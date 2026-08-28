В Екатеринбурге водитель легковушки неудачно перестроился и устроил массовое ДТП, едва не сбив дорожного рабочего

27 августа на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге водитель Mitsubishi при перестроении устроил ДТП, вылетел на встречную полосу и едва не сбил дорожного рабочего.

Сообщается, что разбиты четыре автомобиля. О пострадавших в данном происшествии не сообщается.