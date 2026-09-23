Lada B-Van: почему новинка АвтоВАЗа не заменит Lada Largus

АвтоВАЗ продолжает обсуждать перспективный фургон Lada B-Van, однако окончательного решения по запуску проекта пока нет. Для рынка это означает неопределённость: с одной стороны, новая модель могла бы закрыть важную нишу, с другой — говорить о её скором появлении в продаже преждевременно. Largus при этом остаётся в строю, а все детали о B-Van производитель предпочитает держать в секрете. Именно поэтому вокруг новинки так много слухов, рендеров и предположений, но мало официальной информации.

Проект ещё не получил зелёный свет

Ключевой вопрос — даст ли АвтоВАЗ проекту B-Van официальный старт. По имеющимся данным, решение будет зависеть от того, как пойдут продажи другой новинки — SKM M7. Пока этот автомобиль не покажет понятных результатов, руководство вряд ли решится на запуск ещё одной модели в коммерческом сегменте.

Для российских покупателей это простой сигнал: ждать B-Van в ближайшее время не стоит, даже если в профильных изданиях регулярно появляются красивые изображения и смелые прогнозы.

Рендеры есть, технических данных почти нет

Дизайнер Анастасия Мельникова по просьбе Autonews.ru показала, как мог бы выглядеть Lada B-Van. На рендерах автомобиль получил практичный кузов, универсальный салон и варианты компоновки на пять или семь мест. Однако всё, что касается технической начинки, комплектаций, платформы и хотя бы примерных сроков премьеры, АвтоВАЗ не раскрывает.

Пресс-служба завода традиционно старается не делиться подробностями о будущих моделях, поэтому даже инсайдеры пока могут опираться лишь на предположения.

Почему рынок ждёт такой фургон

Интерес к B-Van объясняется ситуацией в сегменте лёгких коммерческих автомобилей. После ухода многих иностранных марок на рынке стало заметно меньше доступных, простых и ремонтопригодных фургонов. Для малого бизнеса, курьерских служб и частных перевозчиков такая машина — не роскошь, а рабочий инструмент.

Lada Largus по-прежнему пользуется спросом, но одной модели недостаточно, чтобы полностью закрыть запросы покупателей. Поэтому B-Van воспринимается как потенциально важный игрок, который может изменить расстановку сил в нише.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов прямо говорил, что B-Van не должен вытеснить Largus. Новая модель, если её всё же запустят, будет не заменой, а расширением линейки. Для тех, кто годами привык к Largus и рассматривает его как надёжную рабочую машину, это важная новость. Модель с рынка убирать не собираются, а значит, покупателям не стоит опасаться, что привычный фургон внезапно исчезнет из салонов. B-Van в этой истории — скорее дополнение, чем преемник.

Цена вопроса — больше 20 миллиардов рублей

На проект B-Van готовы потратить больше 20 миллиардов рублей. Сумма серьёзная, но она сама по себе не гарантирует, что фургон точно доберётся до конвейера. По информации daily-motor.ru, сейчас B-Van — это так называемая «поисковая модель»: потенциальный продукт, который ещё не утверждён окончательно.

Иными словами, завод изучает спрос, оценивает риски и просчитывает экономику, но окончательное решение может быть как положительным, так и отрицательным.

Ставка на SKM и коммерческое направление

На выставке «Комтранс» в Казани в сентябре 2026 года АвтоВАЗ, как ожидается, сделает акцент на развитии коммерческого направления и бренда SKM, а не на самом B-Van. Это ещё раз подтверждает, что проект нового фургона находится только на начальном этапе.

Пока компания предпочитает укреплять уже заявленные направления и готовить почву для будущих решений. B-Van в этой стратегии остаётся перспективой, а не ближайшей премьерой.

Что это значит для покупателей

Для покупателей и автолюбителей ситуация с B-Van пока выглядит привычно: производитель держит интригу, официальных подробностей почти нет, а вся информация ограничивается рендерами и комментариями экспертов.

Остаётся следить за новостями и ждать заявлений АвтоВАЗа. Даже если проект одобрят, до серийного выпуска пройдёт не один год. Пока Largus остаётся реальной рабочей машиной, а B-Van — только перспективой, которая зависит от успеха других коммерческих моделей АвтоВАЗа. Следить за развитием истории стоит, но рассчитывать на быструю премьеру рано.