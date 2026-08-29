«Убеждал мотоциклиста разобраться по-мужски»: автомобиль и мотоцикл столкнулись в Екатеринбурге

ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошло на Машинистов в Екатеринбурге. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как водитель «Тойоты» поворачивал налево, и в его машину влетел мотоциклист, которого от удара подбросило в воздух.

По словам очевидцев, водитель Camry убеждал мотоциклиста свернуть во двор, чтобы разобраться по-мужски. Чем всё закончилось, не сообщается.