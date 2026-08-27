«Выехала со второстепенной дороги»: 16-летняя питбайкерша погибла в ДТП в Калужской области

На трассе А130 в Малоярославецком районе 16-летняя водитель питбайка FX MOTO Y4 выехала со второстепенной дороги и столкнулась с автомобилем Geely Coolray, которым управлял 54-летний мужчина.
Удар был настолько сильным, что юная мотоциклистка получила тяжелейшие травмы. Спасти ее не удалось — она скончалась на месте происшествия.
Момент ДТП попал в объектив камеры.
Кто ей дал моцык, тот виновен в её смерти.
кто это чудо вообще за байк пустил?
Кат.А с 16 лет….
Что-то мне подсказывает, что у нее не было кат а))))
А1.
Не нужный ребенок…видимо есть запасной…слов просто нет(((
«Куда смотрим — туда и едем».
Естественный отбор, как бы жестко это не звучало……..
Ахренеть что это было???
пять раз пересмотрел, но так и не понял куда этой дуре надо было. дорога можно сказать пуста, но ей зачем-то нужно налево
Да направо ей надо было, просто не рассчитала и начала поворачивать по слишком большому радиусу. И оказалась там, где оказалась.
314здец, реальный детский сад
вот такие они зумеры….
смешные и трагичные одновременно
очень, очень жаль их
ребятишек, узнавших жизнь через смартфон
Тормоза придумали трусы — говорили ей.
Страшно.Ужасно.
Наверное, водитель «крутого луча» не ожидал, что пит-байкерша вылетит прямо под колёса его автомобиля ? Думал, что повернет резче вправо и они спокойно разъедутся ?
а куда она еще может повернуть ? Конечно же направо и вдоль дороги, как они обычно ездят.
Выезд на трассу, опыта не было к сожалению
Для них похоже не существует трассы. Всё вокруг — их полигон…
Хочешь избавиться от ребенка — купи ему питбайк.
Сказали девченки , тот кто слева тебя пропускает, а про знаки не сказали .