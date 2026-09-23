Lada B-Van: почему новинка АвтоВАЗа не заменит Lada Largus
1
1

Lada B-Van: почему новинка АвтоВАЗа не заменит Lada Largus

Автоновости
8 комментариев 8 комментариев

АвтоВАЗ продолжает обсуждать перспективный фургон Lada B-Van, однако окончательного решения по запуску проекта пока нет. Для рынка это означает неопределённость: с одной стороны, новая модель могла бы закрыть важную нишу, с другой — говорить о её скором появлении в продаже преждевременно. Largus при этом остаётся в строю, а все детали о B-Van производитель предпочитает держать в секрете. Именно поэтому вокруг новинки так много слухов, рендеров и предположений, но мало официальной информации.

Lada B-Van: почему новинка АвтоВАЗа не заменит Lada Largus

Проект ещё не получил зелёный свет

Ключевой вопрос — даст ли АвтоВАЗ проекту B-Van официальный старт. По имеющимся данным, решение будет зависеть от того, как пойдут продажи другой новинки — SKM M7. Пока этот автомобиль не покажет понятных результатов, руководство вряд ли решится на запуск ещё одной модели в коммерческом сегменте.

Для российских покупателей это простой сигнал: ждать B-Van в ближайшее время не стоит, даже если в профильных изданиях регулярно появляются красивые изображения и смелые прогнозы.

Рендеры есть, технических данных почти нет

Дизайнер Анастасия Мельникова по просьбе Autonews.ru показала, как мог бы выглядеть Lada B-Van. На рендерах автомобиль получил практичный кузов, универсальный салон и варианты компоновки на пять или семь мест. Однако всё, что касается технической начинки, комплектаций, платформы и хотя бы примерных сроков премьеры, АвтоВАЗ не раскрывает.

Пресс-служба завода традиционно старается не делиться подробностями о будущих моделях, поэтому даже инсайдеры пока могут опираться лишь на предположения.

Почему рынок ждёт такой фургон

Интерес к B-Van объясняется ситуацией в сегменте лёгких коммерческих автомобилей. После ухода многих иностранных марок на рынке стало заметно меньше доступных, простых и ремонтопригодных фургонов. Для малого бизнеса, курьерских служб и частных перевозчиков такая машина — не роскошь, а рабочий инструмент.

Lada Largus по-прежнему пользуется спросом, но одной модели недостаточно, чтобы полностью закрыть запросы покупателей. Поэтому B-Van воспринимается как потенциально важный игрок, который может изменить расстановку сил в нише.

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов прямо говорил, что B-Van не должен вытеснить Largus. Новая модель, если её всё же запустят, будет не заменой, а расширением линейки. Для тех, кто годами привык к Largus и рассматривает его как надёжную рабочую машину, это важная новость. Модель с рынка убирать не собираются, а значит, покупателям не стоит опасаться, что привычный фургон внезапно исчезнет из салонов. B-Van в этой истории — скорее дополнение, чем преемник.

Цена вопроса — больше 20 миллиардов рублей

На проект B-Van готовы потратить больше 20 миллиардов рублей. Сумма серьёзная, но она сама по себе не гарантирует, что фургон точно доберётся до конвейера. По информации daily-motor.ru, сейчас B-Van — это так называемая «поисковая модель»: потенциальный продукт, который ещё не утверждён окончательно.

Иными словами, завод изучает спрос, оценивает риски и просчитывает экономику, но окончательное решение может быть как положительным, так и отрицательным.

Ставка на SKM и коммерческое направление

На выставке «Комтранс» в Казани в сентябре 2026 года АвтоВАЗ, как ожидается, сделает акцент на развитии коммерческого направления и бренда SKM, а не на самом B-Van. Это ещё раз подтверждает, что проект нового фургона находится только на начальном этапе.

Пока компания предпочитает укреплять уже заявленные направления и готовить почву для будущих решений. B-Van в этой стратегии остаётся перспективой, а не ближайшей премьерой.

Что это значит для покупателей

Для покупателей и автолюбителей ситуация с B-Van пока выглядит привычно: производитель держит интригу, официальных подробностей почти нет, а вся информация ограничивается рендерами и комментариями экспертов.

Остаётся следить за новостями и ждать заявлений АвтоВАЗа. Даже если проект одобрят, до серийного выпуска пройдёт не один год. Пока Largus остаётся реальной рабочей машиной, а B-Van — только перспективой, которая зависит от успеха других коммерческих моделей АвтоВАЗа. Следить за развитием истории стоит, но рассчитывать на быструю премьеру рано.

0
8 Комментариев
Подписаться
Уведомить о
8 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
A-MaR

Lada V-Ban ))

Ответить
7
formatceft

А потому что Читеры — переклеивают наклейки суки…

Редактировалось 14 часов назад
Ответить
0
E_Lindros

Ue-Ban

Ответить
1
Кирилл16

«АвтоВАЗ продолжает обсуждать» -перевожу с новояза на понятный — дважды автомобильный ищет китайского «партнера», у которого будут покупать авто, клеить шильдик, накидывать в три конца на цену и продавать лохам.

Ответить
5
alex.cheb

Ну и уебище, а не авто

Ответить
4
Airmouse

Это просто потому что нет красной спортивной полосочки.

Ответить
2
Rubicon

Шо за бред, какой Ди-Van ? У нас же есть ГазЭл!

Редактировалось 23 часов назад
Ответить
3
cs

дизайнерский УАЗик напоминает ) надежда не взлетела и этот не взлетит

Ответить
3
КонтактыВызвать эвакуатор


Соглашение
Политика конфиденциальности
© 2026 «РусДТП»
Автоновости

Пять проблем китайских автомобилей, о которых обычно узнаёшь уже после покупки

Рассмотрим пять самых повторяющихся жалоб, которые встречаются в отзывах российских владельцев китайских автомобилей. Двигатель в этом списке вовсе...

Пять проблем китайских автомобилей, о которых обычно узнаёшь уже после покупки
254 просмотра
9
Подробнее
Автоновости

Названы самые надёжные китайские двигатели. На какие автомобили их ставят в России?

Ещё несколько лет назад многие водители всерьёз верили, что китайский двигатель — это почти одноразовый агрегат, который едва доживает до конца...

Названы самые надёжные китайские двигатели. На какие автомобили их ставят в России?
375 просмотров
15
Подробнее
Отзывы

«Езжу и радуюсь»: честный отзыв владельца Volga K50 спустя 3000 км пробега

Автолюбитель из Новосибирска решил поделиться своими умозаключениями по поводу автомобиля Volga K50, который был приобретён им несколько недель...

«Езжу и радуюсь»: честный отзыв владельца Volga K50 спустя 3000 км пробега
636 просмотров
33
Подробнее
Новосибирск

ТОП 10 автошкол Новосибирска 2026: Сколько стоит обучение на права, цены и обзор курсов

Разбор 10 автошкол Новосибирска: цены на курс категории B, адреса на обоих берегах, автопарк и то, почему цены разных школ нельзя сравнивать напрямую.

ТОП 10 автошкол Новосибирска 2026: Сколько стоит обучение на права, цены и обзор курсов
30 просмотров
0
Подробнее
Автоновости

Литий-ионные батареи в Китае подорожают: что теперь будет с ценами на электромобили в России 

С 2027 года в Китае вступают в силу серьёзные изменения в налогообложении аккумуляторных батарей для электромобилей. Литий-ионные источники питания,...

Литий-ионные батареи в Китае подорожают: что теперь будет с ценами на электромобили в России 
207 просмотров
16
Подробнее
Автоновости

Как определить возраст шины и почему это критично для безопасности

Многие автовладельцы привыкли оценивать состояние покрышек исключительно по внешнему виду: глубине протектора, наличию трещин или грыж. Однако...

Как определить возраст шины и почему это критично для безопасности
1056 просмотров
9
Подробнее
Автоновости

Электронные права и СТС через приложение «MAX» – что изменится для водителей с 8 сентября

С 8 сентября 2026 года в России вступают в силу поправки в Правила дорожного движения, которые официально разрешают водителям предъявлять...

Электронные права и СТС через приложение «MAX» – что изменится для водителей с 8 сентября
1876 просмотров
18
Подробнее
Автоновости

В Южной Корее задержали четверых граждан за нелегальный экспорт автомобилей в Россию

В центре международного скандала оказались четверо граждан Южной Кореи. Их подозревают в организации крупномасштабной схемы по незаконному экспорту...

В Южной Корее задержали четверых граждан за нелегальный экспорт автомобилей в Россию
241 просмотр
6
Подробнее
Показать ещё
8 Комментариев
rusdtp logo icon
Авторизация
Или через почту и пароль
*
*
Войти

Пароли пользователей были сброшены в целях безопасности

Пожалуйста восстановите доступ, пройдя по этой ссылке. Если возникли трудности, напишите нам в группе Вконтакте.

rusdtp logo icon
Регистрация
Или через почту и пароль
*
*
*
Зарегистрироваться
У меня есть аккаунт. 
rusdtp logo icon
Восстановить пароль
Отправить пароль