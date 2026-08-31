В Туле таксист не убедился в безопасности маневра и попал в ДТП

ДТП произошло на перекрестке улиц Кирова и Глинки в Туле. Таксист при повороте налево не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем «Лада Веста». Момент столкновения запечатлела камера уличного наблюдения.
В Клину пьяный таксист врезался в припаркованный «Соболь»
В подмосковном Клину таксист не справился с управлением и врезался в припаркованный "Соболь". Сообщается, что водитель такси был пьян. Момент...
Эти левые повороты и ДТП, это как показатель глупости. Это как на красный свет проезжать. Почему люди не задумываются, что во второй полосе так же может быть автомобиль.
Как будто со стороны таксиста давно горел красный.
За синим, ещё и ока поехала и пересекла белую стоп линию, так что вроде они могли ехать.
может несинхронный светофор? Таксёр со своей стороны увидел переключение на красный и полез. Ну так, как предположение. Понятно что смотреть на встречных всё равно надо.