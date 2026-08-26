«Проигнорировал запрещающий сигнал светофора»: 21-летняя девушка пострадала в ДТП в Петрозаводске

На улице Шотмана в Петрозаводске произошло ДТП с участием автомобиля и электровелосипеда. 52-летний водитель автомобиля Ford проигнорировал запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на электровелосипед марки Kugoo, которым управляла 21-летняя девушка и пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись.

От удара электровелосипед отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Toyota. В результате ДТП водитель электровелосипеда получила травмы различной степени тяжести.

Момент ДТП попал в объектив камеры уличного наблюдения.

Фото с места ДТП