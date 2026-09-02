В Магнитогорске 69-летний водитель сбил двух девушек на пешеходном переходе
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В Магнитогорске 69-летний водитель сбил двух девушек на пешеходном переходе

Аварии в России
7 комментариев 7 комментариев

В Магнитогорске 69-летний водитель автомобиля Mazda Demio, двигаясь по проспекту Ленина, при повороте направо совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП пострадали две девушки 16 и 19 лет. Обеим назначено амбулаторное лечение. Момент наезда запечатлела камера уличного наблюдения.

В Магнитогорске 69-летний водитель сбил двух девушек на пешеходном переходе
Фото с места ДТП
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7 Комментариев
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7 комментариев
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E_Lindros

можно отпердолить дорожников рисовавших этот ПП…
с пердуном на демио и так всё понятно…пидор старый

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1
MoJloTkoM no roJloBe

На ипучем пруле из распила,даже справой стороны не увидел,а как на этом говне тогда по трассе с обгонами?

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1
achi

Не увидел, потому что девушки за стойку переднюю левую спрятались

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0
Rubicon

левая стойка слева

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1
achi

Точняк! В этом случае правая мешала обзору

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0
d989417

Ну так не надо было лететь.

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0
Rubicon

вроде не старый, а уже всё равно…

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