В Магнитогорске 69-летний водитель сбил двух девушек на пешеходном переходе

В Магнитогорске 69-летний водитель автомобиля Mazda Demio, двигаясь по проспекту Ленина, при повороте направо совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадали две девушки 16 и 19 лет. Обеим назначено амбулаторное лечение. Момент наезда запечатлела камера уличного наблюдения.

Фото с места ДТП