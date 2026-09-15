Ребенка на самокате сбили на Лиговском проспекте в Петербурге
1

Ребенка на самокате сбили на Лиговском проспекте в Петербурге

Аварии в России
8 комментариев 8 комментариев
Ребенка на самокате сбили на Лиговском проспекте в Петербурге

На Лиговском проспекте в Петербурге двое мальчиков переходили проезжую часть по пешеходному переходу, ведя самокаты рядом с собой. Однако далее они решили продолжить путь верхом, и одного из них сбил автомобиль.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу. Происшествие попало в объектив камер уличного наблюдения.

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8 Комментариев
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8 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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kreator

-Молодой человек, это ваш «Ягуар» у входа в клуб стоит ?
-Мой.
-Я допью ?

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8
E_Lindros

нехило его яга приложила так, лбом об капот

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2
neapol

Не знаю какие у этих пацанов навыки на трюковых самокатах, но вот над трюком «поворот головёшки направо-налево» явно ещё стоит поработать.

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2
Ermolov K

Это тупому водятлу надо поработать над трюком проезд «закрытого» НПП. Обзор справа закрыт другими машинами, что там происходит на НПП — непонятно. Тут надо сбрасывать скорость до самого минимума и ползти еле-еле, когда подъехал к зебре. Нет, этот ландырь едет как ни в чём ни бывало. Вот прям охота, чтоб Камаз или Ситрак таких долбоящеров наказал.

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9
neapol

Не, ну это их выбор, конечно, как дорогу переходить. Ну мне вот лично не очень нравится перспектива приложиться сначала мордой об железный капот, потом отлететь затылком на твёрдый грязный асфальт. Потом ещё в больничке 3 месяца валяться. Поэтому, будучи на пешеходном переходе, мне вот проще засунуть гордость в карман и повертеть головой и оценить обстановку перед выходом на проезжую часть, от меня не убудет.

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1
Ermolov K

Да это понятно, кто б спорил. Но по ПДД в данном конкретном случае вина полностью на том, кто за рулем автомобиля.

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2
neapol

То да, вопросов нет.
Однако же капот от этого не сделался менее железным, а асфальт — более мягким

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1
HoBomzh

Безопасные дороги мля

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0
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