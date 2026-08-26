«Проигнорировал запрещающий сигнал светофора»: 21-летняя девушка пострадала в ДТП в Петрозаводске

На улице Шотмана в Петрозаводске произошло ДТП с участием автомобиля и электровелосипеда. 52-летний водитель автомобиля Ford проигнорировал запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на электровелосипед марки Kugoo, которым управляла 21-летняя девушка и пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись.
От удара электровелосипед отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Toyota. В результате ДТП водитель электровелосипеда получила травмы различной степени тяжести.
Момент ДТП попал в объектив камеры уличного наблюдения.
Херня, вел даже не поцарапался.
Всем пох на ПДД и, как результат, одной калекой больше, другой будет платить за ДТП, потом за лечение и нетрудостпособность и оплачивать ремонты…Интересно, когда лет через пять одна более менее вылечится, а другой выплатит все по судам — «смогут повторить»?
Пока нашему государству наплевать на своё население, всем будет пофиг. Рассчитывать можно только на себя.
Т.н. «государство» не для того существует, что бы делать жизнь граждан лучше, т.н. «государство» есть аппарат насилия и принуждения, созданный для подавления одного класса другим.
обоюдка
21 год, а уже тупая.