"Убеждал мотоциклиста разобраться по-мужски": автомобиль и мотоцикл столкнулись в Екатеринбурге
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«Убеждал мотоциклиста разобраться по-мужски»: автомобиль и мотоцикл столкнулись в Екатеринбурге

ЧП и ДТП по Екатеринбургу
4 комментария 4 комментария
«Убеждал мотоциклиста разобраться по-мужски»: автомобиль и мотоцикл столкнулись в Екатеринбурге

ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля произошло на Машинистов в Екатеринбурге. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как водитель «Тойоты» поворачивал налево, и в его машину влетел мотоциклист, которого от удара подбросило в воздух.

По словам очевидцев, водитель Camry убеждал мотоциклиста свернуть во двор, чтобы разобраться по-мужски. Чем всё закончилось, не сообщается.

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4 Комментария
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4 комментариев
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Maverick652

Почему-то мне кажется, что за рулем Камри «ценный специалист». Рваная манера езды — как будто ишаком погоняет по привычке.

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2
Bizon

у начинающих гомосеков всегда так: «попал в просак» :о))))

уверен, что там по документам 1 полоса

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1
Nordman51

Тупой хруст думал, что он самый хитрый, все стоят, а он едет.

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0
HoBomzh

Камрист лошок. Как вчера за руль сел.

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