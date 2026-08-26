Два человека погибли в ДТП под Петрозаводском

25 августа на объездной в Петрозаводске произошла серьезная авария, унесшая жизни двух человек. По информации ГАИ Петрозаводска, водитель автомобиля Renault Sandero начал маневр обгона, однако не учел сложные погодные условия. В какой-то момент он потерял контроль над управлением, из-за чего машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с пикапом Mitsubishi L200.
Удар оказался фатальным: водитель Renault и его пассажир скончались на месте происшествия.
Пострадали три человека. Медики госпитализировали пассажира из Renault, а также водителя и пассажира, находившихся в салоне Mitsubishi. Их состояние на данный момент уточняется.
По мокрой дороге только и гонять
без видоса конечно ничего не обсудишь…
но по колее с ручейками надо рулить как можно осторожнее…это ж мины для автомобилиста, как и куда в них может кидануть или закрутить одному Богу известно
судя по развороченной бочине — штурвалом дёргали как на Ф1, но резина подвела
Пипец букашке.
Не уверен, не обгоняй, но он об этом не знал…