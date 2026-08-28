В Набережных Челнах УАЗ резко затормозил и опрокинулся на бок

Вчера в Набережных Челнах водитель УАЗа поздно заметил стоящие в заторе автомобили и резко затормозил, в результате чего потерял управление и опрокинулся на бок. О пострадавших не сообщается. Момент ДТП запечатлел видеорегистратор очевидца.
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Нет, вот вы зря смеётесь, друзья. Человек аккуратно оттормозился, аккуратно положил машину на бок. ) Ну было бы хуже, если бы он въехал во впереди стоящих , как делают некоторые «аналы» на фурах. И тут бы было уже не смешно.
Чувак в первый раз за 10 лет на этом пепелаце резко затормозил. Сразу видно «опытного» водителя.
он так старалсО, после такого надо и полежать отдохнуть …
какие пострадавшие , это же уаз! максимум зеркало правое треснуло
внутри все железное, танковый шлемофон выдавать надо, что башку не разбить, на выбоиНАХ…
не, ну все правильно
через 5 км левый поворот, надо заранее занять левый ряд,
а то потом не пустят
разворот на АЗС?
ага, конец очереди на АЗС :о)))
Если что — это прием контраварийного вождения. Не удался, правда, немного (надо было круг сделать и не опрокинуться), но все лучше… Прощелкал торможение — пришлось применять, а то внукам бы еще пришлось расплачиваться…
Молодец, Василий Алибабаевич! Молодец! 🙂
8 баллов из 10. Не докрутил двойной тулуп
Видно он байкер и танкист, по привычке тормозил одной гусеницей и аккуратненько прилёг на борт. Отработано до автоматизма.
Плюс в карму невнимательному за то, что никого не зацепил.
А зачем этот идиот едет слева, когда справа полно свободного места?
уже обсудили выше — разворот на АЗС, занял место в очереди :о))))
Он просто в душе мотоциклист!