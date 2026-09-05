"Пытался проскочить на красный": 35-летний байкер разбился в ДТП в Чебоксарах
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«Пытался проскочить на красный»: 35-летний байкер разбился в ДТП в Чебоксарах

Аварии в России
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«Пытался проскочить на красный»: 35-летний байкер разбился в ДТП в Чебоксарах

Авария случилась сегодня, 5 сентября, примерно в 15:40 на регулируемом перекрестке возле гипермаркета «Мегастрой» в Чебоксарах. Водитель автомобиля Volkswagen Polo спокойно совершал левый поворот в сторону торгового центра — для него горел разрешающий зеленый сигнал. Внезапно со стороны Новочебоксарска на огромной скорости вылетел мотоциклист. Он явно решил рискнуть и промчаться на красный, но просчитал ситуацию неверно.

Увернуться от удара было невозможно. Мотоцикл на полном ходу врезался в бок легковушки, после чего байкера подбросило в воздух. 35-летний мужчина скончался на месте ДТП.

Сообщается, что из защитной экипировки на мотоциклисте был лишь шлем. Мотоштанов и защитного «черепашьего» жилета на нем не наблюдалось.

В Госавтоинспекции сообщили, что мотоцикл зарегистрирован в установленном порядке, и необходимая категория «А» на управление мотоциклом у мужчины имелась.

&#171;Пытался проскочить на красный&#187;: 35-летний байкер разбился в ДТП в Чебоксарах
&#171;Пытался проскочить на красный&#187;: 35-летний байкер разбился в ДТП в Чебоксарах
Фото с места ДТП
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