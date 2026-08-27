"Выехала со второстепенной дороги": 16-летняя питбайкерша погибла в ДТП в Калужской области
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«Выехала со второстепенной дороги»: 16-летняя питбайкерша погибла в ДТП в Калужской области

Аварии в России
19 комментариев 19 комментариев
«Выехала со второстепенной дороги»: 16-летняя питбайкерша погибла в ДТП в Калужской области

На трассе А130 в Малоярославецком районе 16-летняя водитель питбайка FX MOTO Y4 выехала со второстепенной дороги и столкнулась с автомобилем Geely Coolray, которым управлял 54-летний мужчина.

Удар был настолько сильным, что юная мотоциклистка получила тяжелейшие травмы. Спасти ее не удалось — она скончалась на месте происшествия.

Момент ДТП попал в объектив камеры.

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19 Комментариев
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19 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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UELL

Кто ей дал моцык, тот виновен в её смерти.

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14
E_Lindros

кто это чудо вообще за байк пустил?

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4
al08

Кат.А с 16 лет….

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0
greatmover

Что-то мне подсказывает, что у нее не было кат а))))

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1
alejandromartinez

А1.

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0
ua4frr

Не нужный ребенок…видимо есть запасной…слов просто нет(((

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4
alejandromartinez

«Куда смотрим — туда и едем».

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3
Мишаня 007

Естественный отбор, как бы жестко это не звучало……..

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3
HoBomzh

Ахренеть что это было???

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2
Rubicon

пять раз пересмотрел, но так и не понял куда этой дуре надо было. дорога можно сказать пуста, но ей зачем-то нужно налево

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2
A-MaR

Да направо ей надо было, просто не рассчитала и начала поворачивать по слишком большому радиусу. И оказалась там, где оказалась.

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2
Bizon

314здец, реальный детский сад
вот такие они зумеры….
смешные и трагичные одновременно
очень, очень жаль их
ребятишек, узнавших жизнь через смартфон

Ответить
1
A-MaR

Тормоза придумали трусы — говорили ей.

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0
Ermolov K

Страшно.Ужасно.
Наверное, водитель «крутого луча» не ожидал, что пит-байкерша вылетит прямо под колёса его автомобиля ? Думал, что повернет резче вправо и они спокойно разъедутся ?

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0
Rubicon

а куда она еще может повернуть ? Конечно же направо и вдоль дороги, как они обычно ездят.

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0
Vlad976

Выезд на трассу, опыта не было к сожалению

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0
navigad

Для них похоже не существует трассы. Всё вокруг — их полигон…

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0
goldberg

Хочешь избавиться от ребенка — купи ему питбайк.

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0
Sergey LESOZAVODSK PRIMORYE

Сказали девченки , тот кто слева тебя пропускает, а про знаки не сказали .

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0
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