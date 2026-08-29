В Омске вынесен суровый приговор водителю, по вине которого в ДТП погибли дед и внук

Советский районный суд признал 65-летнего местного жителя виновным в совершении преступления за нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.
Трагедия произошла днем 24 апреля 2026 года. Мужчина, будучи нетрезвым, сел за руль автомобиля Toyota Sprinter и двигался по улицам города. На перекрестке Нефтезаводской и Энтузиастов он значительно превысил скорость и проехал на запрещающий сигнал светофора. В этот момент на «островке безопасности» двое мужчин — 73-летний пенсионер и его 33-летний внук — меняли колесо на своем автомобиле. Пьяный водитель на полном ходу врезался в них. Удар был такой силы, что пешеходы скончались на месте от полученных травм.
После наезда на людей Toyota Sprinter также столкнулся с автомобилем Toyota Camry Cracia, который остановился на разворотном островке. От удара Camry отбросило на стоящий рядом Renault Logan.
В ходе следствия подсудимый полностью признал свою вину. Государственный обвинитель потребовал для него строгого наказания, и суд назначил 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, водитель лишен права управлять транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев после освобождения.
Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших: с виновника взыскано 4 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам погибших. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
«Так бывает….» .Урод. За такое пожизненно надо.
Бывает, это когда у тебя после вчерашнего 0.17 осталось, а когда 1.139, то это выжрал бутыль 0.5 и поехал.
Так у то ж…
Ну дак в 65 лет лишение свободы на 9 лет немногим менее пожизненного. Сидел бы старый дурак на лавочке со своей 0,5, наслаждался остатком жизни и вспоминал бы былые деньки.
«Так бывает» … ну натуральный гондон.
# качественное отечественное кено
выпившего не оправдываю
но мудизьм погибших зашкаливает, поэтому они и погибли
даже на «островке безопасности» можно было встать более безопасно.
Хотя ПДД настоятельно советует двигацо на ПРАВУЮ обочину.
В добавок, встав на островок они перекрыли видимость из зоны разворота, т.е. создали потенциально аварийную ситуацию, что и произошло. Камри вылезла мордой на встречку, чтобы хоть что-то увидеть (Глава 12)
Про отсутствие знака аварийной остановки я молчу.
Это общее место в нью-совке.
Проходил недавно ТО: купил знак, огнетушитель 5л, аптечку.
Никто даже не поинтересовался. их наличием.
Тоже самое про ДПС: останавливают чуть ли не каждый месяц — ничего не проверяют, кроме документов
ЗЫ. дед говорит, что занесло при торможении
тормозить он начал, когда увидел морду камри на встречке
а камри выехала на встречку для разворота , потому что погибшие своим корытом перекрыли ему обзор
круг замкнулся…и кто тут сам себе злобный Буратино?
Ну, рег тоже не гений. Видит обзор перекрыт — ну проехал бы 20 метров и развернулся.
P.S. В этом месте правой обочины нет.
Как же заебли злоебучие алкашиные рожи
Toyota Camry Gracia правильно
Поделом.
Не меняйте колёса на дороге.
Вы же видите, сколько недоумков и алкоты за рулями.