В Екатеринбурге водитель легковушки неудачно перестроился и устроил массовое ДТП, едва не сбив дорожного рабочего
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В Екатеринбурге водитель легковушки неудачно перестроился и устроил массовое ДТП, едва не сбив дорожного рабочего

Аварии в России
13 комментариев 13 комментариев
В Екатеринбурге водитель легковушки неудачно перестроился и устроил массовое ДТП, едва не сбив дорожного рабочего

27 августа на проспекте Космонавтов в Екатеринбурге водитель Mitsubishi при перестроении устроил ДТП, вылетел на встречную полосу и едва не сбил дорожного рабочего.

Сообщается, что разбиты четыре автомобиля. О пострадавших в данном происшествии не сообщается.

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13 Комментариев
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13 комментариев
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kreator

Оба поворачивают откуда-то справа. Не исключена предыстория, с дальнейшей попыткой «проучить-наказать», как с одной так и с другой стороны.

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4
Rubicon

Автор явно крупнее митсубы, бочиной лансера его с дороги не спихнуть

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1
RedVodim

Бывает, что соседний водитель допускает ошибку — не обязательно её усугублять и доводить дело до ДТП, тем более, что в ПДД это прямо написано (10.1). Я понимаю, как всем хочется побыковать безнаказанно и починить угол бампера нахаляву, но ведь могут пострадать и люди, в т.ч. непричастные, как в этом случае.

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4
Rubicon

автор большой и тормозит не очень, судя по видео. Вы кстати видели как тормозят грузовички, доставляющие спиртные напитки ?

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0
RedVodim

вижу, что большой, и что тормозит никак

а насчёт спиртных напитков — не обращал внимания

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0
Rubicon

С водовкой ещё аккуратнее тормозят! Груз дороже!

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1
RedVodim

Какие пустяки!

Завод по производству водки «Хортица» в оккупированной Киевом части Запорожской области полностью сгорел 

По данным местных СМИ, завод не подлежит восстановлению. Пожар уничтожил около 4 млн бутылок водки «Хортица» и другой готовой продукции.

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0
Maverick652

Так:

9ab540f604a7986d28938155f9b80cb9.jpg
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2
Ermolov K

Мне непонятно только одно. Зачем водитель японского корыта продолжил давить акселератор после касания об автомобиль регика ? Ну шваркнулся, ну тормози ты на №;% и крепче держи руль, не меняя траектории. Ну реально камикадзе… Нет, хуже — эталонный долба%б, опасный для окружающих…

Редактировалось 14 часов назад
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2
Kolyan II

Автор столкновение произвел намеренно, при этом чуть не убил рабочего!
На 03 секунде слева ребро бордюрного камня идет по зелёной траектории над буквой «А» в нижнем углу регистратора, а в момент столкновения ребро бордюра по красной линии левее цифры «7», это указывает на резкий рывок руля вправо и обратно вместо торможения, что подтверждает на умышленное ДТП! На просторах инета такие уйобки иногда встречаются, но из-за халатности инспекторов при разборе и даже после просмотра видео, остаются «белыми и пушистыми», что порождает очередных безнаказанных «Курских беляшей»!

30см.jpg
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1
Дихлофос

А как же механизм солидарной ответственности водителей за причиненный вред здоровью?..

Редактировалось 9 часов назад
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1
Rubicon

шумахер на Матизе раньше ездил

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0
goldberg

На митсу тупой лошара.

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0
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