кроме автошколы
К цене курса добавляются две обязательные статьи, и платятся они не школе.
Медицинская справка
Без справки формы 003-В/у к экзамену не допустят. Терапевта, окулиста и остальных врачей проходят в любой клинике с лицензией, а нарколога и психиатра — только в государственных диспансерах по месту регистрации. Поэтому справка собирается минимум в двух местах.
Почему за справкой ходят в два места
Заключения нарколога и психиатра вправе давать только государственные специализированные диспансеры. Коммерческая клиника проведёт остальной осмотр и оформит справку целиком, но эти два заключения вы принесёте ей со стороны. Одна из тверских школ предлагает помочь с оформлением — об этом стоит спросить заранее.
Государственная пошлина
За выдачу водительского удостоверения на пластиковой основе пошлина составляет 4 000 ₽, за удостоверение нового поколения — 6 000 ₽. Платится она напрямую государству и в стоимость обучения не входит ни у одной школы из подборки. Если на сайте школы стоит другая сумма, верить нужно не сайту.
Сколько выходит на самом деле
Считать стоит так: цена курса, плюс надбавка за коробку и за удобное время, если они есть, плюс 4 000 ₽ пошлины, плюс медсправка. Самый дешёвый курс в городе стоит 29 000 ₽, но к нему добавится машина на экзамен. Самый дорогой набор — механика по вечерам или автомат в школе с крупной надбавкой — подбирается к семидесяти тысячам. Это не разные школы, это разные условия в одном и том же городе.
Частые вопросы
Сколько стоит выучиться на права в Твери в 2026 году
Курс категории B на механике стоит от 29 000 ₽ до 53 000 ₽. На автомате дороже: надбавка в разных школах от трёх до семнадцати тысяч. К обучению добавьте пошлину и медсправку.
Насколько дороже учиться на автомате
В большинстве тверских школ — на три-пять тысяч рублей. Но есть школа, где разница составляет семнадцать тысяч, поэтому сверять нужно цену именно той коробки, на которой собираетесь учиться. И помните про отметку «AT» в правах: с ней механику водить нельзя.
Можно ли ездить по вечерам и в выходные
Можно, но не везде бесплатно. Одна из школ ставит в базовый тариф только будни с восьми до пяти, а за вечернее и выходное вождение просит пятнадцать тысяч сверху. Это первый вопрос, который стоит задать, если вы работаете.
Сколько длится обучение
Школы называют сроки от двух с половиной до трёх месяцев. Программа по объёму часов у всех примерно одинаковая: её задаёт не школа, а требования к подготовке водителей.
На что смотреть при выборе, кроме цены
На то, что именно входит в названную сумму: топливо, машина на экзамене, удобное время вождения, пересдача. В Твери школы отличаются друг от друга не столько ценой, сколько тем, сколько всего к ней прибавляется.
Подборки по другим городам
Мы разбираем автошколы так же подробно и в других городах: автошколы Санкт-Петербурга, автошколы Казани, автошколы Краснодара, автошколы Москвы, автошколы Перми, автошколы Новосибирска и автошколы Рязани.