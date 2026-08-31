В Туле таксист не убедился в безопасности маневра и попал в ДТП
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В Туле таксист не убедился в безопасности маневра и попал в ДТП

ЧП и ДТП Тулы
4 комментария 4 комментария
В Туле таксист не убедился в безопасности маневра и попал в ДТП

ДТП произошло на перекрестке улиц Кирова и Глинки в Туле. Таксист при повороте налево не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем «Лада Веста». Момент столкновения запечатлела камера уличного наблюдения.

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4 Комментария
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4 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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Shato

Эти левые повороты и ДТП, это как показатель глупости. Это как на красный свет проезжать. Почему люди не задумываются, что во второй полосе так же может быть автомобиль.

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2
sanchess80

Как будто со стороны таксиста давно горел красный.

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1
Shato

За синим, ещё и ока поехала и пересекла белую стоп линию, так что вроде они могли ехать.

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0
sanchess80

может несинхронный светофор? Таксёр со своей стороны увидел переключение на красный и полез. Ну так, как предположение. Понятно что смотреть на встречных всё равно надо.

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