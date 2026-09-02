«BMW поворачивал налево»: 40-летний байкер погиб в ДТП на перекрестке в Чебоксарах

ДТП произошло 1 сентября в 21:30 на пересечении Ядринского шоссе и улицы Университетской в Чебоксарах. Водитель автомобиля BMW поворачивал налево и столкнулся с мотоциклом Aprilia.
40-летний байкер скончался на месте происшествия. Момент ДТП попал в объектив камеры уличного наблюдения.
Вот кто здесь виноват ? Летун или неуступальщик ?
бэховод на встречку рулил ?
Летун сам виноват, что отправился к праотцам, а водила авто заплатит штраф и отделается условкой
Это мотоциклист еще в начале сезона разогнался до 156 км/ч по городу