"Проигнорировал запрещающий сигнал светофора": 21-летняя девушка пострадала в ДТП в Петрозаводске
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«Проигнорировал запрещающий сигнал светофора»: 21-летняя девушка пострадала в ДТП в Петрозаводске

Аварии в России
6 комментариев 6 комментариев

На улице Шотмана в Петрозаводске произошло ДТП с участием автомобиля и электровелосипеда. 52-летний водитель автомобиля Ford проигнорировал запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на электровелосипед марки Kugoo, которым управляла 21-летняя девушка и пересекала проезжую часть по пешеходному переходу, не спешившись.

От удара электровелосипед отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Toyota. В результате ДТП водитель электровелосипеда получила травмы различной степени тяжести.

Момент ДТП попал в объектив камеры уличного наблюдения.

&#171;Проигнорировал запрещающий сигнал светофора&#187;: 21-летняя девушка пострадала в ДТП в Петрозаводске
&#171;Проигнорировал запрещающий сигнал светофора&#187;: 21-летняя девушка пострадала в ДТП в Петрозаводске
&#171;Проигнорировал запрещающий сигнал светофора&#187;: 21-летняя девушка пострадала в ДТП в Петрозаводске
&#171;Проигнорировал запрещающий сигнал светофора&#187;: 21-летняя девушка пострадала в ДТП в Петрозаводске
Фото с места ДТП
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6 Комментариев
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6 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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formatceft

Херня, вел даже не поцарапался.

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4
Кирилл16

Всем пох на ПДД и, как результат, одной калекой больше, другой будет платить за ДТП, потом за лечение и нетрудостпособность и оплачивать ремонты…Интересно, когда лет через пять одна более менее вылечится, а другой выплатит все по судам — «смогут повторить»?

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3
Shato

Пока нашему государству наплевать на своё население, всем будет пофиг. Рассчитывать можно только на себя.

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2
Кирилл16

Т.н. «государство» не для того существует, что бы делать жизнь граждан лучше, т.н. «государство» есть аппарат насилия и принуждения, созданный для подавления одного класса другим.

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0
Rubicon

обоюдка

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2
goldberg

21 год, а уже тупая.

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0
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