«Убеждал мотоциклиста разобраться по-мужски»: автомобиль и мотоцикл столкнулись в Екатеринбурге

ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошло на Машинистов в Екатеринбурге. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как водитель «Тойоты» поворачивал налево, и в его машину влетел мотоциклист, которого от удара подбросило в воздух.
По словам очевидцев, водитель Camry убеждал мотоциклиста свернуть во двор, чтобы разобраться по-мужски. Чем всё закончилось, не сообщается.
Почему-то мне кажется, что за рулем Камри «ценный специалист». Рваная манера езды — как будто ишаком погоняет по привычке.
у начинающих гомосеков всегда так: «попал в просак» :о))))
уверен, что там по документам 1 полоса
Тупой хруст думал, что он самый хитрый, все стоят, а он едет.
Камрист лошок. Как вчера за руль сел.