В Набережных Челнах УАЗ резко затормозил и опрокинулся на бок

Вчера в Набережных Челнах водитель УАЗа поздно заметил стоящие в заторе автомобили и резко затормозил, в результате чего потерял управление и опрокинулся на бок. О пострадавших не сообщается. Момент ДТП запечатлел видеорегистратор очевидца.

1