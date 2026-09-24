Автошколы Твери 2026: цены на права и надбавки школ

Мы открыли сайты 7 тверских автошкол и собрали то, что можно проверить: цены, адреса, состав курса и условия оплаты. Получилось 13 адресов — и, впервые за всю серию, цену называют все.

Курс категории B стоит от 29 000 ₽ до 53 000 ₽. Но сравнивать школы по этим числам мало: у половины из них к цене что-то прибавляется, и надбавки бывают крупнее, чем разница между самими школами. Самая большая — семнадцать тысяч за автоматическую коробку, ещё одна школа берёт пятнадцать тысяч за то, чтобы ездить вечером или в выходные.

🚗 7 автошкол Твери с работающими сайтами.

💰 Курс категории B — от 29 000 ₽ до 53 000 ₽, цену публикуют все.

⚠️ Автомат дороже механики на сумму от 3 000 ₽ до 17 000 ₽ — смотря где учиться.

🕘 Одна школа берёт отдельные деньги за вождение вечером и в выходные.

Содержание

Сколько стоит выучиться на права в Твери

Таблицу можно отсортировать по любому столбцу и найти школу по названию. Цены — за курс категории B с сайтов школ на сентябрь 2026 года. По умолчанию школы идут в том же порядке, что и в обзоре ниже: сверху те, кто подробнее рассказывает о себе.

Автошкола На механике На автомате Адресов Экзамен ГИБДД Категории Автошкола К 49 000 ₽ 52 000 ₽ 1 — не указано B, C, D, E Автолюбитель 50 000 ₽ 55 000 ₽* 2 ✓ входит B ДОСААФ 29 000 ₽ 32 000 ₽ 2 ✗ отдельно A, A1, B, BE, C, CE, D, M Учебный комбинат 38 000 ₽ + топливо — 3 — не указано A, B, C, D, E Перекрёсток 52 000 ₽ 57 000 ₽ 3 — не указано A, A1, B, BE Старт 53 000 ₽ 70 000 ₽ 1 — не указано B Волга 44 000 ₽ — 1 — не указано A, B

Про цены в этой подборке Все суммы взяты с официальных сайтов школ в сентябре 2026 года и меняются: акции заканчиваются, тарифы пересматриваются. Звёздочкой помечена цена, которую школа не публикует отдельно: она складывается из базового тарифа и объявленной надбавки за автомат. Прочерк значит, что школа цену на автомате не называет, а не что автомата у неё нет. Окончательную сумму называет договор.

Разбор каждой школы

Школы идут от самой дешёвой к самой дорогой, а те, чью цену сравнить нельзя, — в конце. В каждой карточке контакты, полный список адресов с пометкой, что это: учебный класс, автодром или офис. Всё, что ниже, взято с официальных сайтов школ.

ДОСААФ

Автошкола ДОСААФ в Твери — сайт школы

Сайт: dosaaf-tver.ru

Цена: 29 000 ₽

Адреса: 2 адреса

Экзамен в ГИБДД: оплачивается отдельно

Категории: A, A1, B, BE, C, CE, D, M

Контакты

Часы работы: 9:00–18:00.

Старая государственная марка с самым дешёвым курсом в городе и самым подробным прайсом: часы указаны у каждой программы, от мопеда до автобуса. Отдельной строкой там же стоит то, что обычно теряется в мелком шрифте, — плата за машину на экзамене.

Адреса:

ул. Склизкова, д. 21

ул. Королёва, д. 7а

Плюсы Самый дешёвый курс категории B в подборке.

У каждой программы указано число часов — и у механики, и у автомата.

Прайс опубликован таблицей целиком, вместе с переподготовкой и всеми категориями.

Доплата за автомат — три тысячи, одна из самых умеренных в городе. Минусы Предоставление автомобиля на практический экзамен в ГИБДД стоит 4 000 ₽ и в цену курса не входит — это отдельная строка прайса.

Машину на экзамен в ГИБДД придётся оплачивать отдельно.

Ни автопарка, ни состава инструкторов, ни номера лицензии.

Учебный комбинат

Автошкола Учебный комбинат в Твери — сайт школы

Сайт: ukktver.ru

Цена: 38 000 ₽ + топливо

Адреса: 3 адреса

Экзамен в ГИБДД: на сайте не указано

Категории: A, B, C, D, E

Контакты

Часы работы: 9:00–18:00.

Кроме легковых здесь учат на тракторы, погрузчики и экскаваторы, и прайс на всё это открыт. Номер лицензии назван текстом — по нашим городам это редкость. Но у самой цены категории B стоит приписка про топливо, и она сводит на нет всю остальную ясность.

Адреса:

пр-т Победы, д. 42

ул. Маяковского, д. 33

ул. Зинаиды Коноплянниковой, д. 9/34

Плюсы Номер лицензии опубликован текстом, с датой.

Три адреса в разных районах города.

Кроме легковых учат на тракторы, погрузчики и спецтехнику — прайс на всё это открыт. Минусы К цене курса добавляется топливо — это написано прямо в прайсе, но сколько именно, не сказано.

Цена неполная: топливо сверху, размер доплаты неизвестен.

Ни автопарка, ни срока обучения, ни состава курса.

Волга

Автошкола Волга в Твери — сайт школы

Сайт: autoschool69.ru

Цена: 44 000 ₽

Адреса: 1 адрес

Экзамен в ГИБДД: на сайте не указано

Категории: A, B

Оплата: рассрочка

Контакты

Часы работы: 9:00–17:00.

Самый короткий сайт в подборке. Цена названа одним числом, без разделения на коробки, а вторая категория при совместной записи стоит символических денег. Остального о себе школа не рассказывает — на сайте нет даже телефона.

Адреса:

Волоколамский проспект, 20, офис 12

Плюсы Цена названа одним числом, без разделения на коробки и без приписок.

Вторая категория при совместной записи стоит пять тысяч — это дёшево. Минусы Первый взнос назван дважды и по-разному: в одном месте три тысячи, в другом пять.

Первый взнос на сайте указан двумя разными суммами.

Один адрес, телефона на сайте нет — только почта.

Автошкола К

Автошкола Автошкола К в Твери — сайт школы

Сайт: автошкола-к.рф

Цена: 49 000 ₽

Адреса: 1 адрес

Экзамен в ГИБДД: на сайте не указано

Категории: B, C, D, E

Оплата: рассрочка

Контакты

Часы работы: 8:00–17:00.

Единственная, кто снимает вопрос о топливе прямо в прайсе: рядом с обеими ценами стоит пометка «включая ГСМ». Расписание наборов опубликовано с датами и днями занятий, так что видно, когда начинается ближайшая группа, а не «звоните, уточняйте».

Учебные машины: Renault Logan с механической и автоматической коробкой.

Адреса:

Александровский переулок, д. 2а

Плюсы Возле каждой цены стоит пометка «включая ГСМ» — вопрос о топливе снят сразу.

Опубликовано расписание наборов с конкретными датами и днями занятий.

Названы модели учебных машин и обе коробки.

Работает с 2003 года. Минусы Один адрес на весь город.

Номера лицензии на сайте нет.

Автолюбитель

Автошкола Автолюбитель в Твери — сайт школы

Сайт: автолюбитель69.рф

Цена: 50 000 ₽

Адреса: 2 адреса

Экзамен в ГИБДД: входит в стоимость

Категории: B

Оплата: рассрочка, налоговый вычет

Контакты

Часы работы: 8:00–17:00.

Школа честно разложила цену на составляющие и тем самым показала то, что другие оставляют за кадром: базовый тариф ставит вождение на рабочий день, а вечер и выходные стоят отдельных денег. Для работающего человека это совсем не та сумма, что на витрине.

Адреса:

проспект Победы, д. 40 к1

ул. П. Савельевой, д. 33А (ТЦ «Бест»)

Плюсы Состав цены расписан по пунктам, включая бензин, экзамен и бумаги для налогового вычета.

Число практических занятий названо прямо — двадцать восемь.

Все надбавки опубликованы суммами, а не словами «уточняйте». Минусы В базовом тарифе практика назначается по будням с 8:00 до 17:00 и, как сказано на сайте, «без учёта пожеланий учащихся». Вождение вечером или в выходные стоит 15 000 ₽ сверху — треть цены курса.

Работающему человеку базовый тариф не подходит: вождение днём по будням, вечер и выходные — плюс пятнадцать тысяч.

Ни автопарка, ни срока обучения, ни лицензии.

Перекрёсток

Автошкола Перекрёсток в Твери — сайт школы

Сайт: perekrestok-tver.ru

Цена: 52 000 ₽

Адреса: 3 адреса

Экзамен в ГИБДД: на сайте не указано

Категории: A, A1, B, BE

Оплата: рассрочка

Контакты

Часы работы: 10:00–19:00.

Одна из немногих школ города со своим автодромом и классами сразу в трёх районах. Заявляет, что скрытых платежей нет, и называет размер первого взноса. Мотоциклистам придётся подождать: ближайший набор на категорию A обещан только следующей весной.

Адреса:

пр-т Калинина, 1Б

ул. Хромова, 84

ул. Левитана, 48к

Плюсы Собственный автодром и три учебных класса в разных районах.

Срок обучения назван диапазоном, а не одним оптимистичным числом.

Первоначальный взнос указан суммой. Минусы Набор на категорию A объявлен на весну 2027 года — то есть ближайшего курса нет почти год.

Мотокурс фактически недоступен: ближайший набор обещан только весной 2027 года.

Ни автопарка, ни лицензии, ни числа инструкторов.

Старт

Автошкола Старт в Твери — сайт школы

Сайт: старттверь.рф

Цена: 53 000 ₽

Адреса: 1 адрес

Экзамен в ГИБДД: на сайте не указано

Категории: B

Контакты

Часы работы: 8:00–21:00.

Школа с самым щедрым обещанием и самой резкой доплатой одновременно. Бензин и время инструктора входят в цену, пересдача внутреннего экзамена бесплатна — а вот автомат обойдётся дороже механики на семнадцать тысяч. Такого разрыва нет больше ни у кого в городе.

Адреса:

Волоколамский проспект, 27к1

Плюсы Топливо и время инструктора прямо названы входящими в цену.

Пересдача внутреннего экзамена бесплатная.

Учиться можно с шестнадцати лет, офис работает до девяти вечера. Минусы На странице про оплату указана госпошлина 1400 ₽. Сейчас выдача водительского удостоверения стоит 4 000 ₽, и такой скидки давно нет.

Автомат дороже механики на семнадцать тысяч — самый большой разрыв в городе.

На сайте указана давно недействующая госпошлина.

Один адрес в Твери, второй филиал — уже в Клину.

Надбавки, которые больше разницы между школами

Между самой дешёвой и самой дорогой школой города — 24 000 ₽. Звучит как повод выбирать по цене, пока не посмотришь, что к этой цене прибавляется. Три надбавки в Твери устроены так, что способны перевесить всю разницу между школами.

Первая: автоматическая коробка

За автомат доплачивают почти везде, но размах поражает:

ДОСААФ — 3 000 ₽ сверх механики

Автошкола К — 3 000 ₽ сверх механики

Автолюбитель — 5 000 ₽ сверх механики, цена посчитана из базового тарифа и объявленной надбавки

Перекрёсток — 5 000 ₽ сверх механики

Старт — 17 000 ₽ сверх механики

У семи школ из восьми надбавка держится в пределах пяти тысяч. У «Старта» — семнадцать. Это не мелкий шрифт: на автомате учиться там дороже, чем в любой другой школе города на механике, причём с заметным отрывом.

Про отметку в правах Экзамен, сданный на автомате, даёт права с отметкой «AT»: машину с механической коробкой водить по ним нельзя. Обратное правило не действует — сдавший на механике садится за любую. Поэтому выбор коробки решает не только цену курса, но и то, на чём вы сможете ездить потом.

Вторая: время, когда вы можете ездить

Самая неожиданная строка нашлась у «Автолюбителя». Базовый тариф там ставит практику на будни с восьми утра до пяти вечера, и на сайте честно написано, что график назначает школа «без учёта пожеланий учащихся». Вождение вечером или в выходные стоит пятнадцать тысяч сверху — почти треть цены курса.

Практические занятия по будням с 8.00 до 17.00 (график устанавливается автошколой без учета пожеланий учащихся) Описание базового тарифа автошколы «Автолюбитель»

Формулировка на сайте прямая, претензий к честности нет. Но человеку, который работает с девяти до шести, базовый тариф не подходит в принципе, и сравнивать эту школу с другими нужно уже по другой сумме.

Третья: топливо и машина на экзамене

«Учебный комбинат» пишет цену с оговоркой «без учёта топлива», не называя размера доплаты. ДОСААФ поступает наоборот: сумму называет, но за отдельную услугу — предоставление автомобиля на практический экзамен в ГИБДД стоит четыре тысячи и в курс не входит.

Противоположный подход — у «Автошколы К» и «Старта»: у первой рядом с обеими ценами стоит «включая ГСМ», у второй прямо сказано, что бензин и время инструктора доплачивать не придётся. Разница в подходе важнее пары тысяч: она показывает, будете ли вы узнавать итоговую сумму из прайса или из разговора в приёмной.

Теория и практика входят в стоимость обучения! Вам не придётся оплачивать бензин и время инструктора! Главная страница автошколы «Старт» — той самой, где автомат дороже механики на семнадцать тысяч

Что входит в цену, а за что доплачивать

Состав курса так или иначе описывают 6 школ. Чаще всего перечисляют теорию, практику на площадке и в городе, внутренний экзамен и сопровождение в ГИБДД. Реже встречаются подготовка документов для налогового вычета и бесплатная пересдача внутреннего экзамена.

Число часов называют немногие, хотя именно оно и объясняет разницу в цене. Там, где часы указаны, диапазон широкий: от ста двадцати четырёх часов теории до ста девяноста четырёх часов всей программы.

Что спросить до подписания договора В какие часы и дни назначается вождение и сколько стоит другой график. Сколько занятий входит в тариф и во сколько обойдётся дополнительное. Оплачивается ли отдельно топливо. Даёт ли школа машину на экзамен в ГИБДД и входит ли это в цену. Платная ли пересдача. В Твери именно эти пять строк и превращают цену с витрины в другую сумму.

Рассрочка и налоговый вычет

Рассрочку прямо обещают четыре школы: обычно без процентов и без банка, с первым взносом от трёх до семи тысяч рублей. Остальные про условия оплаты на сайте молчат, но это не значит, что рассрочки нет, — значит, что спрашивать придётся по телефону.

Про налоговый вычет пишет одна школа, и сразу делом: подготовка документов для налоговой входит у неё в стоимость курса. Между тем вычет положен за обучение в любой школе с лицензией, и нужны для него всего две бумаги — договор и документ об оплате. Просить их стоит сразу, а не через год.

Где учиться рядом с Тверью

Тверь в этом смысле скромнее других городов серии: почти все школы держатся внутри города. Единственный филиал за его пределами — у «Старта» в Клину, и это уже Московская область. Жителям районов остаётся ориентироваться на адреса в самой Твери, благо школы разошлись по разным её концам: от Волоколамского проспекта до Приморской улицы.

Что не сходится на сайтах

Пока собирали цифры, набралось несколько мест, где сайт спорит сам с собой или с календарём.

Госпошлина, которой давно нет

«Старт» объясняет на отдельной странице, как оплатить государственную пошлину, и называет сумму в 1 400 ₽. Столько выдача прав не стоит уже несколько лет: сейчас пошлина за водительское удостоверение на пластиковой основе — 4 000 ₽. Разница почти втрое, и человек, который поверит сайту, окажется у кассы с неверной суммой.

Набор, объявленный на следующую весну

У «Перекрёстка» на карточке категории A стоит пометка «старт весной 2027». Курс формально есть, записаться нельзя — ближайший набор почти через год. В прайсе это выглядит как действующее предложение с ценой.

Первый взнос двумя суммами

У «Волги» первоначальный взнос назван в одном месте тремя тысячами, в другом — пятью. Обе цифры стоят на одном сайте, и какая из них попадёт в договор, по сайту не понять.

Тариф без цены

У «АВТО-2000» верхний пакет «VIP» обозначен как «по запросу». Сравнить его не с чем: ни часов, ни суммы. Это единственная позиция во всей тверской подборке, у которой вовсе нет цены.

Сайты, которых больше нет

Тверских автошкол в справочниках больше трёх десятков, но сайт есть далеко не у каждой, а работает ещё реже. Мы проверили пятнадцать адресов, которые находятся через поиск. Открылось семь. Пять не ответили ни разу за несколько попыток с разными протоколами, у двух — в том числе у школы, которая в выдаче стоит одной из первых, — домен вообще не разрешается: сайта больше нет, хотя ссылка на него ещё живёт в поиске.

Ещё одна школа, которую поиск выдаёт по запросу про Тверь, на поверку оказалась в Новозавидовском — это Конаковский район, сотня километров от города. В подборку она не попала по географии, а не по качеству.

Номер лицензии называет одна школа

Обучать вождению без лицензии нельзя, и проверить её может любой — по номеру, в реестре. Текстом его публикует только «Учебный комбинат», причём вместе с датой. Остальные ограничиваются словом «лицензия» или сканом.

Что чаще всего не раскрывают

Модели учебных машин называют одна школа, год основания — две школы, часы работы — 7 школ. Состав инструкторов не раскрывает никто: ни имён, ни числа. Для сравнения, в других городах серии такие школы находились.

Как собрана подборка Мы брали только официальные сайты школ и только то, что на них написано: цены, адреса, состав курса, условия оплаты. Ничего не досчитывали и не переносили из справочников — единственное исключение оговорено в таблице звёздочкой. Школы, чьи сайты не открылись, в подборку не попали. Порядок в обзоре определяется полнотой раскрытия, а не качеством обучения: качество со стороны не измеряется, и мы не делаем вид, что измерили.

Что ещё понадобится, кроме автошколы

К цене курса добавляются две обязательные статьи, и платятся они не школе.

Медицинская справка

Без справки формы 003-В/у к экзамену не допустят. Терапевта, окулиста и остальных врачей проходят в любой клинике с лицензией, а нарколога и психиатра — только в государственных диспансерах по месту регистрации. Поэтому справка собирается минимум в двух местах.

Почему за справкой ходят в два места Заключения нарколога и психиатра вправе давать только государственные специализированные диспансеры. Коммерческая клиника проведёт остальной осмотр и оформит справку целиком, но эти два заключения вы принесёте ей со стороны. Одна из тверских школ предлагает помочь с оформлением — об этом стоит спросить заранее.

Государственная пошлина

За выдачу водительского удостоверения на пластиковой основе пошлина составляет 4 000 ₽, за удостоверение нового поколения — 6 000 ₽. Платится она напрямую государству и в стоимость обучения не входит ни у одной школы из подборки. Если на сайте школы стоит другая сумма, верить нужно не сайту.

Сколько выходит на самом деле

Считать стоит так: цена курса, плюс надбавка за коробку и за удобное время, если они есть, плюс 4 000 ₽ пошлины, плюс медсправка. Самый дешёвый курс в городе стоит 29 000 ₽, но к нему добавится машина на экзамен. Самый дорогой набор — механика по вечерам или автомат в школе с крупной надбавкой — подбирается к семидесяти тысячам. Это не разные школы, это разные условия в одном и том же городе.

Частые вопросы

Сколько стоит выучиться на права в Твери в 2026 году

Курс категории B на механике стоит от 29 000 ₽ до 53 000 ₽. На автомате дороже: надбавка в разных школах от трёх до семнадцати тысяч. К обучению добавьте пошлину и медсправку.

Насколько дороже учиться на автомате

В большинстве тверских школ — на три-пять тысяч рублей. Но есть школа, где разница составляет семнадцать тысяч, поэтому сверять нужно цену именно той коробки, на которой собираетесь учиться. И помните про отметку «AT» в правах: с ней механику водить нельзя.

Можно ли ездить по вечерам и в выходные

Можно, но не везде бесплатно. Одна из школ ставит в базовый тариф только будни с восьми до пяти, а за вечернее и выходное вождение просит пятнадцать тысяч сверху. Это первый вопрос, который стоит задать, если вы работаете.

Сколько длится обучение

Школы называют сроки от двух с половиной до трёх месяцев. Программа по объёму часов у всех примерно одинаковая: её задаёт не школа, а требования к подготовке водителей.

На что смотреть при выборе, кроме цены

На то, что именно входит в названную сумму: топливо, машина на экзамене, удобное время вождения, пересдача. В Твери школы отличаются друг от друга не столько ценой, сколько тем, сколько всего к ней прибавляется.

Подборки по другим городам

Мы разбираем автошколы так же подробно и в других городах: автошколы Санкт-Петербурга, автошколы Казани, автошколы Краснодара, автошколы Москвы, автошколы Перми, автошколы Новосибирска и автошколы Рязани.