«Выбежал из-за стоящего автомобиля»: ребенок попал под колеса авто в Омске

В дежурную часть Госавтоинспекции Омска поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля Lexus, двигаясь по улице Вавилова в районе дома № 75, совершил наезд на ребенка. 8-летний мальчик выбежал на проезжую часть из-за стоящего автомобиля.

В результате ДТП ребенку понадобилась медицинская помощь. Проводится проверка, по результатам которой будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.