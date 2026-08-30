В Клину пьяный таксист врезался в припаркованный "Соболь"
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В Клину пьяный таксист врезался в припаркованный «Соболь»

ЧП и ДТП по Москве
4 комментария 4 комментария
В Клину пьяный таксист врезался в припаркованный «Соболь»

В подмосковном Клину таксист не справился с управлением и врезался в припаркованный «Соболь». Сообщается, что водитель такси был пьян. Момент столкновения запечатлела установленная на магазине камера.

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4 Комментария
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4 комментариев
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Kolyan II

Не надо лгать! Таксисты не пьют!

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1
Maverick652

В бой идут одни «старики»!

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1
achi

Громкий выход из профессии

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1
ailin

Он еще и людей чуть не раздавил, их реакция спасла.
Надеюсь никогда не встретить такое чмо на дороге

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0
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