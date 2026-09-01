«Движение регулировал инспектор ДПС». Кто виноват в ДТП на перекрестке в Волгограде?

На видео попала авария, произошедшая на перекрёстке в центре Волгограда, который местные жители давно окрестили «проклятым». Камера видеорегистратора запечатлела столкновение автомобилей на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской. По словам автора, движение на данном участке регулировал инспектор ДПС. На ролике видно, как он подаёт разрешающий сигнал машинам, поворачивающим с Комсомольской, — и в тот же момент одна из них получает удар в бок от белого Hyundai Solaris.
По словам водителя «Соляриса», виновник пока официально не определен. Однако очевидно, что ответственность лежит на инспекторе — сами сотрудники ДПС это косвенно подтверждают. Но, как вы понимаете, доказать вину представителя власти не так просто. Кстати, после аварии он куда-то исчез… — сообщает водитель автомобиля Hyundai Solaris.
Когда светофоры у нас не работают и на перекрёстке хаос ДПС не видно (разъезжайтесь сами), а тут давать разрешающий сигнал, противоречащий светофору, чуть ли не из кустов верх дебилизма. Интересно, за чей счёт будет банкет?
Накуй там инспектор при работающих светофорах? Он и спровоцировал ДТП, разрешив движение на красный, к бабке не ходи!
С другой же стороны, на месте автора я бы насторожился вылетать на зелёный при стольких инспекторах на перекрестке и слева машина ДПС, а снизил бы скорость для полного обзора перекрестка!
Конечно ты бы на месте автора уже за 5 км насторожился, с комментариев же всё удобнее.
Это мой принцип! Я никогда не вылетаю сломя голову на зелёный, тем более если ограничен обзор на перекрестке! Мало ли дураков и дебилов либо с люстрой на башке!
Там второй инспектор справа стоял. Что он делал? По хорошему именно он должен был выйти и тормозить движение со стороны регика.
я насчитал больше ))) там только в гражданке еще трое трутся … судя по всему на бульваре было запланировано какое то мероприятие , не зря там все ментовскими машинами обставлено .
«На видео попала авария, произошедшая на перекрёстке в центре Волгограда, который местные жители давно окрестили «проклятым». Камера видеорегистратора запечатлела столкновение автомобилей на пересечении проспекта Ленина и улицы Комсомольской. «
антисоветчиной попахивает
представляю что было бы, если бы кто-нибудь в ссср написал, что
«перекресток проспекта Ленина и улицы Комсомольской — проклятое место :о)))
Рег тупой идиот.
Второй водила тоже баран.