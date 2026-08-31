Автоэксперт рассказал о популярной мошеннической схеме на дороге

В последнее время на российских трассах и городских улицах наблюдается тревожная тенденция: количество случаев автоподстав неуклонно растет, а сами преступные схемы становятся все более изощренными и продуманными. Злоумышленники постоянно адаптируют свои методы к меняющимся реалиям, используя психологическое давление и юридическую неосведомленность водителей. Одна из таких широко распространенных мошеннических тактик недавно была детально описана Александром Шумским, который возглавляет известный проект «Пробок.нет». Его разъяснения помогают автомобилистам вовремя распознать угрозу и избежать финансовых потерь.

Фото из открытых источников

Механизм обмана: как именно действуют аферисты

Суть данной мошеннической схемы заключается в создании искусственной аварийной ситуации на дороге. Происходит это следующим образом: следом за вашим автомобилем движется другое транспортное средство, водитель которого начинает активно моргать дальним светом фар, подавая настойчивые сигналы с требованием немедленной остановки.

Как только обе машины съезжают на обочину, из заднего авто выходит взволнованный водитель, который с уверенностью заявляет, что из-под колес именно вашего автомобиля вылетел крупный камень. По его словам, этот камень попал прямо в лобовое стекло его машины, оставив на нем серьезны скол или трещину, что требует срочного ремонта.

Далее мошенник переходит к активным действиям, оказывая сильное психологическое воздействие на потенциальную жертву. Чтобы не тратить время на долгие разбирательства и избежать бюрократических проволочек с официальными инстанциями, лже-пострадавший предлагает решить конфликт на месте, без вызова сотрудников Госавтоинспекции.

Он называет конкретную сумму, которая обычно варьируется в пределах 20–25 тысяч рублей, якобы необходимую для срочной замены поврежденного стекла. При этом мошенник сразу же добавляет серьезный аргумент: если водитель откажется платить, он немедленно обратится в полицию и заявит, что оппонент покинул место дорожно-транспортного происшествия, что грозит куда более суровыми административными последствиями.

Юридическая сторона вопроса

Однако, как подчеркивает автоэксперт, с точки зрения законодательства данная ситуация вообще не подпадает под определение дорожно-транспортного происшествия. Ключевой момент здесь заключается в отсутствии прямого столкновения транспортных средств и, что самое важное, в отсутствии злого умысла или неосторожности со стороны водителя впереди идущей машины.

Даже если предположить, что камень действительно отлетел от вашего колеса, этот процесс является случайностью, которую невозможно ни предвидеть, ни предотвратить в условиях обычного дорожного движения. Более того, практически нереально доказать, что повреждение стекла было вызвано именно камнем из-под колес конкретного автомобиля, а не, скажем, встречной фуры или просто случайным дорожным мусором.

Все претензии по поводу повреждений лакокрасочного покрытия или стекол, возникших в результате выброса камней с дорожного полотна, должны предъявляться не другим участникам движения, а исключительно дорожным службам, ответственным за содержание данного участка трассы. Именно на этих организациях лежит обязанность обеспечивать чистоту и безопасность покрытия, своевременно удаляя щебень и песок. Поэтому любые попытки мошенников переложить вину на случайного попутчика являются абсолютно безосновательными и не имеют под собой никаких правовых оснований.