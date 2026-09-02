В Магнитогорске 69-летний водитель сбил двух девушек на пешеходном переходе

В Магнитогорске 69-летний водитель автомобиля Mazda Demio, двигаясь по проспекту Ленина, при повороте направо совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП пострадали две девушки 16 и 19 лет. Обеим назначено амбулаторное лечение. Момент наезда запечатлела камера уличного наблюдения.
можно отпердолить дорожников рисовавших этот ПП…
с пердуном на демио и так всё понятно…пидор старый
На ипучем пруле из распила,даже справой стороны не увидел,а как на этом говне тогда по трассе с обгонами?
Не увидел, потому что девушки за стойку переднюю левую спрятались
левая стойка слева
Точняк! В этом случае правая мешала обзору
Ну так не надо было лететь.
вроде не старый, а уже всё равно…