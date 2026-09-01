"Движение регулировал инспектор ДПС". Кто виноват в ДТП на перекрестке в Волгограде?
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«Движение регулировал инспектор ДПС». Кто виноват в ДТП на перекрестке в Волгограде?

ГИБДД и полиция
8 комментариев 8 комментариев
«Движение регулировал инспектор ДПС». Кто виноват в ДТП на перекрестке в Волгограде?

На видео попала авария, произошедшая на перекрёстке в центре Волгограда, который местные жители давно окрестили «проклятым». Камера видеорегистратора запечатлела столкновение автомобилей на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской. По словам автора, движение на данном участке регулировал инспектор ДПС. На ролике видно, как он подаёт разрешающий сигнал машинам, поворачивающим с Комсомольской, — и в тот же момент одна из них получает удар в бок от белого Hyundai Solaris.

По словам водителя «Соляриса», виновник пока официально не определен. Однако очевидно, что ответственность лежит на инспекторе — сами сотрудники ДПС это косвенно подтверждают. Но, как вы понимаете, доказать вину представителя власти не так просто. Кстати, после аварии он куда-то исчез… — сообщает водитель автомобиля Hyundai Solaris.

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8 Комментариев
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8 комментариев
Межтекстовые Отзывы
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PSV

Когда светофоры у нас не работают и на перекрёстке хаос ДПС не видно (разъезжайтесь сами), а тут давать разрешающий сигнал, противоречащий светофору, чуть ли не из кустов верх дебилизма. Интересно, за чей счёт будет банкет?

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Kolyan II

Накуй там инспектор при работающих светофорах? Он и спровоцировал ДТП, разрешив движение на красный, к бабке не ходи!
С другой же стороны, на месте автора я бы насторожился вылетать на зелёный при стольких инспекторах на перекрестке и слева машина ДПС, а снизил бы скорость для полного обзора перекрестка!

Редактировалось 2 часов назад
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Shato

Конечно ты бы на месте автора уже за 5 км насторожился, с комментариев же всё удобнее.

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Kolyan II

Это мой принцип! Я никогда не вылетаю сломя голову на зелёный, тем более если ограничен обзор на перекрестке! Мало ли дураков и дебилов либо с люстрой на башке!

Редактировалось 1 час назад
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sanchess80

Там второй инспектор справа стоял. Что он делал? По хорошему именно он должен был выйти и тормозить движение со стороны регика.

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cs

я насчитал больше ))) там только в гражданке еще трое трутся … судя по всему на бульваре было запланировано какое то мероприятие , не зря там все ментовскими машинами обставлено .

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Bizon

«На видео попала авария, произошедшая на перекрёстке в центре Волгограда, который местные жители давно окрестили «проклятым». Камера видеорегистратора запечатлела столкновение автомобилей на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской. «

антисоветчиной попахивает
представляю что было бы, если бы кто-нибудь в ссср написал, что
«перекресток проспекта Ленина и улицы Комсомольской — проклятое место :о)))

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goldberg

Рег тупой идиот.
Второй водила тоже баран.

Редактировалось 1 час назад
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