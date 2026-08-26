Два человека погибли в ДТП под Петрозаводском
1

Два человека погибли в ДТП под Петрозаводском

Аварии в России
5 комментариев 5 комментариев

25 августа на объездной в Петрозаводске произошла серьезная авария, унесшая жизни двух человек. По информации ГАИ Петрозаводска, водитель автомобиля Renault Sandero начал маневр обгона, однако не учел сложные погодные условия. В какой-то момент он потерял контроль над управлением, из-за чего машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с пикапом Mitsubishi L200.

Удар оказался фатальным: водитель Renault и его пассажир скончались на месте происшествия.

Пострадали три человека. Медики госпитализировали пассажира из Renault, а также водителя и пассажира, находившихся в салоне Mitsubishi. Их состояние на данный момент уточняется.

Два человека погибли в ДТП под Петрозаводском
Два человека погибли в ДТП под Петрозаводском
Два человека погибли в ДТП под Петрозаводском
Два человека погибли в ДТП под Петрозаводском
Два человека погибли в ДТП под Петрозаводском
Фотографии с места ДТП
0
5 Комментариев
Подписаться
Уведомить о
5 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
formatceft

По мокрой дороге только и гонять

Ответить
2
E_Lindros

без видоса конечно ничего не обсудишь…
но по колее с ручейками надо рулить как можно осторожнее…это ж мины для автомобилиста, как и куда в них может кидануть или закрутить одному Богу известно

Ответить
2
Rubicon

судя по развороченной бочине — штурвалом дёргали как на Ф1, но резина подвела

Ответить
2
Airmouse

Пипец букашке.

Ответить
0
lex77a

Не уверен, не обгоняй, но он об этом не знал…

Ответить
1
КонтактыВызвать эвакуатор


Соглашение
Политика конфиденциальности
© 2026 «РусДТП»
Автоновости

Чем опасны недокачанные и перекачанные шины: мнение эксперта

Автомобильный эксперт Никита Родионов в беседе с «Газетой» подробно разобрал две крайности, которые часто допускают водители при обслуживании колёс....

Чем опасны недокачанные и перекачанные шины: мнение эксперта
110 просмотров
4
Подробнее
Аварии в России

Последние секунды жизни: Chevrolet и Mitsubishi лоб в лоб столкнулись в Оренбургской области

Трагедия произошла 21 августа в Кваркенском районе Оренбургской области. На 131-м километре трассы «Орск — Шильда — граница Челябинской области»...

Последние секунды жизни: Chevrolet и Mitsubishi лоб в лоб столкнулись в Оренбургской области
1139 просмотров
26
Подробнее
Автоновости

Минпромторг ужесточает импорт автомобилей в Россию и вводит новые проверки

С 2027 года в России кардинально меняется порядок ввоза иностранных автомобилей. Министерство промышленности и торговли анонсировало введение...

Минпромторг ужесточает импорт автомобилей в Россию и вводит новые проверки
586 просмотров
12
Подробнее
VIP и знаменитости

Банкир разбился на мотоцикле в центре Москвы: видео с камеры

18 августа утром в столице произошло ДТП, унесшее жизнь банкира. Погиб 50-летний Дмитрий Ларин, занимавший пост заместителя председателя правления...

Банкир разбился на мотоцикле в центре Москвы: видео с камеры
935 просмотров
29
Подробнее
Аварии в России

«Обгон был запрещен»: два автомобиля столкнулись на трассе Казань — Оренбург

19 августа на 666 километре федеральной трассы Р-239 «Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан» произошло ДТП с участием двух...

«Обгон был запрещен»: два автомобиля столкнулись на трассе Казань — Оренбург
858 просмотров
30
Подробнее
Отзывы

«Машина скачет, словно резиновый мячик»: отзыв владельца Haval H3

В жизни автора данного отзыва наступил тот удивительный, немного странный и философский возрастной этап, когда при выборе автомобиля на первый план...

«Машина скачет, словно резиновый мячик»: отзыв владельца Haval H3
311 просмотров
11
Подробнее
ПДД

Кому и почему запрещено выезжать в левый ряд — разъяснение для водителей

Недавно в Москве произошёл показательный случай, который заставил многих автомобилистов задуматься о тонкостях Правил дорожного движения. Водитель...

Кому и почему запрещено выезжать в левый ряд — разъяснение для водителей
368 просмотров
8
Подробнее
Автоновости

Штрафы за превышение могут остаться в прошлом: автомобили научились самостоятельно ограничивать скорость

Современные системы безопасности шагнули далеко за пределы простых радаров и камер фиксации нарушений. Сегодня производители все чаще обращают...

Штрафы за превышение могут остаться в прошлом: автомобили научились самостоятельно ограничивать скорость
168 просмотров
9
Подробнее
Автоновости

«Штатные системы защиты отсутствуют»: названы самые угоняемые «китайцы» в России

Вопреки тревожным сводкам прошлых лет, московская полиция фиксирует стремительное сокращение количества угонов автомобилей. Мэр Сергей Собянин...

«Штатные системы защиты отсутствуют»: названы самые угоняемые «китайцы» в России
265 просмотров
6
Подробнее
Показать ещё
1
5 Комментариев
rusdtp logo icon
Авторизация
Или через почту и пароль
*
*
Войти

Пароли пользователей были сброшены в целях безопасности

Пожалуйста восстановите доступ, пройдя по этой ссылке. Если возникли трудности, напишите нам в группе Вконтакте.

rusdtp logo icon
Регистрация
Или через почту и пароль
*
*
*
Зарегистрироваться
У меня есть аккаунт. 
rusdtp logo icon
Восстановить пароль
Отправить пароль