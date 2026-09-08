В Красноярске женщина на внедорожнике на пешеходном переходе сбила самокатчика
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В Красноярске женщина на внедорожнике на пешеходном переходе сбила самокатчика

Аварии в России
2 комментария 2 комментария
В Красноярске женщина на внедорожнике на пешеходном переходе сбила самокатчика

ДТП произошло на перекрестке Шахтеров — Степана Разина в Красноярске. Женщина на внедорожнике на регулируемом пешеходном переходе проехала на красный и сбила самокатчика. Происшествие попало в объектив камеры уличного наблюдения.

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2 Комментария
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2 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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dok_p

Электрохрусты идиоты!

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A-MaR

Затылком об угол поребрика приложился. Похоже, тётя хорошо влипла.

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