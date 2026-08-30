В Клину пьяный таксист врезался в припаркованный «Соболь»

В подмосковном Клину таксист не справился с управлением и врезался в припаркованный «Соболь». Сообщается, что водитель такси был пьян. Момент столкновения запечатлела установленная на магазине камера.
Что ждёт АвтоВАЗ, если утилизационный сбор отменят: реальный сценарий
Обсуждение возможной отмены утилизационного сбора всплывает всякий раз, когда речь заходит о высоких ценах на новые автомобили в России. Многие...
Не надо лгать! Таксисты не пьют!
В бой идут одни «старики»!
Громкий выход из профессии
Он еще и людей чуть не раздавил, их реакция спасла.
Надеюсь никогда не встретить такое чмо на дороге