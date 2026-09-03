В Арзамасе водитель автомобиля пытался припарковаться и сбил мотоциклиста

На улице Парковой в Арзамасе Нижегородской области водитель автомобиля пытался припарковаться и не заметил мотоциклиста, который двигался справа от него. ДТП попало в объектив камеры уличного наблюдения.
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такое же хрустопидрило как и в статейке ниже….в утиль нах!
Опять дебильное описание — хруст двигался сзади, хоть с смещением ближе к правой разметке, но в границах полосы.