В Омске вынесен суровый приговор водителю, по вине которого в ДТП погибли дед и внук

Советский районный суд признал 65-летнего местного жителя виновным в совершении преступления за нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Трагедия произошла днем 24 апреля 2026 года. Мужчина, будучи нетрезвым, сел за руль автомобиля Toyota Sprinter и двигался по улицам города. На перекрестке Нефтезаводской и Энтузиастов он значительно превысил скорость и проехал на запрещающий сигнал светофора. В этот момент на «островке безопасности» двое мужчин — 73-летний пенсионер и его 33-летний внук — меняли колесо на своем автомобиле. Пьяный водитель на полном ходу врезался в них. Удар был такой силы, что пешеходы скончались на месте от полученных травм.

После наезда на людей Toyota Sprinter также столкнулся с автомобилем Toyota Camry Cracia, который остановился на разворотном островке. От удара Camry отбросило на стоящий рядом Renault Logan.

В ходе следствия подсудимый полностью признал свою вину. Государственный обвинитель потребовал для него строгого наказания, и суд назначил 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, водитель лишен права управлять транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев после освобождения.

Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших: с виновника взыскано 4 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам погибших. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Фото: Прокуратура Омской области