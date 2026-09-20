Названы самые надёжные китайские двигатели. На какие автомобили их ставят в России?

Ещё несколько лет назад многие водители всерьёз верили, что китайский двигатель — это почти одноразовый агрегат, который едва доживает до конца гарантии. Однако сегодня такие разговоры всё чаще выглядят как устаревший миф. В крупных таксопарках и независимых сервисах можно увидеть машины из Китая с реальными пробегами за 200–300 тысяч километров. При этом многие из них не требуют канистры масла на каждую тысячу километров и всё ещё работают на заводской цепи ГРМ.

Почему китайские двигатели стали надёжнее

Секрет такой живучести во многом объясняется грамотным подходом к заимствованию удачных решений. Китайские производители начинали с лицензионного копирования проверенных японских агрегатов Mitsubishi и Toyota, а затем стали покупать европейские инжиниринговые бюро вместе с патентами.

В результате сегодня под капотами машин, продающихся в России и соседних странах, можно встретить двигатели пяти крупных промышленных кланов. Эти же моторы устанавливаются не только на оригинальные китайские бренды, но и на автомобили, выпускаемые в России под марками Tenet, Volga, Москвич, а также на белорусский Белджи.

Многие китайские двигатели сегодня демонстрируют ресурс, который ещё недавно казался невозможным для этого сегмента. Ниже — подробный гид по самым ресурсным моторам, их конструктивным особенностям и моделям, на которые их ставят.

Чугунные двигатели Chery

Концерн Chery создал двигатели серии ACTECO совместно с австрийской инжиниринговой компанией AVL. Их ключевое преимущество — сохранение чугунного блока цилиндров там, где многие европейские производители давно перешли на тонкостенный алюминий. Именно чугун обеспечивает высокую прочность, стойкость к перегревам и способность выдерживать большие нагрузки без деформации геометрии цилиндров.

Младший 1.5 SQRE4T15C

Младший турбомотор объёмом 1,5 литра с индексом SQRE4T15C мотористы единодушно называют одним из самых неприхотливых двигателей на рынке. Его феноменальная живучесть объясняется простотой конструкции: чугунный блок, цепной привод ГРМ и классический распределённый впрыск топлива MPI. Бензин подаётся во впускные каналы, поэтому форсунки работают при низком давлении, а топливо постоянно омывает тарелки впускных клапанов и смывает нагар. Этот мотор спокойно переваривает АИ-92 и в такси нередко ходит по 350 000 километров без вмешательства в поршневую группу.

Старшие 1.6 и 2.0

Старшие собратья объёмом 1,6 литра (SQRF4J16) и 2,0 литра (SQRF4J20) устроены сложнее. Здесь уже применяется непосредственный прямой впрыск с давлением топлива около 250 бар, а отдача доходит до 186 и 249 лошадиных сил соответственно. Но блок цилиндров остался чугунным. Толстые стенки отлично держат температурные перегрузки, не склонны к деформациям и сохраняют геометрию даже при перегревах. Цепь ГРМ на таких двигателях спокойно выхаживает более 200 000 километров.

Где встречаются моторы ACTECO

Эти агрегаты можно встретить на автомобилях Chery: Tiggo 4, Tiggo 7 Pro Max, Tiggo 8 Pro Max и седане Arrizo 8. Также они устанавливаются на модели субконцерна: Omoda C5 и S5 GT, Jaecoo J7 и J8, Jetour Dashing, X70 Plus, X90 Plus, T2, а также на премиальные Exeed LX, TXL, RX и VX. В России моторы ACTECO стоят на калужской линейке Tenet и Tenet Плюс: кроссоверах T4, T4L, T7, T8 и седанах A8.

Двигатели Great Wall

GW4G15

Концерн Great Wall Motor пошёл по пути эволюции японских платформ. Его полуторалитровый турбомотор GW4G15 с чугунным блоком ведёт родословную от легендарного тойотовского двигателя 1NZ-FE. Конструкцию слегка модифицировали, добавили турбину низкого давления и получили предельно простой агрегат. Он не поражает взрывной динамикой, зато дешёв в обслуживании и легко ремонтируется даже в небольшом гараже.

GW4N20

Настоящим техническим триумфом инженеров Haval стал двухлитровый турбодвигатель GW4N20 мощностью от 192 до 245 сил. В отличие от старых моторов здесь применён алюминиевый блок, но внутри него залиты массивные чугунные гильзы. Двигатель работает по циклу Миллера с ранним закрытием впускных клапанов, что обеспечивает отличный тепловой КПД — более 38%. В конструкции также есть электронноуправляемый масляный насос переменной производительности, двухканальная турбина twin-scroll и прочная кованая поршневая группа. При вскрытии моторов с пробегом под 200 000 километров хонинговальная сетка в цилиндрах часто остаётся практически первозданной, а растяжение цепи не превышает пары миллиметров.

Трёхлитровый V6 E30Z для Tank 500

Отдельно стоит упомянуть старший Tank 500, который комплектуется трёхлитровым битурбо V6 E30Z. Этот агрегат разрабатывался с запасом прочности под тяжёлые экспедиционные нагрузки и рассчитан на длительную работу в сложных условиях.

Где встречаются агрегаты Great Wall

Моторы Great Wall можно найти на Haval Jolion и M6 — там используются полуторалитровые чугунные версии. Кроссоверы Dargo, H3, F7 и рамный внедорожник H9 оснащаются двухлитровым GW4N20. У Tank моторы стоят на Tank 300, а Tank 500 получает трёхлитровый битурбо V6. Кроме того, эти агрегаты встречаются на пикапах GWM Poer и KingKong Poer.

Changan: семейство Blue Core

Компания Changan проектировала свою знаменитую линейку моторов Blue Core в собственном научно-исследовательском центре в английском Бирмингеме. Британские мотористы сделали ставку на прочность шатунно-поршневой группы и высокоэффективную систему охлаждения. Именно поэтому эти двигатели считаются одними из самых сбалансированных в китайском сегменте.

1.5 и 2.0 с непосредственным впрыском

Двигатели объёмом 1,5 литра (индекс JL473ZQ7 на 181 силу) и 2,0 литра (JL486ZQ5 на 226–233 силы) имеют алюминиевый блок с залитыми гильзами, фазовращатели на обоих распредвалах и прямой впрыск под высоким давлением. Моторы обладают взрывной тягой с самых низов благодаря турбокомпрессорам с малой инерцией. Они уверенно тянут как в городе, так и на трассе, а их ресурс при нормальном обслуживании остаётся высоким.

Слабые места и требования к обслуживанию

Практика показала, что двигатели Blue Core практически не страдают залеганием колец даже при городском режиме езды. Главное требование — не экономить на масле и менять воздушный фильтр каждые 7–8 тысяч километров, поскольку турбина здесь чувствительна к пыли. Если вовремя следить за расходниками, мотор способен пройти очень долго без серьёзных вмешательств.

Где встречаются Blue Core

Моторы Changan Blue Core устанавливаются на популярные CS35 Plus, CS55 Plus, CS75 Plus, а также на семейство UNI: лифтбек UNI-V, кроссоверы UNI-T и UNI-K. Возрождённая марка Волга также использует эту платформу: седан Volga C40, кроссоверы K30 и K40, а также флагманский K50 оснащаются моторами Changan Blue Core объёмом 1,5 и 2,0 литра в паре с японскими гидроавтоматами.

Шведское наследие Geely: платформа Drive-E

JLH-4G20TD как копия Volvo VEP4

Двигатели Geely разработаны шведскими инженерами Volvo. Двухлитровый четырёхцилиндровый мотор JLH-4G20TD представляет собой прямую копию знаменитого двигателя Volvo серии VEP4 (T4 и T5). Это не просто удачная реплика, а проверенная временем конструкция, адаптированная под современные требования.

Ресурс и тюнинговый потенциал

Этот двигатель имеет алюминиевый блок с залитыми чугунными гильзами высокой твёрдости, балансирные валы в поддоне для гашения вибраций и форсунки охлаждения поршней маслом. Агрегат способен выдерживать колоссальные нагрузки: тюнеры легко снимают с него до 300 сил без вмешательства в шатуны и поршни. В заводском исполнении на 200 или 238 сил он выхаживает 300 000 километров.

Что требует внимания

Единственное слабое место — крайняя чувствительность к качеству масла. Мотор требует строго синтетические масла с низкой зольностью и регулярной замены ремня привода ГРМ каждые 100 000 километров. Если пренебрегать этим, ресурс может сократиться, но при нормальном уходе агрегат остаётся очень надёжным.

Где встречаются Drive-E

Двигатели Geely Drive-E устанавливаются на бестселлеры Atlas, Tugella, Monjaro, Okavango и седан Preface. Также они встречаются на купе-кроссовере Knewstar 001 и на белорусских Belgee X50 и X70, где используются те же лицензионные агрегаты.

Двигатели SAIC и JAC

JAC HFC4GB2.4D: простая рабочая лошадка

Столичный завод Москвич на разных этапах использовал двигатели двух крупных китайских партнёров. Первая волна автомобилей бренда комплектовалась моторами корпорации JAC. Полуторалитровый турбодвигатель HFC4GB2.4D на 136–150 сил ставится на кроссовер Москвич 3 и лифтбек Москвич 6. Это довольно простой алюминиевый двигатель с цепным приводом. Он не ставит рекордов по экономичности, но на пробегах до 200 000 километров серьёзных проблем не доставляет при условии своевременной регулировки клапанов и замены помпы.

SAIC NetBlue: уровень GM Ecotec

А вот новые крупные кроссоверы завода вышли на принципиально другой технический уровень благодаря переходу на агрегаты гиганта SAIC — семейство NetBlue. Новый кроссовер Москвич М70 и флагманский семиместный Москвич М90 получили моторы, разработанные совместно с концерном General Motors на базе глобальной архитектуры GM Ecotec. Двухлитровый турбомотор мощностью 200 сил с чугунным блоком и турбиной Garrett отличается феноменальной термостойкостью. Он практически избавлен от угара масла, имеет усиленный коленвал и спокойно переваривает нагрузки тяжёлого полноприводного кроссовера. По надёжности эта установка стоит на одной ступени с лучшими японскими двухлитровыми турбомоторами прошлого десятилетия.

Где встречаются моторы SAIC и JAC

Двигатели JAC стоят на Москвиче 3 и Москвиче 6. Агрегаты SAIC NetBlue можно встретить на новых Москвичах М70 и М90. Это ещё раз подтверждает, что китайские моторы давно перестали быть лотереей и могут успешно работать в российских условиях.

Что выбрать под наши условия

Качественные китайские двигатели давно перестали быть лотереей. Если вам нужен максимальный запас прочности и простота обслуживания, стоит присмотреться к чугунным моторам Chery ACTECO или к проверенным агрегатам Haval.

Если в приоритете европейская тяга и акустический комфорт, отлично покажут себя двигатели Geely шведской разработки, британские моторы Changan на кроссоверах Volga или чугунные установки SAIC под капотом новых Москвичей М70 и М90.

Главное — не забывать о своевременном обслуживании, качественном масле и расходниках, потому что именно от этого во многом зависит реальный ресурс любого современного турбомотора.