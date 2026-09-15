Ребенка на самокате сбили на Лиговском проспекте в Петербурге

На Лиговском проспекте в Петербурге двое мальчиков переходили проезжую часть по пешеходному переходу, ведя самокаты рядом с собой. Однако далее они решили продолжить путь верхом, и одного из них сбил автомобиль.

Пострадавшего ребенка доставили в больницу. Происшествие попало в объектив камер уличного наблюдения.