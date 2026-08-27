«Выехала со второстепенной дороги»: 16-летняя питбайкерша погибла в ДТП в Калужской области

На трассе А130 в Малоярославецком районе 16-летняя водитель питбайка FX MOTO Y4 выехала со второстепенной дороги и столкнулась с автомобилем Geely Coolray, которым управлял 54-летний мужчина.

Удар был настолько сильным, что юная мотоциклистка получила тяжелейшие травмы. Спасти ее не удалось — она скончалась на месте происшествия.

Момент ДТП попал в объектив камеры.