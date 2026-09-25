"Выбежал из-за стоящего автомобиля": ребенок попал под колеса авто в Омске
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«Выбежал из-за стоящего автомобиля»: ребенок попал под колеса авто в Омске

Аварии в России
4 комментария 4 комментария
«Выбежал из-за стоящего автомобиля»: ребенок попал под колеса авто в Омске

В дежурную часть Госавтоинспекции Омска поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля Lexus, двигаясь по улице Вавилова в районе дома № 75, совершил наезд на ребенка. 8-летний мальчик выбежал на проезжую часть из-за стоящего автомобиля.

В результате ДТП ребенку понадобилась медицинская помощь. Проводится проверка, по результатам которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.

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4 Комментария
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4 комментариев
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Разговоры о важном в школах проводят ? дайте им ссылку на сайт русдтп!

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2
UELL

Да блин, у нас комменты 40+.

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0
Nordman51

Теперь из этого мальчика вырастет настоящий мужчина.

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1
Ralf

Я бы сказал, не выбежал на проезжую часть, а набежал на проезжающий авто

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