В Набережных Челнах УАЗ резко затормозил и опрокинулся на бок
1

В Набережных Челнах УАЗ резко затормозил и опрокинулся на бок

Видеорегистратор
16 комментариев 16 комментариев
В Набережных Челнах УАЗ резко затормозил и опрокинулся на бок

Вчера в Набережных Челнах водитель УАЗа поздно заметил стоящие в заторе автомобили и резко затормозил, в результате чего потерял управление и опрокинулся на бок. О пострадавших не сообщается. Момент ДТП запечатлел видеорегистратор очевидца.

1
16 Комментариев
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16 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Ermolov K

Нет, вот вы зря смеётесь, друзья. Человек аккуратно оттормозился, аккуратно положил машину на бок. ) Ну было бы хуже, если бы он въехал во впереди стоящих , как делают некоторые «аналы» на фурах. И тут бы было уже не смешно.

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4
Shato

Чувак в первый раз за 10 лет на этом пепелаце резко затормозил. Сразу видно «опытного» водителя.

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3
MishaBob

он так старалсО, после такого надо и полежать отдохнуть …

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2
Rubicon

какие пострадавшие , это же уаз! максимум зеркало правое треснуло

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2
MishaBob

внутри все железное, танковый шлемофон выдавать надо, что башку не разбить, на выбоиНАХ…

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4
Bizon

не, ну все правильно
через 5 км левый поворот, надо заранее занять левый ряд,
а то потом не пустят

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2
Kolyan II

разворот на АЗС?

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2
Bizon

ага, конец очереди на АЗС :о)))

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0
d989417

Если что — это прием контраварийного вождения. Не удался, правда, немного (надо было круг сделать и не опрокинуться), но все лучше… Прощелкал торможение — пришлось применять, а то внукам бы еще пришлось расплачиваться…

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2
alejandromartinez

Молодец, Василий Алибабаевич! Молодец! 🙂

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2
achi

8 баллов из 10. Не докрутил двойной тулуп

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2
HoBomzh

Видно он байкер и танкист, по привычке тормозил одной гусеницей и аккуратненько прилёг на борт. Отработано до автоматизма.

Редактировалось 9 часов назад
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2
Maverick652

Плюс в карму невнимательному за то, что никого не зацепил.

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1
goldberg

А зачем этот идиот едет слева, когда справа полно свободного места?

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1
Bizon

уже обсудили выше — разворот на АЗС, занял место в очереди :о))))

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1
greatmover

Он просто в душе мотоциклист!

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0
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