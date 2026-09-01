«Движение регулировал инспектор ДПС». Кто виноват в ДТП на перекрестке в Волгограде?

На видео попала авария, произошедшая на перекрёстке в центре Волгограда, который местные жители давно окрестили «проклятым». Камера видеорегистратора запечатлела столкновение автомобилей на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской. По словам автора, движение на данном участке регулировал инспектор ДПС. На ролике видно, как он подаёт разрешающий сигнал машинам, поворачивающим с Комсомольской, — и в тот же момент одна из них получает удар в бок от белого Hyundai Solaris.

По словам водителя «Соляриса», виновник пока официально не определен. Однако очевидно, что ответственность лежит на инспекторе — сами сотрудники ДПС это косвенно подтверждают. Но, как вы понимаете, доказать вину представителя власти не так просто. Кстати, после аварии он куда-то исчез… — сообщает водитель автомобиля Hyundai Solaris.