В Красноярске женщина на внедорожнике на пешеходном переходе сбила самокатчика

ДТП произошло на перекрестке Шахтеров — Степана Разина в Красноярске. Женщина на внедорожнике на регулируемом пешеходном переходе проехала на красный и сбила самокатчика. Происшествие попало в объектив камеры уличного наблюдения.
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Электрохрусты идиоты!
Затылком об угол поребрика приложился. Похоже, тётя хорошо влипла.