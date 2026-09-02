"BMW поворачивал налево": 40-летний байкер погиб в ДТП на перекрестке в Чебоксарах
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«BMW поворачивал налево»: 40-летний байкер погиб в ДТП на перекрестке в Чебоксарах

Аварии в России
4 комментария 4 комментария

ДТП произошло 1 сентября в 21:30 на пересечении Ядринского шоссе и улицы Университетской в Чебоксарах. Водитель автомобиля BMW поворачивал налево и столкнулся с мотоциклом Aprilia.

40-летний байкер скончался на месте происшествия. Момент ДТП попал в объектив камеры уличного наблюдения.

&#171;BMW поворачивал налево&#187;: 40-летний байкер погиб в ДТП на перекрестке в Чебоксарах
&#171;BMW поворачивал налево&#187;: 40-летний байкер погиб в ДТП на перекрестке в Чебоксарах
Фото МВД Чувашии
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4 Комментария
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4 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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serpantin

Вот кто здесь виноват ? Летун или неуступальщик ?

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Rubicon

бэховод на встречку рулил ?

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yuryvolk

Летун сам виноват, что отправился к праотцам, а водила авто заплатит штраф и отделается условкой

Редактировалось 11 секунд назад
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alex.cheb

Это мотоциклист еще в начале сезона разогнался до 156 км/ч по городу

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