В Екатеринбурге водитель легковушки неудачно перестроился и устроил массовое ДТП, едва не сбив дорожного рабочего

27 августа на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге водитель Mitsubishi при перестроении устроил ДТП, вылетел на встречную полосу и едва не сбил дорожного рабочего.
Сообщается, что разбиты четыре автомобиля. О пострадавших в данном происшествии не сообщается.
Оба поворачивают откуда-то справа. Не исключена предыстория, с дальнейшей попыткой «проучить-наказать», как с одной так и с другой стороны.
Автор явно крупнее митсубы, бочиной лансера его с дороги не спихнуть
Бывает, что соседний водитель допускает ошибку — не обязательно её усугублять и доводить дело до ДТП, тем более, что в ПДД это прямо написано (10.1). Я понимаю, как всем хочется побыковать безнаказанно и починить угол бампера нахаляву, но ведь могут пострадать и люди, в т.ч. непричастные, как в этом случае.
автор большой и тормозит не очень, судя по видео. Вы кстати видели как тормозят грузовички, доставляющие спиртные напитки ?
вижу, что большой, и что тормозит никак
а насчёт спиртных напитков — не обращал внимания
С водовкой ещё аккуратнее тормозят! Груз дороже!
Какие пустяки!
Завод по производству водки «Хортица» в оккупированной Киевом части Запорожской области полностью сгорел
По данным местных СМИ, завод не подлежит восстановлению. Пожар уничтожил около 4 млн бутылок водки «Хортица» и другой готовой продукции.
Так:
Мне непонятно только одно. Зачем водитель японского корыта продолжил давить акселератор после касания об автомобиль регика ? Ну шваркнулся, ну тормози ты на №;% и крепче держи руль, не меняя траектории. Ну реально камикадзе… Нет, хуже — эталонный долба%б, опасный для окружающих…
Автор столкновение произвел намеренно, при этом чуть не убил рабочего!
На 03 секунде слева ребро бордюрного камня идет по зелёной траектории над буквой «А» в нижнем углу регистратора, а в момент столкновения ребро бордюра по красной линии левее цифры «7», это указывает на резкий рывок руля вправо и обратно вместо торможения, что подтверждает на умышленное ДТП! На просторах инета такие уйобки иногда встречаются, но из-за халатности инспекторов при разборе и даже после просмотра видео, остаются «белыми и пушистыми», что порождает очередных безнаказанных «Курских беляшей»!
А как же механизм солидарной ответственности водителей за причиненный вред здоровью?..
шумахер на Матизе раньше ездил
На митсу тупой лошара.