В Арзамасе водитель автомобиля пытался припарковаться и сбил мотоциклиста
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В Арзамасе водитель автомобиля пытался припарковаться и сбил мотоциклиста

ЧП и ДТП Нижнего Новгорода
2 комментария 2 комментария
В Арзамасе водитель автомобиля пытался припарковаться и сбил мотоциклиста

На улице Парковой в Арзамасе Нижегородской области водитель автомобиля пытался припарковаться и не заметил мотоциклиста, который двигался справа от него. ДТП попало в объектив камеры уличного наблюдения.

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2 Комментария
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2 комментариев
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E_Lindros

такое же хрустопидрило как и в статейке ниже….в утиль нах!

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MishaBob

Опять дебильное описание — хруст двигался сзади, хоть с смещением ближе к правой разметке, но в границах полосы.

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